История певицы Адель: как девушка из трущоб стала второй после «Битлз»

Но именно Адель изменила отношение в творческой английской среде к полным людям. Самое главное, как утверждала певица, это вокальные данные человека.

Помощь лучшего друга

Позже Адель с отличием окончила Лондонскую школу исполнительского искусства и технологий The BRIT School. В этой же школе училась когда-то Эми Уайнхаус. Надо заметить, о карьере певицы Адель тогда и не думала. Кто бы мог подумать, что будущая обладательница «Грэмми» мечтала работать менеджером и продвигать известные лейблы.

Но петь Адель все-таки продолжала. В 2006-м году Адель сделала демо-диск с тремя своими песнями и отдала послушать приятелю. А дальше, все, как в кино: друг разместил песни в соцсети MySpace, где за сутки эта запись вызвала настоящий ажиотаж и интерес: кто же это поет?

И пока песнями Адель восхищались в социальных сетях, ее запись случайно услышал президент независимого лейбла XL Recording Ричард Рассел. Уже через несколько суток Ричард позвонил Адель. Рассел предложил Адель подумать о музыкальной карьере и предложил свою продюсерскую помощь.

Адель слегка опешила, и даже не поверила голосу в трубке. К тому же, на тот момент 18-летняя Адель знала только одну студию - Virgin Records. И все же, она решила рискнуть. На первую встречу с Расселом Адель взяла своего друга.

Уже через год, в 19 лет, певица выпустила свой первый альбом, который взорвал все музыкальные чаты. Адель стала настоящей звездой. В 22 года певица выпустила вторую пластинку, завоевала «Грэмми» и стала четырежды платиновой вокалисткой в Великобритании.

Заработать на знаменитой дочери

Никто не мог поверить, что обычная девчонка из Северного Лондона, выросшая в неполной бедной семье, достигла таких высот благодаря своему таланту и трудолюбию. Район Тоттенхэм, где Адель жила с матерью, славился своими преступными группировками и сообществами.

Когда Адель взлетела высоко, о себе дал знать исчезнувший из ее жизни много лет назад отец. Он попытался вернуться в жизнь брошенной им дочери по-особенному.

Марк Эванс продал интервью о дочери за огромнейшую сумму британскому таблоиду Тhe Sun. Отец Адель плакался об утраченной любви, раскаивался в том, что бросил любимую женщину и маленькую дочь. Мужчина каялся, рассказывал о чувстве вины, мол, только теперь все осознал, готов быть отцом. Адель была очень расстроена.

«Я никогда не знала своего отца. У него нет права говорить обо мне», - сказала потом в интервью певица.

Отец Адель не мог понять, почему его дочь помогает всем, но при этом не может простить родного отца. Их примирение все-таки случилось. Произошло это незадолго до смерти Марка Эванса.

Выше только звезды: космический взлет певицы Адель

Ричард Рассел не ошибся с выбором. Дебютный альбом Адель 2008 года - «19» принес его компании сотни миллионов долларов. Альбом «25» продавался со скоростью 120 тысяч копий в сутки. Адель моментально стала немыслимо богатой девушкой. Каждый день около $1,5 миллионов получала Адель, а также ее продюсеры, авторы, розничные продавцы, дистрибьюторы, звукозаписывающие компании и стриминговые платформы.

Вскоре Адель поступило предложение о новом контракте с Columbia Record. Так альбомы Адель вышли на американский рынок, и певицу пригласили на гастроли в США и Канаду.

Адель всегда пела живьем и выступала на огромных площадках. Каждый альбом певица соотносила со своим возрастом и давала одноименное название. Когда певице исполнилось 25 лет, вышел альбом «25». В этот год в музыкальном турне было 121 концертное выступление! В Гайд-парке в Лондоне в июле 2022 года на два сольных концерта Адель было продано 130 тысяч билетов. Именно в это время появляются паблики с громким названием - «Адель - вторая после «Битлз»!

Срыв голоса и помощь Элтона Джона

Живые концерты радовали публику, но голос Адель не выдержал плотного графика выступлений. Певица испугалась: однажды утром она стала хрипеть, воспалилась гортань, голос исчез. Адель очень переживала по этому поводу. Доктора умоляли сделать Адель операцию на связках, сама певица понимала, что есть высокая доля риска потерять уникальный голос навсегда. В это время Адель помог Элтон Джон. Певец рассказал о своей ситуации с голосом, мол, тянуть не стоит, надо рискнуть и по-другому взглянуть на эту ситуацию. Для чего дана эта болезнь? Что ей надо понять? И Адель решилась на операцию.

К счастью, певице удалось восстановить голос, но больше она не рисковала выступлениями «на износ». Более того, Адель решила, что это время ей нужно было для того, чтобы задуматься и о личной жизни. В 2012 году Адель стала мамой, у нее родился сын от предпринимателя Саймона Конекки.