Бурджу Озберк из «Великолепного века» считается одной из самых красивых актрис Турции, но пока так и не встретила свою настоящую любовь

Детство и юность
Бурджу Озберк родилась 12 декабря 1989 года в городе Эскишехире, расположенном на берегу реки Порсук. В семье актрисы всегда ценили творчество, хотя артистов не было: отец актрисы работал на государственной службе, а мать трудилась в частном секторе.
С самого детства Бурджу со своей сестрой играли в актрис. Они устраивали представления на парковке возле дома, приглашали на импровизированные концерты друзей и соседей.
Обе девочки поступили в консерваторию. Бурджу пошла учиться на скрипку, ее сестра взяла в руки виолончель.
Бурджу Озберк в детстве. Фото: соцсети Бурджу Озберк
Но игра на скрипке быстро наскучила будущей звезде, поэтому она приняла решение уехать в Анкару, где поступила в университет на театральное отделение. Потом Озберк призналась, что никогда не хотела быть музыкантом.
Получив высшее образование, актриса обосновалась в Стамбуле, где стала сниматься в кино.
Еще во время учебы в университете Озберк познакомилась с Эрдалом Бешикчиолу — турецким актером и главным режиссером театра «Татбикат». Благодаря этому в том числе девушка начала свою творческую биографию с театральной сцены.
Семья актрисы Бурджу Озберк. Фото: соцсети Бурджу Озберк
Бешикчиолу пригласил молодую артистку в спектакль «Перо маркиза де Сада». Здесь она исполнила роль прачки Мадлен Ле Клерк из психиатрической лечебницы, в которую поместили маркиза. После этой роли Озберк предложили главную роль в спектакле «Сказки Войцеха».
На протяжении нескольких лет график новоиспеченной актрисы был очень напряженным. Помимо театра Бурджу снималась в кино. Хотя, по ее признанию, театральная сцена была важнее.
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Турецкая звезда Бурджу Озберк на прогулке. Фото: соцсети Бурджу Озберк
Карьера в кино
Бешикчиолу стал для Бурджу проводником не только на сцену, но и на киноэкраны. Режиссер рекомендовал актрису агентству Icon Talent Management Communication. Так Озберк смогла получить роль в сериале «Великолепный век».
На кастинге Озберк утвердили на роль Хуриджихан Султан — дочери покойной Хатидже Султан и Ибрагима Паши. Бурджу снялась в 20 сериях грандиозного проекта, который открыл ей широкие возможности и путь к славе. После этой роли предложения буквально посыпались на актрису. Но она решила работать только с Эрдалом Бешикчиолу. Лишь однажды отошла от своего принципа и снялась в сериале «Дочери Гюнеш», который вышел на экраны в 2015 году.
В следующем году Бурджу исполнила роль Мелике в сериале «Замечательный зять», но проект закрыли после восьмой серии из-за низкого рейтинга.
В 2019 году Озберк приняла участие в новой мелодраме — «Любовь напоказ». Здесь партнером актрисы стал Чаглар Эртугрул. Бурджу сыграла роль простой девушки.
На период пандемии актриса оставила творческую деятельность, но продолжала общаться с поклонниками и делилась новыми фотографиями. Не всем подписчикам пришелся по нраву новый имидж звезды, поэтому в 2020 году фан-сообщество решило запустить флешмоб под названием «Мы тебя теряем».
Бурджу Озберк в роли Хуриджихан Султан. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»
Через год Озберк все же появилась на экране. Актриса сыграла в мелодраме «Любовь. Разум. Месть» по мотивам южнокорейского проекта «Хитрая одинокая дама». Снимали в двух районах Стамбула — Малтепе и Аташехире. Звезда турецкого кино удостоилась премии «Золотой объектив» за главную роль.
Внешность
Рост актрисы — 165 см, а вес — 55 кг. Сама Бурджу утверждает, что никогда не прибегала к помощи пластических хирургов, но есть те, кто не верит в это. Озберк открыта для своих поклонников и спокойно может появиться перед публикой без макияжа.
В мае 2016 года в интервью для журнала Elele теледива призналась, что ей льстит, когда говорят, что она самая красивая актриса Турции. Но все же главным в человеке актриса считает внутреннюю красоту.
Бурджу Озберк готовится к съемкам. Фото: соцсети Бурджу Озберк
Личная жизнь
Озберк призналась, что влюблялась не один раз, но замуж так пока и не вышла.
Однажды в Сети появились фотографии актрисы с коллегой по сериалу «Великолепный век» Арасом Булутом во время их совместного ужина в ресторане. Бурджу роман не подтвердила. Позже ей приписывали отношения с другим партнером по съемкам, Али Эрсаном.
В 2017 году актриса начала встречать с Альпереном Дуймазом, но их связь продлилась всего несколько месяцев. Немного позже девушке понравился капитан волейбольного клуба «Фенербахче» Улаш Кияк. Их этих отношений тоже не вышло ничего серьезного.
В августе 2020 года звезда представила поклонникам своего нового возлюбленного. Им стал бизнесмен Мурат Казанджиоглу. Но уже в 2021 году пара рассталась.
После этого актрису видели в компании приятеля Берка Актана, с которым она работала на съемках сериала «Дочери Гюнеш». Молодые люди никак не прокомментировали отношения.
Затем появились слухи о новом романе Озберк с Акыном Акынёзю, с которым она снималась в сериале «Семья Аслан», оба актера опровергли информацию, заявив, что они просто хорошие друзья.
Своих детей у Бурджу нет, но она души не чает в своем племяннике.
Бурджу Озберк с племянником. Фото: соцсети Бурджу Озберк
Бурджу Озберк сейчас
В 2023 году Бурджу приняла участие сразу в нескольких проектах. Летом вышел детектив с ее участием «Душа не слышит». Лента сразу же завоевала поклонников, которым понравилась закрученная сюжетная линия.
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Бурджу Озберк стала знаменитой после первой роли. Фото: соцсети Бурджу Озберк