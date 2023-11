Когда жизненные трудности научили шутить: чем прославился актер-комик Крис Рок

Первый успех

Рок продолжал выступать стендапом во время своего выступления в Saturday Night Live. В 1991 году он выпустил свой первый комедийный альбом «Born Suspect», за которым в 1994 году последовал его первый специальный комедийный выпуск на канале HBO «Крис Рок: Охрененные шутки». Но именно его второй специальный выпуск канала HBO «Крис Рок: Дерзайте» (1996) по-настоящему ознаменовал поворотный момент в карьере Рока.

«Крис Рок: Дерзайте» затрагивала многие темы, включая свидания и брак, дело об убийстве О.Дж. Симпсона и расовые отношения в Америке. Особое внимание привлек спорный момент, когда Рок широко использовал слово на букву «Н». «Крис Рок: Дерзайте» получил признание критиков, и за него Рок получил свои первые две премии «Эмми».

Variety назвала его «поистине замечательных часов комедии, когда-либо выходивших в эфир по телевидению», и сказала, что он превратил Рок «из уважаемого, но в значительной степени малопродуктивного стэндапа в передовицу комедийного будущего».

The special помогли Року сделать успешную карьеру в кино и комедии, но в это время он продолжал выступать в стендап и выпускать комедийные альбомы. Рок продюсировал еще несколько специальных комедийных программ для HBO и получил премию Грэмми за свои альбомы Roll With the New (1997), Bigger and Blacker (1999) и «Крис Рок: Никогда не пугаюсь» (2004).