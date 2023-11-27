Жизнь Хемы Малини из «Зиты и Гиты» напоминает сюжет индийского кино: она 8 лет ждала, чтобы соединиться с возлюбленным

Детство и юность
Хема Малини Рамануджам Чакраварти появилась на свет в в южном штате Тамилнад 16 октября 1948 года.
Семья Хемы была обеспеченной, мать работала кинопродюсером, поэтому родители могли дать своим детям хорошее образование. С самого детства малышей готовили для сферы кинобизнеса.
Хема развивалась творчески всеми возможными способами. Ее отдали учиться музыке, классическому индийскому танцу, пению. Благодаря занятиям у девочки сформировалась пропорциональная фигура, грация, она научилась мастерски владеть своим голосом.
Хема Малини с мамой. Фото: соцсети Хемы Малини
Карьера в индийском кино
Фильмография девушки началась с роли танцовщицы в фильме «Панду покидает этот мир» в 1965 году. Здесь она продемонстрировала свои безупречные танцы: номера Хемы были достаточно сложными и поэтому красивыми.
На протяжении всей жизни она продолжала совершенствовать свои танцевальные навыки, брала уроки танцев в стилях бхаратанатьям, кучипуди и одисси. Начинающая актриса снялась в нескольких эпизодических ролях на местной киностудии, после чего уехала покорять Болливуд.
Актриса Болливуда Хема Малини в начале карьеры. Фото: соцсети Хемы Малини
На первых этапах творческого пути Хема смогла пробиться благодаря связям своей матери.
В фильме Махеша Каула «Продавец мечты» она снялась в дуэте со знаменитым Раджем Капуром. После этого предложения просто посыпались. Актриса в основном снималась в амплуа положительной, нежной и доброй героини, которая к тому же прекрасно поет и танцует.
Поэтому очень неожиданным для зрителя стало появление Хемы в блокбастере Виджая Ананда «Меня зовут Джонни» в 1970 году в роли мелкой сошки в банде контрабандистов.
Затем последовала работа в картине «Жест», которая стала своего рода экспериментом для актрисы — она предстала в образе одетой в сари вдовы. Однако картина стала суперхитом, а саундтрек выиграл премию Filmfare.
В 1971 году Хема также исполнила роль отрицательной героини. Она сыграла ревнивую любовницу в драме «Лал Паттар», которая в 2000-х не раз попадала в сборники лучшей классики Болливуда.
В 1972 году на экраны вышла знаменитая комедия «Зита и Гита», где Малини воплотила образы девушек-близнецов. Здесь актриса смогла раскрыть новые грани своего таланта. Несмотря на то что обе роли играла одна и та же актриса, зрители по мимике и жестам легко различали сестер.
Хема Малини в фильме «Зита и Гита». Фото: кадр из фильма «Зита и Гита»
Дхармендра стал партнером Хемы в нескольких десятках проектов, которые также вышли на экраны советских жителей. На русский язык были переведены ленты «Красивый и упрямый», «Любимый Раджа» и другие. Название фильма «Девушка мечты» стало даже чем-то вроде неофициального псевдонима актрисы.
К 90-м годам артистка в силу возраста перестала сниматься в качестве юной героини и попробовала себя также в роли режиссера и продюсера, основав компанию Hema Malini creations. К числу ее проектов относятся телесериалы «Танцовщица», «Скажи мне, Боже» и другие.
Хема Малини и Дхармендра. Фото: соцсети Хемы Малини
Актриса продолжила сниматься. Так, она появилась в мелодраме «Любовь и предательство» в 2004 году. Картина принесла ей и ее партнеру Амитабху Баччану призы Star Screen Awards и Sports World, отдельно Хема получила Bollywood Movie Awards. Лента попала в топ-5 болливудских хитов года.
Личная жизнь
История личной жизни Хемы Малини не сильно отличается от сюжета классического индийского кино. Поскольку семья девушки была знатной, ей прочили достойного жениха. Хеме понравился коллега Санджив Кумар, и она приняла предложение влюбленного юноши.
Несмотря на то что выбор индийской звезды был одобрен родными, со свадьбой предложили повременить до того, как актриса сможет выйти из возраста юной девушки.
Влюбленные вместе работали в ленте «Зита и Гита, где Санджив играл роль доктора Рави, возлюбленного Гиты. В роли грубияна Раки, ухаживающего за Зитой, снимался зрелый мужчина Дхарам Сингх Деол, известный под псевдонимом Дхармендра. Хотя он был старше Хемы на 13 лет, имел жену и воспитывал четверых детей, знаменитости полюбили друг друга.
Хема Малини с мужем. Фото: соцсети Хемы Малини
Малини разорвала помолвку с Сандживом и согласилась стать второй женой Дхармендры. Но законы и обычаи Индии не разрешают ни развода, ни многоженства в таким случае.
На протяжении восьми лет девушка и ее избранник искали способы соединиться и противостояли давлению семьи. Роман звезд кинематографа не сходил со страниц индийских газет.
После смерти отца Хемы в 1980 году пара все-таки смогла пожениться.
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Актриса Хема Малини с отцом. Фото: соцсети Хемы Малини
В новоиспеченной семье родились дочери: Эша в 1981 году и Ахана в 1985-м. Девочки с детства изучали искусство танца бхаратанатьям и продолжили актерскую династию.
Дочь болливудской актрисы ХемыМалини Эша. Фото: соцсети Хемы Малини
Сейчас обе дочери актрисы замужем. В 2015 году у младшей Аханы родился сын, а в 2017 году Эша подарила Малини внучку.
Хема Малини с дочерью Аханой. Фото: соцсети Хемы Малини
Хема Малини — политик
В 2023 году актриса отметила свой 75-летний юбилей. Хема до сих пор интересует СМИ. В июле ее фото появилось на обложке журнала Society.
Звезда Болливуда Хема Малини с семьей на своем 75-летии. Фото: соцсети Хемы Малини
После коммерческого успеха картины «Зита и Гита» звезда разбогатела и купила небольшой домик возле аэропорта в Мумбаи, к которому позже добавила пятиэтажную пристройку.
В доме даже обустроили небольшой храм, где Хема исповедует вайшнавизм, следуя путем Международного общества сознания Кришны. Также много места занимает танцевальный зал, кинозвезда все еще преподает традиционные индийские танцы. Оборудована целая библиотека, где содержатся книги о философии и политики.
Малини профессионально занялась политикой. Она вместе со своим мужем заседает в Верхней палате парламента Индии от Индийской народной партии. Подробности личной жизни актриса сохраняет в тайне, а новости о работе регулярно публикует в своих социальных сетях.
Кроме того, Хема занимается защитой прав животных и поддерживает организацию PETA India.
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Актриса Хема Малини. Фото: соцсети Хемы Малини