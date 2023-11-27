Старые и новые песни, сюрпризы и шутки: как федеральные каналы готовятся к Новому году

Вечером, 31 декабря, миллионы телезрителей собираются за столом перед телевизором.
Каждый год традиционно после череды любимых советских фильмов начинаются музыкальные телешоу, которые сопровождают нас на протяжении всей новогодней ночи. Teleprogramma.pro рассказывает, что ждать от телеканалов в этом году.
Первый канал
На Первом канале уже определились с форматом. На данный момент известно о съемках «Новогодней ночи на Первом» и «Новогодней ночи на Первом. Молодежная».
Съемки праздничного шоу на «Первом новогоднем» стартуют 3 декабря и продлятся ориентировочно до 21 числа. Внушительный список участников и размах легко оправдывают такой длительный съемочный процесс.
Три дня будут проходить клубные съемки шоу с молодыми исполнителями. Такой формат обязательно найдет отклик среди молодежной части аудитории.
Валерий Сюткин на шоу «Голубой огонек» в 2019 году. Фото: Global Look Press
Россия 1
Самое популярное новогоднее шоу «Голубой огонек» начали снимать 21 ноября. Съемочный процесс закончится 1 декабря. Создатели и организаторы шоу обещают зрителю прекрасное настроение, много веселья, потрясающий концерт самых популярных звезд российской эстрады.
В этом году, как и в прошлом, в «огоньке» появятся новые звезды и патриотичный репертуар. Также в студии музыкального шоу будут почетные гости - наши военнослужащие.
А новыми ведущими, по информации Telegram-канала «Звездная пыль», станут Дана Борисова из Андрей Григорьев-Апполонов из «Иванушек».
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Артисты, которые выступят в «Голубом огоньке»: SHAMAN, Emin, Николай Басков, Таисия Повалий, Сергей Лазарев, Лариса Долина, Валерий Сюткин, Нонна Гришаева, Алсу, Владимир Пресняков, Олег Газманов, Александр Олешко, Валерия, Лев Лещенко, Жасмин, Филипп Киркоров, Полина Гагарина и многие другие.
«Новогоднего парада звезд» ждать не приходится в этом году.
Российский исполнитель, композитор и автор песен SHAMAN. Фото: Global Look Press
НТВ
На телеканале НТВ уже традиционно выйдет в эфир «Новогодняя «Маска». Но съемок еще не было, в данный момент дорабатываются костюмы, вносятся последние штрихи.
Съемки финала третьего сезона телешоу «Маска» в Крокус Сити Холле. Фото: Global Look Press
СТС
На СТС 31 декабря шутить для зрителя будут праздничные «Уральские пельмени». Съемка под названием «Много шубы из ничего» прошли в минувшие выходные, 25 и 26 ноября. Веселая и задорная атмосфера, которую создадут участники программы в новогоднюю ночь, подарит зрителю заряд позитивных эмоций на весь год. Много юмора и хорошее настроение обеспечено.
ТНТ
На ТНТ уже готов к показу новогодний музыкальный фильм «Иван Васильевич меняет все!» - попурри из обрывков советской классики, современных сериалов, фильмов, клипов. Здесь зрители увидят Ольгу Бузову в роли Ульяны - жены управдома Бунши; Гошу Куценко в образе Ивана Грозного, Валентина Мазунина станет Екатериной Великой; Денис Дорохов - Владимиром Ильичем Лениным; Тимур Батрутдинов сыграет сразу две роли управдома Буншу и Ивана Грозного; Марина Кравец появится в роли жены профессора Шурика, она же исполнит знаменитый шлягер «Звенит январская вьюга». Филипп Киркоров споет «Диву». Много знаменитых песен, ярких исполнителей и юмора телеканал зрителю гарантирует.