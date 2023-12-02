Как звезды расстались с лишними килограммами к Новому году

40-летняя Надежда выступает со стендапом под названием «Я худею». И наконец-то похудела не в шутку. На 30 кг! Полгода назад Ангарская стала мамой во второй раз и сразу села на диету.

При росте 178 см актриса после родов весила 119 кг. А сейчас ее вес — 89 кг. Цель — к весне похудеть до 85 кг. В детстве у Надежды было ожирение третьей степени, поэтому она постоянно борется с лишним весом: мозг упорно пытается вернуть утраченное. Суть ее персональной методики — в минимуме углеводов.

Правила от Ангарской:

✔ Начать с прочтения книги «Еда и мозг», в которой Дэвид Перлмуттер рассказывает о влиянии углеводов на психологию. Непременно сходить на прием к эндокринологу, чтобы худеть без вреда для здоровья.

✔ Придерживаться правильного питания. Сократить порции и не переедать. Три приема пищи: завтрак, обед и ужин.

✔ Ежедневные занятия спортом — такие, чтобы хорошо устать после тренировки.

Зепюр Прилучная