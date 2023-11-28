Начинающая актриса, модель или девушка, далекая от шоу-бизнеса: кем на самом деле является жена Александра Петрова

СМИ наперебой пишут о неожиданной свадьбе Александра Петрова с его избранницей Викторией, которая состоялась накануне, хотя официальное бракосочетание прошло еще в сентябре 2023 года.

Актер сообщил, что женился на обычной девушке, с которой познакомился на улице. Уже через несколько дней он понял, что она «та самая» и сделал ей предложение.

Поклонники тут же начали задаваться вопросом: откуда появилась эта девушка, если еще летом Петров публиковал совместные фото со своей экс-возлюбленной Стасей Милославской? Teleprogramma.pro узнала подробности биографии новоиспеченной супруги актера.