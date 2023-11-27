Самая знаменитая казачка советского кино с непростой судьбой: как жила Элина Быстрицкая

Биография артистки

Элина Быстрицкая — советская и российская актриса театра и кино, которая стала кумиром целого поколения. Она была признанной красавицей и иконой стиля не только в Советском Союзе, но и за рубежом. Звезда артистки могла гореть еще ярче, но ей мешали жесткий характер и неуместная прямолинейность, из-за которых она нередко ссорилась не только с коллегами по творческому цеху, но и с режиссерами.

Родилась в еврейской семье, работа санитаркой во время войны

4 апреля 1928 года в еврейской семье врача-инфекциониста Авраама Пейсаховича и его супруги Эсфири Исааковны родилась дочь. Девочку назвали Эллиной. Паспортистка по невнимательности потеряла букву «л» и записала в документах Элина Быстрицкая.

Отец Быстрицкой мечтал, чтобы дочь пошла по его стопам и стала медиком. В годы войны Элина устроилась санитаркой в эвакуационный госпиталь в Сталине (современный Донецк), хотя ей было 13 лет. Уже тогда она восхищала окружающих красотой.