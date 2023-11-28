Новые жены, новые роли: как живут актеры из «Улиц разбитых фонарей» сейчас

Юрий Кузнецов сыграл в сериале подполковника милиции Петренко, которому подчиненные дали прозвище Мухомор. Из «Ментов» он ушел после окончания пятого сезона. Снимался в других детективных сериалах и фильмах. И сейчас, несмотря на возраст (Кузнецову исполнилось 76 лет), актер продолжает работать. В 2022 году он снялся в двух картинах.

Кроме того, Юрий Александрович выходит на сцену в Санкт-Петербурге. Поклонники могут увидеть его в ДК «Выборгский». Несколько лет назад не стало жены актера — Ирины, с которой они прожили более 20 лет.

Александр Половцев — Олег Соловец