Как Дмитрий Куплинов стал одним из самых популярных стримеров России и сколько он зарабатывает

Нередко многих мужчин упрекают в том, что вместо зарабатывания денег они играют в «танчики». Дмитрий Куплинов — тоже заядлый компьютерный игрок. Однако он монетизировал свое увлечение и теперь является одним из самых богатых блогеров и стримеров России. Как ему удалось заработать в виртуальном мире — в материале Teleprogramma.pro.

Детство и учеба

Дмитрий Куплинов родился 25 ноября 1988 года в Оренбурге. Предполагается, что в детстве посещал музыкальную школу, поскольку он виртуозно играет на гитаре и без труда разбирается в нотах и октавах.

После школы по совету родителей поступил в металлургический техникум в Выксе по специальности «автоматизированные системы обработки информации и управления». Затем окончил Московский авиационный институт, однако не стал летчиком, а связал свою жизнь с компьютерными играми.

Игры и первые успехи

Фишкой Дмитрия стала запись летсплей, что в переводе с английского языка (Let s play) означает «Давай поиграем». Это разновидность видеороликов, в которой геймер играет в определенную игру и одновременно комментирует происходящее на экране.

Канал Kuplinov play появился на YouTube 23 декабря 2012 года, а дебютное видео — 11 июля 2013-го. На нем Дмитрий проходит этапы игры Postal 2. Только за неделю запись посмотрели более 30 000 пользователей.

В начале карьеры геймера Куплинова некоторые говорили, что Дмитрий — нуб, то есть новичок в компьютерных играх. Однако его юмор и эмоциональные комментарии сделали свое дело и привлекли к начинающему игроку внимание.

В одном из интервью Дмитрия Куплинова спросили, что он почувствовал во время своего первого успеха. По словам геймера, все шло по нарастающей, поэтому никаких особенных удивлений это не вызывало.