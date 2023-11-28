Главный бунтарь русского рока с трагической судьбой: биография поэта Ильи Кормильцева

Биография звезды
Илья известен публике в основном как автор текстов группы «Наутилус Помпилиус», но, кроме этого, он также был талантливым переводчиком, продюсером и книгоиздателем. Кормильцев старался держаться в стороне от скандалов, но его воззрения отнюдь не облегчали ему жизнь. Поступки поэта оставили поклонникам много поводов для споров — от издания скандальных книг и смелого творчества до принятия ислама перед смертью.
Организатор модных дискотек и молодой поэт
Илья Валерьевич Кормильцев родился в Свердловске (Екатеринбурге) 26 сентября 1959 года. Он любил иностранные языки и учился в английской спецшколе, но после ее окончания сделал выбор в пользу химического факультета Ленинградского университета. Там Илья провел всего год. На 2-м курсе вернулся обратно в Свердловск и перевелся в Уральский университет.
Высшее образование Кормильцев получил в 1981 году. Еще во время учебы он прославился среди сокурсников как талантливый поэт. Также Илья был одним из организаторов модной тогда дискотеки «220 вольт».
Илья в молодости. Фото: соцсети
В год окончаниявуза Кормильцев начал сотрудничество со свердловским музыкальным коллективом «Урфин Джюс». Он выступил автором текстов почти всех песен, вошедших в новый альбом «Путешествие». Позже Илья написал стихи к магнитоальбомам группы «Жизнь в стиле Heavy Metal» и «15».
В 1985 году музыканты расстались с поэтом, но к тому моменту Кормильцев уже стал полноправным членом местной музыкальной тусовки и познакомился с Вячеславом Бутусовым. Перед тем, как начать новую страницу жизни, связанную с работой в «Наутилусе», Илья успел поработать с Настей Полевой (альбом «Тацу») и Егором Белкиным («Около музыки»).
Сотрудничество с «Наутилус Помпилиус» и жизнь в рок-тусовке
Второй половиной названия группа «Наутилус Помпилиус» обязана именно Илье — другие участники планировали ограничиться просто «Наутилусом». Вместе они проработали больше 10 лет, причем Кормильцев был не только поэтом, а полноценным художественным руководителем, участвовавшим в том числе и в решении организационных вопросов. Его тексты использованы в 9 альбомах группы — от «Невидимки» до «Человека без имени».
Илья Кормильцев на встрече свердловского рок-клуба. Фото: соцсети
В 1989 году Илья отошел от дел «Наутилуса», занявшись более интересными для него в тот момент делами: выступил одним из основателей журнала «МИКС», выпустил собственный сборник, в котором Бутусов поучаствовал в качестве иллюстратора. Книга была издана небольшим тиражом и почти сразу же стала библиографической редкостью.
Ссора с Бутусовым и разногласия в рок-группе
Устранение Кормильцева от работы в «Наутилусе» было связано не столько с усталостью, сколько с внутренними разногласиями. Поворотной точкой творческой биографии Ильи стал его отказ от премии Ленинского комсомола. Ее присудили группе, но свой решительный шаг Кормильцев не согласовал с другими участниками, чем вызвал сильное раздражение Вячеслава Бутусова и Дмитрия Умецкого.
Сотрудничество с коллективом «Наутилус Помпилиус» возобновилось в 1992-м и продолжалось вплоть до 2006 года. В то время Илья, переехав в Москву, помогал музыкантам с продюсированием проекта «Отчет за 10 лет» и ездил с группой на гастроли по стране.
Кормильцев и Вячеслав Бутусов. Фото: соцсети
Пути поэта с коллективом окончательно разошлись по политическим причинам. Кормильцева возмутило выступление Бутусова с группой на слете движения «Наши».
В 2003 году Илья стал основателем издательства «Ультра. Культура». Оно специализировалось на выпуске неоднозначных книг, от которых отказывались другие компании.
С издательского рынка организацию вскоре «выдавили»: арендатор объявил о повышении платы в 2,5 раза. Это не было продиктовано выгодой — владельцам пояснили, что действуют именно против них, и даже если они останутся, плата будет расти и дальше. «Ультра. Культура» сменила помещение, а в январе 2007 года закрылась.
Официально объявили о финансовых трудностях; на политические причины намекали, но не озвучивали в открытую. Сам Илья прокомментировал, что просто для такой работы в стране «неблагоприятная погода» и «затяжной духовный кризис» и он надеется возобновить деятельность издательства, но не знает, когда сможет это сделать.
Илья Кормильцев за работой. Фото: соцсети
Илья Кормильцев известен не только благодаря текстам песен, но и литературным переводам. Он владел английским, итальянским и французским языками. Он трижды становился номинантом премии журнала «Иностранная литература»: столь высоко критики оценили перевод романа «Пока мы лиц не обрели», эссе «Три жизни Габриэле Д’Аннунцио» и пьесы «Травести».
Личная жизнь
Илья был женат трижды. От первой супруги Светланы у него остался сын Станислав, который не пошел по творческим стопам отца, а выбрал профессию программиста. Вторая жена Марина родила ему двоих детей — Игната и Елизавету.
Кормильцев со своей книгой. Фото: соцсети
Последний брак мужчина заключил в 1998 году с актрисой Алесей Маньковской. По свидетельствам близких, его личная жизнь с ней протекала ровно и счастливо. От Алеси родилась младшая дочь Каролина.
Смерть звезды
В 2006 году Кормильцев отправился в рабочую командировку в Лондон и там почувствовал себя плохо. Когда его доставили в госпиталь Сент-Томас, он был уже в критическом состоянии. Врачи диагностировали рак позвоночника в 4-й стадии. До этого Илья нередко чувствовал боли в спине, но не обращал внимания, считая их причиной радикулит.
Илью перевели в лондонский хоспис, а оттуда в Королевский госпиталь Марсден. Врачи сначала предлагали начать химиотерапию и сделать операцию, но состояние Ильи ухудшалось так быстро, что вскоре они развели руками и признались, что ничего сделать не могут.
Когда на родину пришла весть о его болезни, друзья-музыканты организовали сбор средств на лечение. В масштабной акции поучаствовали рок-группы, поэты, российские писатели. Денег хватило, чтобы оплатить часть пребывания Кормильцева в больнице.
Илья Кормильцев и его жена Алеся Маньковская. Фото: соцсети
Самого поэта удивила шумиха вокруг его болезни на родине. Он не считал себя популярным человеком и искренне изумлялся, что ради него старается столько людей. В хосписе Илья успел написать последнее стихотворение — «Мир — это больница для ангелов…». 4 февраля 2007 года Кормильцев умер. В последние годы поэт интересовался идеями ислама и даже публично высказывал религиозные идеи.
Илья Кормильцев. Фото: соцсети
Могила певца — на Троекуровском кладбище в Москве. На ней стоит нестандартный гранитный памятник с фото, а оригинальный монумент в виде книги со сложенными очками, на котором выбита цитата из песни: «Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки».
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