Новые жены, новые роли: как живут актеры из «Улиц разбитых фонарей» сейчас

Сериал «Улицы разбитых фонарей», получивший в видеопрокате название «Менты», стал одним из самым «долгоиграющих» в России: он выходил с 1998 по 2019 годы. Но самыми любимыми у зрителей стали герои первых сезонов — Дукалис, Ларин, Соловец, Казанцев, Волков, Абдулова. Расскажем, как сегодня живут актеры, исполнившие их роли.
Юрий Кузнецов — Мухомор
Юрий Кузнецов. Фото: Global Look Press
Юрий Кузнецов сыграл в сериале подполковника милиции Петренко, которому подчиненные дали прозвище Мухомор. Из «Ментов» он ушел после окончания пятого сезона. Снимался в других детективных сериалах и фильмах. И сейчас, несмотря на возраст (Кузнецову исполнилось 76 лет), актер продолжает работать. В 2022 году он снялся в двух картинах.
Кроме того, Юрий Александрович выходит на сцену в Санкт-Петербурге. Поклонники могут увидеть его в ДК «Выборгский». Несколько лет назад не стало жены актера — Ирины, с которой они прожили более 20 лет.
Александр Половцев — Олег Соловец
Александр Половцев с женой Эсаной Муратовой. Фото: страница ВК Эсаны Муратовой
Майор Соловец появляется уже в первых сериях «Ментов» — под его руководством работают оперативники. Для Александра Половцева сериал стал отличной стартовой площадкой: после «Ментов» он снялся в десятках фильмов и сериалов, участвовал в популярных телешоу «Последний герой», «Форд Боярд», «Фактор страха», пробовал себя в роли ведущего.
Сейчас Александру Георгиевичу — 65 лет. Несмотря на почтенный возраст, он не собирается бросать актерскую карьеру. За последние годы Половцев появился в сериалах «Мир! Дружба» Жвачка!», «Полицейское братство» и других проектах.
Впрочем, хватает у артиста забот и за пределами съемочной площадке: вместе с женой он воспитывает детей — семилетнего сына Андрея и шестилетнюю дочь Яну. Это третий брак Половцева, на Эсане Муратовой он официально женился в 2016 году. Его старший сын (от второго брака) уже взрослый, у него подрастает свой сын — внук Половцева.
Михаил Трухин — Волков
Михаил Трухин с женой Анной Нестерцовой и дочкой Соней. Фото: соцсети М. Трухина
Персонаж Трухина за годы съемок сериала дослужился от лейтенанта до майора, стал начальником отдела. И в жизни самого Михаила произошли большие изменения. Из молодого начинающего актера он превратился в маститого профи — к 2014 году в его активе было уже множество ролей в кино и театре.
Сейчас Трухину 51 год, он — ведущий актер московского МХТ имени Чехова. В 2010 году ему присвоили звание заслуженного артиста России. Среди самых ярких его работ последних лет — роли в сериале «Измены» с Еленой Лядовой, а также роль в седьмом сезоне популярного сериала «Сваты».
Михаил Трухин счастлив во втором браке с Анной Нестерцовой (Анна на 15 лет моложе мужа), они воспитывают дочь Соню. В 2023 году вышел фэнтезийный сериал «Библиотекарь» с Михаилом Трухиным в роли главного злодея. Кроме того, он снялся в сказке «Огниво» и комедийном сериале «Макрон».
Анастасия Мельникова — Анастасия Абдулова
Анастасия Мельникова. Фото: Global Look Press
Начиная с 2011 года, Мельникова, исполнившая в сериале роль лейтенанта Абдуловой, совмещала актерскую карьеру с политической: она стала депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Поклонники и сегодня могут увидеть актрису на экране — она снялась в таких проектах, как «Золотые соседи», «Учености плоды», «Агата и сыск. Выгодный риск».
Но основная деятельность Анастасии Мельниковой проходит в политической сфере: она — заместитель председателя постоянной комиссии по культуре, науке и образованию, а кроме того, отвечает за культуру речи при парламенте Северной столицы.
В 2022 году Мельникова рассказала в программе «Судьба человека» об испытаниях, выпавших на ее долю за последние годы: скончался ее гражданский муж, с которым она прожила больше 10 лет и который сумел найти общий язык с дочерью актрисы, Марией. А затем не стало и брата Анастасии — эту потерю она тоже пережила очень тяжело.
Поклонники заметили, что Анастасия сильно поправилась. Оказалось, что это — следствие перенесенного заболевания. Недавно появились слухи о том, что актриса хочет уйти в монастырь, но они не подтвердились.
Сергей Селин — Анатолий Дукалис
Сергей Селин в сериале «Шаляпин». Фото: кадр из сериала
Сколько женских сердец разбил обаятельный майор Дукалис! После «Улиц разбитых фонарей» и сериала «Опера: Хроники убойного отдела» Сергей Селин ожидаемо стал звездой. Среди последних по времени проектов с его участием — сериал «Полицейское братство». Кроме того, Селин создал кинокомпанию «Венера-Фильм» и телекомпанию «Венера-ТВ».
Он тоже не остался в стороне от политики: на президентских выборах 2012 года был доверенным лицом Владимира Путина. Судя по всему, в материальном отношении дела «Дукалиса» тоже идут неплохо: он получает дивиденды с арендного бизнеса, в который вложил средства еще в 90-х. Он щедро помогает деньгами бывшей жене, с которой расстался после десятилетий совместной жизни. Взрослый сын Прохор от первого брака давно обзавелся собственной семьей, у него родился сын Николай.
Вторую жену актера зовут Анной, она намного моложе. В этом браке у Селина родились дочь Мария и сын Макар. Актер признавался: Анна подействовала на него очень благотворно — он расстался с привычкой выпивать, сбросил лишний вес и стал более спокойным и уравновешенным.
Александр Лыков — Казанова
Александр Лыков в сериале «Моя мама шпион». Фото: кадр из сериала
Меньше всех в «Ментах» снимался Александр Лыков. Его герой, капитан милиции Владимир Казанцев по прозвищу Казанова, появился всего в паре сезонов, но произвел на зрительниц неизгладимое впечатление. Как позднее объяснял Лыков, он не захотел становиться заложником одной роли, поэтому покинул сериал.
Сегодня в фильмографии актера » больше 100 работ: «Турецкий гамбит», «Фаворский», «Диверсант» и другие. В 2023 году выходит фильм «12 стульев» — в нем «Казанова» исполнил роль поэта Ляписа-Трубецкого. Среди других новых его работ в кино — роли в сериале «Гранд» и в комедии «Семейный бюджет». Сейчас Лыкову — 52 года.
Он однолюб: женился раз и навсегда на девушке по имени Алла. У них двое взрослых детей, Екатерина и Матвей, и четверо внуков.
Алексей Нилов — Андрей Ларин
Алексей Нилов в сериале «Условный мент – 3». Фото: кадр из сериала
Самый спокойный, интеллигентный и выдержанный герой сериала — капитан Ларин — стал любимым персонажем миллионов девушек-зрительниц. 34-летнего актера сразу стали приглашать сниматься в фильмах и сериалах. И он не отказывался — однако славу капитана Ларина так и не смог победить ни один его персонаж.
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За время съемок «Ментов» Нилов перенес клиническую смерть, и вообще ему пришлось немало переживать и нервничать. Он успел несколько раз развестись (особенно скандальным получился его развод с актрисой Ириной Климовой), боролся с алкогольной зависимостью...
Сегодня 59-летний актер активно занимается политикой. Нилов — вице-президент межрегиональной публичной организации содействия развитию культуры и спорта «Берег». В 2004 году он встретил женщину, которая стала его четвертой женой, — Елену Володину.
Поклонникам легендарного сериала было бы приятно узнать, что любимые герои дружат и «в жизни». Но это, увы, не так: актеры, исполнившие главные роли в «Улицах разбитых фонарей», пересекаются не так уж часто. У каждого из них своя жизнь и свой круг общения. Друзьями они остаются только на экране.