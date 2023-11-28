Оптимист советского кино, известный семьянин и общественный деятель: чем известен сценарист Аркадий Инин

Биография звезды

Аркадий Инин — заслуженный деятель искусств РСФСР, драматург, писатель и сценарист, публицист, сатирик, педагог и профессор ВГИКа. Но для поклонников он прежде всего человек, ценящий добрый юмор, умеющий позитивно смотреть на жизнь. Эти качества помогли Аркадию Яковлевичу сделать собственную биографию настолько яркой, что она точно заслужила экранизации или написания увлекательного романа.

Участвовал в капустниках и писал сценарии

Родился будущий сатирик в Харькове 3 мая 1938 года. По национальности Инин еврей, а настоящая фамилия сценариста — Гуревич. О семье и родителях писателя сейчас ничего, кроме имен, не известно: отца звали Яков Ноевич, маму — Сарра Абрамовна. В юности Аркадий не мечтал ни о сцене, ни о писательстве, но отлично чувствовал себя, участвуя в капустниках и КВН.

После окончания школы молодой человек стал студентом местного политехнического института, где увлечение эстрадой и КВН окрепло. Написание сценариев и юмористических скетчей занимало все свободное время. Инин (в основе творческого псевдонима, позже ставшего официальной фамилией сценариста, — имя его жены) осознал, что работа сфере техники утратила привлекательность, а писательство и кинематография занимают все мысли.