Когда жизненные трудности научили шутить: чем прославился актер-комик Крис Рок

Кто такой Крис Рок?
Крис Рок - комик и актер, которого многие считают одним из лучших стендап-комиков всех времен. Он наиболее известен своим грубоватым юмором и в своих выступлениях затрагивает широкий спектр порой противоречивых тем, включая расовые отношения, семейную динамику, взаимоотношения знаменитостей и неравенство в благосостоянии.
После появления в Saturday Night Live Рок добился ошеломляющего успеха со своими специальными стендап-комедиями и продолжил сниматься в большом количестве фильмов и телесериалов и продюсировать их. Он получил четыре премии «Эмми» и три «Грэмми» за свои комедийные сериалы и альбомы, создал популярный ситком «Все ненавидят Криса» и дважды был лауреатом премии «Оскар».
Крис Рок и Тайлер Джеймс Уильямс. Фото: кадр из сериала «Все ненавидят Криса» (2005-2009)
Ранняя жизнь
Крис Рок родился 7 февраля 1965 года в Эндрюсе, Южная Каролина. Рок - старший из семи детей, родившихся у Джулиуса Рока, водителя грузовика, и Роуз Рок, учительницы. Когда Крис был маленьким, его семья переехала в Бруклин, штат Нью-Йорк. Остаток своего детства он провел в бруклинском районе Бедфорд-Стайвесант.
Его возили на автобусе в государственную школу, где учились почти все белые, где он в раннем возрасте подвергался дискриминации и издевательствам. Позже Рок написал об этом в своей автобиографии Rock This:
«Мои родители предполагали, что я получу лучшее образование в лучшем районе. На самом деле я получил худшее образование в худшем районе. И целая куча... порки».
Эти ранние столкновения с расизмом сильно повлияли на его комедийный материал.
Ранняя карьера
После окончания средней школы Рок начал работать в различных ресторанах с минимальной оплатой труда, а в 1984 году начал выступать со стендап-комедией в комедийных клубах «Поймай восходящую звезду» в Нью-Йорке. В возрасте 18 лет Рока открыл для себя один из его комедийных кумиров, Эдди Мерфи, который подружился с Роком и взял его под свое крыло. Мерфи дал Року свою первую роль в кино: небольшую роль парковщика в фильме «Полицейский из Беверли-Хиллз II» (1987).
Рок продолжал выступать в жанре стендап-комедии, в то время как на его пути начали появляться другие возможности в кино и на телевидении. Он появился в фильме Кинана Айвори Уэйанса «Я достану тебя, ублюдок» (1988) и сыграл небольшую роль в телесериале «Полиция Майами», прежде чем взялся за более драматичную роль Пуки, информатора-наркомана, в фильме Марио Ван Пиблза «Нью-Джек-Сити» (1991).
Крис Рок. Фото: кадр из к/ф «Нью-Джек-Сити» (1991)
Saturday Night Live
В 1990 году Рок пошел по стопам Мерфи, присоединившись к актерскому составу Saturday Night Live, где он добился некоторого успеха благодаря созданию персонажа Black power Нэта Х. Рок был частью того, что стало известно как «Плохие парни SNL» вместе с другими комиками Крисом Фарли, Дэвидом Спейдом, Робом Шнайдером и Адамом Сэндлером, со многими из которых Рок продолжит сотрудничать в будущем.
Рок получал меньше экранного времени, чем его коллеги-«Плохие парни», и иногда испытывал разочарование из-за сериала, особенно когда его часто просили сыграть роли, подчеркивающие его расовую принадлежность. Эти творческие разногласия привели к его уходу из SNL в 1993 году, чтобы сняться в конкурирующем комедийном сериале «В ярких красках», который был отменен через месяц после того, как он присоединился к шоу.
Фото: кадр шоу Saturday Night Live где Крис Рок и Адам Сэндлер были гостями в студии, 4 мая 2019 г.
Первый успех
Рок продолжал выступать стендапом во время своего выступления в Saturday Night Live. В 1991 году он выпустил свой первый комедийный альбом «Born Suspect», за которым в 1994 году последовал его первый специальный комедийный выпуск на канале HBO «Крис Рок: Охрененные шутки». Но именно его второй специальный выпуск канала HBO «Крис Рок: Дерзайте» (1996) по-настоящему ознаменовал поворотный момент в карьере Рока.
«Крис Рок: Дерзайте» затрагивала многие темы, включая свидания и брак, дело об убийстве О.Дж. Симпсона и расовые отношения в Америке. Особое внимание привлек спорный момент, когда Рок широко использовал слово на букву «Н». «Крис Рок: Дерзайте» получил признание критиков, и за него Рок получил свои первые две премии «Эмми».
Variety назвала его «поистине замечательных часов комедии, когда-либо выходивших в эфир по телевидению», и сказала, что он превратил Рок «из уважаемого, но в значительной степени малопродуктивного стэндапа в передовицу комедийного будущего».
The special помогли Року сделать успешную карьеру в кино и комедии, но в это время он продолжал выступать в стендап и выпускать комедийные альбомы. Рок продюсировал еще несколько специальных комедийных программ для HBO и получил премию Грэмми за свои альбомы Roll With the New (1997), Bigger and Blacker (1999) и «Крис Рок: Никогда не пугаюсь» (2004).
Фото: постер документального комедийного фильма «Крис Рок: Никогда не пугаюсь» (2004)
Карьера в кино
Рок появился в нескольких небольших ролях в кино в 1990-е годы, включая комедию Эдди Мерфи «Бумеранг» (1992), фильм Стива Мартина «Сержант Билко» (1996) и фильм Криса Фарли «Ниндзя из Беверли Хиллз» (1997). Но его прорывные выступления в жанре стендап-комедии привели к более крупным и частым ролям в кино, таким как роли второго плана в фильмах «Смертельное оружие 4» (1998), «Догма» (1999) и «Сестричка Бетти» (2000).
К 2000-м годам Рок начал появляться в главных ролях, одновременно все чаще работая сценаристом и продюсером фильмов. Его первой главной ролью стал фильм «Обратно на землю» (2001), ремейк фильма Уоррена Битти 1978 года «Небеса могут подождать». Рок стал соавтором сценария «Обратно на землю» вместе с коллегой-комиком Луисом К.К. Они также были соавторами комедии 2001 года «Пути Тэнг».
Рок продолжал регулярно сниматься в кино на протяжении десятилетий, став режиссером и сыграв главную роль в политической комедии «Глава государства» (2003) с Берни Маком и снявшись в фильмах с Адамом Сэндлером, таких как «Все или ничего» (2005), «Одноклассники» (2010) и «Одноклассники 2» (2013). Он озвучивал роли в фильмах «Мадагаскар» и фильме Джерри Сайнфелда «Би Муви: Медовый заговор» (2007), а также перешел в жанр ужасов, сыграв главную роль в фильме «Пила: Спираль» (2021), спин-оффе серии фильмов «Пила».
Крис Рок в роли детектива Зика Бэнкса в фильме «Пила: Спираль» (2020). Фото: Global Look Press
Карьера на телевидении
В 1997 году Рок начал вести свой собственный ночной телесериал «Шоу Криса Рока», в котором показывались интервью с такими гостями, как Джонни Кокран, Арсенио Холл, Конан О'Брайен, Джордж Карлин и Джесси Джексон. Сериал, выходивший в течение пяти сезонов на канале HBO, в 1999 году получил премию «Эмми Прайм-тайм» за выдающийся сценарий для эстрадной или музыкальной программы, а также принес Року награду CableACE Award за лучшую развлекательную программу.
В 2005 году Рок дебютировал в ситкоме под названием «Все ненавидят Криса», название которого пародировало неизменно популярный фильм «Все любят Рэймонда». Действие фильма «Все ненавидят Криса» происходит в середине 1980-х, и на создание его вдохновили подростковые годы Рока, когда он рос в нью-йоркском районе Бедфорд-Стайвесант.
Комедия «Все ненавидят Криса» быстро стала второй по посещаемости на UPN и получила признание критиков. Американский институт кино назвал его одним из 10 лучших телевизионных шоу 2007 года, заявив, что оно «дает очень реальный взгляд на взросление в Америке — вызов, который требует обсуждения расы и класса, часто отсутствующих сегодня на телевидении».
«Одноклассники» (2010) Крис Рок в роли Курта Маккензи, Адам Сэндлер в роли Ленни Федера, Роб Шнайдер в роли Роба Хиллиарда, Кевин Джеймс в роли Эрика Ламонсоффа и Дэвид Спейд в роли Маркуса Хиггинса. Фото: Global Look Press
Последние работы
Рок появился в нескольких фильмах Адама Сэндлера для потокового сервиса Netflix, включая «Сэнди Уэкслер» (2017) и «Неделя до...» (2018). Он также воссоединился с Эдди Мерфи во время появления в фильме «Меня зовут Долемайт» (2019). Рок дебютировал в бродвейском театре в 2011 году в пьесе Стивена Адли Гиргиса «Мать в шляпе», которая принесла ему номинацию на премию Драматической лиги за самое выдающееся исполнение.
Рок сыграл главную роль в четвертом сезоне нашумевшего телесериала-антологии FX «Фарго». Действие происходит в 1950-х годах, Рок изобразил Лоя Кэннона, лидера преступного синдиката под названием «Кэннон Лимитед», который был описан как «сообщество беженцев другого типа, спасающихся с Глубокого Юга, и Джима Кроу как часть Великого переселения народов».
Рок также продолжил выступать в жанре стендап-комедии, выпустив свой шестой специальный комедийный фильм «Крис Рок: Бубен» на Netflix в 2018 году. 4 марта 2023 года Rock выпустил специальный комедийный фильм «Крис Рок: Избирательная ярость» на Netflix, ознаменовав первое мероприятие потокового сервиса в прямом эфире.
Крис Рок. Фото: кадр из сериала «Фарго» (2014-...)
Вручение премии «Оскар» и споры вокруг нее
Рок принимал 77-ю церемонию вручения премии «Оскар» в 2005 году, выступление, которое вызвало неоднозначные отзывы. Некоторые обижались на его шутки, высмеивающие таких актеров, как Джуд Лоу, а также на его высказывания, высмеивающие награждения в целом.
Тем не менее, Рок был приглашен снова провести 88-ю церемонию вручения премии «Оскар» в 2016 году, в год, когда вручение премии «Оскар» подверглось широкой критике с помощью хэштега #OscarsSoWhite из-за отсутствия расового разнообразия среди номинантов. Рок получил положительные отзывы за свое выступление на хостинге, во время которого он напрямую затронул противоречия и практику найма в Голливуде.
«Голливуд - это расизм? Ты чертовски прав, Голливуд - это расизм. Но это не тот расизм, к которому ты привык», - сказал Рок во время монолога. «Голливуд - это женское расистское общество. Это что-то вроде: «Ты нам нравишься, Ронда, но ты не каппа’. Таков Голливуд. Но все меняется. Все меняется».
Ведущий Крис Рок на 88-й церемонии вручения премии «Оскар», 28 февраля 2016 г. – Голливуд, Калифорния, США. - Фото: Global Look Press
Пощечина
В 2022 году Рок стал участником того, что было названо одним из самых позорных моментов в истории поп-культуры, когда актер Уилл Смит дал ему пощечину во время 94-й церемонии вручения премии «Оскар». Рок вручал награду за лучший полнометражный документальный фильм, когда увидел в зале Смита и его жену Джаду Пинкетт Смит и отпустил шутку о Джаде, сыгравшей главную роль в сиквеле «Джи-и-Джейн», из-за ее бритой головы.
Джаду, которая бреет голову из-за очаговой алопеции, эта шутка явно разозлила. Несмотря на то, что поначалу сам рассмеялся над шуткой, Смит вышел на сцену, ударил Рока по лицу, затем сел обратно и накричал на Рока со своего места. Рок выглядел ошеломленным, в шутку назвав это «величайшим вечером в истории телевидения», прежде чем продолжить свою презентацию.
Момент, который стал известен как «Пощечина» и «Слэпгейт», во многом затмил остальную часть церемонии, во время которой Смит позже получил награду «Лучшая мужская роль» за роль в фильме «Король Ричард». Позже Смит уволился из Академии, которая осудила его действия и запретила ему участвовать в будущих церемониях в течение 10 лет. Смита и Рока хвалили и защищали с разных сторон, причем некоторые критиковали Рока за то, что он высмеивал состояние здоровья Джады Пинкетт Смит.
Граффити «Пощечины» Уилла Смита и Криса Рока доминиканского художника Хесуса Круза Артилеса. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Рок женился на Малак Комптон 23 ноября 1996 года. В 2002 году у пары родилась дочь Лола Симоне, а в 2004 году - дочь Зара Саванна. В 2014 году Рок подал на развод с Комптон, признавшись в неверности. Их развод был завершен 22 августа 2016 года.
Крис Рок c семьей на 27-й ежегодной церемонии вручения премии Kids' Choice Awards, проводимой Nickelodeon, 29 марта 2014 г. – Лос-Анджелес, Калифорния, США. -Фото: Global Look Press