«Счастлив только со своими дочками»: какими стали три наследницы экс-участника «Дома-2» Саши Задойнова от разных женщин

Семнадцатилетняя Анастасия, девятилетняя Александра и полуторагодовалая София — вот три любимые девочки Александра Задойнова. Они появились на свет от разных отношений Задойнова. Но все трое — красавицы.
Старшая — Анастасия
Старшей дочери Александра Задойнова Анастасии в начале ноября исполнилось семнадцать. Девушка живет в Ярославле со своей мамой Светланой и учится в техникуме. Анастасия появилась на свет в гражданском браке Задойнова, когда ему было всего 22 года. Отношения Саша Задойнов и Светлана разорвали, какое-то время тот не виделся с наследницей, но позже восстановил общение с Анастасией.
Александр Задойнов и его старшая дочь Анастасия. Фото: соцсети Александра Задойнова
Когда девочке было тринадцать лет, она даже переезжала жить к отцу в Сочи. Саша Задойнов тогда признавался, что еле справляется с подростковыми закидонами Анастасии. Но таки сдюжил. Сейчас он на постоянной связи с Настей и даже ездил к ней на выпускной в прошлом году. А Анастасия часто гостит у папы в Сочи и общается с младшими сестрами Сашенькой и Софией.
Средняя — Александра
Пожалуй, путь Саши Задойнова к общению со средней дочерью, его тезкой, Сашенькой, был самым сложным. Девочка родилась от отношений Задойнова на проекте «Дом-2» с Элиной Камирен в декабре 2014 года. После появления на свет малышки все ждали пышной свадьбы Элины и Саши, но вместо этого случилось расставание с громким скандалом.
Александр Задойнов и его средняя дочка Сашенька. Фото: соцсети Александра Задойнова
Потом Элина Камирен обвиняла Сашу в нежелании принимать участие в воспитании дочери и неуплате алиментов. Тот жил в Ярославле, почти не видел Александру, которая сначала жила с мамой в Москве, а затем переехала в Сочи.
Ради восстановления общения с Элиной и средней дочкой Саша Задойнов переехал в Сочи. Сейчас он часто видится с Александрой и, судя по всему, выполняет финансовые обязательства перед наследницей. По крайней мере, Элина Камирен сняла все претензии к отцу своей единственной дочери. Саша Задойнов и его жена Ксения общаются с Элиной и даже вместе отмечают дни рождения Сашеньки. Девочка учится в одной из школ Сочи, путешествует вместе с мамой и неплохо катается на лыжах.
Младшая — София
Третью наследницу, Софию, Саше Задойнову подарила Ксения, ставшая первой по счету официальной женой Александра. Пара не только поставила печати в паспорта в ЗАГСе, но и обвенчалась. Дочь Саши и Ксении Задойновых появилась на свет в феврале 2022 года. София — первый и очень долгожданный ребенок Ксении Задойновой. Девочке почти год и десять месяцев. Поклонники отмечают, что София похожа на маму. И так же, как и ее две старшие сестренки Настя и Саша, обещает со временем из очаровательной малышки превратиться в красавицу.
Александр Задойнов и его младшая дочь София. Фото: соцсети Александра Задойнова
Сейчас у Саши Задойнова и Ксении довольно сложный период в отношениях. В детали они не вдаются, Ксения не так давно лишь сообщила, что они продолжают оставаться родителями Софии.
Что пишут в Сети о дочерях Задойнова
Саша Задойнов довольно часто размещает в микроблоге снимки, на которых запечатлен в компании то одной, то другой, то третьей дочери. Поклонники всякий раз восхищаются красотой подрастающих наследниц экс-участника «Дома-2» Саши Задойнова.
«Доченьки — красавицы! Все похожи на папулю!» — выразила мнение tarasova.kira.life.
«Саша, вы молодец. Несмотря на сложности, общаетесь со всеми дочками. И все трое — красавицы», — похвалила madame_guillot.
«Девочки все — как под копирку! Красотки!» — восхитилась palamarenkoalena.
«Мне кажется, Саша счастлив только со своими дочерьми! Может, такая судьба?» — задалась вопросом agaflarisa.
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