Вечно юная и яркая звезда Голливуда: как жила Ширли Темпл

Кем была Ширли Темпл?
Ширли Темпл была ведущей киноактрисой-ребенком во времена Великой депрессии, сыграв главную роль в таких произведениях, как «Яркие глаза» и «Капитан Январь». Когда в 1930-х годах ее исполнение песни On a Good Ship Lollipop стало знаменитым, она получила специальную премию «Оскар».
Темпл сыграла несколько актерских ролей, став взрослой, прежде чем заняться политикой, став американским дипломатом в Организации Объединенных Наций. Она умерла 10 февраля 2014 года в возрасте 85 лет в Калифорнии.
Ширли Темпл держит молодежную премию «Оскар», полученную в 1935 году. 1984 год. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь и карьера
Темпл родилась в семье банкира и домохозяйки с двумя старшими детьми 23 апреля 1928 года в Санта-Монике, Калифорния. Когда Темпл было всего три года, она заключила контракт с Educational Pictures, дебютировав в качестве актрисы в серии малобюджетных фильмов, получивших название «Детские бурлески». Мать Темпл воспользовалась природным талантом малышки к танцам, записав ее в танцевальные классы в возрасте трех с половиной лет. Ее отец стал ее агентом и финансовым консультантом.
Известность, которую «Детские бурлески» предоставили Темпл, привела ее к заключению контракта с кинокорпорацией Fox Film Corporation. Когда начинающей актрисе было шесть лет, она снялась в своем первом голливудском полнометражном фильме «Каролина».
В свободное от съемок время она посещала школу для девочек Уэстлейк. С Fox Темпл снялась еще в восьми фильмах, включая хитовый фильм «Маленькая мисс Маркер». Молодая актриса, певица и танцовщица с вьющимися золотистыми локонами и заразительным оптимизмом стала сенсацией за одну ночь и высоко зарабатывала на студии.
Ширли Темпл в детские годы. Фото: Global Look Press
Президент США Франклин Д. Рузвельт назвал Темпл «маленькой мисс Чудо» за то, что она поднимала моральный дух общества во времена экономических трудностей, и даже зашел так далеко, что сказал:
«Пока в нашей стране есть Ширли Темпл, у нас все будет в порядке».
Песня и танец Темпл на мотив «На добром корабле леденец на палочке» в фильме «Яркие глаза» 1934 года принесли ей специальную премию «Оскар» в номинации «Выдающаяся личность 1934 года». К 1940 году на счету Темпл было 43 фильма.
Ширли Темпл получает премию «Оскар». Февраль 1935 года. Фото: Global Look Press
Более поздняя карьера
Когда Темпл начала взрослеть, ее популярность у зрителей пошла на убыль. Будучи подростком, она снялась в фильме «Синяя птица» (1940), который плохо прошел в прокате.
В возрасте 19 лет она снялась в роли Сьюзан Тернер в фильме «Холостяк и Бобби Соксер» с Кэри Грантом и Мирной Лой. Хотя фильм получил высокую оценку критиков, зрителям было трудно смириться с тем, что их «маленькая мисс Чудо» взрослеет.
Ширли Темпл и Рональд Рейган в фильме 1947 года «Эта девушка Хаген». Фото: Global Look Press
После своего появления в 1948 году вместе с Джоном Уэйном в фильме «Форт Апачи» Темпл обнаружила, что ей становится все труднее получать главные роли. В 50-х и начале 60-х она периодически появлялась на ТВ, но ее карьера популярной кинозвезды закончилась в более раннем возрасте, чем начиналась у большинства артистов эстрады.
Ширли Темпл и Генри Фонда в фильме «Форт Апачи» 1948 года. Фото: кадр из фильма
Государственная служба
Ширли Темпл выступает на пресс-конференции от имени Республиканского национального комитета. 13 сентября 1968 года. Лондон, Англия. Фото: Global Look Press
Когда работа Темпл в сфере развлечений иссякла, она сосредоточила свои усилия на карьере на государственной службе. В 1967 году она безуспешно баллотировалась в Конгресс США. С 1969 по 1970 год она занимала пост посла США в Организации Объединенных Наций. Темпл была назначена послом в Гане в 1974 году. Два года спустя она стала начальником протокольного отдела Соединенных Штатов, должность, которую она занимала до 1977 года.
В 1988 году Темпл стал единственным на сегодняшний день человеком, получившим звание почетного сотрудника дипломатической службы США. С 1989 по 1992 год она заняла еще одну должность на государственной службе, на этот раз в качестве посла в Чехословакии.
Ширли Темпл в 1989 году. Фото: Global Look Press
Награды
В декабре 1998 года пожизненные достижения Темпл были отмечены на церемонии награждения «Кеннеди-центра», проходившей в Центре исполнительских искусств имени Кеннеди в Вашингтоне, округ Колумбия. В 2005 году она получила награду за пожизненные достижения от Гильдии киноактеров.
Личная жизнь
Темпл вышла замуж за актера Джона Агара – младшего в 1945 году, когда ей было всего 17 лет. В браке родился один ребенок, дочь по имени Линда Сьюзен, прежде чем он закончился разводом в 1949 году.
В следующем году Темпл снова вышла замуж за калифорнийского бизнесмена Чарльза Олдена Блэка; она добавила к своей фамилии фамилию мужа, став Ширли Темпл Блэк.
Ширли Темпл и ее муж Чарлз Блэк. 15 марта 1965 года. Фото: Global Look Press
У супругов было двое детей: сын Чарльз и дочь Лори. Ширли и старший Чарльз оставались в браке до самой его смерти в 2005 году.
Смерть
Темпл умерла 10 февраля 2014 года в своем доме недалеко от Сан-Франциско, Калифорния. Ей было 85 лет. В марте 2014 года в свидетельстве о ее смерти была указана причина ее смерти: пневмония и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ).
Звезда Ширли Темпл на голливудской «Алее славы». Фото: Global Look Press
После ее смерти семья Темпл и лица, осуществляющие уход, опубликовали заявление, в котором говорилось:
«Мы приветствуем ее за жизнь, полную замечательных достижений как актера, дипломата и, самое главное, как нашу любимую мать, бабушку, прабабушку и обожаемую жену, проработавшую 55 лет».