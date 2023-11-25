Как живут уехавшие в США с маленьким сыном экс-участники «Дома-2» Катя Токарева и Юрий Слободян

Сначала была Польша

Катя Токарева и Юрий Слободян уехали из России еще в 2019-м году, тогда они перебрались из Ростова на ПМЖ в Польшу. До этого Катя Токарева и Юрий Слободян несколько месяцев жили в Польше по визе, чтобы в принципе понять, смогут ли жить в эмиграции. Оказалось, смогут.

Почти четыре года пара прожила в Познани, умудряясь особо не рассказывать подписчикам ничего о своей работе и заработках. Известно, что Катя Токарева нашла работу в Польше еще до переезда в эту страну, а Юрию Слободяну не сразу удалось решить вопрос с трудоустройством. Между тем, пара явно не бедствовала. Катя Токарева и Юрий Слободян путешествовали по Европе, приезжали в Россию. В конце мая 2022 года у Токаревой и Слободяна родился сын Марк.

Выигрыш грин кард и отъезд в Америку

А в феврале 2023 Катя Токарева ошарашила подписчиков, разместив фото с сыном на руках, которое было сделано в Нью-Йорке.

«Наконец-то можно сказать! Мы выиграли ежегодную лотерею green card (вид на жительство) в Америке. Заполнили анкету на розыгрыш в 2020-м году. Проверили выигрыш в мае 2021 года. Вызвали на собеседование в сентябре 2022 года. Это был большой путь по документам и т.д. и т.п. Мы его прошли и теперь шагаем в старых ботинках по Нью Йорку», - сообщила Катя Токарева о переезде в США вместе с мужем и сыном.

Только закрепиться в Нью-Йорке паре не удалось. Токарева и Слободян поселились в городе Сан-Диего на берегу Тихого океана.