Как живут уехавшие в США с маленьким сыном экс-участники «Дома-2» Катя Токарева и Юрий Слободян

Сначала была Польша
Катя Токарева и Юрий Слободян уехали из России еще в 2019-м году, тогда они перебрались из Ростова на ПМЖ в Польшу. До этого Катя Токарева и Юрий Слободян несколько месяцев жили в Польше по визе, чтобы в принципе понять, смогут ли жить в эмиграции. Оказалось, смогут.
Почти четыре года пара прожила в Познани, умудряясь особо не рассказывать подписчикам ничего о своей работе и заработках. Известно, что Катя Токарева нашла работу в Польше еще до переезда в эту страну, а Юрию Слободяну не сразу удалось решить вопрос с трудоустройством. Между тем, пара явно не бедствовала. Катя Токарева и Юрий Слободян путешествовали по Европе, приезжали в Россию. В конце мая 2022 года у Токаревой и Слободяна родился сын Марк.
Выигрыш грин кард и отъезд в Америку
А в феврале 2023 Катя Токарева ошарашила подписчиков, разместив фото с сыном на руках, которое было сделано в Нью-Йорке.
«Наконец-то можно сказать! Мы выиграли ежегодную лотерею green card (вид на жительство) в Америке. Заполнили анкету на розыгрыш в 2020-м году. Проверили выигрыш в мае 2021 года. Вызвали на собеседование в сентябре 2022 года. Это был большой путь по документам и т.д. и т.п. Мы его прошли и теперь шагаем в старых ботинках по Нью Йорку», - сообщила Катя Токарева о переезде в США вместе с мужем и сыном.
Только закрепиться в Нью-Йорке паре не удалось. Токарева и Слободян поселились в городе Сан-Диего на берегу Тихого океана.
Катя Токарева и Юрий Слободян с сыном Марком в Америке. Фото: соцсети Кати Токаревой
«Люди живут и кайфуют, пенсионеры ездят на «Теслах» и бегают вдоль пляжа, следят за фигурой», - делилась наблюдениями о жизни в США Катя Токарева.
Денег хватает
Токарева и Слободян снимают в Сан-Диего квартиру, каждый месяц отдавая за аренду 2850 долларов. По признанию Кати, жилье у них дорогое. В жилищном комплексе есть бассейн, куда семья любит ходить вместе с сыном. Летом такие вылазки совершались по вечерам – из-за сильной жары.
Катя Токарева с сыном у бассейна в ЖК. где они снимают квартиру. Фото: соцсети Кати Токаревой
«А это мы у себя дома, если кто не знает, поэтому пижамный вид», - сообщила Катя Токарева под фото с сыном на руках у бассейна.
Катя Токарева, по своей старой привычке, не рассказывает поклонникам, на какие деньги они живут в США уже без малого год. Она лишь дает понять, что Юрий Слободян в Америке нашел работу. Сколько зарабатывает муж, Катя Токарева не раскрывает. На вопросы подписчиков об этом отвечает уклончиво.
«Цифру можно придумать с потолка, но нам хватает», - ответила она как-то в комментариях.
Примерно через месяц жизни в США Катя Токарева подсчитала, во сколько же ей и Юрию Слободяну обошелся переезд в Америку.
«Самолет на троих из Польши в Нью-Йорк фирмы LOT эконом: 1800$. Отель в Нью Йорке 300$. Самолет на троих Нью-Йорк - Сан Диего 400$+90$ багаж. Отель в Сан-Диего 300$. Сняли сейчас квартиру в комплексе AVA за 2850$+залог 2850$. Да, мы снимаем дорого, так как не было времени искать с ребенком, но тут все есть: гриль, два бассейна (один из них с подогревом, джакузи), большой теннисный корт, волейбол, стоянка, зал тренажерный, wi fi, парковочное место, коммунальные оплаты, ТВ и квартира с мебелью, так как здесь большинство сдают квартиры без мебели. У нас все включено за 2850$. На еду много потратили, перебиваясь то там, то сям, кофе, кафе, закусочные, такси в Нью-Йорке в одну сторону 90$ от центра до отеля, но метро дешевле 1,5$», - рассказала Катя Токарева.
На первое время Токарева и Слободян купили автомобиль. По словам Кати, дешевые машины стоят примерно 500 – 1500 долларов. Какую именно приобрели они со Слободяном, Токарева не уточнила.
Практически каждые два-три дня Катя Токарева показывает в микроблоге, какие продукты покупают они с мужем в США. Каждый раз чек составляет плюс-минус 100 долларов.
Так Катя Токарева выглядит сейчас. Фото: соцсети Кати Токаревой
Поклонники пришли к выводу о том, что в Америке Катя Токарева подсела на фастфуды. За последнее время экс-участница «Дома-2» заметно прибавила в весе. Катю часто укоряют за то, что она перестала следить за собой.
Но единственное, что сейчас волнует Катю Токареву, одобрит ли их с Юрием Слободяном сын Марк выбор родителей.
«Часто размышляем о том, понравится ли Марку наш выбор жить здесь или поедет учиться в университет Адама Мицкевича, в Польшу», - делилась Катя Токарева.
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