Боевая, яркая и всегда повышает настроение: кто такая Куин Латифа

На первом курсе средней школы Латифа начала неформально петь и исполнять рэп в туалетах и раздевалках. На первом курсе она создала рэп-группу Ladies Fresh со своими друзьями Танги Би и Лэнди Ди в ответ на создание другой молодой женской группы. Вскоре группа стала появляться везде, где только могла.

Мать Латифы была катализатором, она поддерживала связь со студентами и музыкой. Она пригласила Марка Джеймса, местного диск-жокея, известного как Ди Джей Марк 45 Кинг, выступить на школьных танцах. Подвал родительского дома Джеймса в Ист-Ориндж, оборудованный электронной и звукозаписывающей аппаратурой, стал пристанищем Латифы и ее друзей, которые называли себя Flavor Unit.

«Гнев моего безумия», «Да здравствует Куин»

Джеймс, который начинал карьеру продюсера, подарил демозапись рэпа Queen Latifah's Princess of the Posse ведущему Yo! Рэпер MTV, Фред Брейтуэйт (профессионально известный как Fab 5 Freddy). Запись привлекла внимание сотрудника Tommy Boy Music Данте Росса, и в 1988 году лейбл выпустил ее первый сингл Wrath of My Madness.

Трек получил положительный отклик, что дало Латифе возможность отправиться в европейское турне и выступить в знаменитом гарлемском театре Apollo. В следующем году Латифа выпустила свой первый альбом All Hail to the Queen, который разошелся тиражом более одного миллиона копий.