Одно ее появление на экране заставляет улыбаться: биография комикессы Тины Фей

Кто такая Тина Фей?

Тина Фей — американская актриса, комик, сценарист и продюсер. В 1995 году она пробилась в качестве сценариста в Saturday Night Live, позже став главным сценаристом скетч-комедийного шоу и соведущей программы «Обновление выходного дня».

Фей написала сценарий к популярному фильму «Дрянные девчонки» (который позже стал успешным мюзиклом), а затем стала звездой популярного ситкома «30 Rock» и соавтором сериала Netflix «Несокрушимая Кимми Шмидт».