Управляла рестораном, вязала модные вещи, работала на комбайне: три навыка выживания актрисы Аллы Будницкой

Алле Будницкой летом этого года исполнилось 86 лет. Несмотря на солидный возраст, она продолжает оставаться той же красавицей, которой ее запомнили и полюбили многочисленные поклонники. Актриса, телеведущая, рукодельница и ресторатор… Алла Будницкая своим примером доказала справедливость поговорки о том, что талантливый человек талантлив во всем.
Маленькая комнатка и стук швейной машинки
Алла Будницкая появилась на свет 5 июля 1937 года в обеспеченной семье. Отец занимал должность инженера-строителя, мама работала администратором в гостинице. Когда Алла Будницкая училась в девятом классе, ее родители разошлись. Алла тяжело пережила расставание близких людей, к тому же мама запрещала дочке общаться с отцом. Отец Аллы Будницкой, Зиновий Лазаревич создал новую семью. Алла очень любила отца, его сестер и родственников. Тетушки не оставили любимую племянницу и принимали участие в ее жизни.
После развода родителей Алла Будницкая переехала из большой светлой квартиры в крошечную комнату в коммуналке. Говорят, что маме и дочери жилось очень нелегко, но мать отказывалась принимать помощь от отца. Вскоре мама Аллы Будницкой стала подрабатывать шитьем и даже продавать одежду. На красивые костюмы, юбки, жакеты и платья стали обращать внимания на улице. «А где вы взяли такие наряды?» - переспрашивали женщины. Так дело старшей Будницкой приобрело свое имя, а наряды с идеальными строчками стали заказывать лучшие модницы Москвы.
Соседи Будницкой бессовестно удивлялись, мол, у таких красивых родителей родилась такая страшненькая, конопатая девочка. Алла Будницкая никогда не считала себя красивой, но к выпускному классу девушка вдруг расцвела.
После школы Алла Будницкая решила поступать в институт кинематографии, но провалила экзамены. Вскоре Алла подала документы на факультет иностранных языков и три года посвятила изучению французского и немецкого языков. Кстати, любовь к французскому у Аллы Будницкой из-за дяди, родством с которым так гордилась семья. Евгений Мальцев, известный артист, жил в центре Парижа и выступал вместе с Федором Шаляпиным.
Через какое-то время Алла Будницкая снова подала документы во ВГИК по совету случайной прохожей. Ею оказалась жена актера Анатолия Кузнецова. И Алла поступила!
Крупным планом: театральная жизнь и сьемки в кино
Жизнь в кино для Аллы Будницкой началась с массовки, вместе с одноклассниками она участвовала в съемках киноленты «Аттестат зрелости». Именно тогда режиссер и оператор выделили лицо Будницкой крупным планом. Алла увидела в этом знак. Будницкая вообще верила в чудеса и поэтому, они с ней случались.
Алле Будницкой поначалу режиссеры давали роли ветреных красавиц. Алла немного расстраивалась, потому что видела себя глубокой драматической актрисой. Ей тогда и в голову не приходило, что свое будущее она свяжет не только с театром, но и с кинематографом, отыграв всю мировую классику.
Алла Будницкая в роли мамы Дениски в фильме «Девочка на шаре». Кадр фильма «Девочка на шаре», 1966 год
Алла Будницкая покоряла сердца телезрителей. Ее запоминали даже в эпизодических ролях. Будницкая могла изобразить любой образ и войти в любую роль.
Любимые фильмы с ее участием пересматривали в кинотеатрах по несколько раз: «Девочка на шаре», «Умница-красавица», «Первый троллейбус», «Безымянная звезда», «Живые и мертвые», «Гараж», «Арена», «Скворец и лира», «Совесть» ,«Король-Олень», «Приморский бульвар», «Корона Российской империи, или Снова неуловимые», «Блокада», «На ножах», «Ольга Сергеевна», «Вокзал для двоих» и другие.
За хорошие роли - любовь, за отрицательные - ненависть
Когда-то мама учила Аллу Будницкую, что в жизни ей может пригодиться любой ее навык. Так, актриса покорила зарубежного зрителя. Алла Будницкая прекрасно знала французский язык и снялась в двух французских картинах «Женщина на ветру» и «Счастье».
Настоящую искреннюю любовь поклонников Алла Будницкая получила после выхода фильма «Женщина, которая поет» в 1978 году. В фильме Алла сыграла подругу главной героини, в роли которой снялась Алла Пугачева.
Алла Будницкая (на фото справа) с Аллой Пугачевой в фильме «Женщина, которая поет». Кадр из фильма «Женщина, которая поет», 1978 год
Но своей особой гордостью Алла Будницкая считает работу в фильме Эльдара Рязанова «Гараж». Обратную же реакцию актриса получила за роль в кинокартине «Вокзал для двоих». Алла Будницкая сыграла жену главного героя Олега Басилашвили, который взял на себя ее вину. Как бы смешно это ни звучало, после фильма Аллу Зиновьевну упрекали в подлости по отношению к мужу, не обслуживали в магазинах и на рынке, а телефонистки стали отказывать ей в бесплатных международных звонках.
В девяностые Театр киноактера закрылся, и артисты остались без работы. Алла Будницкая снова вспомнила свой навык рукоделия и стала вязать вещи на продажу. Алла Будницкая действовала по своему бизнес-плану: актриса вязала по эскизам из импортных журналов и отправляла красивые вещи подругам за границу. А уж там хорошо связанные модные вещички распродавались за считанные часы. Позже пригодился и кулинарный талант актрисы. Алла Будницкая издала сборник «Вкусные воспоминания». В книге были собраны великолепные рецепты блюд, включая выпечку, соусы и даже рецепты из ресторана «У бабушки», где актриса когда-то была и поваром, и управляющим. Надо сказать, что у Аллы Будницкой всегда была некая коммерческая жилка. Во второй половине девяностых ее ресторан обеспечил работой многих творческих деятелей из театра и кино, оставшихся без работы.
Отобедать в ресторанчике Аллы Будницкой любили Юрий Николаев, Никита Михалков, Анастасия Вертинская. Именно тогда актрису стали приглашать на телевизионные передачи. Так на ТВ появилась программа «Домашний очаг с Аллой Будницкой».
Алла Будницкая в программе «Домашний очаг с Аллой Будницкой». Кадр передачи «Домашний очаг с Аллой Будницкой», 2010 год
В двухтысячных годах Алла Будницкая активно снималась в сериалах. Ее роли оценили и запомнили по сериалам «Бальзаковский возраст, или все мужики сво...», «Девять неизвестных». Через 8 лет она снялась в одной из интереснейших ролей в детективе «Фотограф» вместе с Валерием Николаевым и Таисией Вилковой.
Одна любовь на всю жизнь
Алла Будницкая встретила своего будущего мужа еще студенткой. Тогда однокурсники говорили, что эти отношения продлятся недолго. Мол, Алла Будницкая и Александр Орлов совершенно разные люди. По воле судеб, Алла, столичная девушка, и сибирский парень Александр отправились на целину. Алла Будницкая сначала работала на комбайне, а потом стала готовить наивкуснейшие блюда для однокурсников. Александр во всем ей помогал и поддерживал. Из простого парня получился отличный режиссер, сценарист и заботливый муж.
Александр Орлов снимал жену в своих фильмах: «Женщина, которая поет», «Гобсек», «Преступление лорда Артура».
К сожалению, у Александра и Аллы нет своих детей. Когда Будницкой было 25 лет, она попала в автокатастрофу. Невозможность стать матерью – одно из последствий той аварии.
Алла Будницкая очень переживала личную трагедию. Но мамой и бабушкой она все-таки стала. У Аллы Будницкой была хорошая подруга Микаэла Дроздовская, воспитывавшая дочку Дашу. К сожалению, Микаэла погибла, а семилетнюю Дарью забрала на воспитание крестная девочки, Алла Зиновьевна. Когда Дарья выросла, стала актрисой и мамой Саши и Даши, которые стали внуками для Будницкой и ее мужа.
Алла Будницкая на концерте Аллы Пугачевой. Фото: Global Look Press
Летом 2023-го года Алла Будницкая отпраздновала свое 86-летие. Вместе с любимым супругом она сейчас живет в Подмосковье. Проект загородного коттеджа Алла Зиновьевна придумала сама, вдохновившись поездкой в Париж. Этот дом строился с конца восьмидесятых, в нем все продумано до мелочей. 27 марта 2023 года супруги отпраздновали 63-летие совместной жизни.
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