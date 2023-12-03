Какие российские звезды мечтали покорить Голливуд, и что из этого вышло

Солнце Калифорнии, сумасшедшие гонорары, мировая слава, рядышком Брэд Питт на прогулке с собачкой, Марго Робби на пробежке - кто из русских артистов не мечтал о таком? Да примерно все хотя бы в глубине души надеялись, что на них случайным образом положит глаз для начала Эмир Кустурица, а потом уж и Стивен Спилберг, и Джеймс Кэмерон. Целясь в «Оскары», «Золотые глобусы» и «Грэмми», наши звезды бросали нажитое и бежали в аэропорт. Увы или к счастью, 90% вернулись. И вот почему.
Алексей Серебряков
«Хорошо там, где нас нет», - подумал Алексей Серебряков в 2012 году и покинул Россию вместе с женой Марией и тремя детьми. Семья улетела в Канаду, паспорт которой у супруги Серебрякова и имелся. Потом была серия интервью, где звезда «Левиафана» называл хамство с агрессией ключевыми национальными чертами русских.
- Хочу, чтобы мои дети росли и воспитывались в принципиально другой хотя бы бытовой идеологии, - говорил тогда народный артист России.
Но прошло время. Работы в Канаде у Серебрякова не оказалось - он продолжал летать на съемки в Россию («Доктор Рихтер», «Метод», «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»), изредка появляясь в западных проектах в образе мрачных и омерзительных русских мафиози («МакМафия») или гадких генералов («Холодная игра»). В итоге артист предсказуемо вернулся и начал активно «корректировать» позицию («Я не уезжал, вывез детей поучить»). Теперь Серебряков продолжает сниматься в кино и сериалах («Территория-2», «Единица Монтевидео»), получает солидные гонорары (1 смена - порядка 700 тыс. руб.), появляется на премьерах и никаким репрессиям не подвергается.
Александра Антонова
Саша американцам нравилась, но слишком напоминала им кого-то еще. Фото: Global Look Press
Колоритная танцовщица стриптиз-клуба Саша в конце 90-х при поддержке Юрия Айзеншписа выпустила песню «Это просто дождь» и мгновенно прославилась. Ее даже сравнивали с Мадонной - очень уж похожа, если с короткой стрижкой. Но в нулевых популярность артистки пошла на спад, вот тогда она и решила лететь в США. Сыктывкарская вокалистка стала там Sasha Gradiva и выпустила англоязычный альбом, чартов так и не покоривший. В 2016 году Антонова родила дочь Уму, а в 2018-м попыталась вернуться на российскую сцену - правда, не очень успешно. Едва ли кто-то сможет назвать три новые песни артистки.
- Я думала, что приеду в Америку и сразу всех поражу, - признается Саша. - Подписала контракт с большим продюсером Трики Стюартом, который в свое время создал хиты для Джастина Бибера, Рианны. Мы записали песни, ждали, потом другие... Думаю, что ошибка очень многих наших артистов как раз в том, что, выпуская музыку на английском, они пытаются сделать что-то похожее на Тимберлейка, Бейонсе или Бибера. Но зачем копия, когда есть оригинал?
Юрий Колокольников
Актерское тщеславие Колокольников вполне удовлетворил: сыграл в «Игре престолов». Фото: кадр из фильма
Этого молодого артиста тоже связала с Канадой судьба: мама увезла его с братом Федором (он теперь профессор Университета Галифакса) из Орехово-Борисова в хоккейную державу в 1985 году - там получила работу на радио. Будущий актер учился в Торонто, потом в Монреале, получил гражданство. И все же «базовым лагерем» Юрия стала Россия. Уезжать он толком и не собирался.
- У меня не было такой идеи: «Все, я сейчас окончу институт и поеду в Америку завоевывать Голливуд!» - признавался артист. - Я все время туда ездил - на лето, на месяц. Я как бы существовал в двух мирах. Здесь я начал сниматься в «В августе 44-го» - первый большой проект, и он выстрелил. Потом я поехал туда, поболтался. Курьером работал, официантом в армянском ресторане в Лос-Анджелесе...
С обретением фактурного черепа Колокольников стал получать роли в хороших проектах. Так, он попал в боевик Люка Бессона «Перевозчик: Наследие», затем в «Довод» Кристофера Нолана и, конечно, в сериал «Игра престолов», где сыграл предводителя племени одичалых Стира. Живет Юрий по-прежнему в России.
Владимир Машков
В фильме «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» (2011) Машков шептал в ухо самому Тому Крузу. Фото: кадр из фильма
Пожалуй, из всех наших, кто пытался закрепиться в Голливуде (если не считать звезду боевиков Олега Тактарова), только у Машкова получилось выдать довольно яркую серию ролей. Хоть и сокращенных в итоге до минимума: «Шпионка», «Миссия невыполнима: Протокол Фантом», «15 минут славы» и главная роль в провалившейся мелодраме «Танцы в «Голубой игуане».
В остальном Машков признал, что взлета не вышло - он так и остался для американской публики чужим гастарбайтером: «как кухарка из Сингапура». Он дождался, пока дочь Маша приедет и родит в США, увидел внучку и покинул Америку навсегда.
Лена Катина
К фальшивой, как ей показалось, дружбе Лена так и не привыкла. Фото: Global Look Press
На волне мировой славы группы t.A.T.u сам бог велел солисткам группы попробовать силы за рубежом. После распада дуэта Лена Катина так и поступила - в 2009 году переехала в Лос-Анджелес, чтобы под именем Lena Katina встраиваться в американский шоу-бизнес. Выступала в клубах, на ЛГБТ-фестивалях, выпускала новые песни. В 2012 году ремикс калифорнийского композитора Дейва Оде на песню Катиной Never Forget возглавил общеамериканский чарт Billboard Dance/Club Play Songs. И все же ее по-прежнему помнили и любили как «рыженькую из t.A.T.u». В 2012 году певица даже ненадолго воссоединилась с Юлией Волковой, чтобы спеть в венгерском «Голосе», а потом повторила тот же трюк на Олимпиаде-2014 в Сочи. В 2015 году артистка вернулась домой.
- В Америке человек может называть тебя самым любимым другом, сестрой, братом навеки - причем это люди, с которыми ты весело проводишь время, но твои беды им не нужны, - считает Катина. - Прожив там практически пять лет безвылазно, я не нашла настоящих друзей. Ни одному человеку я бы посреди ночи не позвонила с проблемой...