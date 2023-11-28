«Вы похорошели, королева Виктория»: как экс-участница «Дома-2» Тори Карасева выглядела во времена проекта и какой стала сейчас

За жизнью Тори Карасевой до сих пор с большим интересом следят ее преданные фанаты. Они восхищаются талантом и красотой брюнетки и с нетерпением ждут новых песен Тори. Она обещает, что все будет.
Период «Дома-2»
Тори Карасева пришла на «Дом-2» в 2005 году, когда ей было 26 лет. На эффектную девушку с родинкой на щеке тут же обратили внимание парни телестройки. Пухлые щечки и очки придавали Тори Карасевой еще больше очарования.
На «Доме-2» Тори Карасевой удавалось совмещать приятное с полезным. На телестройке она и творческой карьерой занималась, и личную жизнь устроила.
Тори Карасева пришла на «Дом-2» к Андрею Чуеву, но тот не обратил на нее внимания. Бурный роман на проекте у красавицы Тори возник с рэпером из Молдавии Русланом Проскуровым, который взял себе псевдоним Рассел. Но эмоции постоянно брали верх, парочка рассталась.
Тори Карасева времен участия в «Доме-2». Фото: кадр «Дома-2», 2005 год
Тори Карасева почти воплотила свою мечту выйти замуж на проекте. Но ее свадьба с учителем труда Дмитрием Чижевским сорвалась. В итоге, Тори Карасева вышла замуж за Вячеслава Дворецкова, с которым познакомилась на «Доме-2». Однако и этот союз оказался недолговечным. Тори Карасева призналась, что они с Дворецковым расстались в первый год семейной жизни. А она еще какое-то время делала вид, что счастлива замужем, публикуя фото Вячеслава в микроблоге.
До и после
Злополучный поход в ресторан разделил жизнь Тори Карасевой на «До» и «После». Плохо очищенная мидия стала причиной страшной травмы пищевода. Тори Карасева долго лежала в больнице, фактически чудом выжила. После выписки из клиники Тори Карасева весила всего 32 килограмма. От ее аппетитных круглых щечек не осталось и следа.
После этой истории Тори Карасева покинула «Дом-2». Известно, что Тори Карасева построила дом в Подмосковье, где и живет сейчас.
О себе в микроблоге она особо распространяться не любит. И ведет его не очень активно. Периодически Тори Карасева публикует коллажи из фотографий, свидетельствующие о том, что сегодня она – житель не городской.
Какое-то время назад Тори Карасева размещала свое портретное фото. Кадр привел в восторг поклонников экс-участницы «Дома-2». Они убедились, что и в свои без малого 45 лет Тори Карасева продолжает оставаться эффектной красоткой все с той же манящей родинкой на щечке.
Что пишут поклонники в аккаунте Тори Карасевой
Интересно, что Тори Карасева не оставляет без внимания комплименты, которые делают ей подписчики. Она всегда благодарит их за внимание к своей персоне.
Тори Карасева так выглядит сейчас. Фото: соцсети Тори Карасевой
«Как вы похорошели, королева Виктория!» - сделал комплимент пользователь под ником dodj_009.sh.
«Благодарю - за добрые слова и позитив», - ответила Тори Карасева.
«Тори, таких как ты на «Доме-2» нет, не было и не будет. Запомнилась навсегда. И без обид, но ваша пара с Расселом - огонь. Искренне рада, что ты поправилась и смогла преодолеть тяжелый период своей жизни. Желаю тебе всего наилучшего», - высказалась Irgol1.
«Благодарю за добрые слова и позитив, - привычной фразой отозвалась Карасева. – Да. Я великолепно работала в сериале про любовь под названием «Дом-2» в течение пяти лет, где сама себе была актриса, певица, режиссер, сценарист, продюсер, визажист и т.д. Самореализовывалась после Музыкального института и ГИТИСа. По прошествии многих лет научилась жить с «остатками от здоровья». Занимаюсь семьей, близкими людьми, бытом. Скоро творчеством продолжу».
«Торьчик, пой песни еще, ты у меня есть в плейлисте. Как ты трепетно исполнила кавер «Ланфрен-Ланфран» и «Про любовь». Талант и королевна», - сделала комплимент Тори Trusikijopka.
«Благодарю. Очень приятно. Обязательно и непременно. Я никуда не уходила, просто нахожусь в статусе наблюдателя. Разумеется, по собственному желанию, но скоро продолжу активную, творческую деятельность», - пообещала Тори Карасева поклонникам летом этого года.
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