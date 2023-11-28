Полицейский из Беверли-Хиллз и принц Аким: как Эдди Мерфи стал одним из самых популярных комедийных актеров

Кто такой Эдди Мерфи?
Эдди Мерфи начал сниматься в стендап-комедии подростком, а позже присоединился к актерскому составу Saturday Night Live. В возрасте 21 года Мерфи снялся вместе с Ником Нолти в фильме «48 часов», а также добился дальнейшего кассового успеха в фильмах «Поменяться местами», «Полицейский из Беверли-Хиллз», «Поездка в Америку», «Чокнутый профессор» и «Шрек». Он продолжает сниматься во многих фильмах, включая комедии, драмы и семейные фильмы.
Эдди Мерфи работает над «Шрек 2». Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Эдди Риган Мерфи родился 3 апреля 1961 года в Бруклине, штат Нью-Йорк. Свои ранние годы он провел в the projects of Bushwick со своим отцом Чарльзом, офицером полиции Нью-Йорка и комиком-любителем, матерью Лилиан, телефонной операционисткой, и братом Чарльзом. Его родители развелись, когда ему было три года; пять лет спустя его отец умер, а мать надолго попала в больницу.
Когда Мерфи было девять лет, его мать вышла замуж за Вернона Линча, мастера на фабрике мороженого Breyer's, и семья переехала в преимущественно афроамериканский пригород Рузвельт на Лонг-Айленде. В детстве Мерфи много смотрел телевизор и развил в себе отличный навык создания впечатлений, играя таких персонажей, как Багз Банни, Булвинкл и Кот Сильвестр.
«Моя мама говорит, что я никогда не говорил своим собственным голосом», - позже рассказывала Мерфи.
Хотя Мерфи никогда не был прилежным учеником, в начальной школе он нашел отличный повод проявить свою словесную ловкость, преуспев в популярной игре «рейтинг» — обмене остроумными оскорблениями с одноклассниками. Ведя шоу талантов в Молодежном центре имени Рузвельта в возрасте 15 лет, Мерфи порадовал свою юную аудиторию, исполнив роль Эла Грина.
Этот ранний успех подогрел страсть к шоу-бизнесу, и Мерфи начал работать над своими комедийными номерами после школы и выступать стендапом в местных барах, клубах и «гонг-шоу». Однако его успеваемость в школе пострадала, и в результате Мерфи пришлось повторить обучение в 10-м классе.
Удвоив количество занятий и посещая летнюю и вечернюю школу, он закончил ее с опозданием всего на пару месяцев. Мерфи был признан «самым популярным» мальчиком в своем выпускном классе. Его заявленный план карьеры: комик.
Saturday Night Live
Откликнувшись на мольбы своей матери, Мерфи после окончания средней школы поступил в общественный колледж Нассау и подрабатывал продавцом в обувном магазине. Он продолжал выступать в местных клубах и в конце концов пробился в такие нью-йоркские заведения, как the Comic Strip, называя себя учеником великого комика Ричарда Прайора.
Хотя его непристойные, насыщенные ненормативной лексикой действия напоминали поведение его кумира, Мерфи держался подальше от алкоголя, курения и наркотиков, и позже заявил Барбаре Уолтерс: «Мне не нужно употреблять запрещенные вещества, чтобы стать смешным».
Когда Мерфи узнал, что продюсеры популярного ночного комедийного шоу Saturday Night Live ищут чернокожего актера на сезон 1980/81, он ухватился за эту возможность. Он пробовался на эту роль шесть раз и, наконец, получил место статиста в шоу.
Мерфи появлялся эпизодически на протяжении всего сезона, пока в одну роковую ночь продюсеры не поняли, что у них осталось четыре минуты эфирного времени и нет материала. Они подтолкнули Мерфи к камере и велели ему выступить. Его импровизированное выступление было названо Rolling Stone «мастерским», и Мерфи стал одним из всего лишь двух актеров (вместе с Джо Пископо), которых пригласили вернуться на следующий сезон.
Мерфи стал самым сильным комедийным персонажем Saturday Night Live, создав таких запоминающихся персонажей, как мистер Робинсон, городская версия телевизионного мистера Роджерса; более старая версия персонажа «Маленьких негодяев» Гречихи; и неграмотный заключенный и поэт по имени Тайрон Грин.
Он также продолжил свои искусные перевоплощения, добавив в свой репертуар Билла Косби, Мухаммеда Али, Джеймса Брауна, Джерри Льюиса и Стиви Уандера. Мерфи подвергся критике за свои сатирические характеристики, основанные на стереотипах чернокожих. Он защищал свои перфомансы, утверждая, что его персонажи слишком абсурдны и абстрактны, чтобы их можно было воспринимать всерьез.
Эдди Мерфи. Фото: кадр из шоу Saturday Night Live
«48 часов»
В 1982 году Мерфи получил номинацию на «Грэмми» за концертный альбом свежего стендап-материала под названием Eddie Murphy: Comedian. Альбом в итоге стал золотым. В том же году, в возрасте 21 года, он также получил свою первую главную роль в кино вместе с Ником Нолти в фильме «48 часов».
Он подошел к роли уверенно и изобретательно, убедив режиссера Уолтера Хилла скорректировать некоторые диалоги, чтобы более правдиво изобразить чернокожего оратора. Его очаровательное и вдохновенное исполнение роли быстро говорящего заключенного украло фильм, и «48 часов» собрали в прокате более 5 миллионов долларов за первую неделю.
Эдди Мерфи и Ник Нолти. Фото: кадр из к/ф «48 часов» (1982)
«Поменяться местами»
За этим успехом Мерфи последовал фарс в стиле 1930-х годов «Поменяться местами» (1983). Играя вместе с другим выпускником SNL Дэном Эйкройдом, уличный игрок Мерфи Билли Рэй Валентайн становится жертвой, а затем победителем недальновидного пари двух магнатов с Уолл-стрит. Paramount Pictures подписала с 23-летним актером контракт на 25 миллионов долларов на шесть картин.
Дэн Эйкройд и Эдди Мерфи. Фото: кадр из к/ф «Поменяться местами» (1983)
Франшиза «Полицейский из Беверли-Хиллз»
Следующий фильм Мерфи, «Полицейский из Беверли-Хиллз» (1984), занял 9-е место в списке кассовых хитов всех времен. Он сыграл плохого парня / хорошего полицейского Акселя Фоули, роль, изначально предназначавшуюся Сильвестру Сталлоне. Его игра имела успех у фанатов и принесла актеру номинацию на «Золотой глобус».
В 1987 году Мерфи снялся в продолжении «Полицейский из Беверли-Хиллз II», который получил смешанные отзывы критиков, но получил крупные награды в прокате. Другие его работы того периода, включая «Золотой ребенок» (1986) и его режиссерский дебют «Гарлемские ночи» (1989), были признаны неудачными как критиками, так и зрителями.
Эдди Мерфи. Фото: кадр из к/ф «Полицейский из Беверли-Хиллз II» (1987)
«Поездка в Америку»
Кульминационным моментом его карьеры за это время стала главная роль в романтической комедии «Поездка в Америку» (1988) с Арсенио Холлом. В фильме и Мерфи, и Холл смогли продемонстрировать свою комедийную универсальность, сыграв нескольких персонажей. Зрителям понравились выступления Мерфи, и фильм стал кассовым хитом, собрав в прокате более 128 миллионов долларов только в Соединенных Штатах.
В 1990 году Мерфи снялся в продолжении «48 часов» под названием «Другие 48 часов». Второй фильм не соответствовал тем же стандартам, что и первый, и Мерфи решил отдохнуть от голливудской сцены.
Фильм «Поездка в Америку» 1988 г. Эдди Мерфи в роли принца Замунды Экима и Арсенио Холл в роли Семми. Фото: Global Look Press
«Бумеранг»
Он вернулся в 1992 году гладким, безупречно одетым холостяком в фильме «Бумеранг», где в главной роли была Холли Берри. Фильм встретил неоднозначные отзывы, но многие критики сочли игру Мерфи в роли романтического героя шагом в правильном направлении. За успехом фильма последовали фильмы «Полицейский из Беверли-Хиллз III» (1994) и «Вампир в Бруклине» (1995), оба с низкими кассовыми сборами.
Эдди Мерфи и Холли Берри. Фото: кадр из к/ф «Бумеранг» (1992)
«Чокнутый профессор»
В 1996 году Мерфи вновь открыл для себя любовь к сверхъестественным комедийным изобретениям в популярном ремейке фильма Джерри Льюиса «Чокнутый профессор». За роль в этом фильме Мерфи получил номинацию на «Золотой глобус» и премию Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов.
В мае 1997 года Мерфи получил неприятную известность, когда полиция Лос-Анджелеса застукала его с проституткой-транссексуалом. Он утверждал, что просто пытался подвезти проститутку. Тем не менее, этот инцидент сделал его объектом шуток.
Эдди Мерфи. Фото: кадр из к/ф «Чокнутый профессор» (1996)
«Мулан», «Доктор Дулиттл» и «Клевый парень»
Несмотря на скандал в его личной жизни, Мерфи продолжал сниматься во множестве семейных фильмов. Он озвучил ящерицу Мушу в анимационном фильме Диснея «Мулан» (1998), удостоившись огромной похвалы критиков, а также снялся вместе с несколькими животными в фильме «Доктор Дулиттл» (1998).
В 1999 году он стал хедлайнером комедии «Клевый парень» со Стивом Мартином, который также написал сценарий, а в следующем году Мерфи сыграл всех шестерых главных персонажей в фильме «Чокнутый профессор II: Семья Клампов». За это время он также озвучил суперинтенданта Тергуда Стаббса в анимационном шоу The PJs, в котором он был исполнительным продюсером.
Эдди Мерфи. Фото: кадр из к/ф «Доктор Дулиттл» (1998)
«Шрек» и «Дежурный папа»
Летом 2001 года Мерфи добился еще двух больших кассовых успехов, сыграв главную роль в фильме «Доктор Дулитл 2» и озвучив персонажа Осла в полнометражном мультфильме «Шрек», также с голосами Майка Майерса и Кэмерон Диаз. В 2003 году Мерфи снялся в еще одной семейной комедии, на этот раз в роли перегруженной работой няни в детском саду «Дежурный папа». В следующем году он снова оживил Осла для хитового сиквела «Шрек 2».
Эдди Мерфи. Фото: кадр из к/ф «Дежурный папа» (2003)
«Девушки мечты», «Уловки Норбита» и «Как украсть небоскреб»
В 2006 году Мерфи подписал контракт на то, что, возможно, было его самым требовательным фильмом на сегодняшний день, экранизацию бродвейского мюзикла «Девушки мечты» с участием Бейонсе. Его исполнение роли соул-певца Джеймса «Тандера» рано принесло ему премию «Золотой глобус» и номинацию на премию «Оскар».
Затем актер вернулся к комедийным ролям в 2007 году в фильмах «Уловки Норбита» и «Шрек третий». В 2011 году Мерфи появился в комедии «Как украсть небоскреб» с Беном Стиллером и Кейси Аффлеком, а два года спустя он снялся в плохо воспринятом фильме «Тысяча слов».
Эдди Мерфи, Дженнифер Хадсон, Аника Нони Роуз и Бейонс Ноулз в «Девушки мечты» (2006). Фото: Global Look Press
«Мистер Черч» и «Меня зовут Долемайт»
Казалось бы, более тщательно выбирая свои роли, Мерфи вернулся на большой экран в 2016 году в роли таинственного титульного персонажа мистера Черча. Эта драма также вызвала в основном негативные отзывы, хотя Мерфи похвалили за его игру. Три года спустя он вновь появился в фильме «Меня зовут Долемайт», основанном на жизни комика Руди Рэя Мура.
Эдди Мерфи в фильме «Меня зовут Долемайт» (2019). Фото: Global Look Press
Музыка
Воспользовавшись своим статусом популярного исполнителя, Мерфи в 1985 году выпустил свой первый музыкальный альбом How Could it Be? продюсером которого выступил легенда индустрии Рик Джеймс. Первый сингл с альбома, Party All the Time, достиг 2-го места в Billboard Hot 100. За этим последовали альбомы Мерфи So Happy (1989) и Love's Alright (1993), на последнем из которых он записал сингл «Whatzupwitu» совместно с Майклом Джексоном, хотя ни на одном альбоме дела не шли так хорошо, как на его дебюте.
Жена, дети и отношения
Мерфи женился на Николь Митчелл 18 марта 1993 года. У них пятеро общих детей: Бриа, Майлз, Шейн, Зола и Белла. Пара развелась 17 апреля 2006 года. В том же году Мерфи начал встречаться с певицей Мелани Браун из Spice Girls. 3 апреля 2007 года Браун родила дочь Энджел, которая, по ее словам, была ребенком Мерфи. Мерфи усомнился в отцовстве, но тест ДНК подтвердил, что он отец Энджел.
На Новый год 2008 года Мерфи женился на Трейси Эдмондс, бывшей жене Кеннета «Babyface» Эдмондса, на Бора-Бора. Частная церемония не имела обязательной юридической силы, и Мерфи и Эдмондс планировали повторить свои клятвы на американской земле. Однако пара опубликовала заявление о том, что они совместно приняли решение отказаться от официальной церемонии.
Актер Эдди Мерфи с женой Николь Митчелл и детьми на премьере фильма «Дежурный папа». Фото: Global Look Press
В 2012 году Мерфи начал встречаться с Пейдж Батчер, а четыре года спустя у пары родилась дочь Иззи. Вскоре после объявления об очередной беременности Мерфи и Бутчер обручились в сентябре 2018 года. В конце ноября у них родился сын Макс, подарив Мерфи в общей сложности 10 детей от его отношений.
В 2015 году Мерфи получил премию Марка Твена за американский юмор, которая «признает людей, оказавших влияние на американское общество способами, подобными выдающемуся романисту и эссеисту 19 века, наиболее известному как Марк Твен», согласно Центру исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди, который вручает награду.
Эдди Мерфи с Пейдж Батчер на 80-й церемонии вручения премии «Золотой глобус», Беверли-Хиллз, 10 января 2023 г. Фото: Global Look Press
Брат
Единственный брат Мерфи, сценарист и звезда шоу Chappelle's Чарли Мерфи, умер от лейкемии в апреле 2017 года. После смерти Чарли Мерфи опубликовал заявление: «Наши сердца тяжело переживают сегодняшнюю потерю нашего сына, брата, отца, дяди и друга Чарли. Чарли наполнил нашу семью любовью и смехом, и не пройдет и дня, чтобы мы не скучали по его присутствию».