Как Милана Некрасова стала блогером-миллионником в Likee, завела YouTube-канал и покоряет «Вконтакте»

Постепенно аудитория девочки росла, а сама Милана более требовательно стала относиться к постановке кадра и освещению. Затем сняла и опубликовала пост «до-после», продемонстрировав процесс преображения из дурнушки в красотку, который принес ей первую популярность. И за первые полгода в Сети на Некрасову подписалось около миллиона пользователей.

Милана начала снимать совместные видео со звездами Интернета. В 2018 году с ней в коллаборации снялись Илья Буяков, Лиза Стриж, Лера Юникорн и Настя Кош. Вскоре Некрасова завела канал на YouTube, куда стала публиковать не только видео из Likee, но и влоги.