Невинная, но сильная внутри: Демет Оздемир из сериала «Ранняя пташка» завоевала сердца миллионов поклонников по всему миру

Детство и юность
Демет Оздемир начала свой жизненный путь 26 февраля 1992 года в Измите на северо-западе Турции. Кроме нее в семье воспитывались брат Волкан и сестра Дерья. Родители девочки развелись, когда ей исполнилось 8 лет. Дети остались с матерью. После этого женщина перевезла их в Стамбул. Там будущая актриса стала посещать школу танцев.
Для Демет авторитетом всегда была ее старшая сестра, которая взяла на себя все заботы о финансовом обеспечении семьи. Она профессионально занималась танцами, ее выступления демонстрировали по телевизору.
Но несмотря на восхищение своей сестрой и увлеченность танцевальным искусством, маленькая Демет не хотела связывать свою жизнь с этим видом деятельности. Девушка не желала носить такие же костюмы, которые надевала ее сестра во время выступлений, и решила выбрать более серьезную профессию.
Демет Оздемир в детстве. Фото: соцсети Демет Оздемир
Когда Дерья вышла замуж, а брат уже давно вел самостоятельную жизнь, Демет с мамой стало сложно в материальном плане. Пришлось младшей Оздемир зарабатывать самой. Чтобы начать выступать, девушке необходимо было сбросить 11 кг лишнего веса
Все же будущей звезде повезло, ее взяли в подтанцовку к турецкой певице Бенгю, а немного позже она стала работать в группе поддержки одного из сильнейших баскетбольных клубов Турции «Анадолу Эфес» в составе танцевального коллектива Efes Kizlari. Танцовщицу заметили и пригласили сняться в клипе Мустафы Сандала на песню Ateş Et Ve Unut .
Зрители восхищались каждым выходом Демет на сцену, но близкие советовали ей попробовать себя в актерском мастерстве. Тогда девушка поступила в театральную студию Шахики Теканд, но работать продолжала.
Демет Оздемир — профессиональная танцовщица. Фото: соцсети Демет Оздемир
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Вскоре яркую артистку с прекрасной фигурой (вес Демет составлял около 55 кг при росте 170 см) заметили рекламщики. Ее позвали сниматься в рекламном ролике турецкой авиалинии Pegasus. Не заставили себя ждать и новые предложения.
В 2017 году Оздемир стала официальным лицом косметической марки Garnier Turkey на территории Турции. Через два года бренд Pantene пришласил Демет рекламировать средства по уходу за волосами. Тогда актрисе заплатили 3 млн турецких лир.
Демет Оздемир — обладательница прекрасной фигуры. Фото: соцсети Демет Оздемир
Карьера в кино
Новую страницу биографии в кино Демет открыла в 2013 году, когда снялась в сериале «Я открою тебе тайну» канала Fox. Актриса исполнила роль девушки Айлин, которая могла вырабатывать электричество. Жанр фантастики был необычным для турецкого кинематографа. Это вкупе с трогательным образом, который создала на экране Оздемир, а также любовная линия в сериале сделали его очень популярным у зрителя. А сама роль стала ценным опытом для начинающей актрисы.
После этого теледива приняла участие в историческом проекте «Курт Сеит и Александра», который рассказывает о событиях в России в начале XX века. Здесь Демет сыграла роль молодой аристократки. В 2015 году сериал вышел на российские экраны.
Затем Демет увидели в фантастической комедии режиссера Огуза Селика «Держите слово», где она сыграла подругу главного героя.
Роль Аслы из турецкого сериала «Запах клубники» стала первой из самых успешных для актрисы.
В 2016 году на экраны вышел сериал «Номер 309». В комедии Демет воплотила образ девушки, которую хотят удачно выдать замуж. Зрители оценили талант актеров проекта, и он был продлен на второй сезон.
В зажигательной картине «С кем ты танцуешь?» артистке выпала возможность продемонстрировать свои танцевальные способности. Ее героиня Айсель по сюжету увлекается танцами, чтобы избавиться от депрессивного состояния.
Но особенно Демет полюбилась зрителям в сериале «Ранняя пташка», где предстала в образе невинной, но упрямой и целеустремленной Санем. Эта роль помогла звезде завоевать признание во всем мире и принесла несколько престижных наград.
Знаменитая турецкая актриса Демет Оздемир. Фото: соцсети Демет Оздемир
Из-за высокого рейтинга показ сериала продлевали. Актрису особенно оценили в Италии и пригласили принять участие в местном телешоу.
После этого проекта Оздемир стала уделять больше внимания драматическим проектам. Так, она выступила в роли Зенейп в сериале «Дом, в котором ты родился, — твоя судьба». Эта драма также заслужила успех на мировом уровне.
В 2022 году Демет появилась в романтической комедии «Тактика любви», где сыграла модного блогера по имени Аслы, которая дает советы о любви и взаимоотношениях, но сама не может найти свою вторую половинку.
В январе 2023 года стало известно, что турецкая актриса подписала контракт с Disney+. Она вместе с Керемом Бюрсином приняла участие в проекте «Между миром и мной».
В СМИ даже появилась информация, что возлюбленная актера Ханде Эрчел приревновала своего парня и разорвала отношения. Но эксперты назвали это пиар-ходом для привлечения внимания к сериалу.
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Демет Оздемир на отдыхе. Фото: соцсети Демет Оздемир
Личная жизнь
Красавица Демет всегда пользовалась повышенным вниманием поклонников. Журналисты неустанно приписывали ей романы с партнерами по съемкам. Отношения с Яманом Таджироглу и Керемом Бюрсином остались без подтверждения.
Но были в жизни актрисы и реальные истории которые долго обсуждали в мире турецкого шоу-бизнеса. Так, во время работы Оздемир в сериале «Запах клубники», девушка начала встречаться со своим коллегой Юсуфом Чимом. Через некоторое время пара стала жить вместе и задумывалась о свадьбе, но чуть больше чем через год, актеры объявили о расставании.
Демет не долго оставалась в одиночестве. Вскоре ее заметили в компании Фуркана Палалы, с которым она как раз тогда снималась в комедии «Номер 309». Но никто из знаменитостей не подтвердил романтические отношения.
В 2018 году девушка была замечена в связи с коллегой и однофамильцем Сечкином Оздемиром. Актеры вместе появлялись на публике и не скрывали своих чувств. Но о свадьбе разговоры не шли. Влюбленные расстались через четыре месяца. Журналисты назвали причиной банальную занятость звездных персон.
Когда сериал «Ранняя пташка» набрал популярность, в Сети заговорили о романе Демет с актером Джаном Яманом. Они даже встретили вместе новый 2019 год. Но продолжения отношений не последовало. А позже появилась информация, что таким образом пиарщики сериала подогревали интерес к проекту.
Демет Оздемир в перерыве съемочного процесса. Фото: соцсети Демет Оздемир
Брак с Огузханом Кочем
В 2021 году Оздемир начала отношения с певцом Огузханом Кочем. Пара стала часто появляться на публике, но все-таки распалась. Позже влюбленные поняли, что не могут друг без друга и в августе 2022 года сыграли свадьбу. Брак развалился через несколько месяцев. Уже в мае 2023 года актриса объявила о разводе. Одной из причин журналисты называли высокую популярность актрисы, с которой супруг, возможно, так и не смог смириться.
Оздемир сообщила, что решение о разводе было взвешенным, никакой ссоры не было, и бывшие супруги остались в нормальных отношениях.
Демет Оздемир с братом и сестрой. Фото: соцсети Демет Оздемир
Демет Оздемир в настоящее время
В марте 2023 года состоялась премьера сериала «Меня зовут Фарах», где Демет исполнила главную роль в дуэте с Энгином Акюреком.
Оздемир искренне восхищалась героиней, сохранившей свою внутреннюю силу и готовую на все ради своего ребенка, несмотря на все перипетии судьбы.
В этом проекте зрители смогли увидеть актрису без макияжа: так требовал сценарий.
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Демет Оздемир с мамой. Фото: соцсети Демет Оздемир