Как Дмитрий Куплинов стал одним из самых популярных стримеров России и сколько он зарабатывает

Запись стримов

Следующий этап виртуальной карьеры Дмитрия Куплинова — это запись стримов, в том числе и благотворительных. Например, благодаря игре PlayerUnknown's Battlegrounds с помощью поклонников геймера удалось собрать более 670 тысяч рублей в помощь детям, больным онкологией.

В июле 2020 года во время проведения стрима Куплинов вместе со своими соратниками смог собрать уже более 1, 333 миллиона рублей, хотя первоначально предполагалось, что сумма донатов достигнет 500 тысяч рублей. Все собранные средства были переданы благотворительному фонду «Правмир» для закупки средств индивидуальной защиты для врачей, работающих в «красной зоне» в период пандемии.

В том же году Дмитрий презентовал свой новый обзор на шутер The Last Of Us 2 от Naughty Dog. Правда, признался, что во время прохождения одного из этапов игры у него появились депрессивные мысли. И он даже всерьез раздумывал над тем, чтобы подать в суд на создателей шутера.

Дмитрий сделал тысячи обзоров на разные игры, однако его любимой игрой является Forest, которой он посвятил большинство своих комментариев.