Второй темнокожий актер, получивший «Оскара»: путь к славе Дензела Вашингтона

Кто такой Дензел Вашингтон?
Дензел Вашингтон сначала изучал журналистику в Университете Фордхэма, но затем заинтересовался актерским мастерством. Он дебютировал в полнометражном кино в комедии «Точная копия» (1981) и сыграл главную роль в популярной телевизионной медицинской драме «Сент-Элсвер» (1982–1988).
Затем он снялся в нескольких популярных фильмах, включая «Филадельфия», «Человек в огне», «Книга Илая», «Американский гангстер» и «Полет», а также получил «Оскар» за роли в фильмах «Доблесть» и «Тренировочный день».
Он получил номинацию на «Оскар» за главную роль в фильме 2016 года «Ограды», экранизации пьесы Августа Уилсона, удостоенной «Тони» и Пулитцеровской премии, и за фильм 2017 года «Роман Израэль, эсквайр».
Дензел Вашингтон на 23-й ежегодной церемонии вручения премии Гильдии киноактеров. 29 января 2017 года. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь и актерская карьера
Вашингтон родился 28 декабря 1954 года в Маунт-Верноне, штат Нью-Йорк. Он сын церковного служителя и владельца салона красоты, у него есть два брата и сестра.
Вашингтон впервые вышел на сцену примерно в возрасте семи лет, приняв участие в шоу талантов в местном клубе мальчиков и девочек. Клуб предоставил ему безопасное место, где он мог находиться, и уберег от неприятностей. В 14 лет его родители развелись, и его со старшей сестрой отправили в школу-интернат.
Дензел Вашингтон в юные годы. Фото: Global Look Press
Вашингтон поступил в Университет Фордхэма, но поначалу оказался плохим студентом. После некоторого перерыва в колледже он вернулся в университет с интересом к актерскому мастерству и в 1977 году окончил его со степенью бакалавра драматургии и журналистики. Позже Вашингтон получил стипендию в Американском консерваторском театре в Сан-Франциско, а затем работал с Шекспиром в парковом ансамбле.
Фильмы и ТВ
Вашингтон дебютировал в полнометражном кино в комедии «Точная копия» (1981). Он также появился в ряде внебродвейских постановок и в телефильмах, прежде чем получил главную роль в популярной телевизионной медицинской драме «Сент-Элсвер» (1982–1988).
Вашингтон получил свою первую из пяти номинаций на «Оскар» за фильм «Клич свободы» (1987), сыграв реального южноафриканского активиста Стива Бико. Позже он получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана за фильм «Доблесть» (1989).
Морган Фримен и Дензел Вашингтон в фильме «Доблесть». Фото: кадр из фильма 1989 года
На протяжении 1990-х годов Вашингтон появился в нескольких заметных фильмах, в том числе в сотрудничестве со Спайком Ли, таких как «Блюз о лучшей жизни» (1990) и биографический фильм «Малкольм Икс» (1992), за который он был номинирован на «Оскар».
Среди других проектов той эпохи были «Дело о пеликанах» (1993), «Филадельфия» (1993), «Багровый прилив» (1995), «Мужество в бою» (1996) и «Ураган» (1999), за которые он получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль и еще одну номинацию на «Оскар».
Том Хэнкс и Дензел Вашингтон в фильме «Филадельфия» 1992 года. Фото: Global Look Press
В 2001 году Вашингтон получил свой второй «Оскар» (на этот раз за главную роль) за полицейский триллер «Тренировочный день». В следующем году он снял свой первый фильм, биографическую драму «История Антуана Фишера», в которой он также сыграл одну из главных ролей.
Последовало несколько хитов, в том числе «Гнев» (2004), «Маньчжурский кандидат» (2004) и «Не пойман - не вор» (2006), в котором снялись Джоди Фостер и Клайв Оуэн.
Дензел Вашингтон и Рейчел Тикотин в фильме 2004 года «Гнев». Фото: Global Look Press
Вашингтон снова выступил режиссером исторического фильма «Великие спорщики» (2007), в котором была представлена победившая команда афроамериканцев по дебатам.
В том же году он сыграл Фрэнка Лукаса — реального вора в законе из Гарлема, в фильме «Гангстер», вместе с Расселом Кроу. В 2009 году Вашингтон снялся в роли диспетчера MTA Уолтера Гарбера в ремейке классического фильма «Опасные пассажиры поезда 123», вместе с Джоном Траволтой.
Постер фильма 2009 года «Опасные пассажиры поезда 123»
Продолжая пробовать себя в различных ролях, Вашингтон снялся в 2010 году в футуристической повести «Книга Илая». В том же году он получил премию «Тони» за свою работу в фильме «Ограды» — возрождении классической драмы Августа Уилсона.
В 2012 году он получил 20 миллионов долларов за боевик «Безопасный дом», в котором он сыграл агента ЦРУ, ставшего преступником. Фильм собрал в мировом прокате более 200 миллионов долларов.
Дензел Вашингтон и Райан Рейнольдс в фильме «Безопасный дом» Фото: кадр из фильма 2012 года
Вашингтон также стал хедлайнером сравнительно малобюджетной драмы «Экипаж» в 2012 году, получив похвалы и шестую номинацию на «Оскар» за роль пилота, страдающего от зависимости. Затем он объединился с Марком Уолбергом для криминальной драмы 2013 года «Два ствола», а в 2014 году получил еще один экшн-хит «Великий уравнитель».
В начале 2016 года Вашингтон получил премию Сесила Б. Демилла от Голливудской ассоциации иностранной прессы на ежегодной телепередаче «Золотой глобус». Позже в том же году он стал режиссером и снялся в экранизации «Оград». За свою роль в фильме он был номинирован на «Золотой глобус» и «Оскар» за лучшую мужскую роль.
Дензел Вашингтон и Виола Дэвис в фильме «Ограды». Фото: кадр из фильма 2016 года
В следующем году Вашингтону приписали помощь в создании неровного романа «Дж. Израэль, эсквайр», получившего «Золотой глобус» и «Оскар» за лучшую мужскую роль. В июле 2018 года Вашингтон повторил свою роль уравнителя в сиквеле «Великий уравнитель-2».
Дензел Вашингтон в фильме 2018 года «Великий уравнитель-2». Фото: кадр из фильма
Театральная работа
Помимо своей работы в «Оградах» в 2010 году, Вашингтон сыграл главную роль в «Изюминке на солнце» Лоррейн Хэнсберри на Бродвее в 2014 году, получив признание критиков. Продолжая свою работу на сцене, он снялся в бродвейском возрождении «Айсмен приходит» в 2018 году, сыграв Теодора Хики Хикмана.
Жена и дети
Дензел Вашингтон с семьей. Фото: соцсети
Вашингтон женился на актрисе Полетте Пирсон в 1983 году; у них четверо детей. Их старший сын, Джон Дэвид, в 2006 году попал в клуб НФЛ «Сент-Луис Рэмс» и продолжил карьеру в профессиональном футболе, прежде чем пойти по стопам своего отца и стать актером. Другие их дети — дочь Катя и близнецы Оливия и Малкольм.