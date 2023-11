История певицы Адель: как девушка из трущоб стала второй после «Битлз»

После рождения сына Адель погрузилась в послеродовую депрессию. Молодая мама никак не могла восстановить свой эмоциональный баланс. Певица безумно любит сына, но период до его шести лет считает самым сложным и трудным в своей жизни.

В 2017 году проблемы с горлом вернулись, но в этот раз певица отделалась легким испугом. Все обошлось без операции.Летом того же 2017 года Адель выпустила 13 своих песен, пять из которых популярны до сих пор. Все песни Адель, как говорят критики, это истории соседской девчонки.

В сингле Hello певица рассказывает о том, как приходит зрелость, как важно вовремя посмотреть на себя со стороны. В песне Rolling in the deep Адель рассказывает историю тяжелых личных отношений: она в полной мере высказала, что думает о своем бывшем. И знаменитая композиция Skyfall, которая стала главной темой к фильму о Джеймсе Бонде, завоевала «Оскар». Всего же Адель создала темы и композиции для более сотни кинолент.