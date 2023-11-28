Тысячи поклонников, природное обаяние и трагический уход из жизни: биография татарской певицы Васили Фаттаховой

Биография знаменитости

Василю Фаттахову, благодаря необычному звучанию хита «Туган як», хорошо знают не только на татарской и башкирской, но и на российской эстраде — ее голос не спутаешь ни с каким другим. Как верно подметил друг и соратник исполнительницы Айдар Галимов, эта песня — судьба певицы, и он о своем отказе от сингла ни разу не пожалел. В 2016 году, когда любимицы публики не стало, без нее как будто сразу осиротела родная республика — поклонники творчества и просто земляки долго не могли прийти в себя после утраты.

Детство будущей звезды сцены

Рождение первенца в белорецкой семье Фаттаховых стало настоящим подарком для родителей в прямом смысле слова — девочка появилась на свет 31 декабря 1979 года. Она была долгожданным ребенком, к тому времени Разиф и его жена совсем отчаялись иметь наследников. Через деаять лет судьба вновь смилостивилась над супругами, послав им и вторую дочь.

Дети росли дружно — старшая сестра охотно нянчилась с младшей, в то время как взрослые пропадали на работе: отец трудился шофером, мать — маляром. С ранних лет Василя радовала домашних, отличаясь скромностью, добротой и отзывчивостью, а также необыкновенными певческими способностями.

Не прошло и года после рождения второй девочки, как в дом постучалась беда — в реке Каме утонул глава семейства. Мужчину пытался спасти его товарищ, но безуспешно. Женщины остались одни, и чтобы как-то выживать в 90-х, мать пропадала на нескольких работах, а Василя взвалила на себя воспитание Альфии.