Три жены обаятельного Дмитрия Исаева: личные тайны звезды «Бедной Насти»

Дмитрий Исаев родился 23 января 1973 года в Ленинграде. Его воспитывали мама, работавшая гримером в Большом драматическом театре, и тетя. Лишь позднее, подростком, Дмитрий узнал, что он — внебрачный сын народного артиста СССР Владислава Стржельчика.

Мальчик учился в музыкальной школе по классу скрипки, после окончания седьмого класса поступил в музыкальное училище, но вскоре его бросил. В будущем владение скрипкой пригодилось ему для работы над ролью Моцарта в фильме «Дебюсси, или Мадемуазель Шу-Шу».

«Приют комедиантов» — карьера в театре

В 14 лет Исаев начал выходить на театральную сцену — играл в «Приюте комедиантов». Его опекала актриса Ольга Волкова. Именно она проследила за тем, чтобы способный мальчик как следует подготовился и поступил в ЛГИТМиК.

Денег было мало, поэтому Дмитрию приходилось подрабатывать — так он освоил профессии массажиста и фитнес-тренера, а потом пробовал себя в роли ведущего на радио и телевидении. После окончания театрального института Дмитрий Исаев продолжил работать в «Приюте комедиантов», одновременно участвуя в спектаклях других театров.

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