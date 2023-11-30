Актер, писатель и режиссер: творческий путь Итана Хоука

Кто такой Итан Хоук?
Итан Хоук родился в Техасе и получил роль в фильме «Общество мертвых поэтов» в 1989 году. Он переехал в Нью-Йорк и с тех пор постоянно снимался в кино. В дополнение к своей работе в кино, он стал активным участником нью-йоркской театральной сцены и является самостоятельным режиссером.
Он опубликовал свой первый роман в 1996 году и вновь появился на большом экране в 1997 году в фильме «Гаттака». Позже он снялся в получившем признание критиков фильме «Тренировочный день» (2001) с Дензелом Вашингтоном, получив свою первую номинацию на премию «Оскар».
Он получит дополнительные номинации на премию «Оскар» за адаптированный сценарий к фильмам «Перед закатом» (2004) и «Перед полуночью» (2013). А роль Хоука в качестве родителя в нашумевшем фильме «Отрочество» 2014 года принесла актеру четвертую премию «Оскар». В 2016 году он снялся в роли легендарного трубача Чета Бейкера в биографическом фильме «Рожденный синим».
Итан Хоук и Анджелина Джоли в фильме 2004 года «Забирая жизни». Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Итан Грин Хоук родился 6 ноября 1970 года в Остине, штат Техас. Матери Хоука было всего 17 лет, а его отцу было всего 18, когда он родился. Пара развелась четыре года спустя, и Хоук много переезжал со своей матерью Лесли, прежде чем они поселились в Нью-Джерси, когда ему было 10.
Итан Хоук в юности. Фото: соцсети
«Общество мертвых поэтов»
Появление Хоука в театральной постановке Принстонского университета привело к прослушиванию для его дебютного полнометражного фильма «Исследователи» (1985) с другим начинающим актером Рив Феникс.
В 1988 году он начал учиться в Университете Карнеги-Меллон в Питтсбурге, но бросил школу, когда получил роль в драме Питера Вейра «Общество мертвых поэтов» для начальной школы (1989). Хоук заслужил признание за роль робкого новичка Тодда, который обретает растущую уверенность при поддержке своих одноклассников и учителя английского языка, которого играет Робин Уильямс.
Итан Хоук, Ривер Феникс и Джейсон Прессон в фильме «Исследователи» 1985 года. Фото: Global Look Press
«Папа», «Таинственное свидание»
Хоук переехал в Нью-Йорк и с тех пор постоянно снимался в кино, в следующий раз появившись в слезливом фильме «Папа» (1989), сыграв сына Теда Дэнсона и внука Джека Леммона. Последовали главные роли в фильмах «Белый клык» и «Таинственное свидание» (оба 1991).
Он также работал в более интеллектуальном фильме «Водная страна» с Джереми Айронсом в главной роли и драме о Второй мировой войне «Полуночная чистка» с Гэри Синизом в главной роли (оба 1992).
Клаус Мария Брандауэр и Итан Хоук в фильме «Белый клык» 1991 года. Фото: Global Look Press
В дополнение к своей работе в кино Хоук стал активным участником нью-йоркского театрального сообщества и самостоятельным режиссером. Он дебютировал на Бродвее в «Казанове» на нью-Йоркском Шекспировском фестивале, а в 1991 году, вдохновленный чикагским театром «Степной волк», основал некоммерческую театральную компанию «Малапарте с друзьями», впоследствии появляясь во многих постановках группы.
В 1993 году Хоук написал, срежиссировал и смонтировал короткометражный фильм «Прямо к одному», который был показан на кинофестивале «Сандэнс».
«Реальность кусается», «Перед рассветом»
Его роль неряшливого, философствующего бездельника, который тоскует по Вайноне Райдер в фильме «Реальность кусается» (1994) режиссера Бена Стиллера с участием Джанин Гарофало и Стивена Зана, сделала Хоука сердцеедом поколения X.
Он расширил свое портфолио романтических ролей в фильме Ричарда Линклейтера «Перед рассветом» (1995) с Жюли Дельпи в главной роли.
Итан Хоук и Жюли Дельпи в фильме «Перед рассветом» (1995). Фото: Global Look Press
Тем временем Хоук продолжал активно сотрудничать с Малапарте, дебютировав в качестве театрального режиссера в постановке компании «Дикие псы» в 1994 году. Он также появился на сцене в Чикаго, сыграв напротив Гэри Синиза в постановке «Степного волка» по пьесе Сэма Шепарда «Похороненное дитя».
«Гаттака»
Новоиспеченный Хоук вновь появился на большом экране в научно-фантастическом триллере 1997 года «Гаттака», в котором он проникает в общество генетически совершенных людей, принимая облик другого человека. Его коллеги по фильму — самой бюджетной и популярной работе Хоука на тот момент, — включая Джуда Лоу и Уму Турман, с которыми у Хоука завязался роман, приведший к браку в мае 1998 года.
Итан Хоук и Ума Турман в фильме «Гаттака» (1997). Фото: Global Look Press
«Большие надежды»
В 1998 году Хоук снялся вместе с подающей надежды актрисой Гвинет Пэлтроу в современном ремейке «Больших надежд» Чарльза Диккенса, который получил смешанные отзывы.
Итан Хоук и Гвинет Пэлтроу в фильме 1998 года «Большие надежды». Фото: кадр из фильма
В том же году он воссоединился с Линклейтером для съемок биографического фильма режиссера о знаменитых техасских братьях-грабителях банков «Братья Ньютон», в котором Мэтью Макконахи сыграл одну из главных ролей.
В 1999 году он сыграл главную роль — журналиста, влюбленного в жену человека, обвиняемого в убийстве, — в киноверсии отмеченного наградами романа «Заснеженные кедры». Он также появился в фильме «Король Джо», режиссерском дебюте его друга Фрэнка Уэйли.
Затем Хоук исполнил классическую роль проблемного молодого человека в современной версии «Гамлета» (2000), действие которой происходит в Нью-Йорке, с актерским составом, в который вошли Сэм Шепард, Кайл Маклахлан, Джулия Стайлз и Стив Зан.
В следующем году Линклейтер снял «Инновационную жизнь наяву», в которой актеры, включая Хоука и Джули Дельпи, были сняты вживую, а затем переведены в цифровую анимацию; и «Лента», фильм о любовном треугольнике Хоука, его коллеги по фильму «Мертвые поэты» и друга Роберта Шона Леонарда и жены Умы Турман.
«Тренировочный день»
Крупнейшим фильмом Хоука 2001 года стала быстро развивающаяся остросюжетная драма «Тренировочный день», в которой он сыграл полицейского-новичка, который работает в паре с коррумпированным старшим партнером (и обучается у него), которого с яростной интенсивностью сыграл Дензел Вашингтон.
Вашингтон привлек к себе наибольшее внимание из-за фильма, который многие критики сочли посредственным, но Хоук также заслужил свою долю признания, включая свою первую номинацию на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Вашингтон получил «Оскар» за этот фильм в номинации «Лучшая мужская роль».
Дензел Вашингтон и Итан Хоук в фильме «Тренировочный день». Фото: Global Look Press
«Отрочество», «Рожденный для грусти»
После долгого отсутствия Хоук вернулся на сцену Нью-Йорка в 2001 году, сыграв главную роль в манхэттенской премьере пьесы Сэма Шепарда «Покойный Генри Мосс». В 2002 году он появился в фильме Фрэнка Уэйли «Шоу Джимми», показанном на «Сандэнс», и дебютировал в качестве режиссера в полнометражном фильме «Челси Уоллс», основанном на стихотворении Дилана Томаса «Под милквудом».
В 2014 году Хоук получил номинацию на «Оскар» за фильм «Перед полуночью» (2013) в категории «Лучший адаптированный сценарий». Он разделил номинацию с актрисой, сценаристом и коллегой по фильму Жюли Дельпи.
В том же году он также снялся в нашумевшей драме «Отрочество», получив номинации на «Оскар», «Золотой глобус» и SAG. В 2016 году Хоук появился в роли проблемного джазового трубача Чета Бейкера в биографическом фильме «Рожденный для грусти».
Итан Хоук в фильме 2016 года «Рожденный для грусти» Фото: кадр из фильма
Среди других фильмов, в которых он снялся, — «Великолепная семерка» (2016), «Дневник пастыря» (2017), «Однажды в Стокгольме» (2018) и «Блэйз» (2018).
Книги
В 1996 году, во время двухлетнего перерыва в кинопроизводстве, Хоук опубликовал свой первый роман «Самое горячее состояние», который сделал его объектом насмешек со стороны СМИ, несмотря на несколько положительных отзывов. Хоук выдержал критику и в 2002 году опубликовал второй роман — «Пепельная среда», а также «Правила рыцаря» (2015) и «Инде: история войн апачей» (2016).
Жена и дети
Итан Хоук с детьми. Фото: соцсети
Хоук и Ума Турман развелись в 2005 году после семи лет брака. У пары двое детей — дочь Майя и сын Роан. Расставание произошло после слухов о том, что у Хоука роман с их няней. В 2008 году он женился на женщине, с которой у него был предполагаемый роман, Райане Шохьюз. У пары также есть двое детей — Клементина и Индиана.
Итан Хоук и Райане Шохьюз. Фото: соцсети