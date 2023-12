Его рэп про темные кварталы гетто, где нет места счастью, любви и надежде: кем был Тупак Шакур

Пока Тупак сидел в тюрьме, его навестил Шуг Найт, печально известный глава Death Row records. Найт предложил внести залог в размере 1,3 миллиона долларов, необходимый Тупаку для освобождения в ожидании его апелляции. Условием было, чтобы Тупак был переведен в камеру смертников, что Тупак и сделал.

Он был освобожден из тюрьмы строгого режима Даннемора в Нью-Йорке в октябре 1995 года. По данным Vanity Fair, даже когда он прославлял преступный образ жизни, Тупак финансировал молодежный центр из группы риска, финансировал спортивные команды Южного Централа и организовал телефонную линию помощи для молодых людей с проблемами.

Дебют Тупака в Death Row, двойной альбом All Eyez on Me, вышел в феврале 1996 года. С дебютом его новой хип-хоп группы Outlawz на альбоме All Eyez on Me стали непримиримым восхвалением блатного образа жизни, отказавшись от социальной лирики.

Dr. Dre, который был пионером джи-фанка с NWA, спродюсировал первый сингл альбома California Love, который занял первое место в Billboard Hot 100 и остается самой известной песней Тупака. Третий сингл с альбома, How Do You Want It, также возглавил чарт. В течение двух месяцев после релиза All Eyez on Me был сертифицирован как пятикратный дважды платиновый. В конечном итоге он получил сертификат Diamond, достигнув более 10 миллионов совокупных продаж и потоков.

Тупак и Бигги Смоллс: история Hit ’Em Up