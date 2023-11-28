Начинающая актриса, модель или девушка, далекая от шоу-бизнеса: кем на самом деле является жена Александра Петрова

Актер Александр Петров с женой в день бракосочетания. Фото: соцсети Александра Петрова

Teleprogramma.pro выяснила подробности жизни Виктории Антоновой.

СМИ наперебой пишут о неожиданной свадьбе Александра Петрова с его избранницей Викторией, которая состоялась накануне, хотя официальное бракосочетание прошло еще в сентябре 2023 года.

Актер сообщил, что женился на обычной девушке, с которой познакомился на улице. Уже через несколько дней он понял, что она «та самая» и сделал ей предложение.

Поклонники тут же начали задаваться вопросом: откуда появилась эта девушка, если еще летом Петров публиковал совместные фото со своей экс-возлюбленной Стасей Милославской? Teleprogramma.pro узнала подробности биографии новоиспеченной супруги актера.

Виктория Петрова - жена актера Александра Петрова. Фото: соцсети Виктории Петровой

Виктория Антонова

Виктория Александровна Антонова появилась на свет 29 июня 2001 года. Родители девочки развелись, и ее воспитанием занимался отчим. 

Вика из многодетной семьи: у нее еще четыре младшие сестры и брат. Семья девушки проживает в Подольске. 

Мама жены Петрова совместно со своим мужем основали семейную мастерскую «Доброе семя», где изготавливались традиционные куклы, развивающие игрушки и аксессуары. В 2014 году Татьяна Олеговна стала соучредителем и председателем совета Центра развития национальной культуры (ЦРНК) имени императрицы Александры Федоровны, где также работает сама Виктория. 

Недавно девушка получила диплом о высшем образовании, предположительно, в области культуры.

Виктория Петрова на отдыхе. Фото: соцсети Виктории Петровой

Начинающая актриса

Хотя Александр Петров рассказывал, что его жена не имеет отношения к шоу-бизнесу, Виктория еще в 2017 году зарегистрировала свой профиль на одном из кастинг-сайтов, где указала, что окончила музыкальную школу и играла в постановках театральной студии «Вечерний звон» в Подольске. 

Причем девушка с точно такими же данными числится в списке абитуриентов Щепкинского театрального училища. Кроме того СМИ выяснили, что молодая жена Александра Петрова выступала в театре и работала моделью.

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Жена актера Александра Петрова. Фото: соцсети Виктории Петровой

Личная жизнь Виктории Петровой

Петров - далеко не первая любовь девушки. Свое 17-летие Вика отмечала с молодым человеком, но уже через пару месяцев они расстались, и она, судя по постам в соцсети осталась с разбитым сердцем: Виктория признавалась в соцсетях, что тяжело переживала разрыв с молодым человеком.

В 2020 году Антонова вновь сообщила подписчикам о проблемах в отношениях. При этом совместных снимков с парнями не выкладывала. Зато охотно делилась кадрами с профессиональных фотосессий. Изредка она показывала снимки членов своей большой семьи и моменты их совместных летних путешествий.

Виктория Петрова в детстве с мамой. Фото: соцсети Виктории Петровой

Друзья

Также известно, что девушка дружила со звездой сериалов «Улица» и «Физрук» Егором Клинаевым, погибшим под колесами авто в 2017 году, и очень тяжело переживала его уход из жизни.

Своей лучшей подругой Виктория считает маму, именно с ней она делится самым сокровенным, а та всегда поддерживает и направляет дочь.

Александр Петров с мамой и женой Викторией. Фото: соцсети Александра Петрова

Поклонники все же ставят под сомнение историю о любви с первого взгляда. По распространенному в Сети мнению, Виктория и Александр были подписаны друг на друга в соцсети как минимум за год до даты их предполагаемого знакомства. 

Также стали вспоминать, как в марте 2023 года актер демонстративно крутил кольцо на безымянном пальце. Тогда все были уверены, что он намекает на свадьбу с Милославской.

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