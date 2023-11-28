Мел Би из Spice Girls и талантливая певица: путь к успеху Мелани Браун

Воссоединения

После того, как в конце 90-х они разошлись в поисках других проектов, Spice Girls воссоединились для серии концертов в 2007 и 2008 годах. В июне 2012 года группа снова воссоединилась, на этот раз чтобы объявить о создании нового мюзикла о взлете и падении Spice Girls, Viva Forever!, названного в честь их сингла 1998 года № 1. В августе 2012 года группа выступила на церемонии закрытия летних Олимпийских игр 2012 года, проходивших в Лондоне.

Новые слухи о воссоединении появились в начале 2018 года, сначала после того, как Виктория Бекхэм опубликовала фотографию, на которой они пятеро вместе в феврале, и снова несколько недель спустя, после того как Мел Би призналась, что все они были приглашены на королевскую свадьбу принца Гарри и Меган Маркл 19 мая.

Браун, наконец, подтвердила, что последние слухи о воссоединении были правдой во время выступления на Today в конце июня 2018 года. Она отмахнулась от вопроса о заявлениях Бекхэм о том, что еще одного тура никогда не будет, сказав: