Когда смотришь его бои, понимаешь, что бокс — самый лучший вид спорта: биография великого Мухаммеда Али

Кем был Мухаммед Али?
Мухаммед Али был боксером, филантропом и общественным активистом, которого все считают одним из величайших спортсменов XX века. Али стал золотым призером Олимпийских игр в 1960 году и чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе в 1964 году.
После дисквалификации за отказ от военной службы во время войны во Вьетнаме, Али в 1970-х годах еще два раза возвращал себе титул чемпиона в супертяжелом весе, попутно выиграв знаменитые поединки против Джо Фрейзера и Джорджа Формана. Али ушел из бокса в 1981 году и после этого посвятил большую часть своего времени благотворительности. В 2005 году он был награжден Президентской медалью Свободы.
Мухаммед Али, 1 января 1980 года, Лос-Анджелес, Калифорния, США. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Мухаммед Али родился 17 января 1942 года в Луисвилле, штат Кентукки. Его при рождении звали Кассиус Марцеллус Клей – младший.
В раннем возрасте молодой Клей показал, что он не боится ни одного боя — ни внутри, ни за пределами ринга. Выросший на сегрегированном Юге, он не понаслышке столкнулся с расовыми предрассудками и дискриминацией.
В возрасте 12 лет Клей обнаружил свой талант к боксу благодаря странному повороту судьбы. После того, как у него украли велосипед, Клей сказал полицейскому Джо Мартину, что хочет избить вора. «Что ж, тебе лучше научиться драться, прежде чем бросать вызов людям», — сказал ему тогда Мартин. Помимо того, что Мартин был офицером полиции, он также тренировал юных боксеров в местном спортзале.
Клей начал работать с Мартином, чтобы научиться проводить спарринги, и вскоре начал свою боксерскую карьеру. В своем первом любительском поединке в 1954 году он выиграл бой раздельным решением судей. Клэй выиграл турнир «Золотые перчатки» 1956 года для новичков в полутяжелом весе.
Три года спустя он выиграл Национальный турнир чемпионов «Золотые перчатки», а также национальный титул Любительского спортивного союза в полутяжелом весе.
Кассиус Марцеллус Клей – младший (Мухаммед Али) в детстве. Фото: соцсети
Клей посещал в основном государственные школы для чернокожих, включая Центральную среднюю школу в Луисвилле с 1956 по 1960 год. Клэй часто мечтал на уроках и боксировал с тенью в коридорах — в то время он готовился к Олимпийским играм 1960 года, — и его оценки были настолько плохими, что некоторые учителя хотели не допустить его до окончания школы.
Однако директор школы Этвуд Уилсон увидел потенциал Клея и выступил против этого, саркастически спросив сотрудников: «Вы думаете, я собираюсь стать директором школы, которую Кассиус Клей не закончил?»
Олимпийское золото
В 1960 году Клей завоевал место в олимпийской сборной США по боксу и отправился на соревнования в Рим. При росте 191 см Клей был внушительной фигурой на ринге, но он также стал известен своей молниеносной скоростью и необычной работой ног. Выиграв свои первые три боя, Клей победил Збигнева Пьетржковского из Польши и завоевал золотую олимпийскую медаль в полутяжелом весе.
После своей олимпийской победы Клэй был провозглашен американским героем. Вскоре он стал профессионалом при поддержке группы спонсоров из Луисвилла и продолжал побеждать всех противников на ринге.
Мухаммед Али (в центре) на Олимпиаде-1960. Фото: соцсети
Отношения с Малкольмом Иксом и обращение в ислам
Клей познакомился с харизматичным министром «нации ислама» Малкольмом Иксом на митинге в Детройте в июне 1962 года. Пораженный бесстрашием Малкольма Икса как оратора, между ними завязалась дружба, и Клей стал более активно участвовать в группе «Черные мусульмане». Малкольм Икс даже назначил помощника, который помогал Клэю вести повседневные дела.
В 1964 году Малкольм Икс привез свою семью навестить Клея, когда тот тренировался во Флориде перед своим титульным боем 25 февраля против Сонни Листона. Победа Клея над Листоном принесла ему его первый чемпионат мира по боксу в супертяжелом весе. После победы они вдвоем провели вечер размышлений в гостиничном номере с Джимом Брауном и Сэмом Куком, который стал источником вдохновения для театральной постановки «Одна ночь в Майами» и драматического фильма 2020 года.
На следующее утро, 26 февраля, Клей объявил о своей принадлежности к «нации ислама». Сначала он называл себя Кассиусом X, прежде чем остановиться на имени Мухаммед Али. Удивительно, но он был предан верховному лидеру Элайдже Мухаммеду, а не изгнанному Малкольму Икс. Дружба Эли и Малкольма быстро дала трещину, и той весной их пути разошлись.
Али не проявил особого раскаяния после убийства Малкольма Икса 21 февраля 1965 года, но признал в своих мемуарах 2005 года «Душа бабочки»: «Отвернуться от Малкольма было одной из ошибок, о которых я сожалею больше всего в своей жизни».
Боксер в конце концов принял ортодоксальный ислам в 1970-х годах.
Мухаммед Али и Малькольм Икс. Фото: соцсети
Протест против войны во Вьетнаме и дело в Верховном суде
Али начал борьбу другого рода со своими откровенными взглядами против войны во Вьетнаме. Призванный в армию в апреле 1967 года, он отказался служить на том основании, что был практикующим мусульманским священником с религиозными убеждениями, которые мешали ему сражаться. Он был арестован за совершение тяжкого преступления и почти сразу же лишен титула чемпиона мира и боксерской лицензии.
Министерство юстиции США возбудило против Али судебное дело и отклонило его заявление о предоставлении статуса отказника по соображениям совести. Он был признан виновным в нарушении законов об отборе на службу и приговорен к пяти годам тюремного заключения в июне 1967 года, но оставался на свободе, пока обжаловал свой приговор.
Тем временем, не имея возможности участвовать в профессиональных соревнованиях, Али пропустил более трех лучших лет своей спортивной карьеры. После своего отстранения от работы Али нашел убежище в Саут-Сайде Чикаго, где он жил с середины 1960-х до конца 1970-х. Он продолжал тренироваться, создал любительскую боксерскую лигу и дрался с кем только мог в местных спортзалах.
Наконец, получив лицензию на бой в 1970 году в Джорджии, где не было атлетической комиссии штата, Али вернулся на ринг в City Auditorium Атланты 26 октября, одержав победу над Джерри Куорри. Несколько месяцев спустя Верховный суд США отменил его обвинительный приговор в июне 1971 года, позволив Али драться на регулярной основе.
Боксерский рекорд Мухаммеда Али
До завершения карьеры в 1981 году в возрасте 39 лет Али одержал 56 побед, потерпел пять поражений и 37 нокаутов.
Часто называя себя «величайшим», Али не боялся петь дифирамбы самому себе. Он был известен тем, что хвастался своими навыками перед боем, а также своими красочными описаниями и фразами. В одном из своих наиболее известных цитируемых описаний Али сказал журналистам, что он мог «парить как бабочка, жалить как пчела» на боксерском ринге.
Несколько его наиболее известных поединков включают следующее:
Сонни Листон
После завоевания золота на Олимпийских играх 1960 года Али в 1963 году победил британского чемпиона в супертяжелом весе Генри Купера. Затем 25 февраля 1964 года он нокаутировал Сонни Листона и стал чемпионом мира в супертяжелом весе.
Мухаммед Али после матча-реванша с боксером Сонни Листоном. Фото: Global Look Press
Джо Фрейзер
8 марта 1971 года Али сразился с Джо Фрейзером в том, что было названо «боем века». Фрейзер и Али сражались лицом к лицу в течение 14 раундов, прежде чем Фрейзер отправил Али в нокаут жестоким левым хуком в 15-м раунде. Али быстро восстановился, но судьи присудили решение Фрейзеру, присудив Али его первое профессиональное поражение после 31 победы.
Потерпев поражение от Кена Нортона, Али победил Фрейзера в матче-реванше 28 января 1974 года.
В 1975 году Али и Фрейзер снова сошлись рогами в матче grudge, который состоялся 1 октября в Кесон-Сити, Филиппины. Получивший название «Триллер в Маниле», поединок почти прошел всю дистанцию, причем оба мужчины наносили и принимали на себя чудовищные удары. Тем не менее тренер Фрейзера сдался после 14-го раунда, отдав тяжелую победу Али.
Мухаммед Али и Джо Фрейзер на ринге. Фото: соцсети
Джордж Форман
Еще один легендарный бой Али состоялся 30 октября 1974 года против непобежденного чемпиона в супертяжелом весе Джорджа Формана. Бой, объявленный как «Грохот в джунглях», был организован промоутером Доном Кингом и состоялся в Киншасе, Заир.
В кои-то веки Али показался младшему, массивному Форману аутсайдером, но он заставил замолчать своих критиков мастерским выступлением. Он вынудил Формана наносить дикие удары с помощью своей техники «веревочный допинг», прежде чем ошеломить своего противника нокаутом в восьмом раунде, чтобы вернуть титул чемпиона в супертяжелом весе.
Бой между Мухаммедом Али и Джорджем Форманом. Фото: Global Look Press
Леон Спинкс
Проиграв свой титул Леону Спинксу 15 февраля 1978 года, Али победил его несколько месяцев спустя в матче-реванше 15 сентября. Али стал первым боксером, трижды выигравшим чемпионат в супертяжелом весе.
Ларри Холмс
После кратковременного завершения карьеры Али вернулся на ринг, чтобы встретиться с Ларри Холмсом 2 октября 1980 года, но был побежден более молодым чемпионом.
После одного окончательного поражения в 1981 году от Тревора Бербика великий боксер ушел из спорта в возрасте 39 лет.
Жены, дети и наследие
Мухаммед Али с детьми. Фото: соцсети
Али был женат четыре раза и имел девять детей, в том числе двоих детей — дочерей Мию и Халию — он зачал вне брака.
Али женился на своей первой жене Сонджи Рой в 1964 году. Они развелись чуть больше года спустя, когда она отказалась принять одежду и обычаи «нации ислама».
Али женился на своей второй жене, 17-летней Белинде Бойд, в 1967 году. У Бойда и Али было четверо общих детей: Мариум, 1969 года рождения, Джамилла и Рашеда, обе 1970 года рождения, и Мухаммед Али – младший, 1972 года рождения. Развод Бойда и Эли был завершен в 1977 году.
В то же время, когда Али был женат на Бойд, он открыто путешествовал с Вероникой Порше, которая стала его третьей женой в 1977 году. У пары родились две дочери — Хана и Лейла Али. Последняя пошла по стопам Али, став чемпионом по боксу. Порше и Эли развелись в 1986 году.
Али женился на своей четвертой и последней жене Иоланде, которую звали Лонни, в 1986 году. Пара знала друг друга с тех пор, как Лонни было всего 6, а Эли — 21; их матери были лучшими подругами и вырастили свои семьи на одной улице. У Али и Лонни был общий сын, Асаад, и они оставались в браке до самой смерти Али.
Внуки
Сын Рашед, Нико Уолш Али, стал боксером, как и его дед и тетя. В 2021 году он подписал контракт с легендарным промоутером Top Rank Бобом Арумом, который промоутировал 27 поединков Мухаммеда Али. Он выиграл свои первые восемь профессиональных боев, согласно базе данных BoxRec.
Брат Нико, Бьяджио Али Уолш, был звездным защитником в футболе, помогая вывести национальную школу Бишопа Гормана в Лас-Вегасе на вершину рейтинга USA Today с 2014 по 2016 год. Он преподавал в Калифорнийском университете в Беркли и Университете Невады в Лас-Вегасе, прежде чем стать мастером смешанных единоборств-любителем.
Братья привлекли внимание знаменитости социальных сетей Джейка Пола, начинающего боксера, который сказал, что хотел бы сразиться с обоими и «стереть» их.
Один из других внуков Али, Джейкоб Али-Вертхаймер, выступал в NCAA по легкой атлетике в Гарвардском университете и окончил его в 2021 году.
Диагноз болезни Паркинсона
В 1984 году Али объявил, что у него болезнь Паркинсона — дегенеративное неврологическое заболевание. Несмотря на прогрессирование болезни Паркинсона и возникновение стеноза позвоночника, он оставался активным в общественной жизни.
Мухаммед Али во время болезни. Фото: соцсети
Али собирал средства для Центра Мухаммеда Али Паркинсона в Финиксе, штат Аризона. И он был рядом, чтобы отпраздновать инаугурацию первого чернокожего президента в январе 2009 года, когда Барак Обама был приведен к присяге.
Филантропия
Мухаммед Али получает Гуманитарную премию Организации Объединенных Наций по борьбе с церебральным параличем. На фото также Дональд Трап. 1 января 2011. Фото: Global Look Press
Выйдя на пенсию, Али посвятил большую часть своего времени благотворительности. На протяжении многих лет Али поддерживал Специальную олимпиаду и фонд «Загадай желание», а также другие организации. В 1996 году он зажег олимпийский огонь на летних Олимпийских играх в Атланте, что стало эмоциональным моментом в истории спорта.
Али побывал во многих странах, включая Мексику и Марокко, чтобы помочь нуждающимся. В 1998 году он был избран Посланником мира Организации Объединенных Наций из-за своей работы в развивающихся странах.
Награды
В 2005 году Али получил Президентскую медаль Свободы от президента Джорджа У. Буша.
Президент США Джордж Буш – младший и Мухаммед Али на церемонии вручения последнему Президентской медали Свободы. 9 ноября 2005 года, Вашингтон, США. Фото: Global Look Press
Али также получил президентскую премию NAACP в 2009 году за свои усилия на государственной службе. Другими лауреатами премии были Элла Фитцджеральд, Винус и Серена Уильямс, Керри Вашингтон, Спайк Ли, Джон Ледженд, Рианна и Леброн Джеймс.
Центр Мухаммеда Али
Али открыл Центр Мухаммеда Али — мультикультурный центр с музеем, посвященным его жизни и наследию, в своем родном городе Луисвилл в 2005 году.
«Я обычный человек, который усердно работал, чтобы развить талант, который мне был дан, — сказал он. — Многие фанаты хотели построить музей в знак признания моих достижений. Я хотел большего, чем просто здание для хранения моих памятных вещей. Я хотел создать место, которое вдохновляло бы людей быть лучшими, какими они только могут быть, во всем, что бы они ни выбрали, и побуждало бы их уважать друг друга».
Ухудшение здоровья
Последние десять лет своей жизни Али прожил в пригороде Финикса Парадайз-вэлли, штат Аризона.
За несколько лет до своей смерти Али перенес операцию по поводу стеноза позвоночника — состояния, вызывающего сужение позвоночника, которое ограничивало его подвижность и способность общаться. В начале 2015 года он боролся с пневмонией и был госпитализирован с тяжелой инфекцией мочевыводящих путей.
Последнее фото Мухаммеда Али. Фото: соцсети
Али скончался 3 июня 2016 года в Скоттсдейле, штат Аризона, после того, как был госпитализирован из-за того, что, по сообщениям, было проблемой с дыханием. Ему было 74 года.
Похороны и поминальная служба
За несколько лет до своей кончины Али запланировал собственные поминальные службы, заявив, что хочет «охватить всех, где мы дадим возможность как можно большему количеству людей выразить мне свое почтение», по словам представителя семьи.
Трехдневное мероприятие, которое проходило в родном городе Али Луисвилле, включало в себя фестиваль общественных искусств «Я — Али», развлекательные и образовательные мероприятия, спонсируемые городом, исламскую молитвенную программу и поминальную службу.
Перед началом поминальной службы похоронная процессия проехала 20 миль по Луисвиллю, мимо дома детства Али, его средней школы, первого боксерского зала, где он тренировался, и по бульвару Али, когда десятки тысяч болельщиков бросали цветы на его катафалк и приветствовали его имя.
Поминальная служба чемпиона состоялась на арене KFC Yum Center, на которой присутствовало около 20 000 человек. Среди выступавших были религиозные лидеры различных конфессий: Атталла Шабазз, старшая дочь Малкольма Икса; телеведущий Брайант Гамбел; бывший президент Билл Клинтон; комик Билли Кристал; дочери Али Мариум и Рашеда; и его вдова Лонни.
«Мухаммед указал, что, когда для него наступит конец, он хотел, чтобы мы использовали его жизнь и смерть как поучительный момент для молодежи, для его страны и для всего мира, — сказал Лонни. — По сути, он хотел, чтобы мы напомнили страдающим людям, что он видел лицо несправедливости — что он вырос во время сегрегации и что в молодости он не был свободен быть тем, кем хотел быть. Но он так и не ожесточился настолько, чтобы уволиться или прибегнуть к насилию».
Клинтон рассказала о том, как Али обрел способность к саморазвитию: «Я думаю, он решил, прежде чем смог бы во всем разобраться, и прежде чем судьба и время смогли бы воздействовать на него своей волей, он решил, что никогда не будет лишен власти. Он решил, что ни его раса, ни его место, ни ожидания других — положительные, отрицательные или иные — не лишат его возможности написать свою собственную историю».
Кристал, который был начинающим комиком, когда подружился с Али, сказал о легенде бокса: «В конечном счете, он стал молчаливым посланником мира, который научил нас, что жизнь лучше всего, когда вы строите мосты между людьми, а не стены».
Среди несших гроб были Уилл Смит, который когда-то изображал Али в фильме, и бывшие чемпионы в супертяжелом весе Майк Тайсон и Леннокс Льюис. Али похоронен на национальном кладбище «Кейв Хилл» в Луисвилле.
Авторитет Али как легенды продолжает расти даже после его смерти. Он известен не только своими замечательными спортивными навыками, но и готовностью высказывать свое мнение и смелостью бросить вызов существующему положению вещей.
Фильмы о Мухаммеде Али
Али сыграл самого себя в фильме 1977 года «Величайший», в котором рассказывалось о таких моментах его жизни, как восхождение к боксерской славе, обращение в ислам и отказ служить во Вьетнаме.
Постер фильма 1977 года «Величайший»
Документальный фильм 1996 года «Когда мы были королями» исследует процесс подготовки Али к его бою 1974 года против Джорджа Формана и политический климат Африки того времени. Фильм режиссера Леона Гаста получил премию «Оскар» за лучший полнометражный документальный фильм.
Актер Уилл Смит сыграл Али в биографическом фильме «Али», вышедшем на экраны в 2001 году. За этот спектакль Смит получил номинацию на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль.
Отношения Али и Малкольма Икса исследуются в вымышленной драме 2020 года «Однажды ночью в Майами» и документальном фильме 2021 года «Кровные братья: Малкольм Икс и Мухаммед Али».