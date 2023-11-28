Одно ее появление на экране заставляет улыбаться: биография комикессы Тины Фей

Кто такая Тина Фей?
Тина Фей — американская актриса, комик, сценарист и продюсер. В 1995 году она пробилась в качестве сценариста в Saturday Night Live, позже став главным сценаристом скетч-комедийного шоу и соведущей программы «Обновление выходного дня».
Фей написала сценарий к популярному фильму «Дрянные девчонки» (который позже стал успешным мюзиклом), а затем стала звездой популярного ситкома «30 Rock» и соавтором сериала Netflix «Несокрушимая Кимми Шмидт».
Уилл Феррелл и Тина Фей с изображением Брэда Питта на Comic-Con 2010. 24 июля 2010 г. Калифорния, США. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Тина Фей родилась как Элизабет Стаматина Фей 18 мая 1970 года в Аппер-Дарби, штат Пенсильвания, в семье родителей Дональда и Зенобии Джинн Фей. Жанна работала в брокерской фирме, а Дональд Фей оформлял гранты для Пенсильванского университета.
В возрасте пяти лет незнакомец подошел к ней во дворе перед домом и полоснул ножом по лицу, оставив шрам, который она носит до сих пор. Но Фей не позволила этому инциденту повлиять на нее или помешать ей.
Тина Фей в детстве. Фото: соцсети
Выросшая в пригороде Филадельфии, Фей вспоминает странную юность, наполненную невыщипанными бровями и химической завивкой. Вместо свиданий Фей приглашала друзей поиграть в веселые игры типа Celebrity. Этот самопровозглашенный супер-ботаник продолжил изучать драматургию в Университете Вирджинии.
Saturday Night Live
После окончания колледжа в 1992 году Фей переехала в Чикаго, чтобы продолжить карьеру в комедии. Она присоединилась к comedy training ground Second City, известной программе, в которой начинали многие исполнители Saturday Night Live.
В 1995 году сценаристы SNL приехали во Второй город в поисках новых талантов и были воодушевлены способностями Фей. Когда продюсер SNL Лорн Майклс прочитал эскизные идеи Фей, ей предложили работу сценариста. После нескольких лет работы на шоу Фей стала первой женщиной-сценаристом в истории SNL.
Во время 25-го сезона шоу Фей изменила свой имидж и получила место соведущей в Weekend Update с Джимми Фэллоном, где она написала множество самых популярных едких шуток.
Тина Фей и Джимми Фэллон в вечернем шоу. Фото: соцсети
«Дрянные девчонки», «30 Rock» и Сара Пэйлин
Несмотря на то что в последние годы Фей приобрела более гламурный имидж, она по-прежнему сохраняет свою легендарную трудовую этику, невозмутимый юмор и приземленную индивидуальность — качества, которые помогли вывести ее комедийные проекты на беспрецедентный уровень успеха.
Доказав, что у нее хватит выдержки пережить свое попадание в SNL, она написала сценарий к «Дрянным девчонкам» (2004) — популярному фильму о неловкости подростковой культуры с Линдси Лохан и Рэйчел Макадамс в главных ролях.
Постер фильма 2005 года «Дрянные девчонки»
Позже «Дрянные девчонки» обрели новую жизнь на сцене, выступив в Национальном театре в Вашингтоне, округ Колумбия, в конце 2017 года, прежде чем переехать на Бродвей. Пьеса получила целых 12 номинаций на премию «Тони» и премию Drama Desk Award за лучшую книгу мюзикла в 2018 году.
Тина Фей и Линдси Лохан в фильме «Дрянные девчонки» (2004). Фото: кадр из фильма
Тем временем Фей создала телевизионное шоу «30 Rock» — сатирический взгляд на ее собственную жизнь в качестве писательницы SNL. Несмотря на невысокие рейтинги в первые сезоны шоу, «30 Rock» вошел в историю комедийного сериала, получив 17 различных номинаций на премию «Эмми» в 2008 году, и стал одним из самых популярных шоу своей эпохи.
Тина Фей в шоу «30 Rock». Фото: кадр из шоу
Многие приписывали внезапный успех «30 Rock» чрезвычайно популярному исполнению Фей роли кандидата в вице-президенты от республиканской партии Сары Пэйлин в Saturday Night Live во время президентских выборов 2008 года.
В сочетании с подражанием подруги Эми Полер сенатору от Нью-Йорка Хиллари Клинтон скетчи привели к 46-процентному росту рейтингов Saturday Night Live по сравнению с предыдущим сезоном.
Книга «Боссипанты» и «Кимми Шмидт»
Фей продолжала набирать обороты до конца «30 Rock». В 2011 году она взяла тайм-аут, чтобы выпустить свою автобиографию «Боссипанты», которая была хорошо принята «Нью-Йорк таймс».
Тина Фей рекламирует свою новую книгу «Боссипанты» на книжном фестивале Бесплатной библиотеки Филадельфии. 12 апреля 2011 года. Фото: Global Look Press
Затем она снялась в фильмах «Признание» (2013), «Самые разыскиваемые куклы» (2014) и «Здесь я тебя оставляю» (2014), прежде чем вновь объединиться с Полер в комедии «Сестры» 2015 года и стать хэдлайнером военной комедии-драмы «Фокстрот, виски, танго» 2016 года.
Фей добилась большего успеха на телевидении в качестве соавтора фильма «Несокрушимая Кимми Шмидт» с Элли Кемпер в главной роли, который дебютировал в 2015 году и собрал положительные отзывы за четыре сезона и один интерактивный специальный выпуск.
Тина Фей в фильме «Несокрушимая Кимми Шмидт». Фото: кадр из фильма 2015 года
Вернувшись в телевизионный ситком NBC, Фей продюсировала и взяла на себя повторяющуюся роль в сериале «Отличные новости» о продюсере новостей, занимающемся стажировкой ее матери в телеканале. Фей также была показана в режиссерском дебюте Полера в 2019 году «Страна вина», прежде чем появиться в сериале-антологии «Современная любовь» позже в том же году.
Награды и почести
Начиная со своей первой премии Гильдии сценаристов за работу над SNL в 2001 году, Фей заработала достаточно наград, чтобы заполнить целую комнату призов. С тех пор она получила девять премий «Эмми Прайм-тайм», три «Золотых глобуса» и пять премий Гильдии киноактеров.
Кроме того, разносторонне одаренная писательница и исполнительница получила три премии «Грейси», три премии Гильдии продюсеров Америки и премию Ассоциации телевизионных критиков за индивидуальные достижения в комедийном жанре.
Бьюси Филиппс и Тэйе Диггс на 19-й ежегодной церемонии на премию Гильдии киноактеров США объявляют Тину Фей победителем в номинации «За выдающуюся женскую роль в комедийном сериале». 12 декабря 2012 г. Фото: Global Look Press
Муж и дети
Фей проживает в Нью-Йорке со своим мужем, продюсером и композитором «30 Rock» Джеффом Ричмондом, и их дочерьми Элис Зенобией Ричмонд (р. 2005 г.) и Пенелопой Афиной Ричмонд (р. 2011 г.).
Тина Фей с семьей. Фото: соцсети