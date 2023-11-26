Как сейчас выглядит звезда «Голоса» Дина Гарипова, чем занимается и куда пропала

Дина Гарипова поймала удачу за хвост, когда вошла в число участников премьерного выпуска шоу «Голос» на Первом канале.
Певица своим необыкновенным вокалом поразила даже самого привередливого наставника шоу Александра Градского. И с ним она прошла до самого финала, вырвав пальму первенства у других претендентов.
Детство и юность Гариповой
Дина Гарипова родилась в 1991 году в провинциальном городке Татарстана Зеленодольске в семье врачей. У нее есть старший брат.
Родители Дины постарались дать своим отпрыскам всестороннее образование и вовремя заметили тягу дочери к музыке. С 6 лет девочка занималась в вокальной студии «Золотой микрофон», где демонстрировала большой талант и тягу к данному виду искусства.
Дина Гарипова в детстве. Фото: vk.com/dinagaripova
Дина Гарипова еще до школы стала участвовать во многочисленных вокальных конкурсах и фестивалях, завоевывая одну награду за другой.
Были в их числе и зарубежные музыкальные соревнования. Например, в 2008 году артистка вместе с коллективом «Золотого микрофона» участвовала в международном конкурсе во Франции с мюзиклом, где завоевала Гран-при.
Первый успех Дины Гариповой
В целом о всероссийской и международной славе Гарипова особо не мечтала и поступила после школы на журфак в Казанский федеральный университет. Тем не менее, послать заявку на «Голос» все-таки решилась. Одновременно Дина подала прошение и на британский телепроект Britain’s Got Talent. Отбор прошла в оба, но предпочла участвовать все-таки в России.
В декабре 2012 года она убедительно обошла Эльмиру Калимуллину с 66,2% голосов телезрителей.
Дина Гарипова и Александр Градский. Фото: Global Look Press
После конкурса она проснулась настоящей звездой и получила прозвище «русской Адель». Уже на следующий день после победы в «Голосе» Гариповой присвоили в родной республике звание заслуженной артистки Республики Татарстан.
«Евровидение» в жизни Гариповой
В 2013 году Дина Гарипова заняла 5 место на «Евровидении». После чего заключила контракт на два года со студией «Юниверсал Мьюзик», гастролируя по миру с другими участниками проекта. А осенью 2014 года Гарипова отыграла сольный концерт в «Крокусе», презентовав дебютный альбом «Два шага до любви» с 12 песнями.
А в 2015 году Гарипова вошла в состав трупы театра Александра Градского, гастролируя в его составе по всей стране.
Дина Гарипова и Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press
Личная жизнь Дины Гариповой
В тот же год Дина Гарипова тихо, практически тайно, вышла замуж за Равиля Бикмухаметова, человека далекого от шоу-бизнеса. Артистка намеренно не пригласила на праздник ни одного хроникера и не стала хвастаться событием в соцсетях.
Торжество прошло по мусульманским обычаям. Кроме светской церемонии в белом платье, певица прошла обряд в татарском национальном костюме.
Медовый месяц молодожены провели на Кубе. А в июне прошлого года у них родился мальчик Адам. Именно он стал причиной того, что звезда отошла от сцены и пропала с экранов ТВ.
Дина Гарипова решила посвятить себя воспитанию ребенку пока он маленький.
Дина Гарипова с сыном. Фото: vk.com/dinagaripova
Как сейчас живет певица
В настоящий момент Дина Гарипова занимается своей семьей, мужем и сыночком, не появляясь на светских раутах, отказываясь от шоу и телепроектов, лишь изредка выступая в составе сборных концертов. Так, к примеру, недавно 19 ноября она сделала исключение, выступив в филармонии имени Тукая в Казани, и исполнив различные композиции и романсы.
Дина Гарипова быстро вошла в дородовую форму и весит 59 кг при росте 161 см. Знаменитость по-прежнему не желает афишировать свою личную жизнь и очень редко выкладывает в соцсети снимки с сыном.
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