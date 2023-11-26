«Маленькие богини»: что пишут в Сети о подросших дочерях Эммануила Виторгана и Ирины Млодик

«Я всю жизнь хотела детей, но то одно, то другое — сначала у меня было первое замужество, потом мы разошлись, потом у меня были романы, а из-за онкологии врачи не разрешали мне рожать, и вот прошло много лет, и мы это сделали. Что значит, естественным путем или нет, это наши дети, это наша кровь, это из нашей секретки!» - рассказывала Ирина Млодик Борису Корчевникову на телеканале «Россия 1» в программе «Жизнь и судьба».

Абсолютное счастье

Ирина Млодик и Эммануил Виторган часто признаются, что Этель и Клара сделали их абсолютно счастливыми людьми. Сейчас Ирине Млодик за шестьдесят лет, Эммануилу Виторгану в декабре исполнится 84 года. При этом пара утверждает, что у них хватает и сил, и энергии на двух маленьких и непоседливых дочерей.

Ирина Млодик и Эммануил Виторган практически не расстаются с дочками. Этель и Клара вместе с родителями выходят на сцену «Виторган-клуба». Пара часто устраивает мероприятия, куда обязательно приводит с собой наследниц. Вместе с дочками Млодик и Виторган посещают детские спектакли в театрах, ходят в цирк. Не так давно Эммануил Виторган ездил на гастроли в Баку, семейство его сопровождало.

Одна из подписчиц как-то пожалела Ирину Млодик, высказав мнение о том, что той, вероятно, все в семье приходится тащить на себе, ведь пожилому Эммануилу Виторгану очень тяжело.

«Ничего не тяжело… Он мужчина!» - тут же осадила подписчицу Ирина Млодик.

Кстати, она часто благодарит мужа за то, что тот в зрелом возрасте ради нее решился на двух маленьких детей. Ведь, как известно, у Эммануила Виторгана есть двое взрослых наследников – дочь Ксения и сын Максим.

Что пишут в Сети о дочерях пары

Ирина Млодик и Эммануил Виторган не скрывают дочерей от поклонников и часто делятся снимками и видео с участием Этель и Клары в Сети. Подписчики всегда радостно и умиленно реагируют на эти кадры.