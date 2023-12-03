Какие российские звезды мечтали покорить Голливуд, и что из этого вышло

Солнце Калифорнии, сумасшедшие гонорары, мировая слава, рядышком Брэд Питт на прогулке с собачкой, Марго Робби на пробежке - кто из русских артистов не мечтал о таком? Да примерно все хотя бы в глубине души надеялись, что на них случайным образом положит глаз для начала Эмир Кустурица, а потом уж и Стивен Спилберг, и Джеймс Кэмерон. Целясь в «Оскары», «Золотые глобусы» и «Грэмми», наши звезды бросали нажитое и бежали в аэропорт. Увы или к счастью, 90% вернулись. И вот почему.

Алексей Серебряков

«Хорошо там, где нас нет», - подумал Алексей Серебряков в 2012 году и покинул Россию вместе с женой Марией и тремя детьми. Семья улетела в Канаду, паспорт которой у супруги Серебрякова и имелся. Потом была серия интервью, где звезда «Левиафана» называл хамство с агрессией ключевыми национальными чертами русских.

- Хочу, чтобы мои дети росли и воспитывались в принципиально другой хотя бы бытовой идеологии, - говорил тогда народный артист России.

Но прошло время. Работы в Канаде у Серебрякова не оказалось - он продолжал летать на съемки в Россию («Доктор Рихтер», «Метод», «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»), изредка появляясь в западных проектах в образе мрачных и омерзительных русских мафиози («МакМафия») или гадких генералов («Холодная игра»). В итоге артист предсказуемо вернулся и начал активно «корректировать» позицию («Я не уезжал, вывез детей поучить»). Теперь Серебряков продолжает сниматься в кино и сериалах («Территория-2», «Единица Монтевидео»), получает солидные гонорары (1 смена - порядка 700 тыс. руб.), появляется на премьерах и никаким репрессиям не подвергается.

Александра Антонова