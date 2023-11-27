Как Александр Пташенчук попал в КВН, стал звездой ТНТ и с кем собирался играть свадьбу

Поступать после школы Пташенчук собирался либо в Новосибирский медицинский университет, либо технический вуз Нерюнгри. Но так до конца и не определился, а потому пропустил последний день работы приемной комиссии. И чтобы не терять год, стал учащимся Алданского политехнического техникума, где обучался на электрика-монтажника.

КВН

Во время учебы в техникуме Пташенчук попал в сборную КВН города Нерюнгри, в которой играли будущие звезды канала ТНТ Надежда Ангарская, Евгений Бороденко. И Александр легко влился в команду.