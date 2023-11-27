Александра Булычева: выучилась на инженера-металлурга, но стала кинозвездой

Александра Булычева родилась 1 января 1987 года в Глазове (Удмуртия). В детстве она увлекалась пением, выступала в хоре «Глазовчанка», училась игре на фортепиано. Также не обошла она вниманием спорт, причем, самый разный — ходила на спортивную аэробику, стрельбу, фехтование, легкую атлетику, верховую езду.
Правда, учиться девушка отправилась совсем не по творческой специальности. Еще школьницей она досрочно обеспечила себе место в Московский институт стали и сплавов. И окончила его по специальности «инженер-металлург редкоземельных и радиоактивных металлов».
Александра Булычева в молодости. Фото: страница ВК А. Булычевой
Телевидение
Только работать по профессии Булычева не пошла. После окончания вуза она осталась в Москве и нашла работу на телевидении. В 2007 году она начала карьеру с телеканала «Муз-ТВ», где вела рубрику «PRO Новости».
Затем на ТНТ стала снимать репортажи для передачи «Москва. Инструкция по применению». А на НТВ вела шоу «Дас ист фантастиш» про интимные вопросы. В ней разглядел талант актрисы директор программы Михаил Тумачев и посоветовал ей развиваться в этом направлении. Журналистка послушалась и поступила в Театральный институт имени Б.Щукина, где училась на курсе Михаила Малиновского.
Александра Булычева в программе «Дас ист фантастиш». Кадр из программы
Работу на ТВ Булычева не оставляла и продолжила карьеру на НТВ. Здесь она также вела передачи «Скорая помощь для мужчин» и «Люди в пробке».
Театр
Во время учебы в вузе Булычева неоднократно выходила на театральную сцену. Она сыграла Бланш в пьесе «Трамвай «Желание», Нину в «Апельсины из Марокко». Получив диплом в 2012 году, начинающая актриса вошла в труппу проекта «Платформа»
Кино
Сниматься в кино Булычева начала в 2007 году, это был сериал «Детективы», эпизод «Вой собаки». С того момента фильмография актрисы только расширялась. Телезрители полюбили Александру по ролям помощницы юриста Марии в сериале «Как я встретил вашу маму», Ирины из «Универ. Новая общага», Лены из «Реальных пацанов», Кати из «Светофора».
Александра Булычева в фильме «Цель вижу». Кадр из фильма
Главная роль досталась Александре в 2013 году в фильме «Цель вижу», в котором она исполнила роль снайпера Милы. Воплотить образ ей помогло спортивное прошлое, а также навыки стрельбы. Этой ролью актриса очень гордится, ведь картина основана на реальных событиях, а героиня Булычевой — историческая личность Любовь Павличенко.
Александра Булычева в фильме «Полное превращение». Кадр из фильма
Не раздумывая, Булычева жертвует внешностью ради кино. В комедии «Полное превращение», например, она появилась с рыжими волосами, а также в нижнем белье. А для роли в сериале «Мамочки» — проколола уши.
Александра Булычева в фильме "Мамочки". Кадр из фильма
Следом она снялась в сериалах «Мамочки», «Граница времени», «Закон каменных джунглей» в 2015 году. Также Александра была задействована в мелодраме «Я знаю твои секреты», мини-сериал был продлен на несколько сезонов, а в кадре появились такие звезды, как Агата Муцениеце, Михаил Пшеничный. В сериале «Метод» компанию ей составили Паулина Андреева и Константин Хабенский, сам проект даже был номинирован на премию «Золотой орел».
Александра Булычева на съемках сериала "Граница времени". Фото: соцсети А.Булычевой
Следующая главная роль досталась Булычевой в мелодраме «Лабиринт» украинского производства. Впоследствии ее показали по телеканалу «Домашний» и в России.
В период пандемии коронавируса Булычева без работы не сидела. Она успела сняться в таких известных проектах, как «Женский доктор», «Отдай свою жизнь» (2020), «Снегурочка против всех», «Дом, где сердце» (2021).
Александра Булычева на съемках сериала «Никому не расскажем». Фото: соцсети А.Булычевой
Внешность
Актриса, по мнению поклонников, внешне похожа на легенду кино Монику Белуччи. Сама Александра на это скромно отмалчивается. Девушка следит за фигурой, весит 52 кг при росте 171 см. Хотя уверяет, что обожает сладости и часто их себе позволяет. Поддерживать себя в тонусе она старается регулярными посещениями спортзала.
Александра Булычева. Фото: соцсети А.Булычевой
Личная жизнь
Свою личную жизнь актриса не афиширует. Известно, что она ни разу не была замужем, детей у нее пока нет. Хотя сама звезда признается, что прошла на съемках сериала «Мамочки» настоящие курсы материнства — там ей приходилось сниматься с двухмесячным младенцем= Она готова к такому статусу.
Карьера сегодня
В 2023 году Булычева уже появилась в четырех проектах. Это сериалы «Девочки не плачут», «Никому не расскажем», «Вера больше не верит в приметы», «Любовь преодолеет все», «Чистосердечное призвание».
Также актриса продолжает играть в театре. Одна из последних антреприз с участием Булычевой — пьеса «Отношения».