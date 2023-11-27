Как прошло детство Розы Сябитовой: жила среди бараков, за кусок батона просила поиграть с куклой

Все началось с бедного детства

По словам теледивы, она родилась в семье так называемых лимитчиков, людей, которые перебрались в Москву в поисках лучшей жизни.

Она хорошо помнит, как ее родители после 15 лет работы в столице наконец-то получили жилье и московскую прописку, как они радовались и гордились тем, что теперь их по праву будут звать москвичами.

Семья Сябитовой жила на окраине Москвы — в Советском районе, ныне Нагорном. Ведущая сравнивает его с настоящим гетто, ведь люди обитали здесь в деревянных бараках, которые построили немцы.

Знаменитость вспоминает, что за детьми здесь никто не смотрел, детских площадок на районе не было, ребятня была предоставлена сама себе. Местной валютой был рижский батон, за кусок которого Сябитова выпрашивала куклу поиграть или просила покататься на велосипеде.

Чаще всего Роза вместе с друзьями развлекалась на местном пустыре, строя шалаши и забавляясь в «казаки-разбойники».

Буллинг в школе

В 730-й школе, где она училась, ее часто травили из-за дешевых и застиранных платьиц и пальто.

Из-за того, что к ней всегда придирались одноклассники, приходилось давать отпор. В итоге в учебном заведении Роза Сябитова заработала не лучшую славу.

«Хулиганкой меня считали просто потому, что на меня нападали, а я защищалась. Если меня задирали, я дралась», — призналась знаменитость.

Только в 4-м классе Роза Сябитова впервые увидела в своем дневнике четверку за четверть. Ее поставила учительница истории, которая оказалась потрясающе мудрой женщиной. Она объяснила Сябитовой, что только образование и хороший аттестат помогут ей вырваться из неблагополучной среды.

Это послужило мощным стимулом для развития будущей звезды. Она стала прилагать все усилия, чтобы вырваться в лидеры по успеваемости. И уже в 8=м классе закончила год с отличием.