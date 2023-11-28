Невинная, но сильная внутри: Демет Оздемир из сериала «Ранняя пташка» завоевала сердца миллионов поклонников по всему миру

Детство и юность

Демет Оздемир начала свой жизненный путь 26 февраля 1992 года в Измите на северо-западе Турции. Кроме нее в семье воспитывались брат Волкан и сестра Дерья. Родители девочки развелись, когда ей исполнилось 8 лет. Дети остались с матерью. После этого женщина перевезла их в Стамбул. Там будущая актриса стала посещать школу танцев.

Для Демет авторитетом всегда была ее старшая сестра, которая взяла на себя все заботы о финансовом обеспечении семьи. Она профессионально занималась танцами, ее выступления демонстрировали по телевизору.

Но несмотря на восхищение своей сестрой и увлеченность танцевальным искусством, маленькая Демет не хотела связывать свою жизнь с этим видом деятельности. Девушка не желала носить такие же костюмы, которые надевала ее сестра во время выступлений, и решила выбрать более серьезную профессию.