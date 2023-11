Мел Би из Spice Girls и талантливая певица: путь к успеху Мелани Браун

Работа на телевидении и Бродвей

В 2002 году Браун снялась в ситкоме «Сожги это», а в 2003 году она дебютировала в театре с «Монологами вагины» в Лондоне. Затем она снялась в роли Мими в бродвейском мюзикле «Аренда». Браун также снялась в художественных фильмах, таких как «LD 50 Летальная доза» и «Массовка», и была ведущим телевизионных шоу This Is My Moment, Top of the Pops, Access Hollywood, Dancing With the Stars и австралийской версии The X Factor.

Начиная с 2013 года, Браун стала судьей на America's Got Talent, присоединившись к Хоуи Манделу, Говарду Стерну и Хайди Клум в судейской коллегии. В 2017 году она снялась в Чикаго на Бродвее, сыграв Рокси Харт.