Второй темнокожий актер, получивший «Оскара»: путь к славе Дензела Вашингтона

Кто такой Дензел Вашингтон?

Дензел Вашингтон сначала изучал журналистику в Университете Фордхэма, но затем заинтересовался актерским мастерством. Он дебютировал в полнометражном кино в комедии «Точная копия» (1981) и сыграл главную роль в популярной телевизионной медицинской драме «Сент-Элсвер» (1982–1988).

Затем он снялся в нескольких популярных фильмах, включая «Филадельфия», «Человек в огне», «Книга Илая», «Американский гангстер» и «Полет», а также получил «Оскар» за роли в фильмах «Доблесть» и «Тренировочный день».

Он получил номинацию на «Оскар» за главную роль в фильме 2016 года «Ограды», экранизации пьесы Августа Уилсона, удостоенной «Тони» и Пулитцеровской премии, и за фильм 2017 года «Роман Израэль, эсквайр».