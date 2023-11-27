Раннее материнство, конфликт со звездным отцом и роль великой княгини: чем известна актриса Агриппина Стеклова

Биография звезды

Агриппина Стеклова – рыжеволосая красавица, запомнившаяся зрителям ролями во многих фильмах и постановках театра «Сатирикон». Она талантливая, стильная и яркая, как две капли воды похожа на своего знаменитого отца, которого дочь боготворила и безгранично доверяла, пока тот не ушел из семьи.

Родилась в творческой семье

Агриппина родилась в Краснодаре 15 февраля 1973 года. Воспитывалась в актерской семье, вместе с младшей сестрой Глафирой Стекловой. Отец девочек – знаменитый российский театральный и киноактер Владимир Стеклов, по происхождению поволжский немец. Известен широкому зрителю благодаря огромному послужному списку, в котором находятся десятки фильмов и театральных спектаклей.

В семье слово отца было законом, Владимир Александрович пользовался огромным авторитетом. Мать девочки тоже была актрисой. Людмила Мощенская познакомилась с будущим супругом в Астрахани. Вместе молодые люди посещали театральный кружок, затем поступили в местное театральное училище.