Как родоначальник актерской династии Владимир Стеклов в 70 лет снова стал отцом

Детство и начало творческого пути

Владимир Александрович Стеклов родился 3 января 1948 года в Караганде. Когда мальчику исполнился год, семья переехала жить в Астрахань. Несмотря на то что будущий актер рос без отца, любви мамы и бабушки ему хватало сполна, и он не чувствовал себя обделенным.

Сначала Владимир был самым обычным ребенком и все время пропадал во дворе. Но когда его мама стала работать в бухгалтерии Астраханского народного театра, все изменилось. Попав за кулисы, юноша моментально влюбился в театральное искусство.

В школе самым любимым предметом будущего актера была литература. Он спокойно мог заменить учителя, а в журнале стройными рядами стояли заслуженные пятерки.

Вопрос, кем стать, перед молодым человеком даже не стоял. Стеклов подал документы в местное театральное училище, а, спустя два года, решил поступить в ГИТИС, но его не приняли. После этого Владимир был вынужден вернуться в Астрахань, где получил диплом. Но в ГИТИС все-таки попал — через 30 лет стал профессором и преподавателем собственного курса.

В начале творческого пути актер работал в провинциальных театрах. Через 10 лет начал покорять столичные: играл в «Ленкоме» и «Школе соврeменной пьесы», Театре имени Станиславского и Моссовета, «Русской антрепризе Михаила Козакова» и Московском сoвременном художественном театре.