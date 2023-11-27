Хотела быть врачом, но передумала и стала звездой кино: чем известна Алена Константинова – одна из самых ярких актрис России

Алена Константинова – одна из самых популярных российских актрис театра и кино. Многие знают ее по ролям в фильмах «Елки 2», «Привычка расставаться», а также «Дар». В каждой из картин актриса удивляла зрителей своим умением перевоплощаться. Она идеально вживалась как в драматические, так и в дерзкие роли.
При этом мало кто знает, что Алена Константинова вовсе не планировала становиться актрисой. В детстве она мечтала лечить животных, а затем просто занималась танцами.
Детство и юность
Алена Константинова родилась 4 октября 1990 года в Москве. С ранних лет девочка отличалась трепетным отношением к домашним животным. Она любила их настолько сильно, что даже хотела стать ветеринаром. Однако от мечты пришлось отказаться. Однажды любимый пес Алены серьезно заболел, и девочка поняла, что не сможет наблюдать мучения пушистых друзей регулярно.
Алена Константинова в детстве. Фото: соцсети Алены Константиновой
После этого Константинова решила заняться танцами. Она начала тратить все свободное время на тренировки. Вскоре Константинова впервые оказалась на сцене. Вместе со своим коллективом девочка выступала на школьных концертах и мероприятиях, а также ездила на гастроли.
Алена сильно преуспела в хореографии. Будущее девочки казалось безоблачным. Родители гордились ее целеустремленностью, а тренеры пророчили карьеру профессиональной танцовщицы. Однако Константинова не собиралась посвящать свою жизнь спорту. Тем более, что данных для классического балета у нее не было.
После окончания школы девушке пришлось выбрать новую профессию. Она отправилась в гуманитарный университет, где поступила на юриста-международника. Вскоре Алена разочаровалась в своем решении и покинула ВУЗ.
Недолго думая, Константинова подала документы в институт иностранных языков им. Мориса Тореза. Девушка поступила на факультет французского.
Алена Константинова в начале карьеры. Фото: соцсети Алены Константиновой
Во время учебы в ВУЗе Алена поняла, что никак не может оставить мысли о сцене. Мечта выступать перед публикой привела ее в Школу драмы Германа Сидакова. Занятия в ней девушке пришлось совмещать с учебой в институте.
Первые шаги в карьере
Свой творческий путь Константинова начала еще в Школе драмы. Талантливая девушка регулярно получала роли в различных спектаклях и выходила на сцену. Особенно яркими ее образы получились в пьесах «Повесть о Сонечке», «Дом Бернарды Альбы» и «Скамейка». Критики и коллеги по сцене неоднократно отмечали мастерство юной актрисы.
В тот момент актрису еще не начали приглашать на профессиональные фотосессии, поэтому снимать себя приходилось самой. Фото: соцсети Алены Константиновой
Профессиональная карьера Алены началась неожиданно. Однажды она записала на камеру свой монолог «Повесть о Сонечке» и выложила в интернет. Девушка не рассчитывала на популярность, но видеоролик набрал огромное количество просмотров. О Константиновой узнали самые известные актеры России.
Роли в кино
После ошеломительного успеха в сети Константинову позвали на первые пробы. Ее партнером по съемкам должен был стать Данила Козловский. Съемочный процесс оказался тяжелым. Алене предстояло целоваться со знаменитым актером, но девушка разволновалась и отказалась. В итоге роль она так и не получила.
Второй шанс Константиновой выпал в 2011 году. В тот период ее пригласили на пробы фильма Тимура Бекмамбетова «Елки 2». Алена легко прошла кастинг и получила роль дочери капитана полиции Снегирева. Коллегами Константиновой по съемочной площадке стали Сергей Безруков, Александр Робак, Гоша Куценко и множество других известных актеров.
Алена Константинова в фильме «Елки 2». В этой картине актриса исполнила одну из второстепенных ролей. Фото: кадр из фильма
Роль в нашумевшей картине «Елки 2» стала настоящим прорывом в карьере Александровой. Юную актрису заметили другие режиссеры, и вскоре ее начали приглашать участвовать в других проектах. В 2012 году Алена снялась в короткометражном фильме Андрея Мерзликина «Action! 2012», а также в мелодраме Сергея Алешечкина «Поздняя любовь».
В тот же период фильмография Константиновой пополнилась главной ролью в картине «Митинг». Актриса также приняла участие в съемках новеллы GQ.
Первый успех
Не менее успешным для Алены оказался 2013 год. В тот период она снялась в одной из самых ожидаемых картин последних месяцев под названием «Привычка расставаться». Константиновой досталась главная роль. Актриса воплотила в жизнь образ Евы Артемьевой – несчастной девушки, которой вечно не везет в любви. Искать причины своих неудач героиня отправилась в бывшим парням. Их сыграли Данила Козловский, Петр Федоров и Александр Петров.
Алена Константинова в фильме «Привычка расставаться». Именно эта картина принесла актрисе всероссийскую известность. Фото: кадр из фильма
Фильм «Привычка расставаться» имел колоссальный успех. Его хвалили не только зрители, но и критики. Однако многие сходились во мнении, что раскрыть свой потенциал в полной мере Константинова так и не смогла.
В 2014 году в свет вышел драматический сериал Вячеслава Никифорова «Палач». В рамках этой картины Константинова полноценно раскрыла свой талант актрисы. Она сумела сыграть скорбь, безысходность и отчаяние настолько правдоподобно, что некоторые зрители начинали плакать во время просмотра.
В рамках «Палача» Константинова настолько выделялась среди других актеров, что критики быстро сошлись во мнении – фильмы с этой актрисой еще не раз удивят зрителей. Похожей точки зрения придерживались и режиссеры.
Алена Константинова в сериале «Палач». Роль в этой ленте стала одной из самых драматичных за всю карьеру актрисы. Фото: кадр из фильма
В 2016 году Алену пригласили на роль эксперта-криминалиста Маши Сказкиной в сериале «Обратная сторона Луны – 2». Партнером Константиновой по съемочной площадке стал Павел Деревянко. Девушка блестяще справилась с ролью и в очередной раз убедила фанатов в том, что является одной из самых талантливых актрис в современном кино.
В том же 2016 году Константинова впервые приняла участие в зарубежном проекте. Она снялась в немецком боевике под названием «Безбашенный Ник». Ее коллегами по съемкам стали Тиль Швайгер и Ральф Меллер – одни из самых популярных актеров Германии.
Алена Константинова со своими зарубежными коллегами Тилем Швайгером и Ральфом Меллером. Фото: соцсети Алены Константиновой
Часть сцен снималась в Москве, поэтому помимо зарубежных артистов на площадке присутствовали и отечественные. В их числе Евгений Сидихин, Евгений Антропов и Олег Чудинцов.
Дальнейшая карьера
В 2018 году послужной список Константиновой пополнился еще одним громким проектом. Актриса снялась в картине Михаила Кукушкина «Дар». В рамках нее Алене пришлось исполнять роль второго плана. Тем не менее, позднее лента была включена в программу кинофестиваля «Кинотавр».
В тот же период Константинова появилась в фантастическом триллере «Инволюция». Сюжет фильма рассказывал о том, как могли бы развиваться события в мире в случае обратной эволюции. Премьера картины получилась громкой. Лента сразу же получила восторженные отзывы публики, была включена в программу нескольких кинофестивалей, а также попала в мировую премьеру Netflix.
Официальный постер фильма «Инволюция», в котором Алена Константинова сыграла одну из главных героинь. Фото: соцсети Алены Константиновой
В 2019 году карьера Константиновой продолжила стремительно развиваться. Актриса снялась в фантастическом фильме «Проект Gemini», где снова получила главную роль. Она воплотила в жизнь образ Эми – космической путешественницы, ищущей пригодную для жизни планету. В том же году Алена сумела вновь продемонстрировать свой драматический талант. Она исполнила роль Вари в фильме «Цветочное танго».
2020 год для Константиновой ознаменовался очередной громкой ролью. Она предстала перед зрителями в образе одного из главных персонажей фильма «За пять минут до января». По сюжету ее героиня ожидала встречи с настоящим чудом. На съемочной площадке Алене довелось познакомиться с Дмитрием Миллером, Натальей Рудовой и Евгенией Добровольской.
Алена Константинова в новогоднем фильме «За пять минут до января». Фото: кадр из фильма
Следующий год оказался для Константиновой далеко не таким продуктивным. Однако уже в 2022-м она появилась в картине «Звездный разум», где ей досталась одна из главных ролей. Картина рассказывала зрителям о космических путешественниках. В тот же период Алена снялась в сериале «Оффлайн».
Личная жизнь
Алена Константинова предпочитает не рассказывать публике подробности своей личной жизни. Тем не менее, актриса регулярно радует поклонников новыми фотографиями в своих соцсетях. По ним любопытные фанаты выяснили, что она долгое время состояла в отношениях с молодым человеком по имени Руслан.
Однажды Алена Константинова удивила подписчиков снимком в свадебном платье. Как оказалось, это были лишь очередные съемки. Фото: соцсети Алены Константиновой
Как сообщают различные источники, вместе со своим избранником актриса успела побывать на романтических каникулах. Тем не менее, со временем Алена перестала публиковать совместные фото.
Вместо фотографий с избранниками актриса теперь публикует снимки с домашними животными. Фото: соцсети Алены Константиновой
Алена Константинова сейчас: последние новости
На данный момент Алена Константинова продолжает сниматься в различных картинах. В 2023 году она появилась в сериале «Операция "Престол"», посвященному событиям 1941 года. По сюжету немецкие войска прорываются к Москве, а НКВД готовит тайную операцию, способную изменить ход битв. В рамках картины Алена исполнила одну из второстепенных ролей. Актриса предстала перед зрителями в образе девушки по имени Зина.
Сейчас звезда много путешествует и рассказывает подписчикам о своих приключениях. Фото: соцсети Алены Константиновой
Работу в кино Константинова совмещает с ведением блога. Актриса регулярно выкладывает новые фотографии в своих соцсетях, а также рассказывает подписчикам о самых значимых событиях своей жизни за последнее время. Особенно часто она публикует снимки с различных фотосессий.
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