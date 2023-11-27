Александра Булычева: выучилась на инженера-металлурга, но стала кинозвездой

Александра Булычева родилась 1 января 1987 года в Глазове (Удмуртия). В детстве она увлекалась пением, выступала в хоре «Глазовчанка», училась игре на фортепиано. Также не обошла она вниманием спорт, причем, самый разный — ходила на спортивную аэробику, стрельбу, фехтование, легкую атлетику, верховую езду.

Правда, учиться девушка отправилась совсем не по творческой специальности. Еще школьницей она досрочно обеспечила себе место в Московский институт стали и сплавов. И окончила его по специальности «инженер-металлург редкоземельных и радиоактивных металлов».