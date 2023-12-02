Как звезды расстались с лишними килограммами к Новому году

Надежда Ангарская
Фото: личная страница Надежды Ангарской в социальной сети
40-летняя Надежда выступает со стендапом под названием «Я худею». И наконец-то похудела не в шутку. На 30 кг! Полгода назад Ангарская стала мамой во второй раз и сразу села на диету.
При росте 178 см актриса после родов весила 119 кг. А сейчас ее вес — 89 кг. Цель — к весне похудеть до 85 кг. В детстве у Надежды было ожирение третьей степени, поэтому она постоянно борется с лишним весом: мозг упорно пытается вернуть утраченное. Суть ее персональной методики — в минимуме углеводов.
Правила от Ангарской:
✔ Начать с прочтения книги «Еда и мозг», в которой Дэвид Перлмуттер рассказывает о влиянии углеводов на психологию. Непременно сходить на прием к эндокринологу, чтобы худеть без вреда для здоровья.
✔ Придерживаться правильного питания. Сократить порции и не переедать. Три приема пищи: завтрак, обед и ужин.
✔ Ежедневные занятия спортом — такие, чтобы хорошо устать после тренировки.
Зепюр Прилучная
Фото: личная страница Зепюр Брутян в социальной сети. Фото: Артур Новосильцев / Агентство «Москва»
27-летняя Зепюр Брутян-Прилучная родила сына от актера Павла Прилучного полгода назад. А на прошлой неделе поделилась новостью: «После родов весила 64 кг. А сейчас уже 47. Радуюсь!» Артистка сидит на диете: «Если очень хочется что-то съесть, то можно? Я себе отвечаю: можно! Но пока срывов особо не было». При росте 160 см Зепюр вновь выглядит миниатюрной, как до родов.
Правила от Прилучной:
✔ Исключить из рациона мучное и сладкое. Добавила много зелени. Исключить свинину, из мяса есть только говядину, индейку и курицу.
✔ Регулярные занятия фитнесом.
Анна Седокова
Фото: личная страница Анны Седоковой в социальной сети. Фото: Борис Кудрявов / Экспресс газета
40-летняя певица исхудала после пары недель съемок в проекте «Последний герой» и потом продолжила соблюдать режим в Москве. Певица выдает очевидные правила для любой худеющей женщины: «Ни одни самые вкусные спагетти в мире не сравнятся для меня с тем удовольствием, которое я испытываю утром, вставая на весы. Строгая дисциплина в питании и ежедневный выбор лучшего для себя дает свои результаты. Каждый кусочек еды, каждый бокал — это мой выбор. Выбор лучшей жизни. Мой выбор не сейчас в эту секунду получить удовольствие, а вдолгую».
Анна сбросила 10 кг и при росте 172 см весит 65 кг.
Правила от Седоковой:
✔ Отказ от бокала вина по вечерам. Отказ от высококалорийной пищи и фастфуда.
✔ Прием витаминов (только после консультаций с эндокринологом).
✔ Каждый день проходить 12 тысяч шагов. И ежедневно стоять в планке, сколько получится.
Ирина Пегова
Фото: личная страница Ирины Пеговой в социальной сети. Фото: Лариса Кудрявцева / Экспресс газета
45-летняя Пегова похудела давным-давно. Но периодически удивляет публику: сбрасывает еще больше, когда это нужно для съемок. 5 кг теряет легко. Вот и к Новому году Пегова стала почти Дюймовочкой: 61 кг при росте 155 см.
Диета от Пеговой:*
1-й день: 5 вареных или печеных клубней картофеля и ряженка.
2-й день: 200 г вареной курицы или индейки.
3-й день: 200 г постного отварного мяса.
4-й день: 200 г отварной морской и нежирной рыбы: палтуса, минтая, камбалы, наваги.
5-й день: 1 кг фруктов и овощей, разделенных на целый день. Это могут быть киви, ананас, яблоки, груши, хурма, свежие огурцы, баклажаны, кабачки, помидоры, тыква, свекла.
6-й день: только ряженка, объем можно увеличить до 2 л.
7-й день: только ряженка, объем можно увеличить до 2 л.
8-й день: возвращение к своему обычному рациону с ограничением жирных, сладких и мучных продуктов. Сижу на такой диете не чаще 1 раза в 3 месяца.
* Это очень радикальная диета, которая может нанести вам вред. Не прибегайте к ней без консультации врача.