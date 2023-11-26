«Маленькие богини»: что пишут в Сети о подросших дочерях Эммануила Виторгана и Ирины Млодик

Мамы суррогатные, а дочери - родные
В феврале 2018 года поклонники звездной пары Эммануила Виторгана и Ирины Млодик были буквально ошарашены новостью о появлении на свет их дочери. На тот момент Эммануилу Виторгану было 78 лет, а Ирине Млодик 56. При этом Млодик утверждала, что сама выносила и родила дочку. Малышку назвали Этель. Но это было только начало. Через год с небольшим Млодик и Виторган вновь обратили на себя внимание. В августе 2019 года на свет появилась младшая сестра Этель Кларочка.
Уже после ее рождения Ирина Млодик созналась, что малышек выносили и родили суррогатные мамы.
Ирина Млодик с дочками Кларой и Этель. Фото: соцсети Ирины Млодик
«Я всю жизнь хотела детей, но то одно, то другое — сначала у меня было первое замужество, потом мы разошлись, потом у меня были романы, а из-за онкологии врачи не разрешали мне рожать, и вот прошло много лет, и мы это сделали. Что значит, естественным путем или нет, это наши дети, это наша кровь, это из нашей секретки!» - рассказывала Ирина Млодик Борису Корчевникову на телеканале «Россия 1» в программе «Жизнь и судьба».
Абсолютное счастье
Ирина Млодик и Эммануил Виторган часто признаются, что Этель и Клара сделали их абсолютно счастливыми людьми. Сейчас Ирине Млодик за шестьдесят лет, Эммануилу Виторгану в декабре исполнится 84 года. При этом пара утверждает, что у них хватает и сил, и энергии на двух маленьких и непоседливых дочерей.
Ирина Млодик и Эммануил Виторган практически не расстаются с дочками. Этель и Клара вместе с родителями выходят на сцену «Виторган-клуба». Пара часто устраивает мероприятия, куда обязательно приводит с собой наследниц. Вместе с дочками Млодик и Виторган посещают детские спектакли в театрах, ходят в цирк. Не так давно Эммануил Виторган ездил на гастроли в Баку, семейство его сопровождало.
Одна из подписчиц как-то пожалела Ирину Млодик, высказав мнение о том, что той, вероятно, все в семье приходится тащить на себе, ведь пожилому Эммануилу Виторгану очень тяжело.
«Ничего не тяжело… Он мужчина!» - тут же осадила подписчицу Ирина Млодик.
Кстати, она часто благодарит мужа за то, что тот в зрелом возрасте ради нее решился на двух маленьких детей. Ведь, как известно, у Эммануила Виторгана есть двое взрослых наследников – дочь Ксения и сын Максим.
Что пишут в Сети о дочерях пары
Ирина Млодик и Эммануил Виторган не скрывают дочерей от поклонников и часто делятся снимками и видео с участием Этель и Клары в Сети. Подписчики всегда радостно и умиленно реагируют на эти кадры.
Эммануил Виторган с дочкой Кларой. Фото: соцсети Ирины Млодик
«Ребенок- папина копия! Чудесная девочка, счастливый папа! Смысл жизни в любом возрасте усваивается, когда появляются в семье дети! Счастье в детях стимулируют стремиться к новым ступеням в творчестве и смыслу жизни, интересует в их развитии! Будьте здоровы, сильны и счастливы!» – эмоционально высказалась пользовательница с ником lushchik32 под фото Эммануила Виторгана с дочкой Кларой.
«Какая красивая Кларочка. А папа счастливый. Пусть у вас всегда будет радость, любовь, благополучие и мир в семье», - пожелала под фото папы с малышкой Ulianovskach.
Дочери Ирины Млодик и Эммануила Виторгана Клара и Этель. Фото: соцсети Ирины Млодик
«Истинное счастье! Такие сладенькие доченьки. Здоровья вам», - такой комментарий был оставлен под фото Этель и Клары пользовательницей erlikhman.tatiana.
«Самые милые малышки», - умилилась miia8715.
«Пусть эти прекрасные девочки растут в любви и радости и радуют своими успехами замечательных родителей», - пожелала olgakaplan.
«Маленькие богини», - восхитилась подписчица с ником Angelartop.
«Какое счастье, что их двое! Две сестрички! Всем здоровья!» - отреагировала Elenagalysh.
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