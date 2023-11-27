Старые и новые песни, сюрпризы и шутки: как федеральные каналы готовятся к Новому году

Вечером, 31 декабря, миллионы телезрителей собираются за столом перед телевизором.

Каждый год традиционно после череды любимых советских фильмов начинаются музыкальные телешоу, которые сопровождают нас на протяжении всей новогодней ночи. Teleprogramma.pro рассказывает, что ждать от телеканалов в этом году.

Первый канал

На Первом канале уже определились с форматом. На данный момент известно о съемках «Новогодней ночи на Первом» и «Новогодней ночи на Первом. Молодежная».

Съемки праздничного шоу на «Первом новогоднем» стартуют 3 декабря и продлятся ориентировочно до 21 числа. Внушительный список участников и размах легко оправдывают такой длительный съемочный процесс.

Три дня будут проходить клубные съемки шоу с молодыми исполнителями. Такой формат обязательно найдет отклик среди молодежной части аудитории.