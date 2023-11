Его персонажи стали олицетворением американского юмора: кто такой Стив Мартин

«Рожденный стоя»

Мартин последовал за этой работой с книгой «Удовольствие от моей компании» (2003), которая также возглавила списки бестселлеров, автобиографией «Рожденный стоя: жизнь комикса» (2007) и «Объект красоты» (2010), рассказывающей об амбициях молодой женщины покорить мир искусства Нью-Йорка.

Премия «Грэмми» за The Crow

Когда Мартин не занят писательством или работой на большом экране, он занимается музыкой. Его сборник оригинальных композиций для банджо, The Crow: New Songs for the 5-String Banjo, был выпущен в 2009 году и получил высокую оценку критиков, и с ним Мартин получил премию «Грэмми» в номинации «Блюграсс-альбом года».