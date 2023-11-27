Как Александр Пташенчук попал в КВН, стал звездой ТНТ и с кем собирался играть свадьбу

Александр Пташенчук родился 22 августа 1985 года в поселке Веселино Николаевской области УССР. Вскоре после его появления на свет семья перебралась в Нерюнгри, где Саша пошел в первый класс. Во время учебы он проявил творческие способности, часто выступал на местных мероприятиях, начал играть в КВН и не боялся сцены.
Александр Пташенчук в детстве. Фото: соцсети А.Пташенчука
Поступать после школы Пташенчук собирался либо в Новосибирский медицинский университет, либо технический вуз Нерюнгри. Но так до конца и не определился, а потому пропустил последний день работы приемной комиссии. И чтобы не терять год, стал учащимся Алданского политехнического техникума, где обучался на электрика-монтажника.
КВН
Во время учебы в техникуме Пташенчук попал в сборную КВН города Нерюнгри, в которой играли будущие звезды канала ТНТ Надежда Ангарская, Евгений Бороденко. И Александр легко влился в команду.
Александр Пташенчук в сборной КВН города Нерюнгри. Фото: соцсети А.Пташенчука
А через два года они уже стали членами коллектива «Дежа Вю», которая в 2009 году попала в Высшую лигу, а в 2010 году на музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН» в Юрмале стала обладателем приза «Малый КиВиН в светлом». Сам Пташенчук за время карьеры в Клубе веселых и находчивых пять раз удостаивался звания «Мистер КВН».
Александр Пташенчук в КВН. Фото: соцсети А.Пташенчука
Переехав в Москву, Пташенчук поступил в Московский государственный институт культуры и, чтобы оплачивать учебу, оставил КВН и стал работать барменом в модном фитнес-клубе. А потом получил предложение, от которого и не подумал отказываться.
«Однажды в России»
После карьеры в КВН Пташенчук вошел в состав актеров нового комедийного скетч-шоу на ТНТ «Однажды в России» в 2014 году. Вместе с экс-звездами КВН Азаматом Мусагалиевым, Ольгой Картунковой, Екатериной Моргуновой, Давидом Цаллаевым, Денисом Дороховым, Максимом Киселевым и другими они разыгрывают сатирические скетчи на злобу дня.
Александр Пташенчук в шоу "Однажды в России". Кадр из шоу
Героями в шоу становятся самые разные типажи: чиновники, врачи, полицейские, начальники и подчиненные, певцы и актеры. Пташенчуку достаются самые разные персонажи, также комик обладает вокальными данными и часто исполняет музыкальные номера. Например, песня «Таю без тебя», которая стала пародией на хит Макса Барских «Берега», пришлась поклонникам юмора по душе.
Другие проекты
Пташенчук, помимо съемок в «Однажды в России», регулярно появляется в других проектах ТНТ. Например, участвовал в шоу «Импровизация», «Где логика», а также проявил гастрономический талант в проекте «Кулинарный поединок».
Александр Пташенчук в шоу "Импровизация". Кадр из шоу
В 2018 году Пташенчук снялся в комедии «Я худею», исполнив роль диджея Димаса. В следующем году вышел сериал «Триада», где комик также был задействован. Затем появились такие проекты, как «Идеальная семья» (2020), «Миша выше» (2021), «Модный синдикат» (2022). При этом, артист не имея актерского образования, блестяще справлялся в ролями, которые ему доверяли режиссеры.
Александр Пташенчук в сериале "Триада". Кадр из сериала
В 2023 году юморист стал участником пятого сезона шоу про голодных звезд в Африке. Вместе с другими артистами и блогерами он боролся за победу в проекте, преодолевая собственные страхи и даже отвращение. За время, проведенное на континенте, он похудел и при росте 170 см теперь весит 74 кг.
Личная жизнь
Свою личную жизнь Пташенчук не освещает в публичном пространстве. На протяжении шести лет он встречался с девушкой по имени Анна Тинс, и в 2021 году признавался, что планирует с ней свадьбу. Пока церемония не состоялась.
Александр Пташенчук с Анной Тинс. Фото: соцсети А.Пташенчука
Карьера сегодня
Пташенчук продолжает сниматься в шоу «Однажды в России», а также участвовать в проектах канала ТНТ. В свободное время шоумен много путешествует, зимой обожает кататься на сноуборде и играть в хоккей.
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