Полицейский из Беверли-Хиллз и принц Аким: как Эдди Мерфи стал одним из самых популярных комедийных актеров

Музыка

Воспользовавшись своим статусом популярного исполнителя, Мерфи в 1985 году выпустил свой первый музыкальный альбом How Could it Be? продюсером которого выступил легенда индустрии Рик Джеймс. Первый сингл с альбома, Party All the Time, достиг 2-го места в Billboard Hot 100. За этим последовали альбомы Мерфи So Happy (1989) и Love's Alright (1993), на последнем из которых он записал сингл «Whatzupwitu» совместно с Майклом Джексоном, хотя ни на одном альбоме дела не шли так хорошо, как на его дебюте.