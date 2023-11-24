Почему Катя Лель опять стала популярной, а ее песни поют пользователи соцсетей во всем мире

Катя Лель блистала на сцене в нулевых годах. Ее хиты «Муси-пуси», «Мой мармеладный» и «Долетай» слышали все без исключения. От них просто невозможно было скрыться.
Но с годами популярность артистки заметно упала. На какое-то время певица, можно сказать, выпала из медиа-пространства.
Однако осенью 2023 года о Кате Лель вспомнили не только в России, но и во всем мире. Ее старый хит «Мой мармеладный» неожиданно для всех, включая саму исполнительницу, попал в топ-3 мировых чартов. И это стало настоящей сенсацией. Ведь с момента записи этой песни прошло почти 20 лет.
Катя Лель. Фото: Global Look Press
Откуда вообще взялась Катя Лель?
Катя родилась в обычной семье из южного Нальчика. Она появилась на свет 20 сентября 1974 года.
У певицы нет кавказской крови. Однако ее родители Николай и Людмила Чупринины воспитывали Катю и ее старшую сестру Иру в строгости. Пока их сверстники веселились на вечеринках, девочки сидели дома. Ведь после 19:00 гулять было строго запрещено.
Катя довольно рано начала проявлять интерес к музыке. Ей было всего два года, когда родители купили пианино. Сначала на инструменте упражнялась старшая сестра, но вскоре ей пришлось потесниться.
Катя подросла и поступила в музыкальную школу. Она хорошо играла на фортепиано, но помимо этого девочка интересовалась и хоровым дирижированием.
После окончания музыкальной школы, будущая артистка поступила в музыкальное училище, а затем продолжила свое образование в Северо-Кавказском институте искусств.
Катя Лель в молодости. Фото: Global Look Press
Как юная певица попала в столицу?
Катя всегда была целеустремленной и уверенной в себе девушкой. Поэтому, когда у нее появилась возможность, будущая звезда не раздумывая отправилась в столицу на конкурс «Музыкальный старт – 1994». Там ее заметил Лев Лещенко и пригласил работать в свой театр.
Катя, конечно же, согласилась. В Москве она поступила в знаменитое Училище Гнесиных, а параллельно с учебой выступала в на подпевках у Лещенко.
Сольная карьера, смена фамилии и влиятельный любовник
В 1998 году Катя Чупринина окончила учебу в Гнесинке и решила заняться сольной карьерой. В этом ей помог продюсер Юрий Айзеншпис и предприниматель Александр Волков.
С последним у артистки завязался продолжительный роман. Мужчина был женат. Катю и Александра разделяла большая разница в возрасте — целых 20 лет. Однако это не помешало им стать любовниками. Эти отношения продлились до 2005 года.
По настоянию продюсера и Волкова артистка сменила свою обычную фамилию на более запоминающуюся. Так появилась Катя Лель.
Ее первые три альбома имели некоторый успех, но по-настоящему известной певица стала после того, как ее карьерой занялся продюсер Макс Фадеев. Именно во время работы с ним у Лель появились ее бессмертные хиты «Муси-пуси» и «Мой мармеладный».
Катя Лель с мужем. Фото: Global Look Press
Разрыв отношений с Волковым и спад популярности
Ее альбом «Джага-джага» стал платиновым. Лель буквально купалась в лучах славы. Но разрыв с влиятельным возлюбленным все испортил. Волков заявил права на песни артистки, и судебные разбирательства сильно затормозили ее творческое развитие.
Через три года бывший любовник скончался от рака. Лель на какое-то время вернулась под крыло Фадеева. Однако былого успеха достичь, увы, не смогла.
Где пропадала Катя Лель?
После смерти Волкова у Лель наладилась личная жизнь. В 2008 году певица познакомилась с предпринимателем Игорем Кузнецовым. Молодые люди быстро поняли, что не могут жить друг без друга. Они поженилась уже через несколько месяцев. В апреле 2009 года у Лель и ее супруга родилась дочь. Девочку назвали Эмилией.
Муж и ребенок не помешали Кате заниматься творчеством. На самом деле артистка никогда не переставала петь. Все эти годы она регулярно выпускала альбомы и записывала новые песни. Но, к сожалению, они известны только самым преданным фанатам певицы.
Почему забытый хит Кати Лель опять стал популярным?
Композиция «Мой мармеладный» была записана в 2004 году. В то время она тоже наделала много шума.
Песня стала настоящим хитом. И, можно сказать, сделала исполнительницу по-настоящему узнаваемой. Однако никто не ожидал, что она завирусится в 2023 году и войдет в топ-3 мировых чартов.
Сама Лель объяснила ситуацию с ее песней особой энергией звука и вибрациями энергии. Артистка не стала уточнять, что именно это значит, но нужно признать, звучит очень загадочно. Как бы то ни было, о Лель опять все вспомнили. Возможно, у артистки появился новый шанс заявить о своем таланте всему миру.
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