Почему Пенкин не в лучших отношениях с Пугачевой, на ком был женат и где сейчас

Артист вне тусовок светских раутов
Талант Сергея Пенкина не вызывает сомнений. Благодаря своему уникальному диапазону голоса, охватывающему четыре октавы, российский певец попал в Книгу Рекордов Гиннесса.
Вместе с тем, признается Пенкин, он никогда не был в так называемой «тусовке российского бомонда». Его особо в нее не зовут, да и он совсем туда не рвется.
Сергея Пенкина сильно раздражает эта игра в светскую жизнь, когда люди ненавидят другу друга, завидуют, проклинают, а при встрече целуются, обнимаются и говорят льстивые слова.
Вместо светских раутов Сергей Пенкин общается со своими учениками, которые искренне ценят его мастерство и стараются впитать все знания, которые он им передает на занятиях.
Сергей Пенкин. Фото: Global Look Press
Холодок со стороны Пугачевой
В свое время самой главной тусовкой в шоу-бизнесе считалась та, которую создавала вокруг своей персоны Алла Пугачева. Попасть в ее круг доверия было очень престижно. Пенкина никогда не приглашали на мероприятия, которые организовывала Примадонна.
На «Рождественские встречи», к примеру, она ни разу не позвала артиста. Хотя, наверняка понимала, что он заметная фигура в отечественном шоу-бизнесе. Сергей Пенкин не скрывает, что всегда ждал этого приглашения и даже тихо обижался на Аллу Борисовну.
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press
Почему Пенкин отказался от миллионов за границей
Сейчас Сергей Пенкин простился с былыми обидами, поняв одно – многие из окружения Аллы Пугачевой сейчас уехали из страны. А это не самая лучшая тенденция для артиста. Он точно не собирается покидать Россию.
«На Западе я бы мог стать миллиардером, но это не говорит о том, что я хочу там жить», — заявил певец.
По словам музыканта, после развала СССР ему предлагали перебраться в Италию или Америку и сразу получить гражданство этих стран. Но он отказался.
Сергей Пенкин не скрывает, что расценивает два гражданства, как предательство, поэтому остается жить на родине.
«А зачем мне уезжать? А кем я буду за границей? И кто-то должен быть патриотом своей страны», - рассудил артист.
Он сказал, что не мог бы жить вдали от близких. И единственное, что не устраивает его в России – это долгие холодные зимы, он все-тки больше любит тепло.
В настоящее время Сергей Пенкин хоть и не светится на телевидении, активно гастролирует. 70-80 концертов в год – для него норма. Билеты обычно раскупаются задолго до начала шоу. И это при отсутствии активной рекламы и продвижении на радио и ТВ.
Сергей Пенкин. Фото: Global Look Press
Что известно о личной жизни Пенкина
В настоящее время Сергей Пенкин является владельцем трехэтажного особняка с пятью спальнями в селе Ромашково Одинцовского района Московской области. Но живут тут в основном его помощники, которые и присматривают за домом.
Сам же Сергей Пенкин чаще бывает на гастролях или останавливается в своей квартире в Москве.
Артист одинок, хотя не раз пытался найти свое счастье и создать семью. Впервые певец женился на англичанке Стефании. Во второй раз он вновь повел под венец гражданку Великобритании, журналистку российского происхождения Елену Проценко.
В 2015 году у Сергея Пенкина был роман с украинской моделью и телеведущей Владленой Пономаренко. Но отношения на расстоянии не смогли долго просуществовать и пара распалась.
Пенкин не скрывает, что хотел бы стать отцом и даже задумывался о том, чтобы воспользоваться услугами суррогатной мамы. Однако позже отказался от этой идеи, потому что в его возрасте (сейчас 62 года) он станет для детей скорее дедушкой, чем папой.
Сергей Пенкин. Фото: Global Look Press
Что пишут о Пенкине его слушатели
Сергей Пенкин отдал себя творчеству полностью и не собирается сворачивать карьеру. Да и люди вряд ли ему позволят это сделать. Каждый его концерт – событие для города и настоящий праздник для россиян. Мы собрали для вас отзывы о Пенкине с сайта «Отзовик».
«В этом отзыве хочу рассказать об отношении артиста к зрителю. У меня во время концерта сложилось впечатление, что я не в большом концертном зале, а в маленькой дружной компании. И поет он именно для нас. И что знаю я его давным-давно», «Весь концерт Пенкин пел вживую. Были проблемы с микрофоном, это его нисколько не смутило. Голос его продолжал литься в зал.
А были и моменты, когда сам замолкал на полуслове и начинал слушать зал», «Я уже неделю как запустила плейлист с песнями Пенкина и слушаю на работе. Их так много… И даже если повторяются, то с разных концертов звучат по-разному. Идут хорошим фоном и нисколько не мешают деловому настрою», «Каждый артист заслуживает своего зрителя. У Пенкина зал был полный, ни одного свободного места. Мы покупали билеты за два месяца. А может еще и потому, что цены на билеты не задирает», - написали поклонники артиста на ресурсе.
Источники: Teleprogramma.pro, otzovik.com, news.ru, YouTube-проект RTVI «Легенда», YouTube-проект «Осторожно: Собчак».
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