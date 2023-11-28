Боевая, яркая и всегда повышает настроение: кто такая Куин Латифа

Кто такая Куин Латифа?
Дебютный хип-хоп-альбом музыканта и актрисы Куин Латифы All Hail to the Queen разошелся тиражом более одного миллиона копий, а сингл U.N.I.T.Y. принес Латифе ее первую премию «Грэмми» в 1995 году.
Латифа также получила признание за актерскую игру, заработав свою первую номинацию на «Оскар» за роль в мюзикле-блокбастере 2002 года «Чикаго» и премию «Эмми» за роль блюзовой певицы Бесси Смит в фильме 2015 года «Бесси».
Куин Латифа в фильме 2015 года «Бесси». Фото: кадр из фильма
Ранняя жизнь
Куин Латифа родилась как Дана Элейн Оуэнс 18 марта 1970 года в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Второй ребенок Лэнса и Риты Оуэнс, Латифа наиболее известна своей социальной политикой, актерским мастерством и даром рифмовать. Когда ей было восемь лет, двоюродная сестра-мусульманка дала ей прозвище Латифа, что в переводе с арабского означает «нежная и чувствительная».
Латифа начала петь в хоре баптистской церкви Шайло в Блумфилде, штат Нью-Джерси, и впервые выступила на публике, когда исполнила версию песни Home в роли одной из двух Дороти в постановке «Волшебника страны Оз» в приходской школе Святой Анны.
Куин Латифа в юности. Фото: соцсети
На первом курсе средней школы Латифа начала неформально петь и исполнять рэп в туалетах и раздевалках. На первом курсе она создала рэп-группу Ladies Fresh со своими друзьями Танги Би и Лэнди Ди в ответ на создание другой молодой женской группы. Вскоре группа стала появляться везде, где только могла.
Мать Латифы была катализатором, она поддерживала связь со студентами и музыкой. Она пригласила Марка Джеймса, местного диск-жокея, известного как Ди Джей Марк 45 Кинг, выступить на школьных танцах. Подвал родительского дома Джеймса в Ист-Ориндж, оборудованный электронной и звукозаписывающей аппаратурой, стал пристанищем Латифы и ее друзей, которые называли себя Flavor Unit.
«Гнев моего безумия», «Да здравствует Куин»
Джеймс, который начинал карьеру продюсера, подарил демозапись рэпа Queen Latifah's Princess of the Posse ведущему Yo! Рэпер MTV, Фред Брейтуэйт (профессионально известный как Fab 5 Freddy). Запись привлекла внимание сотрудника Tommy Boy Music Данте Росса, и в 1988 году лейбл выпустил ее первый сингл Wrath of My Madness.
Трек получил положительный отклик, что дало Латифе возможность отправиться в европейское турне и выступить в знаменитом гарлемском театре Apollo. В следующем году Латифа выпустила свой первый альбом All Hail to the Queen, который разошелся тиражом более одного миллиона копий.
Куин Латифа на сцене. Фото: соцсети
Nature of a Sista
В 1991 году артистка выпустила альбом Nature of a Sista, в котором были представлены синглы Fly Girl, How Do I Love Thee и Latifah's Had It Up 2 Here. Тем временем она проявила интерес к инвестициям, вложив деньги в магазин деликатесов и видеомагазин.
Поняв, что для нее открылась вакансия в сфере звукозаписи, Латифа организовала и стала главным исполнительным директором звукозаписывающей компании Flavor Unit Records and Management Company со штаб-квартирой в Джерси-Сити, штат Нью-Джерси. К концу 1993 года компания подписала контракты с 17 рэп-группами, включая очень успешную Naughty by Nature.
Black Reign, «Грэмми» за U.N.I.T.Y.
В 1993 году Латифа записала альбом под влиянием джаза и регги под названием Black Reign. Было продано более 500 000 копий, а запоминающийся сингл U.N.I.T.Y. принес Латифе ее первую премию «Грэмми» в 1995 году. В 1998 году она выпустила свою четвертую студийную работу, Order in the Court, которая была примечательна тем, что стала ее первым альбомом, в котором было предупреждение родителям за откровенные тексты.
«Альбом Даны Оуэнс»
Латифа отошла от хип-хопа, чтобы продемонстрировать свой диапазон как певицы с альбомом Даны Оуэнс (2004), который поднялся до 16-го места в Billboard 200 и получил номинацию на «Грэмми» за лучший джазовый вокальный альбом.
Альбом Trav'lin'a Light (2007) занял еще более высокие позиции в поп-чартах и получил «Грэмми» за инструментальную аранжировку. Затем Латифа вернулась к своим рэп-корням с Persona (2009), хотя альбом вызвал неоднозначную реакцию критиков.
«Лихорадка джунглей», «Сок», «Одинокий человек»
Что касается актерской карьеры, Латифа дебютировала на большом экране в межрасовой романтической драме Спайка Ли «Лихорадка в джунглях» (1991). В следующем году она появилась в криминальном триллере «Сок» вместе с Омаром Эппсом и Тупаком Шакуром.
Вскоре Латифа получила главную роль на малом экране, появляясь в ситкоме «Одинокий человек» с 1993 по 1998 год. Комедия, в которой также снялись Ким Коулз, Ким Филдс и Эрика Александер, оказалась новаторским шоу. Это остается одним из немногих ситкомов, посвященных группе афроамериканских женщин.
Куин Латифа в ситкоме «Одинокий человек» Фото: кадр из сериала
«На всю катушку», «Власть страха»
Будучи талантливой исполнительницей, Латифа продолжала браться как за комедийные, так и за драматические роли. В 1996 году она снялась в фильме «Все началось» с Джадой Пинкетт Смит и Вивикой А. Фокс, сыграв грабительницу банков.
Два года спустя Латифа объединилась с Холли Хантер и Дэнни Девито для съемок комедии «На всю катушку». Она также появилась вместе с Дензелом Вашингтоном и Анджелиной Джоли в фильме «Власть страха» (1999).
Куин Латифа и Анджелина Джоли в фильме «Власт страха» 1999 года. Фото: Global Look Press
Номинация на премию «Оскар» за фильм «Чикаго»
Пожалуй, самая известная роль Латифы в кино на сегодняшний день пришлась на 2002 год в популярном мюзикле «Чикаго» с Ричардом Гиром, Кэтрин Зета-Джонс и Рене Зеллвегер в главных ролях.
Куин Латифа в фильме «Чикаго» (2002). Фото: кадр из фильма
Ее роль тюремной надзирательницы мамы Мортон дала ей шанс продемонстрировать как свои певческие таланты, так и актерское мастерство. За свою работу в фильме Латифа была номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана.
«Дом вверх дном», «Салон красоты», «Ледниковый период: Глобальное потепление»
Куин Латифа, Стив Мартин и Юджин Леви в фильме 2003 года «Дом вверх дном». Фото: Global Look Press
Латифа получила положительные отзывы за романтическую комедию 2003 года «Дом вверх дном» вместе со Стивом Мартином. В следующем году она испытала некоторое разочарование в фильме «Нью-йоркское такси», в котором снялся Джимми Фэллон.
Куин Латифа и Джимми Фэллон в фильме «Нью-йоркское такси» (2004). Фото: Global Look Press
Но ей повезло больше с «Салоном красоты» (2005) и ее озвучкой в популярном анимационном фильме «Ледниковый период: Глобальное потепление» (2006).
Куин Латифа и Литтл ДжейДжей в Фильме 2005 года «Салон красоты». Фото: Global Look Press
«Лак для волос», «Тайная жизнь пчел», «Стальные магнолии»
В 2007 году Куин Латифа снова порадовала зрителей кино своими музыкальными талантами, появившись в роли Мэйбелл Мотормут в фильме «Лак для волос» с Джоном Траволтой. Ее криминальный фильм «Шальные деньги» (2008) с Дайан Китон и Кэти Холмс получил более холодный прием.
Вернувшись к драматургии, Латифа сыграла сильную роль в «Тайной жизни пчел» (2008). Примерно в это же время она также появилась в таких шоу, как «30 Rock» и Single Ladies, а в 2012 году снялась в телевизионном ремейке «Стальных магнолий» с Альфредом Вудардом, Филисией Рашад и Джилл Скотт.
Куин Латифа (крайняя слева) в фильме «Тайная жизнь пчел» 2008 года. Фото: Global Look Press
Ток-шоу «Бесси», The Wiz Live!
Будучи ведущей дневного ток-шоу с 1999 по 2001 год, она попыталась создать другую версию шоу Куин Латифы осенью 2013 года.
Николь Кидман на шоу Куин Латифы. 9 апреля 2014 года. Фото: Global Look Press
Хотя шоу было отменено в начале 2015 года, Латифа вернулась с широко хваленым изображением легендарной певицы Бесси Смит в сериале HBO «Бесси», получив за свою работу номинации на премию «Эмми» и «Золотой глобус». В конце того же года она сыграла волшебницу в мюзикле The Wiz Live, поставленном NBC.
«Звезда», «Улетные девочки», «Кремень»
После совместной роли с Дженнифер Гарнер в семейной драме 2016 года «Чудеса с небес» Латифа взяла на себя ведущую роль в музыкальной драме Fox «Звезда», которая транслировалась в течение трех сезонов.
В следующем году Латифа присоединилась к актерскому составу комедии «Улетные девочки», которая имела успех у фанатов. Она также сыграла более весомую роль в драме «Флинт» о водяном кризисе в городе Мичиган, за которую получила премию NAACP Image award за выдающуюся женскую роль.
В ноябре 2019 года Латифа вновь появилась в фильме ABC «Русалочка в прямом эфире», ее исполнение роли Урсулы вызвало похвалу как одно из самых ярких событий постановки.
Куин Латифа в роли Урсулы в фильме «Русалочка в прямом эфире». Фото: кадр из фильма 2019 года
Личная жизнь
Помимо актерской работы, Куин Латифа работала представителем CoverGirl cosmetics. У нее даже есть своя линия в компании: коллекция Queen.
В марте 2018 года Латифа подтвердила смерть своей матери после долгой борьбы с сердечным заболеванием.
Куин Латифа со своей мамой. Фото: соцсети