Когда смотришь его бои, понимаешь, что бокс — самый лучший вид спорта: биография великого Мухаммеда Али

Али был женат четыре раза и имел девять детей, в том числе двоих детей — дочерей Мию и Халию — он зачал вне брака.

Али женился на своей первой жене Сонджи Рой в 1964 году. Они развелись чуть больше года спустя, когда она отказалась принять одежду и обычаи «нации ислама».

Али женился на своей второй жене, 17-летней Белинде Бойд, в 1967 году. У Бойда и Али было четверо общих детей: Мариум, 1969 года рождения, Джамилла и Рашеда, обе 1970 года рождения, и Мухаммед Али – младший, 1972 года рождения. Развод Бойда и Эли был завершен в 1977 году.

В то же время, когда Али был женат на Бойд, он открыто путешествовал с Вероникой Порше, которая стала его третьей женой в 1977 году. У пары родились две дочери — Хана и Лейла Али. Последняя пошла по стопам Али, став чемпионом по боксу. Порше и Эли развелись в 1986 году.

Али женился на своей четвертой и последней жене Иоланде, которую звали Лонни, в 1986 году. Пара знала друг друга с тех пор, как Лонни было всего 6, а Эли — 21; их матери были лучшими подругами и вырастили свои семьи на одной улице. У Али и Лонни был общий сын, Асаад, и они оставались в браке до самой смерти Али.

Внуки

Сын Рашед, Нико Уолш Али, стал боксером, как и его дед и тетя. В 2021 году он подписал контракт с легендарным промоутером Top Rank Бобом Арумом, который промоутировал 27 поединков Мухаммеда Али. Он выиграл свои первые восемь профессиональных боев, согласно базе данных BoxRec.

Брат Нико, Бьяджио Али Уолш, был звездным защитником в футболе, помогая вывести национальную школу Бишопа Гормана в Лас-Вегасе на вершину рейтинга USA Today с 2014 по 2016 год. Он преподавал в Калифорнийском университете в Беркли и Университете Невады в Лас-Вегасе, прежде чем стать мастером смешанных единоборств-любителем.

Братья привлекли внимание знаменитости социальных сетей Джейка Пола, начинающего боксера, который сказал, что хотел бы сразиться с обоими и «стереть» их.

Один из других внуков Али, Джейкоб Али-Вертхаймер, выступал в NCAA по легкой атлетике в Гарвардском университете и окончил его в 2021 году.

Диагноз болезни Паркинсона

В 1984 году Али объявил, что у него болезнь Паркинсона — дегенеративное неврологическое заболевание. Несмотря на прогрессирование болезни Паркинсона и возникновение стеноза позвоночника, он оставался активным в общественной жизни.