«Счастлив только со своими дочками»: какими стали три наследницы экс-участника «Дома-2» Саши Задойнова от разных женщин

Потом Элина Камирен обвиняла Сашу в нежелании принимать участие в воспитании дочери и неуплате алиментов. Тот жил в Ярославле, почти не видел Александру, которая сначала жила с мамой в Москве, а затем переехала в Сочи.

Ради восстановления общения с Элиной и средней дочкой Саша Задойнов переехал в Сочи. Сейчас он часто видится с Александрой и, судя по всему, выполняет финансовые обязательства перед наследницей. По крайней мере, Элина Камирен сняла все претензии к отцу своей единственной дочери. Саша Задойнов и его жена Ксения общаются с Элиной и даже вместе отмечают дни рождения Сашеньки. Девочка учится в одной из школ Сочи, путешествует вместе с мамой и неплохо катается на лыжах.

Младшая — София

Третью наследницу, Софию, Саше Задойнову подарила Ксения, ставшая первой по счету официальной женой Александра. Пара не только поставила печати в паспорта в ЗАГСе, но и обвенчалась. Дочь Саши и Ксении Задойновых появилась на свет в феврале 2022 года. София — первый и очень долгожданный ребенок Ксении Задойновой. Девочке почти год и десять месяцев. Поклонники отмечают, что София похожа на маму. И так же, как и ее две старшие сестренки Настя и Саша, обещает со временем из очаровательной малышки превратиться в красавицу.