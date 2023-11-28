Оптимист советского кино, известный семьянин и общественный деятель: чем известен сценарист Аркадий Инин

Биография звезды
Аркадий Инин — заслуженный деятель искусств РСФСР, драматург, писатель и сценарист, публицист, сатирик, педагог и профессор ВГИКа. Но для поклонников он прежде всего человек, ценящий добрый юмор, умеющий позитивно смотреть на жизнь. Эти качества помогли Аркадию Яковлевичу сделать собственную биографию настолько яркой, что она точно заслужила экранизации или написания увлекательного романа.
Участвовал в капустниках и писал сценарии
Родился будущий сатирик в Харькове 3 мая 1938 года. По национальности Инин еврей, а настоящая фамилия сценариста — Гуревич. О семье и родителях писателя сейчас ничего, кроме имен, не известно: отца звали Яков Ноевич, маму — Сарра Абрамовна. В юности Аркадий не мечтал ни о сцене, ни о писательстве, но отлично чувствовал себя, участвуя в капустниках и КВН.
После окончания школы молодой человек стал студентом местного политехнического института, где увлечение эстрадой и КВН окрепло. Написание сценариев и юмористических скетчей занимало все свободное время. Инин (в основе творческого псевдонима, позже ставшего официальной фамилией сценариста, — имя его жены) осознал, что работа сфере техники утратила привлекательность, а писательство и кинематография занимают все мысли.
Аркадий Инин в молодости. Фото: соцсети
Получив по настоянию родителей диплом инженера, Аркадий восемь лет трудился по специальности, но работа превратилась в рутину, зарабатывание денег. Тогда харьковчанин отправился в Москву и поступил в театральный вуз, выбрав факультет кинодраматургии. Окончив ВГИК, он стал дипломированным драматургом и сценаристом.
В творческой копилке Инина сценарии к десяткам мелодрам и кинокомедий, любимых советскими, а потом и российскими зрителями. В картинах «Одиноким предоставляется общежитие» и «Однажды 20 лет спустя», по праву вошедших в золотой фонд советского кинематографа, снялась Наталья Гундарева. Актриса, которую сценарист называл великой, превратила мелодрамы в кинохиты.
В одном из интервью Аркадий Яковлевич поделился, что у Натальи Георгиевны был непростой, «мужской» характер. Артистка в обыденной жизни казалась жесткой и сдержанной, но на съемочной площадке превращалась в королеву, которой под силу сыграть любую роль: в драме, комедии, фарсе.
Сценарии к двум названным выше мелодрамам Инин написал под Гундареву, и актриса идеально «влилась» в предложенные роли. То же было со сценарием к лирической комедии «Отцы и деды», который писатель создал специально для Анатолия Папанова. Премьера фильма состоялась в 1982 году.
Инин во время выступления. Фото: соцсети
Сотрудничество с Гайдаем и знаковые кинопроекты
Творчество Инина пришлось по душе и гению кинокомедии Леониду Гайдаю, взявшему у юмориста и драматурга сценарии для лент «Частный детектив, или Операция «Кооперация» и «На Дерибасовской хорошая погода...». Главные роли в этих фильмах сыграл Дмитрий Харатьян.
Юмористические монологи и шутки сатирика охотно брали артисты для исполнения в передаче «Вокруг смеха», у истоков которой стоял Аркадий Яковлевич.
В 2000-х писатель не затерялся, а его творчество не утратило актуальности. По сценариям Инина поставлены кинопроекты «Собачий вальс», «Портрет товарища Сталина».
Во многих фильмах, в основу которых легли его сценарии, Аркадий Яковлевич сыграл эпизодические роли. В мелодраме «Однажды двадцать лет спустя» зрители узнали драматурга в образе одноклассника главной героини, а в комедии «На Дерибасовской...» — в роли мафиози.
Обширна и библиография писателя, в которой более 30 изданных книг. Среди них читатели выделяют юмористическую энциклопедию «Женщина от А до Я», увидевшую свет в 2005 году.
Аркадий Инин со своей женой. Фото: соцсети
Творческие вечера и концерты Аркадия Яковлевича собирали аншлаги. В апреле 2018 года в арт-кафе «Вишневый сад» состоялся творческий вечер юмориста и прозаика, где он поделился со зрителями воспоминаниями о знаменитых современниках, представил новые произведения и рассказал о юморе в кинематографе.
Личная жизнь Инина
Личная жизнь сатирика сложилась счастливо. Со второй половинкой Инной Ивановой писатель познакомился, когда поступил в Харьковский политех. Избранница оказалась однокурсницей Аркадия. Роман развивался стремительно, и вскоре молодые сыграли свадьбу. Торжество прошло в студенческой столовой, а первые месяцы молодая супружеская пара жила в девятиметровой душевой общежития.
Брак стал основой крепкой семьи, жена во всем поддерживала мужа, не став при этом брать его творческую фамилию, подчеркивая, что «Инна Инина — это смешно даже для супруги юмориста». В семье родились двое детей — сыновья Вадим и Константин. Первый пошел по стопам отца и окончил ВГИК, второй стал журналистом.
Писатель со своими сыновьями. Фото: соцсети
После того как наследники повзрослели и уехали от родителей, сценарист и его жена начали часто путешествовать, сохранив из поездок яркие фото. На 80-летие Аркадий Яковлевич сделал себе и супруге подарок — речной круиз по Германии. Спустя четыре года, весной 2021-го, Инна скоропостижно скончалась. Смерть самого близкого человека стала ударом для писателя.
Летом того же года в прессе появились сообщения, что Инин попал в реанимацию, а также статьи о том, что переживания спровоцировали обострение болезни лимфатических узлов, из-за которой сценаристу пришлось проходить курс химиотерапии. Осенью 2022-го Аркадия Яковлевича ожидало новое потрясение: в возрасте 44 лет умер его сын Константин. Причиной смерти стали проблемы с сердцем. Наследник драматурга покинул этот мир в день рождения матери, находясь в Турции.
После страшной трагедии Аркадий Яковлевич не скоро нашел силы для общения с прессой. О том, где найти силы жить после потери самых близких людей, он смог рассказать в передаче «Секрет на миллион» летом 2023 года.
Общественная деятельность Инина. Фото: соцсети
Инин сейчас
В октябре 2022-го стало известно о завершении съемок мелодрамы «Весна свела нас с ума», сценарий к которой драматург написал в соавторстве с Ольгой Даниловой. В основе картины — пронзительная история любви в исполнении Маруси Климовой и Станислава Эрклиевского. Премьера ленты режиссера Сергея Мезенцева состоялась весной 2023 года.
Аркадий Инин с наградой. Фото: соцсети
О следующем проекте в фильмографии Аркадий Яковлевич с прессой говорить отказывался из-за суеверия. Сюжет картины «Чудотворная» был основан на поисках древней иконы, которая якобы сохранилась в таежном скиту у старообрядцев Шлыковых. А у главных героев оказались вполне реальные прототипы из клана отшельников Лыковых.
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