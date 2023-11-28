Вечно юная и яркая звезда Голливуда: как жила Ширли Темпл

Ранняя жизнь и карьера

Темпл родилась в семье банкира и домохозяйки с двумя старшими детьми 23 апреля 1928 года в Санта-Монике, Калифорния. Когда Темпл было всего три года, она заключила контракт с Educational Pictures, дебютировав в качестве актрисы в серии малобюджетных фильмов, получивших название «Детские бурлески». Мать Темпл воспользовалась природным талантом малышки к танцам, записав ее в танцевальные классы в возрасте трех с половиной лет. Ее отец стал ее агентом и финансовым консультантом.

Известность, которую «Детские бурлески» предоставили Темпл, привела ее к заключению контракта с кинокорпорацией Fox Film Corporation. Когда начинающей актрисе было шесть лет, она снялась в своем первом голливудском полнометражном фильме «Каролина».

В свободное от съемок время она посещала школу для девочек Уэстлейк. С Fox Темпл снялась еще в восьми фильмах, включая хитовый фильм «Маленькая мисс Маркер». Молодая актриса, певица и танцовщица с вьющимися золотистыми локонами и заразительным оптимизмом стала сенсацией за одну ночь и высоко зарабатывала на студии.