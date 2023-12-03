Как Александр Балуев снимался с Джорджем Клуни и отказал Гаю Ричи

На фото актер с экс-супругой, польской журналисткой Марией Урбановской, и дочерью Марией-Анной. Они поженились в 2003-м, а до этого жили вместе десять лет.

«Мы познакомились в Крыму, где я снимался, а она отдыхала. Я полюбил эту женщину по-настоящему, — вспоминал артист. — Когда родилась Маруся, мир перевернулся».

Балуев был сумасшедшим отцом. Но когда дочери исполнилось десять, супруги развелись, Урбановская вернулась к себе на родину. Актер так обозначил причину развода: «Мы поняли, что кроме ребенка нас ничего не связывает. К счастью, наша связь с Марусей не прерывалась».

2021