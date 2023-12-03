Как Александр Балуев снимался с Джорджем Клуни и отказал Гаю Ричи

1965
Фото: личный архив Александра Балуева
Папа Саши был военным, мама работала инженером (с ней на фото). Учился не очень хорошо, прогуливал музыкалку, сначала мечтал стать хирургом, потом хоккеистом. «Как и все спортсмены, читал мало, но зато много был на свежем воздухе», — вспоминал артист. После нескольких травм колена с этой мечтой Балуев расстался и задумался о профессии актера. С первого раза не поступил и пошел работать на «Мосфильм» в электромеханический цех. Следующий год стал удачным — Александр Балуев поступил в Школу-студию МХАТ.
1997
Фото: кадр из фильма
На фото актер в американском боевике «Миротворец», где у него одна из главных ролей наряду с Джорджем Клуни и Николь Кидман. «Я откликнулся на предложение, даже не зная английского. Меня быстро раскусили, но не заменили, — вспоминал Балуев. — Играл русского генерала. Свой английский текст зубрил как школьник. Просто запоминал фразы, не вникая в значение отдельных слов. Как-то справился. Там все, как у нас. Разница только в одном: работа вовремя начинается и вовремя заканчивается. А еще большие артисты, получая сценарий, берут специалиста по диалогам. Они в этот сценарий могут вмешаться и подкорректировать те диалоги, которые их не устраивают. Но это касается звезд. Я был в этой истории диким человеком с текстом, накорябанным на бумаге».
Балуев в перерывах общался с Джорджем Клуни:
«Он предложил сыграть в баскетбол — у него были мячи, кольца. Он очень спортивный. Мы снимали в Македонии, а обедать нас возили на гору на электрокарах. Клуни с нами не садился, а бежал рядом в тяжелых сапогах. Для многих голливудских звезд тело важно, и они серьезно занимаются спортом. Там это требуется. Чуть теряешь форму, и тебя просто перестают снимать».
Также Балуев засветился в голливудских кинопроектах «Столкновение с бездной» и «Доказательство жизни».
Десять лет назад Александра опять позвали в Голливуд:
«Я отказался. Гай Ричи предлагал роль в каком-то ремейке. Я почитал сценарий — история должна была получиться смешной. Но финансово проект показался мне невыгодным. К тому же я тогда был занят на съемках фильма Веры Глаголевой «Две женщины». Я вообще люблю сниматься в нашей стране больше, чем за границей».
2003
Фото: кадр из фильма
После того как Александр Балуев сыграл в любовь со Светланой Ходченковой в фильме Станислава Говорухина «Благословите женщину», он стал любимчиком женщин. Брутальный герой, офицер — форма очень идет актеру.
2010
Фото: кадр из передачи «Судьба человека»
На фото актер с экс-супругой, польской журналисткой Марией Урбановской, и дочерью Марией-Анной. Они поженились в 2003-м, а до этого жили вместе десять лет.
«Мы познакомились в Крыму, где я снимался, а она отдыхала. Я полюбил эту женщину по-настоящему, — вспоминал артист. — Когда родилась Маруся, мир перевернулся».
Балуев был сумасшедшим отцом. Но когда дочери исполнилось десять, супруги развелись, Урбановская вернулась к себе на родину. Актер так обозначил причину развода: «Мы поняли, что кроме ребенка нас ничего не связывает. К счастью, наша связь с Марусей не прерывалась».
2021
Фото: Первый канал
С Юлией Пересильд в сериале «Угрюм-река» в роли Петра Громова. Александр Балуев снимается и играет в театре немало, но тщательно выбирает проекты. Форму поддерживает, хоть и не слишком часто:
«Раз в неделю играю в теннис, дважды в месяц плаваю в бассейне. Люблю лыжи, правда, на них времени не хватает. В горы последний раз выбирался в прошлом году. Лучший отдых — уехать в подмосковный дом и пару дней оттуда ни ногой».
2023
Фото: личная страница Марии-Анны Балуевой в социальной сети
На фото — дочь актера Мария-Анна. Она учится в Польше на актрису. Последние несколько лет Балуев с наследницей на связи только онлайн и по телефону: «В ковид я хотя бы мог получить визу. Это чудовищно — не иметь возможности повидаться с самым родным человеком. А раньше было счастье: я садился в самолет и через пару часов был в Варшаве. Я должен был уже привыкнуть, что она выросла, что мы не вместе, но все равно очень скучаю по ней».