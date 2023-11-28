Три жены обаятельного Дмитрия Исаева: личные тайны звезды «Бедной Насти»

Дмитрия Исаева (точнее, созданные им образы) можно или любить, или ненавидеть: ему удается вживаться в роли либо благородных героев, либо объявленных мерзавцев, хотя и обаятельных.
Мальчик-скрипач
Дмитрий Исаев в юности. Фото: Global Look Press
Дмитрий Исаев родился 23 января 1973 года в Ленинграде. Его воспитывали мама, работавшая гримером в Большом драматическом театре, и тетя. Лишь позднее, подростком, Дмитрий узнал, что он — внебрачный сын народного артиста СССР Владислава Стржельчика.
Мальчик учился в музыкальной школе по классу скрипки, после окончания седьмого класса поступил в музыкальное училище, но вскоре его бросил. В будущем владение скрипкой пригодилось ему для работы над ролью Моцарта в фильме «Дебюсси, или Мадемуазель Шу-Шу».
«Приют комедиантов» — карьера в театре
В 14 лет Исаев начал выходить на театральную сцену — играл в «Приюте комедиантов». Его опекала актриса Ольга Волкова. Именно она проследила за тем, чтобы способный мальчик как следует подготовился и поступил в ЛГИТМиК.
Денег было мало, поэтому Дмитрию приходилось подрабатывать — так он освоил профессии массажиста и фитнес-тренера, а потом пробовал себя в роли ведущего на радио и телевидении. После окончания театрального института Дмитрий Исаев продолжил работать в «Приюте комедиантов», одновременно участвуя в спектаклях других театров.
«Обаятельный злодей» и другие роли на экране
Дмитрий Исаев в сериале "Бедная Настя". Фото: кадр из сериала
А вот путь на экран оказался для Исаева более долгим и трудным. Поначалу ему приходилось довольствоваться небольшими эпизодами в сериалах «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей». Все изменилось после роли цесаревича Александра в нашумевшей саге «Бедная Настя». Исаев стал знаменитым, теперь у него не было недостатка в заметных ролях.
Благородная внешность и рафинированные манеры позволяли ему играть аристократов: например, в сериале «Война и мир» 2007 года Дмитрию Исаеву досталась роль Николая Ростова. Однако есть в Исаеве и что-то зловещее — во всяком случае, ему отлично удаются роли «обаятельных мерзавцев». В триллере «Синяя борода», например, он предстал перед зрителями в роли олигарха, у которого одна за другой внезапно гибнут жены.
Дмитрий Исаев в сериале «Тайна спящей дамы». Фото: кадр из сериала
Многие его персонажи играючи ломали судьбы юных неопытных девушек – именно вокруг этой интриги строились сюжеты мелодрам «Услышь мое сердце», «Обет молчания» и «Золотая клетка». Впрочем, Дмитрий исполняет и положительные роли — в сериалах «Клянемся защищать», «Дороге домой», «Тени», «Подари мне воскресенье».
Образ пластического хирурга актер воплотил в драмах «Незнакомка в зеркале» и «Чужая». Зрители тепло приняли также проект «Легенда Феррари», в котором Исаев снялся вместе с Ольгой Погодиной, Сергеем Горобченко, Константином Крюковым и другими коллегами.
Доходы Дмитрия Исаева
По данным СМИ, актеры сериалов уровня Дмитрия Исаева зарабатывают в среднем 200–250 тысяч рублей за один съемочный день. Добавьте к этому заработки в театре. При этом нельзя забывать о том, что и расходов у отца троих детей тоже немало, ведь он старается дать своим дочерям и сыну все самое лучшее.
Ася Шибарова и дочери
Ася Шибарова в сериале «Опера 2. Хроники убойного отдела». Фото: кадр из сериала
Первой женой Дмитрия стала его однокурсница Ася Шибарова, игравшая в петербургском театре «Аквариум». Вскоре после свадьбы на свет появились сразу две девочки » двойняшки Полина и София. Когда им исполнилось по четыре года, супруги расстались. То был трудный период в жизни Исаева: заработков практически не было, от безысходности он пристрастился к спиртному…
Дмитрий и сам понимал, что дочки не должны расти в подобной атмосфере. Ему было сложно принять это решение, но после развода он на некоторое время прекратил общение с девочками — понимал, что ничего не может им дать. Полину и Софию воспитывали мама и ее новый муж.
Полина и София, дочери Дмитрия Исаева. Фото: соцсети Д. Исаева
Спустя годы, когда ситуация с работой и самореализацией наладилась, Дмитрий восстановил отношения с девочками, и они стали частыми гостьями в его доме. Повзрослев, они решили заняться дизайном интерьеров.
Инна Гинкевич — скандальное расставание
Инна Гинкевич. Фото: Global Look Press
Во второй раз актер женился на балерине Инне Гинкевич. Общих детей у них не было, но Исаев быстро наладил контакт с дочерью Инны — Анитой. По словам балерины, ради Дмитрия она бросила карьеру и стала его личным менеджером, вытащила его из пропасти алкоголизма, помогла справиться с депрессией. Но вместо благодарности получила предательство: Исаев бросил ее, предпочтя балерине ее близкую подругу, Оксану Рожок.
Оксана Рожок и сын
Дмитрий Исаев и Оксана Рожок. Фото Евгения Гусева, КП
Сам Исаев рассказал в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым иную версию. По его словам, они с Инной были слишком разными по характеру и по темпераментам. А роман с Оксаной начался у него через полгода после того, как он ушел от Инны. Как бы там ни было, влюбленные зарегистрировали брак в ЗАГСе и обвенчались в храме.
У Оксаны уже была дочь Кристина от предыдущих отношений, а в 2014 году у них с Дмитрием родился сын. Мальчика назвали Александром. Семейное гнездышко, где Дмитрий Исаев набирается сил в перерывах между съемками, расположено на Оке, в заповеднике: там он построил просторный дом для своих близких.
Слухи о романе с Нонной Гришаевой
Нонна Гришаева. Фото: Global Look Press
Привлекательная внешность (при росте 178 см актер весит 70 кг) и ряд ролей коварных соблазнителей стали причиной того, что вокруг личной жизни Исаева часто возникают слухи. Так, одно время поговаривали о его романе с Нонной Гришаевой. Они были партнерами в спектакле «Варшавская мелодия», и зрителям показалось: между актерами нечто большее, чем просто сотрудничество.
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К тому же некоторые СМИ напечатали фото целующихся Исаева и Гришаевой. Однако никаких комментариев на эту тему ни от актеров, ни от жены Дмитрия — Оксаны — зрители так и не дождались. А главную роль в «Варшавской мелодии» вскоре передали Егору Бероеву.
Новые роли и увлечение цветами
Дмитрий Исаев с сыном Александром. Фото: соцсети Дмитрия Исаева
Среди недавних работ Дмитрия Исаева — роль в 5-м сезоне популярной военной драмы «По законам военного времени. Мятеж». Кроме того, зрители смогли увидеть мелодраму «Поворот на счастье» с участием Дмитрия Исаева, Марии Куликовой и Сергея Юшкевича.
Главная роль досталась Исаеву в проекте «Слепой метод», показанном на канале «ТВ Центр». Актер продолжает играть и на театральной сцене. А в свободное время Дмитрий разводит цветы — на его участке для этого достаточно места.
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