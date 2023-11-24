Женщина, которую трудно не заметить, но легко рассмешить: личная жизнь и яркие роли Анны Уколовой

Анне Уколовой прочили большое спортивное будущее, но она выбрала несколько другой путь. И тоже добилась высоких результатов. Анна Уколова стала известная после выходы на экраны таких картин, как «Колдовская любовь», «Склифосовский», «Идеальная пара», «Левиафан».
Волейболистка, лыжница, шахматистка
Актриса Анна Уколова появилась на свет 15 февраля 1978 года в Самарской области. Девочка росла в творческой семье. Родители Анны играли на музыкальных инструментах, а домашние посиделки с родственниками превращались в творческие выступления. Мама Анны Уколовой, педагог по образованию, работала в Доме культуры, где все время пропадала и ее маленькая дочь.
Маленькая Аня Уколова с мамой. Фото: личный архив
Родители Анны Уколовой разошлись, когда ей было 6 лет, но отец всегда принимал участие в жизни Анны и ее старшего брата. Аня была очень высокой девочкой и достаточно долго выступала за школьную команду по волейболу. Потом будущая актриса увлеклась лыжами, занималась теннисом и даже выигрывала турниры по шахматам.
А давай-ка ты поедешь в Москву?
Близкие люди Анны Уколовой пророчили ей спортивное будущее. Но кроме волейбола, тенниса, лыж и шахмат в жизни школьницы Ани Уколовой был еще и кукольный кружок, и народный театр. Но о будущем актрисы она даже не мечтала.
После окончания школы Анна Уколова совершенно не понимала, чем же ей заняться. И вроде бы был пример старшего брата, который с отличием окончил Самарский институт культуры и предлагал сестре идти по его стопам. Но Аня сомневалась.
Но тут вмешался случай: именно в тот год Самарский институт культуры впервые открыл актерский курс и предоставил 10 бюджетных мест. Аня Уколова решила попробовать. Девушка прекрасно спела, станцевала, прочитала басню и стихотворение. Когда Уколова обнаружила в списках свое имя, она была одновременно удивлена и счастлива. На первом курсе все педагоги Анны Уколовой в один голос стали ей советовать поступать в Москву.
Первокурсница немного испугалась такого признания среди своих мастеров, да и столичная жизнь казалась ей сказочной и недоступной. Но мама Анны Уколовой поддержала дочь, она собрала определенную сумму денег и буквально вытолкнула ее в столицу. Когда восемнадцатилетняя самарская девчонка пришла в ГИТИС, на лавочке перед зданием она встретила самого Владимира Андреева.
Правда, Анна не понимала, кто перед ней, и со свойственной ей искренностью и улыбкой все рассказала о себе. Мол, приехала из поселка, отучилась год на актерском, педагоги увидели в ней нечто большее, а мама собирала деньги, чтобы отправить ее в Москву. На вопрос, какие цели она ставит, Анна Уколова ответила, что ей обязательно надо развивать дальше свои профессиональные навыки. Владимир Андреев рассмеялся, сделал паузу и пригласил девушку на экзамен без прослушивания.
Анна Уколова в спектакле «История любви». Фото: Global Look Press
Во время учебы в ГИТИСе Анна Уколова не играла на театральных подмостках и не снималась в кино, как это часто бывает у студентов театральных вузов. Но как только Анна Уколова получила диплом, тут же устроилась в театр Луны.
От роли волейболистки в «Каменской» до «Левиафана»
После дипломного спектакля Анну Уколову заметил режиссер Александр Велединский и пригласил сняться в фильме «Закон». Аню заметили, ее типаж показался необычным, а следующей работой Уколовой стала роль в сериале «Каменская». Анна Уколова с блеском сыграла волейболистку, а на эту роль ее приняли без кастинга.
Молодой артистке нравилось сниматься в кино, и она на время попрощалась с Театром Луны. Впрочем, к театральным подмосткам Уколова еще вернется. Анну стали узнавать, время активных съемок началось с 2006 года: за фильм «Точка» Анна Уколова получила премию за лучшее исполнение женской роли. А дальше были яркие образы в кинолентах «Черные волки», «Свадьба», «Охота на пиранью».
Но самым большим прорывом в творческой биографии Анны стала роль Анжелы Ивановны Поливановой в «Левиафане». Канны рукоплескали русской киноленте, которая получила тысячи восхищенных отзывов от кинокритиков со всего мира. В 2015 году Анну Уколову номинировали за лучшую женскую роль второго плана на премии «Ника».
Анна Уколова в фильме «Левифан». Фото: кадр из фильма «Левифан», 2014 год
Дальше были роли в «Красной Капелле» и комедии «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...». Анна снималась в боевике «Телохранитель», в детективе «Марш Турецкого». Поклонникам запомнилась колоритная медсестра в сериале «Склифосовский», учительница в «Московской борзой» и курсантка летней школы в сериале «Фурцева». В арсенале актрисы прекрасные работы в фильмах «Тварь», «Мама Лора», роль партизанки в нашумевшей киноленте «Зоя».
Самыми лучшими ролями, по мнению телезрителей, стали работы Анны Уколовой в сериале «Домашний арест» с Павлом Деревянко и в мелодраме «Идеальная пара» с Андреем Чадовым.
Анна Уколова и Алексей Розин на премьере фильма «Левифан». Фото: Global Look Press
Как только ни называли актерское амплуа Анны Уколовой! В одном из интервью актер Максим Лагашкин назвал ее «свой парень». Легендарная лыжница Елена Вяльбе отозвалась об Анне, как о «человеке-стержне» с сильным характером.
Личная жизнь
Анна Уколова познакомилась с будущим мужем, бизнесменом Сергеем Пугачевым, в одном из московских клубов. Именно там съемочная команда киноленты «Закон» праздновала дебют Уколовой в кино.
Актриса признается, что очень счастлива в браке и безумно любит своего супруга, которому в 2011 году подарила сына Макара. Анна Уколова не раз говорила, что благодарна судьбе за счастливую жизнь. Близкие актрисе люди утверждают, что Анна Уколова – редкая оптимистка. Эта удивительная способность видеть во всем хорошее, нравится не только друзьям актрисы, но и телезрителям. Несколько лет назад супруг Анны Уколовой попал в серьезное ДТП. Врачи не давали никаких прогнозов, но Сергей Пугачев справился. В этот сложный период Анне Уколовой очень сильно помогал родной брат.
Анна Уколова отмечает, что в кино играет женщин со сложной судьбой, тогда, как ее жизнь – это практически непрерывная белая полоса. А еще Анна Уколова о себе говорит так: «Я - женщина, которую трудно не заметить, но легко рассмешить».
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Анна Уколова (крайняя справа) с коллегами: Ириной Апексимовой, Евгением Мироновым и Ириной Розановой. Фото: Global Look Press