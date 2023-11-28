Мел Би из Spice Girls и талантливая певица: путь к успеху Мелани Браун

Кто такая Мелани Браун?
В 1994 году Мелани Браун стала Scary Spice в женской британской поп-группе the Spice Girls. В 1998 году Браун выпустила свой первый сингл I Want You с Мисси Эллиот, который достиг № 1 в британских чартах. Она также появлялась в театральных постановках и художественных фильмах и была ведущей австралийской версии The X Factor. В 2013 году она начала выступать в качестве судьи на America's Got Talent.
Ранняя жизнь и родители
Мелани Джанин Браун, также известная как «Мел Би» и «Скэйри Спайс», родилась 29 мая 1975 года в Хэрхиллсе, Лидс, Англия. Она была воспитана своей матерью-англичанкой Андреа и отцом-невизийцем Мартином в Берли, Лидс. После изучения исполнительских искусств в старшей школе Intake в Лидсе Браун стала автором песен, танцовщицей, актрисой и писательницей.
Spice Girls
Браун начала свою музыкальную карьеру после того, как откликнулась на объявление в журнале The Stage о заключении контракта исключительно с женской поп-группой. Она исполнила Greatest Love of All на прослушивании и была выбрана вместе с Джери Холливелл, Викторией Бекхэм, Эммой Бантон и Мелани Чисхолм, чтобы стать участницей Spice Girls.
Поп-группа Spice Girls: Виктория Бекхэм, Джеральдин Джери Холливелл, Мелани Мел Си Чисхолм, Мелани Мел Би Браун, Эмма Бантон в Мангейме, Англия, 13 декабря 1997 года. Фото: Global Look Press
Wannabe
Группа подписала контракт с Virgin Records в сентябре 1995 года и выпустила свой дебютный сингл Wannabe в 1996 году, который занял первое место более чем в 30 странах и сделал их глобальным явлением. Песня стала самым продаваемым синглом исключительно женской группы. В ноябре 1996 года Spice Girls выпустили свой дебютный альбом Spice в Европе, который имел огромный успех.
Воссоединения
После того, как в конце 90-х они разошлись в поисках других проектов, Spice Girls воссоединились для серии концертов в 2007 и 2008 годах. В июне 2012 года группа снова воссоединилась, на этот раз чтобы объявить о создании нового мюзикла о взлете и падении Spice Girls, Viva Forever!, названного в честь их сингла 1998 года № 1. В августе 2012 года группа выступила на церемонии закрытия летних Олимпийских игр 2012 года, проходивших в Лондоне.
Новые слухи о воссоединении появились в начале 2018 года, сначала после того, как Виктория Бекхэм опубликовала фотографию, на которой они пятеро вместе в феврале, и снова несколько недель спустя, после того как Мел Би призналась, что все они были приглашены на королевскую свадьбу принца Гарри и Меган Маркл 19 мая.
Браун, наконец, подтвердила, что последние слухи о воссоединении были правдой во время выступления на Today в конце июня 2018 года. Она отмахнулась от вопроса о заявлениях Бекхэм о том, что еще одного тура никогда не будет, сказав:
«Мы гастролируем. Неужели я действительно должна была сказать это вслух? Да, мы наверняка будем выступать вместе».
Spice Girls на церемонии закрытия Олимпийских игр 2012 года в Лондоне на Олимпийском стадионе в Лондоне, 12 августа 2012 г. Лондон, Англия. Фото: Global Look Press
Сольная карьера
После распада Spice Girls в 1998 году Браун занялась сольной карьерой. Ее первый сингл I Want You с Мисси Эллиотт разошелся тиражом 80 000 копий за первую неделю, обеспечив Мэл Би сольное № 1 в британском чарте синглов. Hot, ее дебютный сольный альбом, был выпущен в 2000 году и выпустил три топ-5 синглов. Ее второй альбом, L.A. State of Mind, был выпущен в 2005 году и включал сингл Today. Альбом был признан провальным.
Работа на телевидении и Бродвей
В 2002 году Браун снялась в ситкоме «Сожги это», а в 2003 году она дебютировала в театре с «Монологами вагины» в Лондоне. Затем она снялась в роли Мими в бродвейском мюзикле «Аренда». Браун также снялась в художественных фильмах, таких как «LD 50 Летальная доза» и «Массовка», и была ведущим телевизионных шоу This Is My Moment, Top of the Pops, Access Hollywood, Dancing With the Stars и австралийской версии The X Factor.
Начиная с 2013 года, Браун стала судьей на America's Got Talent, присоединившись к Хоуи Манделу, Говарду Стерну и Хайди Клум в судейской коллегии. В 2017 году она снялась в Чикаго на Бродвее, сыграв Рокси Харт.
Мелани Браун на 11-м сезоне программы NBC «У Америки есть таланты», 14 февраля 2016 г. Пасадена, Калифорния. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
В 2002 году Браун выпустила свою автобиографию Catch a Fire, в которой рассказывается о ее жизни в качестве Spice Girl и поп-звезды. Книга достигла 7-го места в чартах книжных продаж. Она также запустила фирменную линию одежды Catty Couture и получила контракт на рекламу нижнего белья Ultimo в Соединенном Королевстве.
В 2018 году Браун объявила, что у нее диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство. Она сказала, что решила лечиться после тяжелого шестимесячного периода, потраченного на написание ее автобиографии, которая всколыхнула невеселые воспоминания о ее трудном браке со Стивеном Белафонте.
Мелани Браун на живых прослушиваниях X Factor на лондонской арене «Уэмбли», Лондон, Великобритания, 1 августа 2014 г. Фото: Global Look Press
Дети
Браун родила своего первого ребенка, дочь Феникс Чи Гульзар, в 1999 году. Битва за опеку получила широкую огласку, и хотя Браун выиграла, она выплатила своему бывшему мужу Джимми Гулзару алименты в размере почти 2 миллионов долларов.
В октябре 2006 года СМИ начали сообщать, что Браун родила ребенка от американского актера Эдди Мерфи. Браун родила дочь Энджел Айрис Мерфи Браун 3 апреля 2007 года, и в июне того же года ДНК тест подтвердил отцовство Мерфи.
В 2007 году Браун начала встречаться с другом и кинопродюсером, Стивеном Белафонте. В том же году пара поженилась, и 1 сентября 2011 года Браун родила дочь Мэдисон Браун Белафонте. Однако спустя годы отношения Браун с Белафонте рухнули; она заявила, что он оскорблял ее и обвинял ее в слишком расточительной жизни. Официально пара развелась в декабре 2017 года.
Мелани Браун c мужем Стивеном Белафонте и детьми, 22 мая 2010 г. Лос-Анджелес, Калифорния, США. Фото: Global Look Press