Когда жизненные трудности научили шутить: чем прославился актер-комик Крис Рок

Кто такой Крис Рок?

Крис Рок - комик и актер, которого многие считают одним из лучших стендап-комиков всех времен. Он наиболее известен своим грубоватым юмором и в своих выступлениях затрагивает широкий спектр порой противоречивых тем, включая расовые отношения, семейную динамику, взаимоотношения знаменитостей и неравенство в благосостоянии.

После появления в Saturday Night Live Рок добился ошеломляющего успеха со своими специальными стендап-комедиями и продолжил сниматься в большом количестве фильмов и телесериалов и продюсировать их. Он получил четыре премии «Эмми» и три «Грэмми» за свои комедийные сериалы и альбомы, создал популярный ситком «Все ненавидят Криса» и дважды был лауреатом премии «Оскар».