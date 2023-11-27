Кого на самом деле любит Борис Крюк: личная жизнь ведущего «Что? Где? Когда?»

Борис Крюк родился 18 августа 1966 года в Москве. Его отец Александр Крюк работал инженером-конструктором, а мама, Наталия Стеценко, была соавтором, а также редактором телеигры «Что? Где? Когда?». Родители Бориса развелись, когда он был маленьким. Воспитывал его отчим Владимир Ворошилов — легендарный ведущий «Что? Где? Когда?».

Школьником Борис не особенно любил точные науки. Гораздо ближе ему были гуманитарные уроки. Кроме того, он учился в музыкальной школе, исполнял под гитару бардовские песни. Однако, окончив школу, к удивлению близких, Борис поступил в МГТУ имени Баумана, выбрав профессию инженера-конструктора, как его родной отец. Только вот работать он устроился в «Останкино» — в молодежную редакцию Центрального телевидения.

«Брейн-ринг» и «Любовь с первого взгляда»