Курбана Омарова разнесли в Сети за то, что он похвалил свою дочь: «Конечно, это мамино воспитание, а Вам только восхищаться...»

Курбан Омаров был женат дважды. В первом браке у него родился сын, которого назвали Омаром. О матери мальчика почти ничего неизвестно. А второй женой Курбана стала популярная телеведущая Ксения Бородина. Она подарила Омарову дочь Теону.

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Мужчина любит обоих своих детей, он всегда с теплом говорит о сыне и дочке. Однако видится с детьми не часто. Все-таки большую часть времени Омаров проводит в Дубае. Там он зарабатывает деньги. А в Москве Курбан появляется довольно редко. Но когда есть возможность, бизнесмен старается уделить время своим наследникам.

Например, на днях мужчина прилетел в Россию и организовал с детьми поход в кино. Судя по снимкам, которые он разместил в своем блоге, Омар и Теона остались очень довольны.