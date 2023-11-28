Как Дмитрий Куплинов стал одним из самых популярных стримеров России и сколько он зарабатывает

Нередко многих мужчин упрекают в том, что вместо зарабатывания денег они играют в «танчики». Дмитрий Куплинов — тоже заядлый компьютерный игрок. Однако он монетизировал свое увлечение и теперь является одним из самых богатых блогеров и стримеров России. Как ему удалось заработать в виртуальном мире — в материале Teleprogramma.pro.
Детство и учеба
Дмитрий Куплинов родился 25 ноября 1988 года в Оренбурге. Предполагается, что в детстве посещал музыкальную школу, поскольку он виртуозно играет на гитаре и без труда разбирается в нотах и октавах.
После школы по совету родителей поступил в металлургический техникум в Выксе по специальности «автоматизированные системы обработки информации и управления». Затем окончил Московский авиационный институт, однако не стал летчиком, а связал свою жизнь с компьютерными играми.
Игры и первые успехи
Фишкой Дмитрия стала запись летсплей, что в переводе с английского языка (Let s play) означает «Давай поиграем». Это разновидность видеороликов, в которой геймер играет в определенную игру и одновременно комментирует происходящее на экране.
Канал Kuplinov play появился на YouTube 23 декабря 2012 года, а дебютное видео — 11 июля 2013-го. На нем Дмитрий проходит этапы игры Postal 2. Только за неделю запись посмотрели более 30 000 пользователей.
В начале карьеры геймера Куплинова некоторые говорили, что Дмитрий — нуб, то есть новичок в компьютерных играх. Однако его юмор и эмоциональные комментарии сделали свое дело и привлекли к начинающему игроку внимание.
В одном из интервью Дмитрия Куплинова спросили, что он почувствовал во время своего первого успеха. По словам геймера, все шло по нарастающей, поэтому никаких особенных удивлений это не вызывало.
Дмитрий Куплинов в компании друзей. Фото: соцсети Дмитрия Куплинова
«Это не было каким-то сверхрезким скачком — чтобы до этого на всех видео было три просмотра, а потом я проснулся — ни с того ни с сего вдруг на них появилось сто пятьдесят тысяч. Все шло постепенно», — признавался Куплинов медиаплатформе Hello, blogger.
В июле 2015 года на Дмитрия подписались 100 000 человек, что принесло ему первую крупную награду — «Серебряную кнопку». А уже два года спустя число подписчиков геймера достигало миллиона человек, что ознаменовалось получением «Золотой кнопки».
Также в ноябре 2015 года Куплинов получил сразу две крупные награды «игромира» — «Лучший видеопроект» и «Лучший игровой проект». Также в том же году геймер был отмечен наградой «ВидеоPeople».
В 2017 году в рамках крупного фестиваля видеоблогеров «Видфест» Дмитрий Куплинов победил в номинации «Лайк за игры». Тогда же, по мнению портала Fancensus, блог Дмитрия попал в десятку лучших мировых игровых каналов.
Запись стримов
Следующий этап виртуальной карьеры Дмитрия Куплинова — это запись стримов, в том числе и благотворительных. Например, благодаря игре PlayerUnknown's Battlegrounds с помощью поклонников геймера удалось собрать более 670 тысяч рублей в помощь детям, больным онкологией.
В июле 2020 года во время проведения стрима Куплинов вместе со своими соратниками смог собрать уже более 1, 333 миллиона рублей, хотя первоначально предполагалось, что сумма донатов достигнет 500 тысяч рублей. Все собранные средства были переданы благотворительному фонду «Правмир» для закупки средств индивидуальной защиты для врачей, работающих в «красной зоне» в период пандемии.
В том же году Дмитрий презентовал свой новый обзор на шутер The Last Of Us 2 от Naughty Dog. Правда, признался, что во время прохождения одного из этапов игры у него появились депрессивные мысли. И он даже всерьез раздумывал над тем, чтобы подать в суд на создателей шутера.
Дмитрий сделал тысячи обзоров на разные игры, однако его любимой игрой является Forest, которой он посвятил большинство своих комментариев.
Дмитрий Куплинов. Фото: соцсети Дмитрия Куплинова
Кстати, сначала Куплинов записывал по три видеобзора на игры, но потом понял, что из-за количества может потеряться качество, а его видео могут стать менее осмысленными. Поэтому он принял решение сосредоточиться на качественных обзорах.
«Я могу записывать то, что хочу, — все зависит от желания. Захотел два дня подряд записать одну игру — записал, — рассказывал тогда Дмитрий в интервью изданию Hello, blogger. — Все получается гораздо лучше и легче, и смотреть видео, надеюсь, от этого приятнее. Когда ты делаешь то, что хочешь, а не то, что требует расписание, получается лучше».
Дмитрий Куплинов и Екатерина Малина. Фото: соцсети Дмитрия Куплинова
Личная жизнь
В СМИ писали, что Дмитрий встречается с девушкой по имени Екатерина Малина, курирующей фан-клуб Kuplinov play во «ВКонтакте». Ведь в социальных сетях постоянно появляются их совместные снимки. Хотя вполне вероятно, что они уже давно живут как супруги и растят детей.
Из соцсетей также известно, что у пары жила кошка Фрося или Мохнатый Боец, как ее называли влюбленные, а также шиншиллы Шлепок, Облепиха и их сын Горшочек.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»!
Шиншилла Шлепок. Фото: соцсети Дмитрия Куплинова
Доходы
По сведениям портала SocialBlade, в 2021 году геймер зарабатывал до $8,7 тыс. ежемесячно. Притом, что на его канале нет рекламы, а деньги накапливаются благодаря партнерской программе YouTube.
А в начале февраля того же года число его подписчиков достигло 10 миллионов человек, благодаря чему Дмитрий завоевал второе место в рейтинге лучших русскоязычных блогеров. Первое же место занимает Marmok.
Сам Дмитрий получил «Бриллиантовую кнопку» и в прямом эфире прочитал поздравительное письмо от директора YouTube.
В свободное время игрок любит смотреть футбол, а его любимая команда » «Барселона».
Рост и вес
Рост Дмитрия — 183 сантиметра, вес — 95 килограммов.
Дмитрий Куплинов сейчас
В какой-то степени Дмитрий Куплинов уже стал живой интернет-легендой, о которой сочиняют байки. Например, одно время говорили, что у Дмитрия есть брат-близнец Евгений, который помогает ему в развитии YouTube-канала. Другая байка — то, что на самом деле фамилия блогера не Куплинов, а Кулачков. Также говорят, что Дмитрий левша. Много что говорят...
Дмитрий Куплинов. Фото: соцсети Дмитрия Куплинова
Конечно, Куплинов по-прежнему очень активен в соцсетях. Так, недавно он призвал поклонников подписываться и на его телеграм-канал. А еще рассказал подписчикам в соцсетях, что недавно получил свой оригинальный портрет от столичной галереи «Ходынка».
Если вы заметили неточность в тексте, сообщите об этом на почту tele@teleprogramma.pro