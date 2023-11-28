Бурджу Озберк из «Великолепного века» считается одной из самых красивых актрис Турции, но пока так и не встретила свою настоящую любовь

Детство и юность

Бурджу Озберк родилась 12 декабря 1989 года в городе Эскишехире, расположенном на берегу реки Порсук. В семье актрисы всегда ценили творчество, хотя артистов не было: отец актрисы работал на государственной службе, а мать трудилась в частном секторе.

С самого детства Бурджу со своей сестрой играли в актрис. Они устраивали представления на парковке возле дома, приглашали на импровизированные концерты друзей и соседей.

Обе девочки поступили в консерваторию. Бурджу пошла учиться на скрипку, ее сестра взяла в руки виолончель.