«Вы похорошели, королева Виктория»: как экс-участница «Дома-2» Тори Карасева выглядела во времена проекта и какой стала сейчас

За жизнью Тори Карасевой до сих пор с большим интересом следят ее преданные фанаты. Они восхищаются талантом и красотой брюнетки и с нетерпением ждут новых песен Тори. Она обещает, что все будет.

Период «Дома-2»

Тори Карасева пришла на «Дом-2» в 2005 году, когда ей было 26 лет. На эффектную девушку с родинкой на щеке тут же обратили внимание парни телестройки. Пухлые щечки и очки придавали Тори Карасевой еще больше очарования.

На «Доме-2» Тори Карасевой удавалось совмещать приятное с полезным. На телестройке она и творческой карьерой занималась, и личную жизнь устроила.

Тори Карасева пришла на «Дом-2» к Андрею Чуеву, но тот не обратил на нее внимания. Бурный роман на проекте у красавицы Тори возник с рэпером из Молдавии Русланом Проскуровым, который взял себе псевдоним Рассел. Но эмоции постоянно брали верх, парочка рассталась.