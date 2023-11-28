Комедийный талант и не только: жизненный путь актера, комика и ведущего Дэвида Спейда

Кто такой Дэвид Спейд?
В 1989 году Дэвид Спейд был одним из шести комиков, показанных на 13-м ежегодном шоу молодых комиков HBO. Ведущим шоу был Деннис Миллер, который в конечном итоге помог Спейду получить роль в Saturday Night Live в апреле 1990 года. После этого Спейд снялся в нескольких фильмах, включая «Увалень Томми» и «Одноклассники», а также в телевизионных ситкомах «Журнал мод» и «Правила совместной жизни». Он также озвучивал такие анимационные фильмы, как «Похождения императора» и «Монстры на каникулах».
Дэвид Спейд на постере комедийного шоу пародий на программы новостей о знаменитостях 2005 г. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь и комедийная карьера
Дэвид Уэйн Спейд родился 22 июля 1964 года в Бирмингеме, штат Мичиган. В возрасте 4 лет он переехал со своей семьей в Скоттсдейл, штат Аризона, где, как он вспоминает, дважды в неделю ходил на прием, где его избивали другие дети в начальной школе. Подростком он любил смотреть Saturday Night Live и бросил местный колледж, чтобы работать в магазине скейтбордов и время от времени выступать со стендап-концертами.
Спейд переехал в Лос-Анджелес и отправился в комедийный тур, выступая в ночных клубах и в университетских городках. Во время шоу в Лос-Анджелесе Спейд попался на глаза агенту, который впоследствии снял его вместе со Стивом Гуттенбергом и Шэрон Стоун в плохо принятом фильме «Полицейской академии 4: Граждане в дозоре» 1987 года.
Таб Такер, Дэвид Спейд и Брайан Бэкер. Фото: кадр из к/ф «Полицейская академия 4: Граждане в дозоре» (1987)
Saturday Night Live, «Увалень Томми»
Именно в первые годы работы в Saturday Night Live Спейд подружился с коллегой-комиком Крисом Фарли. Их тесная дружба за кулисами привела к большой химии перед камерой, что принесло им большие роли в сериале. После нескольких эпизодических ролей в незапоминающихся фильмах продюсеру Saturday Night Live Лорну Майклзу пришла в голову идея совместить Спейда и Фарли на большом экране, используя формулу, которую Спейд назвал «вековой секрет толстяка и худышки».
Майклс продюсировал «Увалень Томми» 1995 года и хотя фильм получил вялые отзывы, он стал хитом в прокате среди легионов поклонников дуэта SNL.
Дэвид Спейд и Крис Фарли. Фото: кадр из к/ф «Увалень Томми» (1995)
«Паршивая овца», «Журнал мод»
К 1996 году Спейд снова объединился с Фарли для «Паршивой овцы» и ушел из Saturday Night Live. Он также подписал контракт на роль ехидного ассистента Денниса Финча в комедийном сериале NBC «Журнал мод», премьера которого состоялась в 1997 году, в качестве замены в середине сезона и который в конечном итоге получил номинации на «Эмми» и «Золотой глобус».
Именно в этот год карьерных взлетов случилась трагедия, когда Фарли умер от передозировки запрещенных веществ. Хотя новость не могла стать полной неожиданностью для тех, кто знал о чрезмерном потреблении Фарли еды и алкоголя. Безвременная кончина комика все еще опустошала Спейда, который не присутствовал на похоронах.
Эми Седарис и Дэвид Спейд в сериале «Журнал мод» (1997-2003). Фото: Global Look Press
«8 голов в одной сумке», «Похождения императора», «Приключения Джо Грязнули»
Вернувшись к работе, Спейд снялся во множестве фильмов, включая «Восемь голов в одной сумке» с Джо Пеши (1997), «Без чувств» (1998) и романтической комедии «Счастливая пропажа» (1999). После озвучивания в анимационном фильме «Похождения императора» (2000) Спейд стал соавтором сценария и хедлайнером комедий «Приключения Джо Грязнули» (2001) и «Дики Робертс: звездный ребенок» (2003).
«Дики Робертс: звездный ребенок» 2003 года с Мэри МакКормак и Дэвидом Спейдом в роли Дики Робертса, бывшей детской звезды. Фото : Global Look Press
«8 простых правил для друга моей дочери-подростка», «Правила совместной жизни»
После того, как «Журнал мод» завершил успешный семисезонный показ в 2003 году, Спейд вернулся в телевизионный ситком в начале следующего года в качестве замены недавно скончавшемуся Джону Риттеру в сериале «8 простых правил для друга моей дочери-подростка». Затем Спейд добился более устойчивого успеха с выходом в 2007 году сериала «Правила совместной жизни», в котором он на протяжении семи сезонов играл главную роль распутника Рассела Данбара.
Фото: постер сериала «Правила совместной жизни» (2007-2013)
«Одноклассники», «Монстры на каникулах»
Тем временем юморист продолжал получать множество ролей на больших экранах, объединившись с Адамом Сэндлером, Кевином Джеймсом и Крисом Роком в комедии «Одноклассники» 2010 года и «Одноклассники 2» в 2013 году. Он также вернулся к озвучиванию роли человека-невидимки Гриффина в фильме «Монстры на каникулах» в 2012 году и в двух его продолжениях.
Кадр из фильма «Одноклассники» 2010 года: Адам Сэндлер в роли Ленни Федера, Роб Шнайдер в роли Роба Хиллиарда, Крис Рок в роли Курта Маккензи, Кевин Джеймс в роли Эрика Ламонсоффа и Дэвид Спейд в роли Маркуса Хиггинса. Фото: Global Look Press
«Предупредительный выстрел», «Тушите свет с Дэвидом Спейдом»
После повторения знакомой роли в фильме «Приключения Джло Грязнули 2» (2015) и совместной работы с Сэндлером в фильме «Все по новой» (2016), Спейд сделал редкий поворот к драматико-триллерной тематике для фильма «Предупредительный выстрел» 2018 года. Другой ситком «Мэр» просуществовал недолго, как и его выступление в программе Comedy Central «Тушите свет с Дэвидом Спейдом», прежде чем он вновь появился весной 2020 года с комедией «Не та девушка» на большом экране.
Фото: постер шоу «Тушите свет с Дэвидом Спейдом» (2019)
Личная жизнь
Спейда связывали романтические отношения со многими голливудскими актрисами, включая Лару Флинн Бойл, Тери Хэтчер и Хизер Локлир. В 2008 году у него родилась дочь Харпер от звезды Playboy Джиллиан Грейс.
Джудит М. Спейд с сыном Дэвидом Спейдом и внучкой Харпер Спейд на мировой премьере мультфильма «Монстры на каникулах 3: Море зовет», 30 июня 2018 г. - Лос-Анджелес, Калифорния, США - Фото: Global Look Press