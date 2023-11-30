Его рэп про темные кварталы гетто, где нет места счастью, любви и надежде: кем был Тупак Шакур

Кем был Тупак Шакур?
Один из самых продаваемых исполнителей всех времен — рэпер и актер Тупак Шакур — воплотил эстетику гангста-рэпа 1990-х. Тупак начал свою музыкальную карьеру как бунтарь с целью выразить все еще актуальные страдания и несправедливость, с которыми сталкиваются многие чернокожие американцы.
Границы между его искусством и жизнью становились все более размытыми, поскольку Шакур столкнулся с юридическими проблемами и тюремным сроком. На своем четвертом альбоме All Eyez On Me Тупак полностью посвятил себя прославлению блатного образа жизни. Это был последний альбом, до выхода которого Тупак дожил. 7 сентября 1996 года 25-летний музыкант был застрелен в Лас-Вегасе и скончался шесть дней спустя. Полиция продолжает расследовать его убийство.
Ранняя жизнь: мама, братья и сестры
Тупак Амару Шакур (настоящее имя Лесейн Пэриш Крукс) родился 16 июня 1971 года в нью-йоркском районе Гарлем. Его мать, Афени Шакур, была политической активисткой и членом партии «Черная пантера», которая была арестована в 1969 году по обвинению в планировании нападений на полицейские участки и офисы в Нью-Йорке. Она забеременела от Тупака, находясь под залогом, и была оправдана в 1971 году после того, как защитила себя в суде.
Когда Лесане был один год, Афени сменил свое имя на Тупак Амару в честь перуанского революционера, который был убит испанцами. Она сказала об этом: «Я хотела, чтобы у него было имя революционера, коренного народа мира. Я хотела, чтобы он знал, что он часть мировой культуры, а не просто местный житель».
Позже Тупак взял свою фамилию в честь отца своей сестры Секивы, другой Черной Пантеры по имени Мутулу Шакур. У Тупака также был сводный брат Мопреме.
Тупак Шакур в детстве. Фото: соцсети
Отец Тупака, Билли Гарленд, потерял связь с Афени, когда Тупаку было пять, и он больше не видел своего отца, пока ему не исполнилось 23.
«Я всю свою жизнь думал, что мой отец мертв, — сказал он писателю Кевину Пауэллу во время интервью журналу Vibe в 1996 году. — Я чувствовала, что мне нужен папа, который ввел бы меня в курс дела, а у меня его не было».
Воспитывая Тупака и его сводную сестру в одиночку, Афени работала помощником юриста, но в начале 1980-х скатилась к вредным привычкам. Семье приходилось часто переезжать, бороться за деньги и жить на пособие, потому что она не могла сохранить работу.
Дружба с Джадой Пинкетт Смит
В 1984 году семья переехала в Балтимор, где Тупак поступил в престижную Балтиморскую школу искусств, где, по его словам, он был «самым свободным, чем когда-либо». Там же Тупак познакомился с будущей актрисой Джадой Пинкетт Смит.
Он написал о ней стихи, и у нее была эпизодическая роль в его клипе на песню Strictly 4 My Niggaz. Позже Пинкетт Смит рассказала журналистам, что ее возмутило то, как фильм «Все смотрят на меня» (2017) позже «переосмыслил» их отношения:
«Дело было не только в том, что у тебя есть эта милая девушка и этот классный парень, они, должно быть, были в этом — нет, совсем не в этом. Это было ради выживания, и между нами всегда было ради выживания».
Тупак Шакур и Джада Пинкетт Смит. Фото: соцсети
Переезд в Калифорнию и слава
Район Балтимора, где жил Тупак, был раздираем преступностью, поэтому семья переехала в Марин-Сити, Калифорния. По словам Vanity Fair, это оказалось «маленькое убогое гетто». Именно в Марин-Сити Афени стала вести себя неподобающе, что привела к ссоре с сыном.
Любовь Тупака к хип-хопу отвела его от преступной жизни (по крайней мере, на какое-то время). В 17 лет, весной 1989 года, он завязал дружбу с Лейлой Стейнберг, с которой познакомился, когда она проводила уроки поэзии в Оклендском парке.
Тупак уже тогда одержимо писал стихи и убедил Стейнберг, у которой не было опыта работы в музыкальной индустрии, стать его менеджером. В конце концов ей удалось свести Тупака с музыкальным менеджером Атроном Грегори, который обеспечил ему концерт в 1990 году в качестве бэк-вокалиста хип-хоп-группы Digital Underground.
Вскоре он подошел к микрофону, дебютировав в 1991 году на записи Same Song, которая послужила саундтреком к комедии Дэна Эйкройда «Ничего, кроме неприятностей». Тупак также появился на альбоме Digital Underground Sons of the P в октябре того же года.
После того, как Грегори также стал менеджером Тупака, он заключил с перспективным рэпером контракт с Interscope Records. Через месяц после хита Sons of the P в магазинах появился 2Pacalypse Now, дебютный альбом Тупака в качестве сольного исполнителя.
The Digital Underground с Тупаком Шакуром (крайний слева) дают интервью на KMEL Summer Jam в амфитеатре Shorline в Маунтин-Вью, Калифорния. Август 1991 года. Фото: Global Look Press
Тупак часто жаловался, что его неправильно понимают. «Не все в жизни прекрасно, — сказал он журналисту Чаку Филлипсу. — На мой взгляд, идеальный альбом рассказывает о тяжелом материале, а также о веселом и неравнодушном материале... Что меня беспокоит, так это то, что кажется, что многие деликатные вещи, которые я пишу, просто остаются незамеченными».
Когда Тупак впервые начал добиваться успеха как рэпер, Афени не знала о его карьере, пока друзья не рассказали ей. «Я не знала, что происходит с моим сыном, — сказала она. — Я подумала: «Что я делаю?»
Афени преисполнилась решимости избавиться от своей зависимости, что она, наконец, и сделала после возвращения в Нью-Йорк в 1991 году. Тупак и его мать позже помирились и оставались близки до конца его жизни.
Альбомы
У Тупака, выпустившего при жизнь всего четыре альбома, на счету 21 альбом, 10 из которых получили платиновую, мультиплатиновую или бриллиантовую сертификацию. По состоянию на июль 2023 года Американская ассоциация звукозаписывающей индустрии включила Тупака в список 45 самых продаваемых исполнителей всех времен по продажам альбомов и стриминговым показателям. По данным Forbes, на сегодняшний день по всему миру продано более 75 миллионов пластинок Тупака.
В апреле 2017 года Тупак был включен в Зал славы рок-н-ролла — одну из высших наград в области музыки. Он был первым сольным исполнителем хип-хопа, получившим приглашение, и был выбран в первый год своего участия.
Тупак Шакур на сцене. Фото: Global Look Press
Проблемы с законом и отбывание тюремного заключения
В августе 1992 года Тупак подвергся нападению несовершеннолетних в Марин-Сити. Он вытащил пистолет, но бросил его в рукопашной схватке. Кто-то поднял его, пистолет выстрелил, и 6-летний случайный прохожий Каид Уокер-Тил упал замертво. Хотя Тупаку не было предъявлено обвинение в смерти Уокер-Тила, по сообщениям, он был безутешен.
В 1995 году семья Уокер-Тила возбудила гражданское дело против Тупака, но урегулировала его во внесудебном порядке после того, как неназванная звукозаписывающая компания предложила компенсацию в размере от 300 000 до 500 000 долларов.
В октябре 1993 года Тупак после ссоры выстрелил и ранил двух белых полицейских в Атланте: одного в живот и одного в ягодицы. Однако обвинения были сняты после того, как в суде выяснилось, что полицейские были пьяны, спровоцировали инцидент и что один из полицейских угрожал Тупаку украденным пистолетом.
Редкое фото Тупака Шакура. Нью-Йорк, 1993 год. Фото: Global Look Press
Тупак отметил, что этот случай иллюстрирует искаженное представление о чернокожих мужчинах в Америке и отношение к ним некоторых полицейских, о чем он говорил в своей музыке. То, что было изображено как вооруженное «бандитское» поведение беззаконного человека, оказалось актом самообороны молодого человека, опасающегося за свою жизнь. Все это время звезда Тупака продолжала восходить.
Не сумев полностью избежать наказания, Тупак в 1994 году отправился в тюрьму на 15 дней за нападение на кинорежиссера Аллена Хьюза, который уволил его со съемочной площадки «Общества угрозы 2» за опасную деятельность.
Он столкнулся с гораздо более серьезными обвинениями в феврале 1995 года, когда был приговорен к тюремному заключению сроком от 1,5 до 4,5 лет за насилие над женщиной. Дело касалось инцидента, который произошел в номере Тупака в нью-йоркском отеле Parker Meridien в ноябре 1993 года.
Death Row Records
Афиша выступления Тупака Шакура и Death Row Records
Пока Тупак сидел в тюрьме, его навестил Шуг Найт, печально известный глава Death Row records. Найт предложил внести залог в размере 1,3 миллиона долларов, необходимый Тупаку для освобождения в ожидании его апелляции. Условием было, чтобы Тупак был переведен в камеру смертников, что Тупак и сделал.
Он был освобожден из тюрьмы строгого режима Даннемора в Нью-Йорке в октябре 1995 года. По данным Vanity Fair, даже когда он прославлял преступный образ жизни, Тупак финансировал молодежный центр из группы риска, финансировал спортивные команды Южного Централа и организовал телефонную линию помощи для молодых людей с проблемами.
Дебют Тупака в Death Row, двойной альбом All Eyez on Me, вышел в феврале 1996 года. С дебютом его новой хип-хоп группы Outlawz на альбоме All Eyez on Me стали непримиримым восхвалением блатного образа жизни, отказавшись от социальной лирики.
Dr. Dre, который был пионером джи-фанка с NWA, спродюсировал первый сингл альбома California Love, который занял первое место в Billboard Hot 100 и остается самой известной песней Тупака. Третий сингл с альбома, How Do You Want It, также возглавил чарт. В течение двух месяцев после релиза All Eyez on Me был сертифицирован как пятикратный дважды платиновый. В конечном итоге он получил сертификат Diamond, достигнув более 10 миллионов совокупных продаж и потоков.
Тупак и Бигги Смоллс: история Hit ’Em Up
Тупак Шакур и Бигги Смоллс. Фото: соцсети
Перед тем, как Тупак выпустил свой третий альбом, он стал мишенью. В ноябре 1994 года в него несколько раз выстрелили в вестибюле студии звукозаписи Quad на Манхэттене двое молодых чернокожих мужчин. Тупак считал, что за стрельбой стоял его соперник по рэпу Бигги Смоллс, за что никому никогда не предъявлялись обвинения.
Смоллс всегда отрицал, что ему что-либо известно об этом инциденте. В 2011 году Декстер Айзек, нью-йоркский заключенный, отбывающий пожизненное заключение за не связанное с этим преступление, заявил, что музыкальный руководитель Джеймс Приспешник Роузмонд заплатил ему, чтобы он украл у Тупака, и что он застрелил рэпера во время ограбления.
В июне 1996 года Тупак выпустил дисс-трек Hit ’Em Up, предназначенный для Бигги Смоллса и его босса на лейбле Bad Boy Records Шона Дидди Комбса. Песня усилила напряженность между рэпом Восточного и Западного побережий. В зажигательной песне Тупак также облил ядом артистов Lil Kim, Junior M.A.F.I.A. и Prodigy из Mobb Deep. Соперничество Тупака и Бигги быстро становилось самой известной ссорой хип-хопа.
В течение трех месяцев Тупак был убит. Через шесть месяцев после этого был убит и Бигги. Ни одно из убийств не было раскрыто.
Фильмы и другие работы
Наряду со своей музыкой Тупак занимался актерской карьерой. Он снялся в нескольких фильмах, среди которых главные роли вместе с Джанет Джексон в фильме 1993 года «Поэтическое правосудие» и Микки Рурком в фильме 1996 года «Пуля».
Тупак Шакур и Джанет Джексон в фильме 1993 года «Поэтическое правосудие». Фото: кадр из фильма
После смерти Тупака был также составлен сборник стихов, которые он написал до того, как стал рэпером, и выпущен в виде книги 2000 года под названием «Роза, выросшая из бетона».
Романтические отношения
Тупак Шакур и певица Мадонна. Фото: соцсети
Тупак недолго встречался с поп-звездой Мадонной. Однако, отбывая срок в тюрьме в январе 1995 года, Тупак написал Мадонне письмо, в котором положил конец их отношениям из-за ее расовой принадлежности.
Тупак женился на Кейше Моррис в апреле 1995 года, когда все еще находился в тюрьме. Пара познакомилась несколькими месяцами ранее в ночном клубе, когда Моррису было 20, а Тупаку 21. Их брак был аннулирован 10 месяцев спустя после освобождения Тупака из тюрьмы. Эта пара оставалась друзьями до самой его смерти.
Вскоре после того, как его брак с Моррисом распался, Тупак начал встречаться с Кидадой Джонс. Они встретились в клубе, когда Тупак извинился за оскорбление ее отца, Куинси Джонса, за то, что тот встречался только с белыми женщинами. Джонс был в Лас-Вегасе с Тупаком в ночь, когда в него стреляли.
Тупак Шакур и Кидада Джонс. Фото: соцсети
Смерть
Тупак умер в Лас-Вегасе 13 сентября 1996 года от огнестрельных ранений, нанесенных за шесть дней до этого. Ему было 25. Его убийство остается нераскрытым.
7 сентября Тупак был в Лас-Вегасе вместе с Шугом Найтом, чтобы посмотреть бой Майка Тайсона в MGM Grand hotel. После боя произошла потасовка между членом банды Crips и Тупаком. Найт, который был связан с конкурирующей бандой Bloods, и члены его окружения ввязались в драку.
Позже, когда машина, в которой Тупак ехал вместе с Найтом, остановилась на красный свет, мужчина вышел из другой машины и произвел 13 выстрелов, попав Тупаку в руку, таз и грудь. Тупак позже скончался в больнице. Его подруга Кидада и его мать Афени обе были с ним в его последние дни.
Тело Тупака было кремировано. Его мать объявила, что развеет прах своего сына в Соуэто, Южная Африка, на «родине его предков», в 10-ю годовщину его убийства. Позже она изменила дату на 16 июня 1997 года — 26-й день рождения Тупака, а также годовщину восстания в Соуэто в 1976 году.
Расследование убийства
Полиции еще предстоит определить, кто убил Тупака, и дело о его смерти остается открытым.
В начале 2018 года BET выпустила в эфир эпизод «Хроник камеры смертников», в котором бывший участник Crips Дуэйн Кефф Ди Кит Дэвис признался, что ехал в машине с человеком, который убил Тупака. В интервью он отказался назвать стрелявшего, сообщив только, что выстрелы «были с заднего сиденья», хотя ранее он сообщил федеральным следователям, что пистолет был в руках его ныне покойного племянника Орландо Андерсона.
Это откровение послужило толчком к запуску петиции, в которой содержался призыв к столичному полицейскому управлению Лас-Вегаса объявить дело «раскрытым». Это также привело к появлению слухов о том, что ожидаются новые ордера на арест, но департамент полиции Лас-Вегаса опроверг эти слухи.
В июле 2023 года появились новости о возможном прорыве в расследовании. Департамент столичной полиции Лас-Вегаса 17 июля выдал ордер на обыск в доме в Хендерсоне, штат Невада, в связи с нераскрытым убийством рэпера. Власти не поделились многими подробностями, такими как то, что они искали и есть ли подозреваемый, сославшись на продолжающееся расследование.
29 сентября Дэвис был арестован и обвинен в убийстве за его роль в смерти Тупака. Большое жюри присяжных в округе Кларк, штат Невада, предъявило ему обвинение, и, по словам прокуроров, он находится под стражей.
Рэпер Тупак Шакур. 13 октября 1994 года, Нью-Йорк, США. Фото: Global Look Press
Заговоры: жив ли Тупак?
Тупак умер от огнестрельных ранений в 1996 году. Однако теории заговора бушевали с тех пор, как в него стреляли, потому что его убийство так и не было раскрыто. Фанаты предположили, что Тупак инсценировал свою смерть.
В своей песне Life Goes On Тупак прочитал рэп о своих похоронах. Его песня I Ain't Mad at Cha была выпущена через два дня после его смерти. Сообщалось о нескольких потенциальных «встречах» Тупака с момента его смерти, в том числе в 2012 году Ким Кардашьян.
В сентябре 2017 года музыкальный руководитель Шуг Найт намекнул в интервью, что Тупак, возможно, жив. «Когда я выходил из больницы, мы с Паком смеялись и шутили. Я не понимаю, как кто-то может перейти от хороших дел к плохим», — сказал он, добавив, что «с Паком никогда не знаешь», может ли он быть жив и жить где-то в тайне.
В ноябре 2017 года A & E выпустили в эфир шестисерийный биографический фильм Presents: «Кто убил Тупака?», в котором адвокат по гражданским правам Бенджамин Крамп рассказал о своем расследовании ключевых теорий убийства Тупака в 1996 году.
Некоторые фанаты считают, что Тупак Шакур инсценировал свою смерть. Фото: Global Look Press