Как сейчас выглядит звезда «Голоса» Дина Гарипова, чем занимается и куда пропала

Дина Гарипова поймала удачу за хвост, когда вошла в число участников премьерного выпуска шоу «Голос» на Первом канале.

Певица своим необыкновенным вокалом поразила даже самого привередливого наставника шоу Александра Градского. И с ним она прошла до самого финала, вырвав пальму первенства у других претендентов.

Детство и юность Гариповой

Дина Гарипова родилась в 1991 году в провинциальном городке Татарстана Зеленодольске в семье врачей. У нее есть старший брат.

Родители Дины постарались дать своим отпрыскам всестороннее образование и вовремя заметили тягу дочери к музыке. С 6 лет девочка занималась в вокальной студии «Золотой микрофон», где демонстрировала большой талант и тягу к данному виду искусства.