Его рэп про темные кварталы гетто, где нет места счастью, любви и надежде: кем был Тупак Шакур

Кем был Тупак Шакур?

Один из самых продаваемых исполнителей всех времен — рэпер и актер Тупак Шакур — воплотил эстетику гангста-рэпа 1990-х. Тупак начал свою музыкальную карьеру как бунтарь с целью выразить все еще актуальные страдания и несправедливость, с которыми сталкиваются многие чернокожие американцы.

Границы между его искусством и жизнью становились все более размытыми, поскольку Шакур столкнулся с юридическими проблемами и тюремным сроком. На своем четвертом альбоме All Eyez On Me Тупак полностью посвятил себя прославлению блатного образа жизни. Это был последний альбом, до выхода которого Тупак дожил. 7 сентября 1996 года 25-летний музыкант был застрелен в Лас-Вегасе и скончался шесть дней спустя. Полиция продолжает расследовать его убийство.

Ранняя жизнь: мама, братья и сестры

Тупак Амару Шакур (настоящее имя Лесейн Пэриш Крукс) родился 16 июня 1971 года в нью-йоркском районе Гарлем. Его мать, Афени Шакур, была политической активисткой и членом партии «Черная пантера», которая была арестована в 1969 году по обвинению в планировании нападений на полицейские участки и офисы в Нью-Йорке. Она забеременела от Тупака, находясь под залогом, и была оправдана в 1971 году после того, как защитила себя в суде.

Когда Лесане был один год, Афени сменил свое имя на Тупак Амару в честь перуанского революционера, который был убит испанцами. Она сказала об этом: «Я хотела, чтобы у него было имя революционера, коренного народа мира. Я хотела, чтобы он знал, что он часть мировой культуры, а не просто местный житель».

Позже Тупак взял свою фамилию в честь отца своей сестры Секивы, другой Черной Пантеры по имени Мутулу Шакур. У Тупака также был сводный брат Мопреме.