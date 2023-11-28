Комедийный талант и не только: жизненный путь актера, комика и ведущего Дэвида Спейда

Ранняя жизнь и комедийная карьера

Дэвид Уэйн Спейд родился 22 июля 1964 года в Бирмингеме, штат Мичиган. В возрасте 4 лет он переехал со своей семьей в Скоттсдейл, штат Аризона, где, как он вспоминает, дважды в неделю ходил на прием, где его избивали другие дети в начальной школе. Подростком он любил смотреть Saturday Night Live и бросил местный колледж, чтобы работать в магазине скейтбордов и время от времени выступать со стендап-концертами.

Спейд переехал в Лос-Анджелес и отправился в комедийный тур, выступая в ночных клубах и в университетских городках. Во время шоу в Лос-Анджелесе Спейд попался на глаза агенту, который впоследствии снял его вместе со Стивом Гуттенбергом и Шэрон Стоун в плохо принятом фильме «Полицейской академии 4: Граждане в дозоре» 1987 года.