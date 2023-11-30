Актер, писатель и режиссер: творческий путь Итана Хоука

Кто такой Итан Хоук?

Итан Хоук родился в Техасе и получил роль в фильме «Общество мертвых поэтов» в 1989 году. Он переехал в Нью-Йорк и с тех пор постоянно снимался в кино. В дополнение к своей работе в кино, он стал активным участником нью-йоркской театральной сцены и является самостоятельным режиссером.

Он опубликовал свой первый роман в 1996 году и вновь появился на большом экране в 1997 году в фильме «Гаттака». Позже он снялся в получившем признание критиков фильме «Тренировочный день» (2001) с Дензелом Вашингтоном, получив свою первую номинацию на премию «Оскар».

Он получит дополнительные номинации на премию «Оскар» за адаптированный сценарий к фильмам «Перед закатом» (2004) и «Перед полуночью» (2013). А роль Хоука в качестве родителя в нашумевшем фильме «Отрочество» 2014 года принесла актеру четвертую премию «Оскар». В 2016 году он снялся в роли легендарного трубача Чета Бейкера в биографическом фильме «Рожденный синим».