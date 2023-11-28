Его персонажи стали олицетворением американского юмора: кто такой Стив Мартин

Кто такой Стив Мартин?
Стив Мартин бросил колледж, чтобы писать для телевидения. В период с 1977 по 1981 год он выпустил четыре комедийных альбома, получив премии «Грэмми» за Let's Get Small и «Дикий и безумный парень». После главной роли в фильме «Придурок» в 1979 году он снялся в таких художественных фильмах, как «Весь я», «Роксана» и «Отец невесты». Мартин также пользовался успехом как автор и музыкант, получив еще одну «Грэмми» в 2010 году за свои блюграсс-композиции на The Crow: «Новые песни для 5-струнного банджо».
Ранняя жизнь
Стив Мартин родился 14 августа 1945 года в Уэйко, штат Техас, в семье менеджера по недвижимости. Когда ему было пять лет, Мартин и его семья переехали из Уэйко в Инглвуд, Калифорния, а затем в Гарден-Гроув, Калифорния, когда ему было 10.
Будучи подростком, Мартин продавал путеводители и показывал фокусы в Диснейленде и на ферме Ноттс Берри. Он поступил в государственный колледж Лонг-Бич изучать философию, но вскоре перевелся на театральную программу Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.
Стив Мартин в молодости. Фото: соцсети
Ранняя комедийная карьера
Мартин вообще бросил колледж, чтобы стать сценаристом комедии «Час комедии братьев Смозерс» (1967–1968), за что получил премию «Эмми» в 1969 году.
В 1970-х Мартин выступал со стендап-комедией в местных клубах, написал сценарий для шоу Сонни и Шер (1972–1973) и впервые из своих многочисленных выступлений появился в The Tonight Show с Джонни Карсоном. В 1976 году он был ведущим программы NBC Saturday Night Live в первый из более чем дюжины раз, его необычный и непочтительный юмор мгновенно сделал его знаменитостью.
Стив Мартин на сцене исполняет свой хит в образе Тутанхамона. 1970-е годы. Фото: Global Look Press
Для Мартина это было плодотворное творческое время, и в период с 1977 по 1981 год он выпустил четыре комедийных альбома, получив премии «Грэмми» за Let's Get Small и A Wild and Crazy Guy. Он также получил золотую пластинку за свой комедийный хит King Tut и написал свою первую книгу «Жестокие ботинки» в 1977 году.
«Придурок»
Первая собственная работа Стива Мартина, написанный им короткометражный фильм под названием «Рассеянный официант» (1977), был номинирован на премию «Оскар». В 1979 году он снялся в своем первом полнометражном художественном фильме «Придурок» — первой из многих совместных работ Мартина и режиссера Карла Райнера.
Стив Мартин в фильме «Придурок» (1979). Фото: кадр из фильма
«Весь я»
За Мартином и Райнером последовали детективно-триллерный пасквиль «Мертвецы пледов не носят» (1982), научно-фантастическая комедия «Мозги набекрень» (1983) и комедия «Весь я» (1984) с Лили Томлин в главной роли.
Мартин получил награды за лучшую мужскую роль как от Ассоциации кинокритиков Нью-Йорка, так и от Национального совета рецензирования за свою роль в фильме «Весь я». Он также получил восторженные отзывы за роль сумасшедшего дантиста в фильме Фрэнка Оза «Магазинчик ужасов» (1986).
Стив Мартин и Лили Томлин в фильме «Весь я». Фото: кадр из фильма 1984 года
«Роксана»
В 1987 году Мартин еще больше раскрыл свой талант, став соавтором сценария, исполнительным продюсером и сыграв главную роль в фильме «Роксана» — современной интерпретации истории Сирано де Бержерака. За свою работу в фильме «Роксана» он получил награду за лучшую мужскую роль от Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса, а также награду за лучший сценарий от Гильдии сценаристов Америки.
Стив Мартин и Дэрил Ханна в фильме «Роксана». Фото: кадр из фильма 1987 года
«Отец невесты», «Лос-анджелесская история»
В 1991 году Мартин написал сценарий, снялся в главной роли и был исполнительным продюсером «Лос-анджелесской истории». Он также снялся в диснеевском ремейке «Отца невесты» (1992) и его продолжении 1995 года.
В 1993 году Мартин добился успеха как драматург вместе с Пикассо в театре Лапина Agile, который открылся в чикагском театре Steppenwolf, прежде чем переехать в Бостон и Лос-Анджелес и работать вне Бродвея.
Стив Мартин в фильме «Отец невесты – 2» (1995). Фото: Global Look Press
«Приезжие», «Клевый парень»
После появления в фильме Дэвида Мэмета «Испанский узник» (1997) актер озвучил анимационный фильм Dreamworks «Принц Египта» (1998) и сыграл одну из главных ролей с Голди Хоун в ремейке фильма «Приезжие» (1999).
Затем Мартин написал сценарий и снялся в комедии 1999 года «Клевый парень» с Эдди Мерфи и появился вместе с Хеленой Бонэм Картер в мрачной комедии 2001 года «Новокаин».
Стив Мартин и Эдди Мерфи в комедии «Клевый парень» 1999 года. Фото: Global Look Press
Ведущий церемонии вручения премии «Оскар»
Также в 2001 году Мартин принял новый вызов в качестве ведущего печально известной своей длительностью церемонии вручения премии «Оскар». Его фирменный юмор и выходки принесли ему приглашение вернуться в 2003 и 2010 годах, а позже он объединился с Крисом Роком, чтобы произнести вступительные шутки на церемонии Hostless 2020.
«Дом вверх дном», «Розовая пантера»
В 2003 году Мартин снялся вместе с Куин Латифой в романтической комедии «Дом вверх дном», которая неожиданно дебютировала под номером один в прокате. В 2004 году Мартин присоединился к Бонни Хант, чтобы повторить комедию 1950-х годов «Оптом дешевле».
Стив Мартин в комедии «Оптом дешевле» 2003 года. Фото: Global Look Press
Затем он написал сценарий и снялся в другом ремейке 2006 года — «Розовая пантера», который хорошо зарекомендовал себя в прокате.
Жан Рено, Стив Мартин и Беонсе Ноулз в фильме «Розовая пантера» 2003 года. Фото: Global Look
«Простые сложности»
В 2008 году Мартин появился в комедии Тины Фей и Эми Полер «Ой, мамочки», которая взлетела до № 1 в прокате и собрала более 17 миллионов долларов в первый уикенд. После повторения роли инспектора Клюзо в «Розовой пантере – 2» (2009) он присоединился к Мэрил Стрип и Алеку Болдуину в романтической комедии «Простые сложности» (2009), а затем объединился с Джеком Блэком и Оуэном Уилсоном в комедии «Большой год» (2011).
Мэрил Стрип, Стив Мартин, Алек Болдуин и Лэйк Белл в фильме «Простые сложности». Фото: кадр из фильма 2009 года
«Дом», «Долгий путь Билли Линна в перерыве футбольного матча»
Мартин исчез с большого экрана на несколько лет, прежде чем вновь появиться в 2015 году с озвучкой для анимационного сериала «Дом» и семейной комедии-драмы ансамбля «Любите Куперов». Затем он появился в военной драме 2016 года «Долгий путь Билли Линна в перерыве футбольного матча».
Стив Мартин в фильме «Долгий путь Билли Линна в перерыве футбольного матча». Фото: кадр из фильма 2016 года
«Продавщица»
Часто публикуясь в журнале New Yorker, Мартин опубликовал повесть «Продавщица», получившую большое признание в 2001 году. (Сборник его статей в «Нью-Йоркере» был опубликован под названием «Чистый бред» в 1998 году.) История разочарованной продавщицы, пытающейся сделать выбор между будущим музыкантом и богатым женатым мужчиной, была экранизирована в 2005 году с Мартином и Клэр Дэйнс в главных ролях.
Стив Маптин и Клэр Дэйнс в фильме «Продавщица». Фото: Global Look Press
«Рожденный стоя»
Мартин последовал за этой работой с книгой «Удовольствие от моей компании» (2003), которая также возглавила списки бестселлеров, автобиографией «Рожденный стоя: жизнь комикса» (2007) и «Объект красоты» (2010), рассказывающей об амбициях молодой женщины покорить мир искусства Нью-Йорка.
Премия «Грэмми» за The Crow
Когда Мартин не занят писательством или работой на большом экране, он занимается музыкой. Его сборник оригинальных композиций для банджо, The Crow: New Songs for the 5-String Banjo, был выпущен в 2009 году и получил высокую оценку критиков, и с ним Мартин получил премию «Грэмми» в номинации «Блюграсс-альбом года».
Стив Мартин играет на банджо. Фото: Global Look Press
«Любовь пришла за тобой», «Яркая звезда»
Совместный альбом Rare Bird Alert со Steep Canyon Rangers вышел в 2011 году, а в 2013 году последовал альбом Love Has Come for You с Эди Брикелл. Затем Мартин и Брикелл объединились, чтобы поставить на Бродвее постановку «Яркой звезды», которая получила премию Drama Desk Award и номинацию на «Тони».
Дуэт выпустил еще один альбом оригинального материала bluegrass, So familiar, в 2015 году, прежде чем Мартин присоединился к Steep Canyon Rangers, чтобы выпустить долгожданный альбом в 2017 году.
Личная жизнь
В 1986 году Мартин женился на актрисе Виктории Теннант — своей будущей коллеге по фильму «Лос-анджелесская история» (1991), но пара развелась в 1994 году.
Стив Мартин и Виктория Теннант в фильме 1991 года « Лос-анджелесская история». Фото: кадр из фильма
В начале 2000-х Мартин начал встречаться с Энн Стрингфилд, бывшей сотрудницей The New Yorker. Они поженились в 2007 году на неожиданной церемонии в присутствии 75 гостей, а в 2012 году у них родился первенец — девочка, что ознаменовало вступление Мартина в отцовство в возрасте 67 лет.
Страстный коллекционер произведений искусства, Мартин является попечителем Художественного музея Лос-Анджелеса и владеет работами Джорджии О'Кифф, Ричарда Дибенкорна, Виллема де Кунинга, Хелен Франкенталер, Роя Лихтенштейна и Пикассо, среди прочих.
Среди его многочисленных наград Мартин был удостоен престижной премии Марка Твена за американский юмор в 2005 году и назван лауреатом премии «Кеннеди-центра» в декабре 2007 года. Он также получил почетную премию «Оскар» в 2013 году.
Стив Мартин иногда по вечерам любит наряжаться Рупрехтом. 22 мая 2015 года. Фото: Global Look Press