Почему Катя Лель опять стала популярной, а ее песни поют пользователи соцсетей во всем мире

Катя Лель блистала на сцене в нулевых годах. Ее хиты «Муси-пуси», «Мой мармеладный» и «Долетай» слышали все без исключения. От них просто невозможно было скрыться.

Но с годами популярность артистки заметно упала. На какое-то время певица, можно сказать, выпала из медиа-пространства.

Однако осенью 2023 года о Кате Лель вспомнили не только в России, но и во всем мире. Ее старый хит «Мой мармеладный» неожиданно для всех, включая саму исполнительницу, попал в топ-3 мировых чартов. И это стало настоящей сенсацией. Ведь с момента записи этой песни прошло почти 20 лет.