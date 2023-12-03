Звезды Голливуда, попавшие в профессию самым необычным образом

Шарлиз Терон («Дети кукурузы 3: Городская жатва»)
Одна из самых высокооплачиваемых и востребованных актрис Голл вуда Шарлиз Терон, родившаяся в трудной семье в ЮАР (мать застрелила отца в целях самообороны), возможно, так и прозябала бы на задворках Нью-Йорка. Но однажды она подняла голос на банковского клерка, отказавшегося обналичивать подозрительный чек на $500, который прислала мать, чтобы дочь оплатила квартиру и купила еды. Отчаявшаяся и, видимо, голодная Терон так яростно изливала гнев, что на нее обратил внимание стоявший неподалеку мужчина - Джон Кроссби, агент Рене Руссо и Джона Хёрта. Он протянул блондинке визитку: так и был дан старт карьеры будущей звезды.
- Если бы я не обналичила этот чек, мне бы негде было спать в ту ночь! - объясняла потом артистка. - И тогда я начала умолять кассира: «Вы не понимаете. Пожалуйста!» Это и сработало.
Том Харди («Воин»)
Фото: Global Look Press
Боец, борец джиу-джитсу и в целом харизматичный британец Том Харди, отучившийся в театральной школе у самого Энтони Хопкинса, только мечтал попасть в большое кино. Никто ему никаких гарантий не давал, связей у сына художницы не было. Смазливый паренек выигрывал конкурсы красоты и даже получил контракт с модельным агентством в 19 лет. Только вот тянуло его в кадр - поэтому он всеми силами штурмовал кастинги. И сперва сыграл небольшую роль рядового в военной драме «Братья по оружию», потом попал в фантастический «Звездный путь», затем был крутейший «Бронсон».
А вот в спортивную драму «Воин» Тома не брали. И тогда он решил взять дело в свои руки. Пришел к одному из кастинг-директоров домой в полуночи, чтобы доказать, что именно он способен получить главную роль бойца ММА Томми, и… остался там жить. Харди, как гласит официальная легенда, «провел в доме кастинг-директора следующие пять дней» и съехал, только получив роль. Готовясь к этому образу, Том пахал в спортзале как сумасшедший.
Мэтт Леблан («Друзья»)
Фото: Global Look Press
Оказывается, история артиста, с которым случается казус за казусом, это не только лейтмотив судьбы Джоуи из «Друзей», но и биография самого актера. В ночь перед судьбоносным, как оказалось, кастингом в этот ситком Мэтт так нервничал, что крепко выпил с другом.
- Я споткнулся и упал лицом в унитаз, сильно ударившись носом о нижнюю часть сиденья и заработав большую уродливую ссадину, - вспоминал артист.
Хорошо, что обладающая блестящим чувством юмора и чутьем создательница ситкома Марта Кауффман не сочла это верхом безответственности, а разглядела в актере именно то нутро, которое будет присуще непутевому, но обаятельному Джоуи. И не прогадала, взяв парня на главную роль.
Памела Андерсон («Большой ремонт»)
Фото: Global Look Press
Спортивная девушка работала инструктором в фитнес-зале. Однажды она решила сходить на матч по американскому футболу в обтягивающей аппетитные формы футболке с логотипом пивной компании. Ценящий женскую красоту оператор выхватил крупный план - и режиссер в перерыве вывел обворожительную девушку на табло, где показывали эффектных болельщиц. Вскоре пивовары связались с Памелой, предложили ей должность пресс-секретаря, потом рекламный контракт, а после первых афиш Андерсон начали разрывать модельные агентства. Она попала на обложку Playboy, стала «Спасательницей Малибу» и одной из самых известных блондинок в мире.