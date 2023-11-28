История певицы Адель: как девушка из трущоб стала второй после «Битлз»

Уникальный голос певицы Адель известен во всем мире. Британская певица считается самой богатой в музыкальной индустрии. При этом Адель не любит атрибутов славы: ей не нравятся красные дорожки, общение в кругу известных людей. Свою музыку она считает хобби. Но это, пожалуй, самое дорогое хобби в мире.
В бедном районе, с матерью-одиночкой
Адель, полное имя - Адель Лори Блу Эдкинс - родилась рано утром 5 мая 1988 года. Мама девочки растила ее одна в лондонском районе Тоттенхэм. Родители Адель познакомились в местном пабе в 1987 году. Мама будущей певицы училась в университете, а отец занимался музыкой. Хотя многие из его окружения, говорили, что Марк находился в вечном поиске себя. Пенни Эдкинс рассталась с мужем, когда Адель было 9 месяцев. Отец девочки, Марк Эванс, красавец-валлиец некоторое время общался с дочерью, но пропал на долгие годы после третьего дня рождения Адель.
Певица Адель с мамой. Фото: соцсети певицы Адель
От отца у малышки осталось второе имя – Блу – от увлечения Марком блюзом, и стопка пластинок с джазовыми композициями. Маленькая Адель часто смотрела музыкальные каналы, танцевала перед телевизором и распевала песни любимых артистов. Так, Адель уже в четыре года прекрасно пела, вытягивая даже самые высокие ноты.
В школьных постановках все взгляды были направлены только на маленькую кудряшку, выступление которой, казалось, режиссировала только сама она. Именно тогда к маме Адель подошла пожилая дама-педагог, мол, таких детей очень мало, и они уже рождаются с таким талантом непосредственности.
Певица Адель в детстве. Фото: соцсети певицы Адель
В подростковом возрасте Адель очень комплексовала по поводу своего веса. В 15 лет она весила 86 килограммов. К 22-м годам вес Адель превышал 100 килограммов.
Певица Адель в 22 года. Фото: Global Look Press
Но именно Адель изменила отношение в творческой английской среде к полным людям. Самое главное, как утверждала певица, это вокальные данные человека.
Помощь лучшего друга
Позже Адель с отличием окончила Лондонскую школу исполнительского искусства и технологий The BRIT School. В этой же школе училась когда-то Эми Уайнхаус. Надо заметить, о карьере певицы Адель тогда и не думала. Кто бы мог подумать, что будущая обладательница «Грэмми» мечтала работать менеджером и продвигать известные лейблы.
Но петь Адель все-таки продолжала. В 2006-м году Адель сделала демо-диск с тремя своими песнями и отдала послушать приятелю. А дальше, все, как в кино: друг разместил песни в соцсети MySpace, где за сутки эта запись вызвала настоящий ажиотаж и интерес: кто же это поет?
И пока песнями Адель восхищались в социальных сетях, ее запись случайно услышал президент независимого лейбла XL Recording Ричард Рассел. Уже через несколько суток Ричард позвонил Адель. Рассел предложил Адель подумать о музыкальной карьере и предложил свою продюсерскую помощь.
Адель слегка опешила, и даже не поверила голосу в трубке. К тому же, на тот момент 18-летняя Адель знала только одну студию - Virgin Records. И все же, она решила рискнуть. На первую встречу с Расселом Адель взяла своего друга.
Уже через год, в 19 лет, певица выпустила свой первый альбом, который взорвал все музыкальные чаты. Адель стала настоящей звездой. В 22 года певица выпустила вторую пластинку, завоевала «Грэмми» и стала четырежды платиновой вокалисткой в Великобритании.
Заработать на знаменитой дочери
Никто не мог поверить, что обычная девчонка из Северного Лондона, выросшая в неполной бедной семье, достигла таких высот благодаря своему таланту и трудолюбию. Район Тоттенхэм, где Адель жила с матерью, славился своими преступными группировками и сообществами.
Когда Адель взлетела высоко, о себе дал знать исчезнувший из ее жизни много лет назад отец. Он попытался вернуться в жизнь брошенной им дочери по-особенному.
Марк Эванс продал интервью о дочери за огромнейшую сумму британскому таблоиду Тhe Sun. Отец Адель плакался об утраченной любви, раскаивался в том, что бросил любимую женщину и маленькую дочь. Мужчина каялся, рассказывал о чувстве вины, мол, только теперь все осознал, готов быть отцом. Адель была очень расстроена.
«Я никогда не знала своего отца. У него нет права говорить обо мне», - сказала потом в интервью певица.
Отец Адель не мог понять, почему его дочь помогает всем, но при этом не может простить родного отца. Их примирение все-таки случилось. Произошло это незадолго до смерти Марка Эванса.
Выше только звезды: космический взлет певицы Адель
Ричард Рассел не ошибся с выбором. Дебютный альбом Адель 2008 года - «19» принес его компании сотни миллионов долларов. Альбом «25» продавался со скоростью 120 тысяч копий в сутки. Адель моментально стала немыслимо богатой девушкой. Каждый день около $1,5 миллионов получала Адель, а также ее продюсеры, авторы, розничные продавцы, дистрибьюторы, звукозаписывающие компании и стриминговые платформы.
Вскоре Адель поступило предложение о новом контракте с Columbia Record. Так альбомы Адель вышли на американский рынок, и певицу пригласили на гастроли в США и Канаду.
Адель всегда пела живьем и выступала на огромных площадках. Каждый альбом певица соотносила со своим возрастом и давала одноименное название. Когда певице исполнилось 25 лет, вышел альбом «25». В этот год в музыкальном турне было 121 концертное выступление! В Гайд-парке в Лондоне в июле 2022 года на два сольных концерта Адель было продано 130 тысяч билетов. Именно в это время появляются паблики с громким названием - «Адель - вторая после «Битлз»!
Срыв голоса и помощь Элтона Джона
Живые концерты радовали публику, но голос Адель не выдержал плотного графика выступлений. Певица испугалась: однажды утром она стала хрипеть, воспалилась гортань, голос исчез. Адель очень переживала по этому поводу. Доктора умоляли сделать Адель операцию на связках, сама певица понимала, что есть высокая доля риска потерять уникальный голос навсегда. В это время Адель помог Элтон Джон. Певец рассказал о своей ситуации с голосом, мол, тянуть не стоит, надо рискнуть и по-другому взглянуть на эту ситуацию. Для чего дана эта болезнь? Что ей надо понять? И Адель решилась на операцию.
К счастью, певице удалось восстановить голос, но больше она не рисковала выступлениями «на износ». Более того, Адель решила, что это время ей нужно было для того, чтобы задуматься и о личной жизни. В 2012 году Адель стала мамой, у нее родился сын от предпринимателя Саймона Конекки.
Адель с сыном. Фото: Global Look Press
После рождения сына Адель погрузилась в послеродовую депрессию. Молодая мама никак не могла восстановить свой эмоциональный баланс. Певица безумно любит сына, но период до его шести лет считает самым сложным и трудным в своей жизни.
В 2017 году проблемы с горлом вернулись, но в этот раз певица отделалась легким испугом. Все обошлось без операции.Летом того же 2017 года Адель выпустила 13 своих песен, пять из которых популярны до сих пор. Все песни Адель, как говорят критики, это истории соседской девчонки.
В сингле Hello певица рассказывает о том, как приходит зрелость, как важно вовремя посмотреть на себя со стороны. В песне Rolling in the deep Адель рассказывает историю тяжелых личных отношений: она в полной мере высказала, что думает о своем бывшем. И знаменитая композиция Skyfall, которая стала главной темой к фильму о Джеймсе Бонде, завоевала «Оскар». Всего же Адель создала темы и композиции для более сотни кинолент.
Певица Адель и ее «Оскар». Фото: Global Look Press
Четвертый альбом Адель - «31» - вышел в ноябре 2021 года и вызвал очередной фурор. Видео с синглом Easy On Me всего за восемь часов после релиза посмотрели более 300 миллионов человек.
Адель любит ходить на телешоу, но при этом каждый раз преодолевает свой страх перед выходом на сцену во время турне.
Личная жизнь: два тайных брака
Адель не любит говорить о своей личной жизни, но достаточно откровенна в социальных сетях: то она выкладывает фото в банном халатике, то кривляется перед зеркалом, то выставляет фото встреч на высоком уровне. Кстати, Адель - очень верная подруга. Близким человеком для певицы стала жена принца Гарри Меган Маркл. Адель не раз намекали, что эта дружба может ее каким-то образом скомпрометировать. Но обладательница Grammy ответила, что ни под кого не подстраивается.
В 2011 году в СМИ появились статьи о связи певицы Адель с владельцем крупного инвестиционного холдинга Саймоном Конекки. Бизнесмен был старше Адель на 14 лет. Вскоре у пары появился любимый сын Анджело Джеймс. Однако, пара поженилась только в 2017 году. Свадьба была тайной, а официальный брак продлился всего два года. Как рассказывают приближенные к семье люди, муж Адель так и не смирился с популярностью супруги. Несмотря на то, что таблоиды писали о мирном расставании пары, бывший муж Адель отсудил у нее крупную сумму денег.
После развода Адель как будто замерла, пропав на некоторое время из поля зрения поклонников. Когда же певица вновь появилась на сцене, ее возвращение повергло в шок всех ее фанатов. Певица похудела на 45 кг. На вопрос журналистов по поводу пропаганды бодипозитива, Адель ответила, что пошла на этот шаг из-за ухудшающегося здоровья и ради своего сына.
Рич Пол и певица Адель. Фото: Global Look Press
Не так давно стало известно, что певица снова тайно вышла замуж за 41-летнего спортивного агента Рича Пола. Теплые отношения между Адель и Ричем завязались два года назад, хотя пара была знакома с 2016 года.
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