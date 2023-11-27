Самая знаменитая казачка советского кино с непростой судьбой: как жила Элина Быстрицкая

Биография артистки
Элина Быстрицкая — советская и российская актриса театра и кино, которая стала кумиром целого поколения. Она была признанной красавицей и иконой стиля не только в Советском Союзе, но и за рубежом. Звезда артистки могла гореть еще ярче, но ей мешали жесткий характер и неуместная прямолинейность, из-за которых она нередко ссорилась не только с коллегами по творческому цеху, но и с режиссерами.
Родилась в еврейской семье, работа санитаркой во время войны
4 апреля 1928 года в еврейской семье врача-инфекциониста Авраама Пейсаховича и его супруги Эсфири Исааковны родилась дочь. Девочку назвали Эллиной. Паспортистка по невнимательности потеряла букву «л» и записала в документах Элина Быстрицкая.
Отец Быстрицкой мечтал, чтобы дочь пошла по его стопам и стала медиком. В годы войны Элина устроилась санитаркой в эвакуационный госпиталь в Сталине (современный Донецк), хотя ей было 13 лет. Уже тогда она восхищала окружающих красотой.
Маленькая Элина. Фото: соцсети
В молодости Элина поступила в медицинский техникум, потому что на этом настоял отец. В интервью она не раз говорила, что не смогла бы стать хорошим врачом, поскольку после ужасов войны «просто не могла принять смерть человека в мирное время».
Учеба и будущая профессия ее не привлекали, зато при техникуме работал драмкружок, где девушка с удовольствием играла любые роли. После техникума Быстрицкая стала студенткой Нежинского пединститута, но вскоре забрала документы и поступила в театральный институт.
Получив в 1953-м диплом об окончании актерского факультета, она впервые столкнулась с антисемитизмом. Распределение, доставшееся Элине, не соответствовало оценкам в аттестате, по мнению артистки, это было связано с ее национальностью.
Театральный опыт в Вильнюсе
После института Быстрицкую распределили в Херсонский драматический театр, но работать в нем Элина отказалась, потому что режиссер допускал вольности в отношении актрисы.
Театральная биография Элины Авраамовны началась в Вильнюсе. На сцене городского драмтеатра она сыграла Варю в спектакле «Порт-Артур», Ольгу в постановке «Годы странствий» и Аленушку в «Аленьком цветочке». Быстрицкая мечтала играть на столичной сцене, но долгие годы этой мечте не суждено было осуществиться. За перспективную актрису ходатайствовала даже Фаина Раневская, но тщетно.
Быстрицкая в молодости. Фото: соцсети
Только после выхода на экраны фильма «Добровольцы» Быстрицкой удалось переехать в Москву и устроиться в Малый театр. На самом деле знаменитую актрису были бы рады принять на любых столичных подмостках, но конкуренция в творческой среде не всегда бывает честной.
Элина Авраамовна хотела служить в Театре Моссовета и даже прошла прослушивание у Юрия Завадского — ее приняли, но вскоре вернули документы, не объясняя причин. Только через годы артистка узнала, что на нее пришло 20 анонимок. По донесениям неизвестных «доброжелателей», Быстрицкая якобы убеждала всех, что уже является или намерена стать любовницей главного режиссера. Труппа была в курсе грязной сплетни, но несостоявшейся коллеге никто об этом не сказал.
Малому театру Быстрицкая посвятила 54 года. С 1958-го зрители с удовольствием наблюдали за игрой звезды в спектаклях «Горе от ума», «Маскарад», «Главная роль» и других.
В 1988-м Малый театр возглавил Юрий Соломин с которым у артистки не сложились творческие отношения. При новом худруке за 24 года Быстрицкая получила всего 5 ролей. Признанная миллионами первая красавица советского кино очень ревниво относилась к своему положению в коллективе, и такое пренебрежение ее талантом обижало. В 2012-м кинодива покинула труппу.
Фотопробы Элины Быстрицкой. Фото: соцсети
Кинодебют артистки и работа с Бондарчуком
Кинодебютом для Быстрицкой стал фильм «В мирные дни» (1950) Владимира Брауна. В этой картине начинающая актриса играла со ставшими впоследствии звездами советского кино Вячеславом Тихоновым и Георгием Юматовым.
Признание и звание лучшей актрисы года Элине Авраамовне принесла мелодрама «Неоконченная повесть» (1955), где она сыграла с Сергеем Бондарчуком. Артистку включили в состав делегации на Неделю советского кино, проходившую в Париже. Именно там она узнала о готовящейся экранизации романа Михаил Шолохова «Тихий Дон» и, вернувшись из поездки, прямо из аэропорта отправилась на киностудию.
Из многочисленных претенденток на главную женскую роль Быстрицкую выбрал сам Шолохов, за которым было последнее слово при утверждении артистов. Писатель также поддержали кандидатуру на тот момент почти никому не известного 40-летнего Петра Глебова.
Элина Быстрицкая и Сергей Бондарчук. Фото: кадр из фильма «Неоконченная повесть» (1955)
Мировая слава и «Тихий Дон»
Мировую славу актриса завоевала уже в 1958-м, когда «Тихий Дон» вышел на экраны. Казачка Аксинья стала ее лучшей киноролью, ради которой артистка не побоялась набрать лишние 15 кг, испортить руки грубой работой и научиться носить коромысло. О достоверности созданного на экране образа можно судить не только по кинонаградам: Быстрицкая стала почетной казачкой, полковником казачьих войск с правом ношения оружия. Элина Авраамовна в интервью призналась, что не имеет представления, сколько людей находится в подчинении полковника, но она помогала казачеству по мере сил — была советником по культуре атамана Центрального казачьего войска.
Знаковой для фильмографии Быстрицкой стала картина «Добровольцы» (1958), которая завоевала премию на Всесоюзном кинофестивале в Киеве.
Элина Быстрицкая в кино. Фото: Кадр из фильма «Тихий Дон» (1957)
Поклонники Быстрицкой и неудачные романы
У Элины Быстрицкой всегда было много поклонников, среди них и высокопоставленные чиновники, которым актриса отказывала. За это ее перестали отпускать на гастроли за границу и предлагать роли в кино, но она всегда оставалась верна себе и своим принципам.
Ее первой большой любовью стал Кирилл Лавров, который в то время только начинал карьеру в театре в Киеве. Как-то раз Элина пришла провожать его на вокзал и увидела Лаврова с другой девушкой. Чувство моментально прошло, потому что прощать слабости мужчинам она не умела.
На протяжении нескольких лет у Элины Авраамовны был роман с Андреем Поляковым, главным режиссером русского драматического театра Литвы. Вместе с Поляковым Быстрицкая уехала в Москву, но гражданский брак так и не перерос в официальный.
Кирилл Лавров и Элина Быстрицкая. Фото: соцсети
Замужем Элина Авраамовна была лишь один раз. Ее супруг Николай Кузьминский был старше на 13 лет и работал руководителем отдела переводов в министерстве внешней торговли, часто ездил за рубеж. Он был большим поклонником женщин творческой профессии — в прошлом мужчины были браки с балериной и театральной актрисой, которые родили ему дочь и сына.
Высокая должность мужа позволяли артистке вести жизнь, недоступную рядовым гражданам: у нее были зарубежные наряды, домработница и личный косметолог. Личная жизнь актрисы вызывала зависть коллег. Общих детей у пары не было — военная юность не прошла для Быстрицкой без последствий. После 27 лет совместной жизни они развелись.
В последнее время Элина Быстрицкая жила в своем доме в Подмосковье, с удовольствием принимала гостей, играла в бильярд.
Элина Быстрицкая и ее муж Николай Кузьминский. Фото: соцсети
Последние годы жизни артистки
Последние новости из жизни актрисы не радовали поклонников. 2 августа 2017 года Элина Быстрицкая дважды обращалась за медицинской помощью. В конечном итоге актрису госпитализировали в Боткинскую больницу.
Журналисты выяснили, что в первый раз за день знаменитость вызвала врачей, жалуясь на тянущую боль в груди. Приехавшие на вызов медики выяснили, что боли стали следствием атеросклеротической болезни сердца. Врачи только проконсультировали Элину Авраамовну, порекомендовали принять ранее прописанные препараты и уехали.
Элина Быстрицкая в пожилом возрасте. Фото: соцсети
Но уже через час Быстрицкая снова вызвала медицинскую бригаду. Из-за неосторожного обращения с медицинским препаратом артистка получила химический ожог глаза. С этим диагнозом врачи и госпитализировали женщину.
26 апреля 2019 года Быстрицкая умерла на 92-м году жизни. По словам директора Малого театра Тамары Михайловой, в последнее время Элина Авраамовна серьезно болела — не могла ходить и практически не видела из-за катаракты.
После прощальной церемонии в Малом театре Элину Авраамовну похоронили на Новодевичьем кладбище. На могиле установлена фигура актрисы из белого мрамора в полный рост. Монумент работы ее друга, скульптора Фридриха Согояна, Быстрицкая одобрила еще при жизни.
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