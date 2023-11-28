Боевая, яркая и всегда повышает настроение: кто такая Куин Латифа

Nature of a Sista

В 1991 году артистка выпустила альбом Nature of a Sista, в котором были представлены синглы Fly Girl, How Do I Love Thee и Latifah's Had It Up 2 Here. Тем временем она проявила интерес к инвестициям, вложив деньги в магазин деликатесов и видеомагазин.

Поняв, что для нее открылась вакансия в сфере звукозаписи, Латифа организовала и стала главным исполнительным директором звукозаписывающей компании Flavor Unit Records and Management Company со штаб-квартирой в Джерси-Сити, штат Нью-Джерси. К концу 1993 года компания подписала контракты с 17 рэп-группами, включая очень успешную Naughty by Nature.

Black Reign, «Грэмми» за U.N.I.T.Y.

В 1993 году Латифа записала альбом под влиянием джаза и регги под названием Black Reign. Было продано более 500 000 копий, а запоминающийся сингл U.N.I.T.Y. принес Латифе ее первую премию «Грэмми» в 1995 году. В 1998 году она выпустила свою четвертую студийную работу, Order in the Court, которая была примечательна тем, что стала ее первым альбомом, в котором было предупреждение родителям за откровенные тексты.

«Альбом Даны Оуэнс»

Латифа отошла от хип-хопа, чтобы продемонстрировать свой диапазон как певицы с альбомом Даны Оуэнс (2004), который поднялся до 16-го места в Billboard 200 и получил номинацию на «Грэмми» за лучший джазовый вокальный альбом.

Альбом Trav'lin'a Light (2007) занял еще более высокие позиции в поп-чартах и получил «Грэмми» за инструментальную аранжировку. Затем Латифа вернулась к своим рэп-корням с Persona (2009), хотя альбом вызвал неоднозначную реакцию критиков.

«Лихорадка джунглей», «Сок», «Одинокий человек»

Что касается актерской карьеры, Латифа дебютировала на большом экране в межрасовой романтической драме Спайка Ли «Лихорадка в джунглях» (1991). В следующем году она появилась в криминальном триллере «Сок» вместе с Омаром Эппсом и Тупаком Шакуром.

Вскоре Латифа получила главную роль на малом экране, появляясь в ситкоме «Одинокий человек» с 1993 по 1998 год. Комедия, в которой также снялись Ким Коулз, Ким Филдс и Эрика Александер, оказалась новаторским шоу. Это остается одним из немногих ситкомов, посвященных группе афроамериканских женщин.