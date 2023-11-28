Как Милана Некрасова стала блогером-миллионником в Likee, завела YouTube-канал и покоряет «Вконтакте»

Милана Некрасова родилась в Кингисеппе Ленинградской области 24 октября 2008 года. Семья переехала в Энгельс, где девочка пошла школу и начала свои первые шаги в блогинге.
Маленькая Милана Некрасова. Фото: соцсети М.Некрасовой
Также она с детства занималась танцами и учила английский язык. Посвятившая себя воспитанию дочки мама Кристина поспособствовала тому, чтобы Милана начала вести блог, когда узнала о появлении новой социальной сети Likee. Зарегистрировалась Некрасова, когда ей было 9 лет.
Милана Некрасова сначала зарегистрировалась в Likee. Фото: соцсети М.Некрасовой
Блог
В соцсети Likee пользователи создают и постят короткие видео под музыку с возможностью добавления спецэффектов. Маленькая Милана поначалу в роликах просто танцевала, веселилась, прыгала и просила поставить ей «сердечки», лайкала других пользователей в ответ.
Милана Некрасова в ролике на Likee. Кадр из соцсети Likee
Постепенно аудитория девочки росла, а сама Милана более требовательно стала относиться к постановке кадра и освещению. Затем сняла и опубликовала пост «до-после», продемонстрировав процесс преображения из дурнушки в красотку, который принес ей первую популярность. И за первые полгода в Сети на Некрасову подписалось около миллиона пользователей.
Милана начала снимать совместные видео со звездами Интернета. В 2018 году с ней в коллаборации снялись Илья Буяков, Лиза Стриж, Лера Юникорн и Настя Кош. Вскоре Некрасова завела канал на YouTube, куда стала публиковать не только видео из Likee, но и влоги.
Милана Некрасова стала снимать влоги на YouTube. Кадр из YouTube-канала М.Некрасовой
Своим фолловерам Милана рассказывала, что блог для нее стал помощником в саморазвитии и преодолении неуверенности в себе. Девочка сегодня на YouTube имеет более миллиона подписчиков и снимает видео про распаковку подарков, встречи и игры с друзьями, шуточные конкурсы.
Личная жизнь
Блог также научил Милану следить за своими словами. Однажды девочка пошутила и объявила, что неродная дочь своим родителям. Новости о том, что Некрасова – приемный ребенок в семье, разлетелись молниеносно, стресс испытали не только мама и папа, но и сама блогерша.
Милана Некрасова с розовыми волосами. Фото: соцсети
По мере взросления Милана стала больше экспериментировать с внешностью. Она красит волосы в яркий цвет, активно пользуется косметикой и выбирает смелые наряды. Сегодня рост Некрасовой составляет 175 см, а вес 52 кг.
В 2023 году Милана сообщила фанатам, что ее сердце занято. Но объявлять имя избранника не спешит, объясняя, что он – не медийная личность.
Другие проекты
Некрасова с 2020 года стала пробовать себя в музыке. Она записала песню и сняла клип «Розовое небо» в партнерстве с блогером Дианой DiStory.
Милана стала развиваться как дизайнер и в 2020 году открыла онлайн-магазин футболок. Также девушка зарабатывает рекламой в соцсетях, а в 2022 году очень радовалась, что любимая сеть Likee ввела платную подписку и ограничила таким образом круг людей, которые могут видеть контент блогера.
Милана Некрасова отпраздновала день рождения в кругу блогеров. Фото: Telegram-канал М.Некрасовой
В сентябре 2022 года Милана была приглашена в качестве актрисы в фильм «Блогер». В нем также снялись Мария ОМГ, Алена Старби, Илья Бояков и известный рэпер Птаха.
Карьера сегодня
Милана продолжает вести блоги, на аккаунт в Likee на нее подписано 35 млн пользователей в 2023 году. Также она осваивает новые площадки. Так, за последний год у нее активно развивается Telegram-канал «Милашкина», и в нем уже почти 400 тысяч подписчиков.
Также в 2023 году девушка стала развиваться на площадке соцсети «Вконтакте», осенью она вместе с коллегами Дошик, Габар и Лена Райтман запустила шоу «Топ», куда приглашает популярных блогеров и звезд.
Милану часто путают с другой знаменитой тезкой из Сети - Миланой Хаметовой. Однако, девочки имеют разные пути к славе, а младшая по возрасту Хаметова и вовсе обошла свою старшую коллегу, попав в рейтинг журнала Forbes - стала одной из 30 самых успешных личностей в возрасте «до 30» в России. Ее YouTube-канал приносит больше 5 миллионов рублей каждый месяц. Сколько зарабатывает Некрасова, она не раскрывает.
Милана Некрасова ведет шоу "Топ". Кадр из шоу
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