Учитель Плисецкой и Цискаридзе, которая преподавала в 95 лет: кто такая Марина Семенова

Биография знаменитости

Ее называли иконой русского балета, «Тальони ХХ века», роковой красавицей. Народная артистка СССР, учитель Майи Плисецкой, Николая Цискаридзе и целой плеяды талантливых артистов балета, Марина Тимофеевна Семенова прожила долгую и насыщенную жизнь, преодолев столетний рубеж. Она стала первой ласточкой советского балета, выступившей на легендарных подмостках парижского театра Гранд-Опера.

Детство будущей дивы сцены

Родилась будущая прима Большого театра 12 июня 1908 года в городе на Неве, в семье простых служащих с очень скромным достатком и обилием детей. Глава семейства умер, оставив овдовевшей жене шестерых отпрысков. И кто знает, как бы выжила семья, если бы на пути матери не встретился добрый и порядочный человек, за которого она вышла замуж. Бывший моряк, трудившийся на одном из заводов Петрограда, Николай Шелоумов стал отчимом маленькой Марины.