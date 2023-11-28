Главный бунтарь русского рока с трагической судьбой: биография поэта Ильи Кормильцева

Биография звезды

Илья известен публике в основном как автор текстов группы «Наутилус Помпилиус», но, кроме этого, он также был талантливым переводчиком, продюсером и книгоиздателем. Кормильцев старался держаться в стороне от скандалов, но его воззрения отнюдь не облегчали ему жизнь. Поступки поэта оставили поклонникам много поводов для споров — от издания скандальных книг и смелого творчества до принятия ислама перед смертью.

Организатор модных дискотек и молодой поэт

Илья Валерьевич Кормильцев родился в Свердловске (Екатеринбурге) 26 сентября 1959 года. Он любил иностранные языки и учился в английской спецшколе, но после ее окончания сделал выбор в пользу химического факультета Ленинградского университета. Там Илья провел всего год. На 2-м курсе вернулся обратно в Свердловск и перевелся в Уральский университет.

Высшее образование Кормильцев получил в 1981 году. Еще во время учебы он прославился среди сокурсников как талантливый поэт. Также Илья был одним из организаторов модной тогда дискотеки «220 вольт».