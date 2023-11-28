Тысячи поклонников, природное обаяние и трагический уход из жизни: биография татарской певицы Васили Фаттаховой

Биография знаменитости
Василю Фаттахову, благодаря необычному звучанию хита «Туган як», хорошо знают не только на татарской и башкирской, но и на российской эстраде — ее голос не спутаешь ни с каким другим. Как верно подметил друг и соратник исполнительницы Айдар Галимов, эта песня — судьба певицы, и он о своем отказе от сингла ни разу не пожалел. В 2016 году, когда любимицы публики не стало, без нее как будто сразу осиротела родная республика — поклонники творчества и просто земляки долго не могли прийти в себя после утраты.
Детство будущей звезды сцены
Рождение первенца в белорецкой семье Фаттаховых стало настоящим подарком для родителей в прямом смысле слова — девочка появилась на свет 31 декабря 1979 года. Она была долгожданным ребенком, к тому времени Разиф и его жена совсем отчаялись иметь наследников. Через деаять лет судьба вновь смилостивилась над супругами, послав им и вторую дочь.
Дети росли дружно — старшая сестра охотно нянчилась с младшей, в то время как взрослые пропадали на работе: отец трудился шофером, мать — маляром. С ранних лет Василя радовала домашних, отличаясь скромностью, добротой и отзывчивостью, а также необыкновенными певческими способностями.
Не прошло и года после рождения второй девочки, как в дом постучалась беда — в реке Каме утонул глава семейства. Мужчину пытался спасти его товарищ, но безуспешно. Женщины остались одни, и чтобы как-то выживать в 90-х, мать пропадала на нескольких работах, а Василя взвалила на себя воспитание Альфии.
Василя в детстве (справа). Фото: соцсети
Увлечение игрой на пианино и безденежье
С делом жизни Фаттахова определилась сразу — она твердо знала, что хочет заниматься исключительно музыкой. Поэтому после школы подала документы в УКИиК, располагавшийся в соседнем городе. С отделением студентка решала долго. На 1-м курсе она училась тонкостям игры на пианино, на втором передумала и перешла на дирижерское, а в итоге выпускалась с хорового.
После окончания колледжа и смерти матери в результате несчастного случая Василя вместе с сестрой перебралась в столицу Башкортостана, где и поступила в УГИИ им. Загира Исмагилова. Однако в вузе девушка проучилась всего два месяца. Ввиду постоянного отсутствия денег (хотя помогал племянницам дядя Ишмухамет и его жена Галия) Фаттахова откликнулась на объявление, сообщавшее о наборе бэк-вокалисток для какого-то артиста. Им впоследствии оказался сам Айдар Галимов.
Начались гастроли, институт пришлось забросить, а для Альфии нанимать няню. После двух успешно проработанных лет Василя вдруг оставила музыкальное искусство: то ли потому что не выдержала постоянных разлук с единственным родным человеком, то ли потому что средств к существованию не хватало. В результате она устроилась на завод, занимающийся производством кирпича, и вернулась к получению высшего образования на вечернем отделении финансового вуза.
Однако вскоре случилось страшное: внезапно скончалась Альфия. Справиться с потерей и подступающей депрессией помогли знакомство с будущим мужем и возвращение к музыке.
Айдар Галимов и Василя Фаттахова. Фото: соцсети
Начало творческой деятельности
Благодаря вокальным данным в коллективе Галимова девушка быстро ушла с «подпевок», превратившись в солистку. Постепенно, развивая свои творческие способности, она принимала участие и в республиканских музыкальных конкурсах и фестивалях.
Настоящее признание и искренняя любовь публики пришли к певице после появления композиции, на русском языке звучащей как «Родной край», или «Туган як» на татарском. Одноименный дебютный альбом увидел свет в 2002-м.
Несмотря на то, что сингл являлся визитной карточкой артистки, преданные поклонники полюбили и «Ялгыз миләш», и «Әйтелмәгән мәхәббәт», и «Этием». В 2007-м она создала собственную концертную программу и отправилась на гастроли по районам РБ, на следующий год расширив дискографию еще на один сборник.
Василя на сцене. Фото: соцсети
Личная жизнь певицы
Любимый человек Ильгиз Абдракипов появился у Васили в тяжелое для нее время, когда умерла младшая сестра. Именно он помогал ей с организацией похорон. Пройдя вместе через испытания, молодые люди сблизились настолько, что уже через год после знакомства сыграли свадьбу. Вскоре мужчина сменил профессию, переквалифицировавшись из строителя в администратора супруги.
В семье мужа невестку приняли как родную — свекровь Насима и свекор Фануз окружили ее поистине родительской любовью и заботой. В 2011-м Василя познала радость долгожданного материнства — у нее родился первенец Карим, в котором она души не чаяла и называла не иначе как золотцем.
Фаттахова с любимым мужем. Фото: соцсети
Смерть певицы
27 декабря 2015-го в результате преждевременных родов и кесарева сечения на свет появился второй ребенок Васили Разифовны — дочь Камилла, названная в честь прабабушки знаменитости. Девочка родилась недоношенной, и по решению медиков ее поместили в специальное отделение.
Фаттахова же, несмотря ни на что, рвалась домой. Врачи просьбу пациентки удовлетворили, так как здоровью ничего не угрожало — Новый год и день рождения звезда татарской и башкирской эстрады встречала с родными.
Вскоре после праздников состояние певицы резко ухудшилось — операция следовала за операцией, больница за больницей, но ничего не помогало. 26 января наступившего 2016-го заслуженной артистки двух республик не стало. Причина смерти — осложнения после родов, которые усугубили наследственные заболевания.
Василя с мужем и сыном. Фото: соцсети
Преждевременный уход Фаттаховой оказался страшным ударом не только для родственников и преданных фанатов, но и для тех, кто знал ее только как исполнительницу хита «Туган як». Уфимцы и жители других городов стекались к месту прощания — в Башкирскую государственную филармонию, несли охапки цветов и не сдерживали слез.
Уже после похорон на телеканале БСТ состоялась премьера последнего клипа Фаттаховой на песню «Ашыгасын» и посмертно вышел одноименный диск. В 2019-м, в год 40-летия певицы, свет увидела книга Ханиса Хазимова, содержащая неизвестные факты биографии, творческой и личной жизни и редкие фотографии народной любимицы.
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