Как прошло детство Розы Сябитовой: жила среди бараков, за кусок батона просила поиграть с куклой

Страсть к материальному
Роза Сябитова не скрывает, что достаток для нее имеет большое значение. И даже на шоу «Давай поженимся!» она всегда в первую очередь спрашивает у невесты приданое, а у жениха его заработок. Звезда уверена, что материальные блага напрямую влияют на ощущение счастья.
Правда, далеко не все телезрители согласны с Сябитовой.
«Если мою дочку кто-то захочет взять в жены только из-за приданного, то пошел он далеко и надолго! Долг мужчины — обеспечить семью, а не с первых дней жизни надеяться на приданое жены», «Приданое увеличит шансы на альфонса», «Сами пусть зарабатывают! Хватит уже тащить их всю жизнь», «Вместо отношений и любви ведущие проповедуют культ денег.
Здесь не интересуются духовными ценностями и нравственностью, а только что у тебя есть в материальном плане», «Чему учат нашу молодежь? Каким ценностям? Каким критериям по подбору спутника жизни? Постоянно говорят о каком-то материальном расчете», — пишут зрители в Сети.
Вполне вероятно, что такое мироощущение появилось у Розы Сябитовой из-за ее нищего детства.
Роза Сябитова в детстве с родителями. Фото: соцсети Розы Сябитовой
Все началось с бедного детства
По словам теледивы, она родилась в семье так называемых лимитчиков, людей, которые перебрались в Москву в поисках лучшей жизни.
Она хорошо помнит, как ее родители после 15 лет работы в столице наконец-то получили жилье и московскую прописку, как они радовались и гордились тем, что теперь их по праву будут звать москвичами.
Семья Сябитовой жила на окраине Москвы — в Советском районе, ныне Нагорном. Ведущая сравнивает его с настоящим гетто, ведь люди обитали здесь в деревянных бараках, которые построили немцы.
Знаменитость вспоминает, что за детьми здесь никто не смотрел, детских площадок на районе не было, ребятня была предоставлена сама себе. Местной валютой был рижский батон, за кусок которого Сябитова выпрашивала куклу поиграть или просила покататься на велосипеде.
Чаще всего Роза вместе с друзьями развлекалась на местном пустыре, строя шалаши и забавляясь в «казаки-разбойники».
Буллинг в школе
В 730-й школе, где она училась, ее часто травили из-за дешевых и застиранных платьиц и пальто.
Из-за того, что к ней всегда придирались одноклассники, приходилось давать отпор. В итоге в учебном заведении Роза Сябитова заработала не лучшую славу.
«Хулиганкой меня считали просто потому, что на меня нападали, а я защищалась. Если меня задирали, я дралась», — призналась знаменитость.
Только в 4-м классе Роза Сябитова впервые увидела в своем дневнике четверку за четверть. Ее поставила учительница истории, которая оказалась потрясающе мудрой женщиной. Она объяснила Сябитовой, что только образование и хороший аттестат помогут ей вырваться из неблагополучной среды.
Это послужило мощным стимулом для развития будущей звезды. Она стала прилагать все усилия, чтобы вырваться в лидеры по успеваемости. И уже в 8=м классе закончила год с отличием.
Роза Сябитова в детстве. Фото: соцсети
О взрослении и первых свиданиях
Роза Сябитова не скрывает: в юности она не пользовалась популярностью среди мальчишек. Ее внешний вид был не самым лучшим: платья были старыми, пальто было грязненьким, заношенным, без подклада.
«Кому я такая могла понравиться?» — говорит Сябитова.
Ей самой пришлось научиться шить и вязать, чтобы более-менее наряжаться. Сама выкраивала платья, шила себе костюмы для фигурного катания.
Роза Сябитова в молодости. Фото: соцсети Розы Сябитовой
При этом Роза Сябитова не скрывает, что всегда мечтала встретить богатого жениха и даже хитростью устроилась в МИД РФ для этой цели.
Она вошла в доверие одной очень богатой, но не слишком умной девочке. Та поделилась, что ее отец, директор магазина, хочет устроить ее в МИД.
Сябитова приложила все усилия, чтобы та поговорила с папой и уговорила его пристроить и ее тоже. В итоге в отделе вычислительной техники МИДа осталась работать только более сообразительная подружка.
Роза Сябитова. Фот: соцсети Розы Сябитовой
Сейчас Роза Сябитова успешна и богата. И даже состоятельный жених не понадобился. Она сама построила карьеру мечты и заработала на родовое имение под Москвой.
Источник: moslenta.ru