Почему звезда «Черной любви» Неслихан Атагюль после съемок сериала перестала общаться с красавцем Бураком Озчивитом

Детство и юность
Неслихан Атагюль родилась в Стамбуле 20 августа 1992 года. Семья девушки была небогатой. Мать актрисы родилась в Беларуси, научила дочь говорить на русском языке. Отец по национальности черкес. Благодаря смешению славянской и кавказской крови девочка-метиска получила яркую и нестандартную внешность: большие, слегка раскосые глаза, утонченные черты лица и светло-каштановые волосы.
Мама Неслихан была домохозяйкой, поэтому много времени посвящала воспитанию детей: дочери и старшему сыну. Отец трудился шофером, получал небольшую зарплату, которой едва хватало на пропитание семьи.
С самого детства окружающие восхищались необычной внешностью девочки. Ее мать тоже обратила внимание на выдающиеся данные дочери и начала заниматься ее карьерой. Женщина водила Неслихан по кастингам и модельным агентствам. Также она составила профессиональное портфолио будущей актрисы и рассылала потенциальным работодателям.
Благодаря маминым усилиям девочку заметили представители агентства Neşe Erberk. В 8 лет Атагюль появилась в рекламном ролике на телевидении. После этого ее пригласили сотрудничать такие бренды, как Tofita, Valenza Kids и Sutas.
Звезда «Черной любви» Неслихан Атагюль. Фото: соцсети Неслихан Атагюль
Карьера в кино
Неслихан дебютировала в кино в 14 лет. Она сыграла в драматической комедии «Первая любовь». Как юное дарование за свою первую роль девочка удостоилась премии кинофестиваля «Золотой кокон». В 2008 году актриса продолжила карьеру и снялась в 34 сериях сериала «Листопад».
Получив среднее образование, Атагюль даже не задумывалась, кем стать и поступила на театральный факультет Стамбульского университета.
В 2012 году роль в турецко-германском фильме «Араф» («Чистилище») принесла актрисе известность и премии международных кинофестивалей. В 2013 году зрители увидели талантливую звезду в сериале «Два лица Стамбула», где она сыграла главную роль вместе с Кадиром Догулу.
Неслихан Атагюль и Кадир Догулу в сериале «Два лица Стамбула». Фото: кадр из сериала «Два лица Стамбула»
С 2015 года Неслихан стала любимицей не только турецкого зрителя. Благодаря главной роли в сериале «Все, что мне осталось от тебя» в дуэте с Экином Кочем у актрисы появились поклонники и в других странах.
В это же время на экраны вышел культовый сериал «Черная любовь», где знаменитость выступила в главной роли вместе с красавцами Бураком Озчивитом и Кааном Урганджиоглу.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Неслихан Атагюль и Бурак Озчивит в сериале «Черная любовь». Фото: кадр из сериала «Черная любовь»
Помимо кино, актриса была задействована и в модельном бизнесе, рекламировала дизайнерскую и брендовую одежду, аксессуары, обувь. Неслихан стала лицом марок Pantene и Puma.
Вскоре любимица зрителей появилась в непривычном образе в сериале «Дно». Теледива исполнила одну из главных ролей - помощницу врача, девушку-хакера Бильге.
Личная жизнь
У Неслихан Атагюль всегда было много поклонников, но настоящую любовь она встретила во время съемок сериала «Два лица Стамбула». Ее избранником стал актер Кадир Догулу. Экранная любовь переросла в реальную и вскоре молодые люди начали встречаться.
В 2015 году было объявлено об их помолвке. Актеры собирались пожениться, но внезапно скончался отец Неслихан, и мероприятие перенесли. Свадьбу сыграли 8 июля 2016 года. Торжество прошло в роскошной обстановке, были приглашены 200 человек.
Кадир старше своей жены на 11 лет, но они не ощущают разницу в возрасте. У пары много общего. Оба начали карьеру с модельного бизнеса, а также росли в бедности, приучены к скромности, не заносчивы и обаятельны, с удовольствием общаются с поклонниками. Супруги любят путешествовать и радуются каждому дню, проведенному вместе.
Неслихан Атагюль с мужем Кадиром Догулу. Фото: соцсети Неслихан Атагюль
Во время съемок «Черной любви» Атагюль приписывали роман с партнером по проекту Бураком Озчивитом. На самом деле звезды просто дружили, но после того, как Бурак страстно поцеловал актрису во время съемок сцены, муж Неслихан запретил ей общаться и видеться с коллегой.
Сам Бурак как раз в это время встречался с другой турецкой артисткой Фахрие Эвджен, на которой позже женился.
Пара Атагюль и Догулу считается одной из самых красивых в турецком шоу-бизнесе. Актриса даже сделала татуировку в виде буквы «К» в знак любви к своему супругу.
В 2022 году журналист Онур Акай, который прославился тягой к слухам и сплетням,заявил, что турецкая пара расстается. Он сослался на источник, близкий к семье, и называл разлучницей некую Серру Аритюрк.
Однако позже стало понятно, что эти слухи не нашли подтверждение.
Турецкая звезда Неслихан Атагюль на отдыхе. Фото: соцсети Неслихан Атагюль
Здоровье и внешний вид
Звезда всегда была недовольна своей внешностью, несмотря на всеобщее признание и любовь зрителя. Особенно ее раздражал кончик носа. По ее мнению, он был слишком длинным, а спинка - широкой. Из-за этого артистка даже решилась на ринопластику. Также у Неслихан можно было заметить мешки под глазами. После пластики темные области в проблемной зоне исчезли.
В январе 2021 года Атагюль перестала участвовать в проекте «Дочь посла», где она исполняла главную роль. Причиной стало состояние здоровья.
Синдром раздраженного кишечника не позволял актрисы выкладываться на съемках по полной, она часто испытывала слабость и сильно похудела. При росте 168 см ее вес достиг 45 кг. Неслихан не смогла самостоятельно справиться с симптомами заболевания и была госпитализирована.
Авторам сериала пришлось полностью изменить сценарий, что повлекло за собой замену и уход других актеров.
Неслихан Атагюль в сериале «Дочь посла». Фото: кадр из сериала «Дочь посла»
Неслихан Атагюль в настоящее время
Актриса прошла реабилитацию и снова начала работать. В июне 2022 года появилась информация, что Атагюль с мужем стали продюсерами сериала Leylifer.
Неслихан продолжает сниматься и путешествовать. Она открытая личность и часто пополняет свою страницу в социальной сети новыми публикациями.
Если вы заметили неточность в тексте, сообщите об этом на почту tele@teleprogramma.pro.