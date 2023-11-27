Управляла рестораном, вязала модные вещи, работала на комбайне: три навыка выживания актрисы Аллы Будницкой

Алле Будницкой летом этого года исполнилось 86 лет. Несмотря на солидный возраст, она продолжает оставаться той же красавицей, которой ее запомнили и полюбили многочисленные поклонники. Актриса, телеведущая, рукодельница и ресторатор… Алла Будницкая своим примером доказала справедливость поговорки о том, что талантливый человек талантлив во всем.

Маленькая комнатка и стук швейной машинки

Алла Будницкая появилась на свет 5 июля 1937 года в обеспеченной семье. Отец занимал должность инженера-строителя, мама работала администратором в гостинице. Когда Алла Будницкая училась в девятом классе, ее родители разошлись. Алла тяжело пережила расставание близких людей, к тому же мама запрещала дочке общаться с отцом. Отец Аллы Будницкой, Зиновий Лазаревич создал новую семью. Алла очень любила отца, его сестер и родственников. Тетушки не оставили любимую племянницу и принимали участие в ее жизни.

После развода родителей Алла Будницкая переехала из большой светлой квартиры в крошечную комнату в коммуналке. Говорят, что маме и дочери жилось очень нелегко, но мать отказывалась принимать помощь от отца. Вскоре мама Аллы Будницкой стала подрабатывать шитьем и даже продавать одежду. На красивые костюмы, юбки, жакеты и платья стали обращать внимания на улице. «А где вы взяли такие наряды?» - переспрашивали женщины. Так дело старшей Будницкой приобрело свое имя, а наряды с идеальными строчками стали заказывать лучшие модницы Москвы.

Соседи Будницкой бессовестно удивлялись, мол, у таких красивых родителей родилась такая страшненькая, конопатая девочка. Алла Будницкая никогда не считала себя красивой, но к выпускному классу девушка вдруг расцвела.

После школы Алла Будницкая решила поступать в институт кинематографии, но провалила экзамены. Вскоре Алла подала документы на факультет иностранных языков и три года посвятила изучению французского и немецкого языков. Кстати, любовь к французскому у Аллы Будницкой из-за дяди, родством с которым так гордилась семья. Евгений Мальцев, известный артист, жил в центре Парижа и выступал вместе с Федором Шаляпиным.

Через какое-то время Алла Будницкая снова подала документы во ВГИК по совету случайной прохожей. Ею оказалась жена актера Анатолия Кузнецова. И Алла поступила!

Крупным планом: театральная жизнь и сьемки в кино

Жизнь в кино для Аллы Будницкой началась с массовки, вместе с одноклассниками она участвовала в съемках киноленты «Аттестат зрелости». Именно тогда режиссер и оператор выделили лицо Будницкой крупным планом. Алла увидела в этом знак. Будницкая вообще верила в чудеса и поэтому, они с ней случались.

Алле Будницкой поначалу режиссеры давали роли ветреных красавиц. Алла немного расстраивалась, потому что видела себя глубокой драматической актрисой. Ей тогда и в голову не приходило, что свое будущее она свяжет не только с театром, но и с кинематографом, отыграв всю мировую классику.