Учитель Плисецкой и Цискаридзе, которая преподавала в 95 лет: кто такая Марина Семенова

Биография знаменитости
Ее называли иконой русского балета, «Тальони ХХ века», роковой красавицей. Народная артистка СССР, учитель Майи Плисецкой, Николая Цискаридзе и целой плеяды талантливых артистов балета, Марина Тимофеевна Семенова прожила долгую и насыщенную жизнь, преодолев столетний рубеж. Она стала первой ласточкой советского балета, выступившей на легендарных подмостках парижского театра Гранд-Опера.
Детство будущей дивы сцены
Родилась будущая прима Большого театра 12 июня 1908 года в городе на Неве, в семье простых служащих с очень скромным достатком и обилием детей. Глава семейства умер, оставив овдовевшей жене шестерых отпрысков. И кто знает, как бы выжила семья, если бы на пути матери не встретился добрый и порядочный человек, за которого она вышла замуж. Бывший моряк, трудившийся на одном из заводов Петрограда, Николай Шелоумов стал отчимом маленькой Марины.
Молодая балерина. Фото: соцсети
Первые уроки балета: творческие взлеты и падения Семеновой
Первой незаурядные способности девочки заметила подруга матери Екатерина Карина, бывшая балерина, обучавшая детей азам танцевального искусства. Семенова вместе с сестрой Валерией посещала кружок Кариной, и та наметанным глазом мгновенно оценила ее невероятную гибкость, посоветовав родителям отдать дочь в балет.
Так 10-летняя Марина Семенова появилась на пороге хореографического техникума, в который после революции превратилась императорская театральная школа. Оглядев маленькую тщедушную девочку, придирчивые члены комиссии вынесли неутешительный вердикт: отказать.
И если бы не настойчивость одного из педагогов, артиста балета Виктора Семенова, заявившего, что «Семеновых в балете должно быть больше», Марина бы ушла домой ни с чем. Но ее приняли и определили в интернат при учебном заведении.
Хрупкая девочка попала в класс к замечательной наставнице, матери Галины Улановой, Марии Романовой. Женщина с первых же занятий поняла, что в ее руки попал алмаз, который при надлежащей огранке превратится в ценнейший бриллиант.
Семенова позирует перед выступлением. Фото: соцсети
Вскоре понимание, что Марина Семенова является танцовщицей от Бога, пришло к бывшим строгим экзаменаторам, вначале отказавшим ей. Девочку перевели с 1-го класса стразу в 3-й. Новой наставницей Марины оказалась Агриппина Ваганова, которую юные балерины боялись как огня. Женщина славилась крутым и безжалостным нравом, наказывала за малейшие провинности.
Марина Семенова, порыдав на груди доброй Марии Романовой, отправилась в класс Вагановой и вскоре поняла, что Агриппина Яковлевна – это вторая мама. Позже именитая балерина так и называла Ваганову, с которой дружила до конца ее жизни.
Блистательные роли и ранний дебют
Дебют гениальной артистки балета состоялся, когда ей едва исполнилось 13 лет. Танцовщица получила первую роль в балете «Волшебная флейта». Вторая партия досталась Марине Семеновой в балете «Сильвия»: девушке доверили роль Повелительницы дриад. Но первые две роли оказались лишь предисловием к настоящему сценическому дебюту. Ей доверили партию в балете «Дон-Кихот», где блистала прибывшая из Москвы прима Большого театра Викторина Кригер. Юная Марина оказалась не хуже именитой москвички.
Маринра Семенова. Фото: соцсети
Диплом любимой ученице Вагановой вручили в 1925-м. Специально для фаворитки наставница возобновила балет Делиба «Ручей». Партию феи Марина Семенова исполнила не на ученической сцене, а на подмостках бывшего Мариинского театра. Эта роль стала значимой вехой в биографии артистки, ведь после ее исполнения Семенову зачислили в труппу Ленинградского театра оперы и балета. На его подмостки балерина выходила 5 лет, с 1925-го по 1930-й.
Приход Марины Семеновой в бывшую «Мариинку» оказался триумфальным и поломал устоявшуюся традицию: артистка «перескочила» первую обязательную ступень всех новичков – миновала работу в кордебалете.
Семеновой с первых дней доверили ведущие партии. В «Лебедином озере» она сыграла Одетту-Одиллию, в «Спящей красавице» – Аврору и Флорину, в «Баядерке» воплотила Никию. Партнером Марины на сцене, а затем и в супружеской жизни стал тот самый наставник и однофамилец Виктор Семенов.
В 1930-м начался постепенный перевод труппы в столицу. Марина и Виктор Семеновы перебрались на подмостки Большого театра в Москву. В начале сентября того же года имя будущей легенды советского балета впервые появилось на афишах. Артистка выступила в главной партии – Никии в «Баядерке» хореографии Мариуса Петипа.
Выпускники 1925 года, Семенова со своими однокурсниками (третий ряд сверху, под стрелкой). Фото: соцсети
На выступления Марины Семеновой, мгновенно ставшей примой Большого, приходят высшие чины и члены правительства с супругами. Во многом благодаря танцовщице балет провозглашают одним из главных искусств Союза.
Бриллиантом российского балета похвалился Анатолий Луначарский в разговоре с Сергеем Дягилевым во время пребывания в Париже. Стефан Цвейг, увидевший Семенову впервые на сцене московского БТ, испытал сильнейшее потрясение. О гениальной балерине, сыгравшей партию Лебедя в спектакле «Лебединое озеро», он написал в мемуарах.
Прослышав о танцовщице, чье мастерство поражало всех искушенных балетоманов, премьер Парижской оперы и теоретик танца Серж Лифарь пригласил Марину Семенову выступить на сцене Гранд-Опера. Советские чиновники, скрепя сердце, одобрили гастроли, хотя Клим Ворошилов противился до последнего. Он был убежденным противником поездок советских артистов за рубеж, полагая, что там они и останутся. Переубедил Ворошилова Лазарь Каганович, тонкий ценитель балета и поклонник Семеновой.
Семенова со своим партнером. Фото: соцсети
Триумф Марины Семеновой, выступившей на легендарных подмостках французской столицы в партии Жизель, был предсказуем. Ее партнером был сам Лифарь. Французские газеты захлебывались в похвале советской звезде, назвав ее Жизель «шедевром балетного искусства».
Творческий кризис и конец карьеры балерины
Триумфальное шествие Марины Семеновой оборвалось в 1937 году, когда в колесо репрессий и сталинских чисток попал второй муж балерины, посол в Турции Лев Карахан. После его расстрела артистке чудом удалось избежать участи супруга. Лишь мировая известность спасла ее от ареста и гибели. Путь на зарубежные гастроли для заслуженной артистки закрыли, но на сцену она продолжила выходить.
Награды и милость власти вернулись к приме Большого театра в годы войны. В 1941-м танцовщице вручили Сталинскую премию, а в победном 1945 году Марина Семенова вышла на сцену с коронным номером: исполнила вальс в спектакле «Иван Сусанин».
Танцевальная карьера Семеновой завершилась в 1952-м. С 1953-го и до 1997-го Марина Тимофеевна преподавала и работала репетитором в Большом. Среди ее учеников Майя Плисецкая, Римма Карельская, Марина Кондратьева, Галина Степаненко, Николай Цискаридзе. С 1997 года легенда советского балетного искусства – профессор РАТИ. Семенова трудилась до 95 лет, а ее учеников называли «Семеновским полком».
Марины Семенова с любимыми учениками, слева от дивы Николай Цискаридзе. Фото: соцсети
Личная жизнь Семеновой
Брак с бывшим наставником Виктором Семеновым у балерины закончился вскоре после переезда из Ленинграда в Москву. Заместитель наркома иностранных дел Лев Карахан был сражен царственной красотой балерины и ради нее оставил вторую жену и троих детей. Они жили в фактическом браке до расстрела Карахана.
Единственную дочь Катю артистка родила от третьего мужа, актера Всеволода Аксенова. Дочь пошла по стопам знаменитой матери и тоже стала балериной. Служила в Большом театре.
Марина Семенова и Всеволод Аксенов. Фото: соцсети
Скандал с Кшесинской
На выступление примы в парижском Гранд-Опера в далеком 1935 году пришел посмотреть цвет российской эмиграции. Проигнорировала приезд Семеновой лишь Матильда Кшесинская, объяснившая, что ей, жене князя, по статусу не пристало посещать выступление жены дипломата. Поговаривают, произведшая фурор во французской столице Марина Семенова запомнила демарш коллеги.
Когда в декабре 1971 года Марина Тимофеевна услышала о кончине Кшесинской, не дотянувшей до 100-летнего юбилея, улыбнулась и пообещала, что непременно переживет Матильду.
Марина Семенова во время преподавания. Фото: соцсети
Легендарная танцовщица исполнила обещание с лихвой: Семеновой не стало на 102-м году жизни. Она скончалась в июне 2010 года. Причиной смерти была старость. Похоронили легенду на 10-м участке Новодевичьего кладбища.
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