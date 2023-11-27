Раннее материнство, конфликт со звездным отцом и роль великой княгини: чем известна актриса Агриппина Стеклова

Биография звезды
Агриппина Стеклова – рыжеволосая красавица, запомнившаяся зрителям ролями во многих фильмах и постановках театра «Сатирикон». Она талантливая, стильная и яркая, как две капли воды похожа на своего знаменитого отца, которого дочь боготворила и безгранично доверяла, пока тот не ушел из семьи.
Родилась в творческой семье
Агриппина родилась в Краснодаре 15 февраля 1973 года. Воспитывалась в актерской семье, вместе с младшей сестрой Глафирой Стекловой. Отец девочек – знаменитый российский театральный и киноактер Владимир Стеклов, по происхождению поволжский немец. Известен широкому зрителю благодаря огромному послужному списку, в котором находятся десятки фильмов и театральных спектаклей.
В семье слово отца было законом, Владимир Александрович пользовался огромным авторитетом. Мать девочки тоже была актрисой. Людмила Мощенская познакомилась с будущим супругом в Астрахани. Вместе молодые люди посещали театральный кружок, затем поступили в местное театральное училище.
Агриппина Стеклова в детстве. Фото: соцсети
Необычное имя девочка получила в честь бабушки и поначалу стеснялась его: на вопрос о том, как ее зовут, маленькая Граня старалась отвечать как можно тише, чтобы собеседник услышал «Аня». Также немало хлопот в детстве доставляла огненная шевелюра, только ленивый не пел девочке песенку про рыжего-конопатого.
Поступление в ГИТИС и работа в «Сатириконе»
Тем не менее с возрастом Агриппина поняла, что все ее «недостатки» являются достоинствами и даже преимуществами, выделяющими ее из толпы. А это было важно, учитывая, что Стеклова решила пойти по стопам родителей и после окончания школьной учебы поступила в ГИТИС. В театральном ВУЗе попала на курс к Марку Захарову.
Вопреки расхожему мнению, что дети актеров, избравшие ту же стезю, работают после ВУЗа вместе с родителями, рыжеволосая красавица в молодости решила поступить по-своему. Вместо того, чтобы устроиться в театр «Ленком», на сцене которого уже много лет играл ее отец, девушка за год до выпуска устроилась работать под началом Константина Райкина в театр «Сатирикон».
Агриппина Стеклова с мамой. Фото: соцсети
Сам руководитель театра благосклонно отзывался о молодой актрисе, отмечая как ее профессионализм, подчеркнутый необычной внешностью, так и удивительно мягкий и жизнерадостный характер. Таким образом, карьерный рост актрисе обеспечил ее талант, а не родственные связи.
Роль леди Макбет и дружба с Авериным
Будучи дочерью актера, маленькая Граня была знакома с театральной жизнью с детства. Ее первый выход на большую сцену состоялся в паре с Сергеем Шакуровым где мэтр играл Уильяма Шекспира, а Стеклова – его маленькую дочь.
В театре «Сатирикон» актриса дебютировала в постановке «Кьоджинские перепалки», где ее персонажем стала Мадонна Либера. Стеклова появлялась в нескольких классических пьесах Уильяма Шекспира: начав с небольшой роли горожанки в «Ромео и Джульетте», впоследствии она сыграла леди Макбет, Регану в «Короле Лире», а также королеву Елизавету в спектакле «Ричард III».
Агриппина часто играет в паре с другим знаменитым актером «Сатирикона» Максимом Авериным. Они вместе появлялись в спектаклях «Другие», «Все начинается с любви», «Портрет» и других. Вместе с Авериным Стеклова записала песню под названием «Баллада о прокуренном вагоне». Также на сцене «Сатирикона» Стеклова пронзительно раскрыла персонажа знаменитой чеховской «Чайки» Нины Заречной.
Агриппина Стеклова в молодости в фильме «Транти-Ванти». Фото: кадр из фильма «Транти-Ванти» (1989)
Актриса успешно совмещала работу в кино с игрой в театре и в 2012 году стала лауреатом престижной премии «Звезда театрала» за лучшую женскую роль второго плана. Награду Агриппине принесла Дорина из пьесы «Тартюф».
Кроме того, артистка достаточно часто появляется в антрепризных спектаклях. Творческая биография Агриппины Стекловой включает в себя роли в постановках «Не все коту масленица» и «И.О.».
Помимо работы в ставшем родным «Сатириконе», Агриппина появляется на сценических площадках других столичных театральных коллективов. В театре им. Ермоловой она вышла на сцену в постановке «Гамлет», а в Театре наций – в «Ивонне, принцессе Бургундской».
Кинодебют в подростковом возрасте
Кинодебют артистки состоялся, когда ей было 16 лет. Тогда она снялась в детском фильме «Транти-ванти».
Агриппина со своим отцом. Фото: соцсети
Новый этап в кинокарьере Стекловой
С начала «нулевых» Стеклова снова появилась на широких экранах: в комедии «Истинные происшествия» по мотивам искрометных рассказов Михаила Зощенко и в обласканной критиками драме «Коктебель» режиссерского тандема Алексея Попогребского и Бориса Хлебникова.
Из более поздних работ актрисы стоит отметить роль золовки Паньки-Поленьки, женщины со сложным характером, в непростом военно-ретроспективном фильме «Жила-была одна баба», а также персонажа завуча школы в драме Александра Велединского «Географ глобус пропил».
Однако в первую очередь Агриппина Стеклова получила известность как сериальная актриса. Первым многосерийным фильмом, в котором она снялась, стала детективная теленовелла «Гражданин начальник». Главные роли ей достались в детективе «Танго с ангелом», мелодраме «Холодное сердце».
Затем были роли в «Охоте на изюбря», «Законе» и десятке других сериалов, самым заметным из которых можно назвать популярную российскую адаптацию испанской теленовеллы «Ковчег».
Агриппина Стеклова в фильме «Географ глобус пропил». Фото: кадр из фильма «Географ глобус пропил» (2013)
Среди работ актрисы числится роль в сериале «Мама по контракту». По сюжету фильма героиня Стекловой становится усыновительницей ребенка персонажа Анны Уколовой, когда та находится в длительной командировке, связанной с работой. По приезде между женщинами разворачивается настоящая драма.
В 2015 году Стеклова сыграла медсестру Надежду в «Инсайте». Актерскую игру Агриппины отметили сразу несколько кинофестивалей: «Виват, кино России!», «Амурская осень» и международный «Златната липа».
Тогда же репертуар Стекловой пополнился эпизодической ролью в комедии «День выборов 2», где она сыграла супругу председателя избирательной комиссии.
В 2016 году Агриппина снялась в сериале «София». 8-серийный фильм рассказывает о великой княгине Софье Палеолог, жене Ивана III, которая внесла неоценимый вклад в культуру и политику того времени, но осталась неизвестной фигурой для современного зрителя. Проект в первую очередь художественный и акцентирует внимание не столько на исторических событиях, сколько на любви и отношениях Софьи и Ивана.
И хотя актриса по-прежнему много сил и времени отдавала театру, она не забывала пополнять свою фильмографию. В 2017 году Агриппина появилась в проекте «Не вместе» телеканала «Домашний», а также сыграла в криминальном сериале Первого канала «Большие деньги».
Агриппина Стеклова на сцене театра. Фото: соцсети
Период локдауна для многих стал толчком для роста. Художественный руководитель «Современника» Виктор Рыжаков и раньше говорил, что между театром и кино весьма условная грань. Когда же все постановки были отменены, он решил снять фильм «День мертвых», основанный на пьесе «Родительский день». В его режиссерском дебюте Агриппина сыграла главную роль токсичной матери.
Затем актриса перевоплотилась в полковника полиции, сыграв в мистическом сериале «Пробуждение». В этом проекте звезде пришлось сняться в эротических сценах. Летом 2022 года зрители телеканала «Россия-1» смогли увидеть Стеклову в историческом сериале «Елизавета» в роли Екатерины I.
Личная жизнь актрисы
В мае 2015 года Стеклова стала гостьей программы «Наедине со всеми», выходящей на Первом канале, и рассказала, как с детства ее дразнили за рыжий цвет волос и смеялись над необычным именем. Слишком отличаясь от своих сверстников, она страдала, а теперь с гордостью заявляет: «Я – неформат». Также она поделилась с ведущей, как тяжело переживала уход отца из семьи и как долго не могла оправиться от шока, узнав о его женитьбе. И о том, как став в 19 лет матерью, была вынуждена отдать сына в ясли-интернат, поскольку разрывалась между работой в театре и маленьким ребенком.
Агриппина с мужем и детьми. Фото: соцсети
У актрисы был роман на 2-м курсе института. Когда Агриппина узнала о беременности, она не стала настаивать на свадьбе, а, наоборот, решила не связывать личную жизнь с отцом ребенка и рассталась с избранником. Сына она записала на свою фамилию и не афиширует личность его отца. Когда Данилу Стеклову исполнилось 5 лет, у него появился новый папа.
Актриса сейчас живет в счастливом браке с коллегой по театральному цеху Владимиром Большовым. Артисты играют в одном театре. Год они не замечали друг друга, но стоило им просто разговориться, как оба поняли, что нашли своего человека. 10 лет жили в гражданском браке, после чего обвенчались.
Несмотря на разницу в возрасте в 15 лет и наличие детей от прошлых отношений (у Большова от первого брака есть дочь Мария), семья артистов дружна и часто дает совместные интервью. Они играют вместе в спектаклях «Все оттенки голубого» и «Жак и его господин» и помогают друг другу в актерской сфере. Агриппина Стеклова и ее муж считаются самой яркой и жизнерадостной парой столичного театрального мира.
В быту у семейства тоже нет проблем. Большов не против разделить с женой обязанности по ведению домашнего хозяйства и, кроме того, хорошо готовит. Стеклова с мужем любят путешествовать: пока дети были маленькими, ездили всей семьей, а сейчас все чаще отправляются в поездки вместе с друзьями.
Агриппина Стеклова в 2020 году. Фото: соцсети
Подросшие дети тоже выбрали для себя актерскую стезю. Данил после окончания театрального вуза одно время служил в «Сатириконе», затем стал актером МХТ им. Чехова, также молодой человек снимается в кино. Мария окончила ГИТИС и вошла в труппу «Мастерской Петра Фоменко». Оба уже съехали от родителей и теперь живут отдельно.
Стеклова сейчас
В 2023 году Агриппина присоединилась к актерскому касту 4-го сезона полюбившегося сериала «Шифр». Съемки велись в Москве, северной столице и Кисловодске. Стеклова была рада стать частью прекрасной команды под началом Веры Сторожевой. С некоторыми партнершами она была дружна и до проекта, к примеру, с Марьяной Спивак.
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