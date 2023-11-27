Жизнь Хемы Малини из «Зиты и Гиты» напоминает сюжет индийского кино: она 8 лет ждала, чтобы соединиться с возлюбленным

На первых этапах творческого пути Хема смогла пробиться благодаря связям своей матери.

В фильме Махеша Каула «Продавец мечты» она снялась в дуэте со знаменитым Раджем Капуром. После этого предложения просто посыпались. Актриса в основном снималась в амплуа положительной, нежной и доброй героини, которая к тому же прекрасно поет и танцует.

Поэтому очень неожиданным для зрителя стало появление Хемы в блокбастере Виджая Ананда «Меня зовут Джонни» в 1970 году в роли мелкой сошки в банде контрабандистов.

Затем последовала работа в картине «Жест», которая стала своего рода экспериментом для актрисы — она предстала в образе одетой в сари вдовы. Однако картина стала суперхитом, а саундтрек выиграл премию Filmfare.

В 1971 году Хема также исполнила роль отрицательной героини. Она сыграла ревнивую любовницу в драме «Лал Паттар», которая в 2000-х не раз попадала в сборники лучшей классики Болливуда.

В 1972 году на экраны вышла знаменитая комедия «Зита и Гита», где Малини воплотила образы девушек-близнецов. Здесь актриса смогла раскрыть новые грани своего таланта. Несмотря на то что обе роли играла одна и та же актриса, зрители по мимике и жестам легко различали сестер.