Как родоначальник актерской династии Владимир Стеклов в 70 лет снова стал отцом

Детство и начало творческого пути
Владимир Александрович Стеклов родился 3 января 1948 года в Караганде. Когда мальчику исполнился год, семья переехала жить в Астрахань. Несмотря на то что будущий актер рос без отца, любви мамы и бабушки ему хватало сполна, и он не чувствовал себя обделенным.
Сначала Владимир был самым обычным ребенком и все время пропадал во дворе. Но когда его мама стала работать в бухгалтерии Астраханского народного театра, все изменилось. Попав за кулисы, юноша моментально влюбился в театральное искусство.
В школе самым любимым предметом будущего актера была литература. Он спокойно мог заменить учителя, а в журнале стройными рядами стояли заслуженные пятерки.
Вопрос, кем стать, перед молодым человеком даже не стоял. Стеклов подал документы в местное театральное училище, а, спустя два года, решил поступить в ГИТИС, но его не приняли. После этого Владимир был вынужден вернуться в Астрахань, где получил диплом. Но в ГИТИС все-таки попал — через 30 лет стал профессором и преподавателем собственного курса.
В начале творческого пути актер работал в провинциальных театрах. Через 10 лет начал покорять столичные: играл в «Ленкоме» и «Школе соврeменной пьесы», Театре имени Станиславского и Моссовета, «Русской антрепризе Михаила Козакова» и Московском сoвременном художественном театре.
Актер театра и кино Владимир Стеклов. Фото: Global Look Press
Карьера в кино
В 35 лет актер дебютировал в кино. Это была роль второго плана в фильме «Ураган приходит неожиданно». После чего фильмография Стеклова пополнялась самыми разными ролями от классики в фильмах «Мастер и Маргарита», «Мертвые души» до научной фантастики в «Корабле пришельцев».
Ему не раз приходилось играть бандитов и бомжей, врачей и ученых. Владимир смог одинаково хорошо показать образы Адольфа Гитлера, Иосифа Сталина и Василия Джугашвили.
Много раз благодаря своему мужественному образу актер надевал в кадре погоны. Сыграл полицейского начальника в боевике «Куба. Личное дело» и детективе «Маменькин сынок».
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Немало ролей актер сыграл в сериалах. Главные образы Стеклов воплотил в мелодраме «Я лечу», картине «Дом образцового содержания», детективе «Топтуны», криминальной драме «Брат за брата». Также актера можно увидеть в сериале «Поздний срок» с Любовью Толкалиной, Кириллом Гребенщиковым, Юрием Батуриным.
В 2019 году на экраны вышла военная драма «Сто дней свободы», где также сыграл Владимир Стеклов.
Владимир Стеклов с аккордеоном. Фото: Global Look Press
Сериал о жизни Ивана Грозного «Грозный» пополнил фильмографию актера. Здесь ему досталась роль думного дьяка Андрея Щелкалова.
В феврале 2021 года на кинофестивале «Алые паруса Артека» Владимир Алексеевич представил фильм «На скорости». Некоторое время спустя, на Международном фестивале военного кино актер удостоился главной награды — «Золотого мяча» за заслуги в развитии этого жанра.
В первом полнометражном российском фильме о рэгби Стеклов сыграл отца одного из главных героев. Проект «Начать сначала» открыл актеру новое видение этого вида спорта. После съемок он назвал регбистов настоящими «мужчинами-гладиаторами».
Актер Владимир Стеклов в гримерке. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Еще в Астрахани Владимир познакомился с Людмилой Мощенской. Когда Стеклов ушел в армию, девушка успела выйти замуж и развестись. Позже во время работы актера в Кинешме, они снова встретились и затем поженились. В этом браке родилась дочь Агриппина. Но брак распался.
Развод со второй супругой Александрой Захаровой послужил причиной ухода Владимира из «Ленкома», в котором тот уже успел стать премьером.
От брака с врачом-стоматологом Ольгой Семляновой у Стеклова появилась еще одна дочь — Глафира. Причиной развода стала неверность мужа.
Дочь Арина родилась, когда актеру исполнилось 70 лет. Хотя сначала он устроил своей избраннице Ирине Дерягиной скандал по этому поводу. Но теперь актер снова женат, а фото своей дочери регулярно публикует на своей странице в социальных сетях.
Владимир Стеклов с женой и дочерью. Фото: соцсети Владимира Стеклова
Династия Стекловых
Дочь Владимира, Агриппина Стеклова, является заслуженной артисткой России, лауреатом премии «Чайка». Она вышла замуж за актера Владимира Большова. Вместе они вырастили двоих детей — сына Даниила и дочь мужа Марию. Даниил взял фамилию деда, его отец был не против.
Данил Стеклов окончил курс Константина Райкина в Школе-студии МХАТ, тоже снимается в кино. Молодой человек женился на актрисе и режиссере Надежде Лумповой, с которой они вместе воспитывают сына Петю. Вместе с дедом Даниил снимался в комедии «Только не они» и в драме «В Кейптаунском порту», где сыграл персонажа Владимира Александровича в молодости.
Владимир Стеклов с внуком Даниилом Стекловым. Фото: соцсети Даниила Стеклова
Глафира выбрала творческую профессию, но актрисой не стала, а занимается журналистикой.
Владимир Стеклов в настоящие дни
В 2021 году актер заболел CoViD-19. Несмотря на серьезное поражение легких, Стеклов выздоровел и продолжил карьеру.
В 2022 году на экраны вышел сериал сериал «Нулевой пациент» о вспышке ВИЧ-инфекции в детской больнице Элисты. Владимир Александрович сыграл здесь роль второго плана — главного редактора печатного издания «Советская молодежь». Несмотря на свою мудрость и строгость, по сюжету ему стало страшно, когда речь зашла об огласке факта массового заражения этим заболеванием.
Родоначальник актерской династии Владимир Стеклов. Фото: Global Look Press
В конце этого же года Владимир Стеклов появился в образе главного врача в сериале «13 клиническая». Тема демонологии привлекла актера. Кроме него, в проекте приняли участие Виктория Исакова, Паулина Андреева, Данила Козловский.
На 2023 год был запланирован выход сериала «Наследники», где также задействован Стеклов вместе с Натальей Андрейченко, Даниилом Страховым и Андреем Удаловым. Продюсером стал Денис Евстигнеев.
Если вы заметили неточность в тексте, сообщите об этом на почту tele@teleprogramma.pro.