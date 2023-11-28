Полицейский из Беверли-Хиллз и принц Аким: как Эдди Мерфи стал одним из самых популярных комедийных актеров

Ранняя жизнь

Эдди Риган Мерфи родился 3 апреля 1961 года в Бруклине, штат Нью-Йорк. Свои ранние годы он провел в the projects of Bushwick со своим отцом Чарльзом, офицером полиции Нью-Йорка и комиком-любителем, матерью Лилиан, телефонной операционисткой, и братом Чарльзом. Его родители развелись, когда ему было три года; пять лет спустя его отец умер, а мать надолго попала в больницу.

Когда Мерфи было девять лет, его мать вышла замуж за Вернона Линча, мастера на фабрике мороженого Breyer's, и семья переехала в преимущественно афроамериканский пригород Рузвельт на Лонг-Айленде. В детстве Мерфи много смотрел телевизор и развил в себе отличный навык создания впечатлений, играя таких персонажей, как Багз Банни, Булвинкл и Кот Сильвестр.

«Моя мама говорит, что я никогда не говорил своим собственным голосом», - позже рассказывала Мерфи.

Хотя Мерфи никогда не был прилежным учеником, в начальной школе он нашел отличный повод проявить свою словесную ловкость, преуспев в популярной игре «рейтинг» — обмене остроумными оскорблениями с одноклассниками. Ведя шоу талантов в Молодежном центре имени Рузвельта в возрасте 15 лет, Мерфи порадовал свою юную аудиторию, исполнив роль Эла Грина.

Этот ранний успех подогрел страсть к шоу-бизнесу, и Мерфи начал работать над своими комедийными номерами после школы и выступать стендапом в местных барах, клубах и «гонг-шоу». Однако его успеваемость в школе пострадала, и в результате Мерфи пришлось повторить обучение в 10-м классе.

Удвоив количество занятий и посещая летнюю и вечернюю школу, он закончил ее с опозданием всего на пару месяцев. Мерфи был признан «самым популярным» мальчиком в своем выпускном классе. Его заявленный план карьеры: комик.