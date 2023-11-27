Хотела быть врачом, но передумала и стала звездой кино: чем известна Алена Константинова – одна из самых ярких актрис России

Алена Константинова – одна из самых популярных российских актрис театра и кино. Многие знают ее по ролям в фильмах «Елки 2», «Привычка расставаться», а также «Дар». В каждой из картин актриса удивляла зрителей своим умением перевоплощаться. Она идеально вживалась как в драматические, так и в дерзкие роли.

При этом мало кто знает, что Алена Константинова вовсе не планировала становиться актрисой. В детстве она мечтала лечить животных, а затем просто занималась танцами.

Детство и юность

Алена Константинова родилась 4 октября 1990 года в Москве. С ранних лет девочка отличалась трепетным отношением к домашним животным. Она любила их настолько сильно, что даже хотела стать ветеринаром. Однако от мечты пришлось отказаться. Однажды любимый пес Алены серьезно заболел, и девочка поняла, что не сможет наблюдать мучения пушистых друзей регулярно.