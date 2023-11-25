Курбана Омарова разнесли в Сети за то, что он похвалил свою дочь: «Конечно, это мамино воспитание, а Вам только восхищаться...»

Курбан Омаров был женат дважды. В первом браке у него родился сын, которого назвали Омаром. О матери мальчика почти ничего неизвестно. А второй женой Курбана стала популярная телеведущая Ксения Бородина. Она подарила Омарову дочь Теону.
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Мужчина любит обоих своих детей, он всегда с теплом говорит о сыне и дочке. Однако видится с детьми не часто. Все-таки большую часть времени Омаров проводит в Дубае. Там он зарабатывает деньги. А в Москве Курбан появляется довольно редко. Но когда есть возможность, бизнесмен старается уделить время своим наследникам.
Например, на днях мужчина прилетел в Россию и организовал с детьми поход в кино. Судя по снимкам, которые он разместил в своем блоге, Омар и Теона остались очень довольны.
Теона. Фото: соцсети Курбана Омарова
Сам Курбан тоже был рад повидаться. Под фотографиями он написал о том, как гордится своей дочерью. И отметил, что его сын тоже обожает свою сестренку.
«Такая красивая, скромная, по-детски застенчивая, постоянно анализирует события. Логика, смекалка, юмор. Не дочка, а мечта. Мы с Омаром кайфуем, когда она с нами. Все сразу становится по-другому», — поделился мыслями Омаров.
Омар и Теона. Фото: соцсети Курбана Омарова
Многие подписчики оценили его порыв и похвалили Курбана за то, что он такой замечательный отец.
«Вот приятно смотреть, когда отец восхищается своими детьми. С кем бы не связал свою судьбу, но детей не забывает, молодец. Да и уверена такой папа и обеспечит своих детей и поддержит во всем. И не нужно сталкивать лбами родителей, каждый имеет право на свою личную жизнь, каждый счастлив по-своему не нужно ковыряться в чужом белье! О детях подумайте, они не в чем не виноваты, чтобы читать в комментариях такую ересь, которую каждый раз пишут. Дети счастливы и с мамой и с папой!» — отметила подписчица dilya_salih.
«С таким удовольствием смотрю на ваши такие фото. Милота необыкновенная? Очень жаль что это редко бывает!!!» — написала oksana_29_11.
«Дай Бог каждому такое счастье. А главное — любовь папы, которая так важна для девочки. Вы такой молодец, Теона, когда вырастет, будет вам благодарна, ведь папу никто не заменит!!!!» — прокомментировала слова Курбана lenaguz81.
Курбан Омаров с дочерью Теоной. Фото: соцсети Курбана Омарова
Но далеко не все пользователи были настроены позитивно. Некоторые из них написали, что девочка, конечно, замечательная, однако в этом нет заслуги Курбана. Они заявили, что воспитанием Теоны занимается ее мать Ксения Бородина, а отец только умеет восхищаться.
«Все благодаря маме, занимается ребенком и хорошо воспитывает, а Вам остается только восхищаться», — написала yulduzik_beauty.
«Ага чье воспитание, интересно мне знать, точно не твое» — сказала linara.aleks2018
«Конечно, у нее же прекрасная мать!!!!! Которая вкладывает все силы в это!» — высказалась manapova_monika.
«Конечно, это мамино воспитание, а Вам только восхищаться и с молодыми кайфовать» — написала lizaugurchieva1959.
«Как хорошо восхищаться тем, во что вы ничего не вложили, кроме гулек по магазинам и кинотеатрам. Мама молодец у Теи», — похвалила Бородину putihcka_anzelika.
«Ну здесь надо сказать спасибо вашей бывшей жене за воспитание и развитие дочери, столько любви, сколько Ксения вкладывает в своих дочерей, это очень ценно. Я лично была свидетелем, как она разговаривала с ними на отдыхе в Турции, и это очень мудро… так что здесь даже обсуждать нечего…» — написала paniulya8778
«А вы финансово обеспечиваете развитие этих качеств? Или только попкорн?» — спросила пользовательница irina_irina_14.
В общем, хейтеры Курбана не дремлют. Они всегда находят повод обругать мужчину в комментариях. Но, судя по всему, Омарова никак не задевают подобные высказывания. Он никогда не вступает в перепалку с подписчиками и не был замечен в удалении неприятных сообщений.