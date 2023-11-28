Его персонажи стали олицетворением американского юмора: кто такой Стив Мартин

Кто такой Стив Мартин?

Стив Мартин бросил колледж, чтобы писать для телевидения. В период с 1977 по 1981 год он выпустил четыре комедийных альбома, получив премии «Грэмми» за Let's Get Small и «Дикий и безумный парень». После главной роли в фильме «Придурок» в 1979 году он снялся в таких художественных фильмах, как «Весь я», «Роксана» и «Отец невесты». Мартин также пользовался успехом как автор и музыкант, получив еще одну «Грэмми» в 2010 году за свои блюграсс-композиции на The Crow: «Новые песни для 5-струнного банджо».

Ранняя жизнь

Стив Мартин родился 14 августа 1945 года в Уэйко, штат Техас, в семье менеджера по недвижимости. Когда ему было пять лет, Мартин и его семья переехали из Уэйко в Инглвуд, Калифорния, а затем в Гарден-Гроув, Калифорния, когда ему было 10.

Будучи подростком, Мартин продавал путеводители и показывал фокусы в Диснейленде и на ферме Ноттс Берри. Он поступил в государственный колледж Лонг-Бич изучать философию, но вскоре перевелся на театральную программу Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.