Все любят Кевина Джеймса: как актер и комик добился успеха

Комедия

Курсы публичных выступлений в Кортленде пробудили в Джеймсе любовь к сцене, и, вернувшись домой на Лонг-Айленд, он прошел прослушивание на комедийную роль в постановке общественного театра Шорхэм-Уодинг-Ривер. Джеймс получил роль и преуспел в ней.

Получив положительный зрительский отклик и полюбив комедии, он решил не возвращаться в колледж. Вместо этого он проводил время со своим братом Гэри Валентайном, чья импровизационная группа регулярно выступала в ныне несуществующем East Side Comedy Club на Лонг-Айленде на Хантингтон Стейшн. В клубе у него также завязалась длительная дружба с актером и комиком Муки Баркером.

Во время работы в труппе у него завязалась дружба с владельцем клуба Ричи Минервини, а также он взял сценический псевдоним Кевин Джеймс в знак уважения к любимому учителю. Минервини предложила Джеймсу пятиминутное выступление в comedy club, и начинающий комик ухватился за эту возможность.

Его официальный комедийный дебют имел бешеный успех, и вскоре он стал постоянным участником клуба на Лонг-Айленде, где подружился с начинающим коллегой Рэем Романо. Чтобы свести концы с концами, Джеймс работал на местном складе.