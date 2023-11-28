Все любят Кевина Джеймса: как актер и комик добился успеха

Кто такой Кевин Джеймс?
Кевин Джеймс родился в 1965 году в Минеоле, штат Нью-Йорк, и еще во время учебы в колледже сделал бурную карьеру в комедийном жанре. Впервые он появился в роли Дуга Хеффернана в сериале «Король Квинса» в 1998 году, роль, которая привела его к славе после завершения сериала в 2007 году. Позже Джеймс снялся в таких фильмах, как «Шопо-коп» и «Толстяк на ринге», и вернулся на телевидение в 2016 году с ролью Кевина, умеющего ждать, в сериале «Кевин подождет».
Кевин Джеймс и Леа Римини. Фото: кадр из сериала «Кевин подождет» (2016-2018)
Ранняя жизнь
Актер и комик Кевин Джеймс родился Кевин Джордж Книпфинг 26 апреля 1965 года в Минеоле, штат Нью-Йорк, в семье Джанет и Джозефа Валентайн Книпфинг. Семья Книпфингов переехала в Стоуни Брук на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк, где Джеймс учился в средней школе Уорда Мелвилла. Фанат спорта и талантливый спортсмен, Джеймс преуспел в качестве тайлбека в своей футбольной команде. После окончания университета в 1983 году он продолжил свою футбольную карьеру в «САНИ Кортленд», где получил специальность спортивного менеджмента.
Комедия
Курсы публичных выступлений в Кортленде пробудили в Джеймсе любовь к сцене, и, вернувшись домой на Лонг-Айленд, он прошел прослушивание на комедийную роль в постановке общественного театра Шорхэм-Уодинг-Ривер. Джеймс получил роль и преуспел в ней.
Получив положительный зрительский отклик и полюбив комедии, он решил не возвращаться в колледж. Вместо этого он проводил время со своим братом Гэри Валентайном, чья импровизационная группа регулярно выступала в ныне несуществующем East Side Comedy Club на Лонг-Айленде на Хантингтон Стейшн. В клубе у него также завязалась длительная дружба с актером и комиком Муки Баркером.
Во время работы в труппе у него завязалась дружба с владельцем клуба Ричи Минервини, а также он взял сценический псевдоним Кевин Джеймс в знак уважения к любимому учителю. Минервини предложила Джеймсу пятиминутное выступление в comedy club, и начинающий комик ухватился за эту возможность.
Его официальный комедийный дебют имел бешеный успех, и вскоре он стал постоянным участником клуба на Лонг-Айленде, где подружился с начинающим коллегой Рэем Романо. Чтобы свести концы с концами, Джеймс работал на местном складе.
Кевин Джеймс в роли Пола Бларта в комедии Columbia Pictures «Шопо-коп» 2009 г. Фото: Global Look Press
Выступления
Джеймс потратил примерно 10 лет на то, чтобы усовершенствовать свое выступление, и в конце концов перешел на выступления на площадках в соседнем Нью-Йорке. Зарекомендовав себя, он стал частым гостем ночных ток-шоу и в конце концов был приглашен выступить в The Tonight Show с Джонни Карсоном.
В 1996 году его выступление на Монреальском фестивале комедий принесло ему контракт на развитие телесети, и после нескольких появлений в ситкоме Романо «Все любят Рэймонда» Романо и Джеймс написали сценарий, призванный показать Джеймса в качестве главного героя сериала. Романо передал сценарий главе CBS Лесу Мунвесу, которому понравился обыденный подход Джеймса к комедии.
«Король Квинса» и «Кевин подождет»
21 сентября 1998 года на канале CBS состоялась премьера ситкома «Король Квинса». Шоу с участием Джеймса в роли «обычного Джо» Дуга Хеффернана, Лии Ремини в роли его острой на язык жены и Джерри Стиллера в роли его эксцентричного тестя заняло место в прайм-тайм и получило устойчивые рейтинги. После девяти сезонов «Король королев», который принес Джеймсу номинацию на премию «Эмми», прекратил производство в 2007 году.
В 2016 году Джеймс вернулся на CBS с новой комедией «Кевин подождет», сыграв полицейского в отставке с Лонг-Айленда. Шоу было продлено на второй сезон в 2017 году, на этот раз с участием его старой партнерши по экрану Ремини.
Позже в том же году, после того как актер Кевин Спейси был уволен со своей главной роли в сериале Netflix «Карточный домик» из-за обвинений в сексуальных домогательствах, Change.org была распространена петиция, призывающая к тому, чтобы роль Фрэнка Андервуда Спейси исполнил Джеймс. По состоянию на вторую половину дня 6 ноября петиция собрала почти 18 000 подписей.
Кевин Джеймс. Фото: кадр из сериала «Король Квинса» (1998-2007)
Карьера в кино
В 2005 году Джеймс объединился с Романо для совместной роли в специальном выпуске канала HBO под названием «Пробиваемся: дорога в Пеббл-Бич» (2005). Постановка получила спортивную номинацию на премию «Эмми». В том же году Джеймс дебютировал в полнометражном кино вместе с Уиллом Смитом в романтической комедии «Правила съема: Метод Хитча».
После совместной работы с Адамом Сэндлером над фильмом «Чак и Ларри: Пожарная свадьба» (2007) Джеймс стал соавтором сценария и снялся в фильме «Шопо-коп» (2009). В 2010 году Джеймс снялся с Сэндлером, Крисом Роком, Робом Шнайдером и Дэвидом Спейдом для полнометражного фильма «Одноклассники».
Джеймс попробовал немного более драматичный поворот в «Дилемме» (2011), прежде чем вернуться к своей обычной комедийной манере в фильмах «Мой парень из зоопарка» (2011), «Монстры на каникулах» (2012) и «Толстяк на ринге» (2012). Он вернулся к предыдущим экранным персонажам в «Одноклассниках 2» (2013) и «Толстяк против всех» (2015), прежде чем окунуться в новые роли в «Реальные воспоминания международного убийцы» (2016) и «Сэнди Уэкслер» (2017).
Уилл Смит и Кевин Джеймс. Фото: кадр из к/ф «Правила съема: Метод Хитча» (2005)
Личная жизнь
Набожный католик, Джеймс женился на своей давней подруге Стеффании Де Ла Круз, с которой он познакомился на свидании вслепую, в 2004 году в католической церкви Св. Эдуарда. В 2005 году у них родился первый ребенок, Сиенна-Мари. У пары родилось еще трое детей: дочь Ши Джоэль (2007 г.р.), сын Каннон Валентайн (2011 г.) и дочь Сикстин Сабелла (2015 г.).
Стеффания Де Ла Круз и Кевин Джеймс на премьере фильма «Одноклассники 2», 10 июля 2013 г. – Нью-Йорк, Нью-Йорк, США. — Фото: Global Look Press