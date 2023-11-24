Женщина, которую трудно не заметить, но легко рассмешить: личная жизнь и яркие роли Анны Уколовой

Родители Анны Уколовой разошлись, когда ей было 6 лет, но отец всегда принимал участие в жизни Анны и ее старшего брата. Аня была очень высокой девочкой и достаточно долго выступала за школьную команду по волейболу. Потом будущая актриса увлеклась лыжами, занималась теннисом и даже выигрывала турниры по шахматам.

А давай-ка ты поедешь в Москву?

Близкие люди Анны Уколовой пророчили ей спортивное будущее. Но кроме волейбола, тенниса, лыж и шахмат в жизни школьницы Ани Уколовой был еще и кукольный кружок, и народный театр. Но о будущем актрисы она даже не мечтала.

После окончания школы Анна Уколова совершенно не понимала, чем же ей заняться. И вроде бы был пример старшего брата, который с отличием окончил Самарский институт культуры и предлагал сестре идти по его стопам. Но Аня сомневалась.

Но тут вмешался случай: именно в тот год Самарский институт культуры впервые открыл актерский курс и предоставил 10 бюджетных мест. Аня Уколова решила попробовать. Девушка прекрасно спела, станцевала, прочитала басню и стихотворение. Когда Уколова обнаружила в списках свое имя, она была одновременно удивлена и счастлива. На первом курсе все педагоги Анны Уколовой в один голос стали ей советовать поступать в Москву.

Первокурсница немного испугалась такого признания среди своих мастеров, да и столичная жизнь казалась ей сказочной и недоступной. Но мама Анны Уколовой поддержала дочь, она собрала определенную сумму денег и буквально вытолкнула ее в столицу. Когда восемнадцатилетняя самарская девчонка пришла в ГИТИС, на лавочке перед зданием она встретила самого Владимира Андреева.

Правда, Анна не понимала, кто перед ней, и со свойственной ей искренностью и улыбкой все рассказала о себе. Мол, приехала из поселка, отучилась год на актерском, педагоги увидели в ней нечто большее, а мама собирала деньги, чтобы отправить ее в Москву. На вопрос, какие цели она ставит, Анна Уколова ответила, что ей обязательно надо развивать дальше свои профессиональные навыки. Владимир Андреев рассмеялся, сделал паузу и пригласил девушку на экзамен без прослушивания.