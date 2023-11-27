Кого на самом деле любит Борис Крюк: личная жизнь ведущего «Что? Где? Когда?»

С раннего детства Борис Крюк проводил все свободное время за кулисами «Что? Где? Когда?» Вопроса «кем быть?» для него не существовало: он не мыслил своей жизни без игры, которую когда-то создали его мама и отчим.
Знаменитый отчим
Борис Крюк в детстве. Фото: страница ВК «Фан-клуб Бориса Крюка»
Борис Крюк родился 18 августа 1966 года в Москве. Его отец Александр Крюк работал инженером-конструктором, а мама, Наталия Стеценко, была соавтором, а также редактором телеигры «Что? Где? Когда?». Родители Бориса развелись, когда он был маленьким. Воспитывал его отчим Владимир Ворошилов — легендарный ведущий «Что? Где? Когда?».
Школьником Борис не особенно любил точные науки. Гораздо ближе ему были гуманитарные уроки. Кроме того, он учился в музыкальной школе, исполнял под гитару бардовские песни. Однако, окончив школу, к удивлению близких, Борис поступил в МГТУ имени Баумана, выбрав профессию инженера-конструктора, как его родной отец. Только вот работать он устроился в «Останкино» — в молодежную редакцию Центрального телевидения.
«Брейн-ринг» и «Любовь с первого взгляда»
Алла Волкова и Борис Крюк. Фото: страница ВК «Фан-клуб Бориса Крюка»
К тому времени Останкинская телестудия давно стала для Бориса вторым домом: он проводил там много времени с раннего детства, ведь и мама, и отчим пропадали на работе чуть ли не сутками. Когда Борису исполнилось 24 года, он проявил инициативу — создал интеллектуальную игру «Брейн-ринг».
Чуть позднее он появился перед телезрителями в роли соведущего шоу «Любовь с первого взгляда». Восемь лет эта развлекательная программа шла по ТВ, и все это время ее вели Алла Волкова и Борис Крюк.
«Что? Где? Когда?» — таинственный ведущий с искаженным голосом
Борис Крюк с мамой, Наталией Стеценко, и отчимом, Владимиром Ворошиловым. Фото: страница ВК «Старое телевидение»
Еще подростком Борис Крюк впервые принял участие в программе «Что? Где? Когда?» — по просьбе мамы придумал вопрос знатокам. Его интеллектуальная задача оказалась игрокам «не по зубам» — и Борису достался выигрыш: книга «Эврика». Мало-помалу работа над программой захватила Бориса. Он помогал Владимиру Ворошилову, работал ассистентом режиссера, старшеклассником отвечал за музыкальные паузы — получил должность музыкального редактора.
В 2001 году Владимира Ворошилова не стало. Никого не удивило, что его место занял Борис Крюк, — он давно уже был готов заменить отчима на его посту ведущего. Правда, некоторое время сохранялась интрига: ни телезрители, ни знатоки не знали, кто ведет игру, а голос Бориса искажался до неузнаваемости при помощи компьютерной программы. Лишь спустя несколько лет тайна была раскрыта, и Крюк стал время от времени появляться среди знатоков.
Он старается сохранить многолетние традиции интеллектуального шоу, заложенные Владимиром Ворошиловым, и позволяет себе лишь небольшие изменения. Так, однажды Борис Александрович распорядился заменить в студии старую люстру, украшенную вензелями.
Телепроекты и награды
Борис Крюк и Елена Потанина. Фото: кадр из передачи «Вечерний Ургант»
В 2016 году Борис Крюк вместе с Еленой Потаниной — одной из знатоков — стали гостями телевизионного шоу «Вечерний Ургант». Примерно тогда же зрители смогли увидеть его в роли члена жюри на юбилейной игре КВН — праздновалось 55-летие знаменитого клуба веселых и находчивых. В 2021 году на Первом канале был показан документальный фильм, выпущенный к 55-летию Бориса Крюкова: «До первого крика совы». К этой дате ведущий получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Доходы Бориса Крюка
Закулисье «Что? Где? Когда?» окутано множеством тайн, разгадки которых доступны только приближенным, — тем, кто давно стал «своим» в игре. Не разглашаются и заработки «закадрового голоса» — бессменного ведущего Бориса Крюка. Но, надо полагать, ведущий не бедствует — как и ведущие игроки.
Слухи о романе с Аллой Волковой
Зрители, которые смотрели «Любовь с первого взгляда», были уверены: очаровательная Алла Волкова и харизматичный Борис Крюк (при росте 185 см Борис всегда был склонен к полноте, но это нисколько не убавляло его обаяния) — муж и жена. Ну или, в крайнем случае, влюбленные. Однако никаких чувств между ведущими не было. Борис любил совсем других женщин.
Первая жена и двое детей
Борис Крюк с женой Анной и детьми от двух браков. Фото: страница ВК «Старое телевидение»
В первый раз Крюк женился, когда ему было 24 года, — на девушке по имени Инна, которая работала микробиологом. Вскоре у супругов родились сын Михаил и дочь Саша. Супруги расстались через 10 лет после свадьбы, но Борис Крюк остался вовлеченным отцом. Он не только помогал детям материально, но и часто брал их с собой на отдых, и вообще всячески участвовал в их жизни.
Оба учились в Великобритании: Михаил выбрал экономическое направление, а Александра окончила Лондонский университет искусств. Сейчас Александра работает в «Что? Где? Когда?». И Михаил Крюк тоже связан с этой передачей — он вел игру на эстонском ТВ и как-то заменял отца во время съемок, выступив в роли ведущего.
Анна Антонюк и две дочери
Второй женой Бориса стала Анна Антонюк. В этом браке родились две дочери — Варвара и Александра. Девочки подружились со старшими детьми своего отца, и сейчас они часто проводят время вместе.
Бессменный ведущий «Что? Где? Когда?»
Ведущий Борис Крюк. Фото: кадр из передачи «Что? Где? Когда?»
Поклонники интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» могут не волноваться — Борис Крюк не собирается изменять делу своей жизни. Он по-прежнему ведет легендарную передачу. В сентябре 2023 года по традиции открылась осенняя серия игр, в которых участники могут заработать деньги благодаря собственному уму и образованности.
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Как и прежде, ведущий почти никогда не выходит к игрокам: в студии раздается лишь его голос — строгий, выразительный и такой привычный. Без него давно уже никто и не представляет себе «Что? Где? Когда?».
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