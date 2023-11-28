Почему Пенкин не в лучших отношениях с Пугачевой, на ком был женат и где сейчас

Артист вне тусовок светских раутов

Талант Сергея Пенкина не вызывает сомнений. Благодаря своему уникальному диапазону голоса, охватывающему четыре октавы, российский певец попал в Книгу Рекордов Гиннесса.

Вместе с тем, признается Пенкин, он никогда не был в так называемой «тусовке российского бомонда». Его особо в нее не зовут, да и он совсем туда не рвется.

Сергея Пенкина сильно раздражает эта игра в светскую жизнь, когда люди ненавидят другу друга, завидуют, проклинают, а при встрече целуются, обнимаются и говорят льстивые слова.

Вместо светских раутов Сергей Пенкин общается со своими учениками, которые искренне ценят его мастерство и стараются впитать все знания, которые он им передает на занятиях.