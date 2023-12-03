Звезды Голливуда, попавшие в профессию самым необычным образом

Шарлиз Терон («Дети кукурузы 3: Городская жатва»)

Одна из самых высокооплачиваемых и востребованных актрис Голл вуда Шарлиз Терон, родившаяся в трудной семье в ЮАР (мать застрелила отца в целях самообороны), возможно, так и прозябала бы на задворках Нью-Йорка. Но однажды она подняла голос на банковского клерка, отказавшегося обналичивать подозрительный чек на $500, который прислала мать, чтобы дочь оплатила квартиру и купила еды. Отчаявшаяся и, видимо, голодная Терон так яростно изливала гнев, что на нее обратил внимание стоявший неподалеку мужчина - Джон Кроссби, агент Рене Руссо и Джона Хёрта. Он протянул блондинке визитку: так и был дан старт карьеры будущей звезды.

- Если бы я не обналичила этот чек, мне бы негде было спать в ту ночь! - объясняла потом артистка. - И тогда я начала умолять кассира: «Вы не понимаете. Пожалуйста!» Это и сработало.

Том Харди («Воин»)