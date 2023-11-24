Почему звезда «Черной любви» Неслихан Атагюль после съемок сериала перестала общаться с красавцем Бураком Озчивитом

Детство и юность

Неслихан Атагюль родилась в Стамбуле 20 августа 1992 года. Семья девушки была небогатой. Мать актрисы родилась в Беларуси, научила дочь говорить на русском языке. Отец по национальности черкес. Благодаря смешению славянской и кавказской крови девочка-метиска получила яркую и нестандартную внешность: большие, слегка раскосые глаза, утонченные черты лица и светло-каштановые волосы.

Мама Неслихан была домохозяйкой, поэтому много времени посвящала воспитанию детей: дочери и старшему сыну. Отец трудился шофером, получал небольшую зарплату, которой едва хватало на пропитание семьи.

С самого детства окружающие восхищались необычной внешностью девочки. Ее мать тоже обратила внимание на выдающиеся данные дочери и начала заниматься ее карьерой. Женщина водила Неслихан по кастингам и модельным агентствам. Также она составила профессиональное портфолио будущей актрисы и рассылала потенциальным работодателям.

Благодаря маминым усилиям девочку заметили представители агентства Neşe Erberk. В 8 лет Атагюль появилась в рекламном ролике на телевидении. После этого ее пригласили сотрудничать такие бренды, как Tofita, Valenza Kids и Sutas.